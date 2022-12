Kifakadt a volt hírszerző: háborús bűncselekményekkel akarják megtörni az ukrán nép akaratát

Ahogy arról beszámoltunk, Oroszország 76 rakétát lőtt ki pénteken Ukrajnára, közülük az ukrán légvédelem hatvanat tudott megsemmisíteni a levegőben. A maradék súlyos károkat okozott, többek között a második legnagyobb ukrán város áramszolgáltatásában.

Kijevben vészhelyzeti áramszünet van, a kórházak és a kritikus infrastruktúra egy része generátorokról működik. A fővárosban a fűtés és vízellátás is akadozik, a hatóságok első körben ennek helyreállításán dolgoznak. Ugyanakkor a térségben működő, 400 darab "sérthetetlenségi központ" továbbra is zavartalanul működik. Kijevben leállt a metró is, a metrómegállók óvóhelyként kezdtek el működni.

Philip Ingram kiemelte, a kritikus nemzeti infrastruktúrát támadja Oroszország, amellyel hatalmas pusztítást visz véghez. Hozzátette, megpróbálják megtörni az emberek akaratát azáltal, hogy a lakóhelyeket támadják, valamint az energia- és vízellátási infrastruktúrát.

A brit katonai hírszerzés nyugalmazott vezető tisztje a támadásokat borzalmasnak nevezte, majd hozzátette, ezek önmagukban háborús bűncselekmények.

