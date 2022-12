Egy mérgező könyv története – Amikor pár magyar csak úgy besétált a Fehér Házba az amerikai elnökhöz...

"Ha jegyzeteimmel e boldog haza helyzetéről némű felvilágosítást terjeszthetek, sokszorozva lesznek utazásom örömei" - írta a főként az Egyesült Államok bemutatásáról szóló, 1834-ben megjelent "Utazás Észak-Amerikában" című könyv előszavában Bölöni Farkas Sándor. Írásainak köszönhetően a magyarok első kézből tájékozódhattak a fiatal Egyesült Államokról, s élhették át a magyar utazók által megtett grandiózus utazást. Írását méreghez hasonlította a cenzúrához nyúló rendszerrel szemben. Történetük azonban nemcsak a reformkor magyarjai, hanem napjaink Magyarországa és Amerikája számára is számos érdekességet, tanulságot, elfeledett vagy megkopott ideát tartalmaz.

A mérgező könyv

Az Utazás Észak-Amerikában című, 1834-ben megjelent mű Bölöni Farkas Sándor magyar író útirajza. A szerző 1830-32-ben többek között Béldi Ferenccel együtt járta be Nyugat-Európát, az Amerikai Egyesült Államok akkori területének egy részét (New York, Massachusetts, New Hampshire, Vermont, Pennsylvania, Ohio, Maryland és New Jersey államokat), emellett pedig Kanada Québec és Ontario tartományait is érintették.

Az útinapló bemutatta a fiatal Amerikai Egyesült Államok politikai és társadalmi berendezkedését, legtöbbször követendő példaként szemléltetve Európa, és főként a feudális Magyarország számára.

Nem csoda, hogy a könyv népszerűvé vált a reformkorban, az 1832–36-os pozsonyi országgyűlés számos kiemelkedő alakja olvasta és magasztalta az írást.

A könyv első fejezetei az utazás nyugat-európai részéről, az Amerikából való átkelésről szólnak. A Columbia nevű hajón utazva, a Hybernia elnevezésű hajóval való találkozás közben értesültek arról 1831. augusztus 16-án, hogy Amerika egyik korábbi elnöke, James Monroe meghalt július 4-én.

A hajón lévő amerikaiakra ezen hír különös béhatást tett, mert ezen a napon, mely a függetlenség kinyilatkoztatásának is napja, már a harmadik praesidens halt meg.

- írta erről.

Kedvező körülményeim oly szerencsés helyzetbe hoztak volt, hogy 1830, 1831 és 1832-ben Európának és Észak-Amerikának némely részeiben utazásokat tehettem. Ez volt éltemnek egyik szebb időszaka! Az utazás örömei a visszaemlékezetben kedvesebbek; de még kétszereződnek, ha azokat másokkal is közölhetjük.



- Azt mondja egy francia író: „Mit ér egy szép vidéknek látása, ha nincs, kinek mondhassuk: Mely szép ez a vidék!” - Ezen érzelem teve engemet is íróvá, s arra bírt, hogy amerikai jegyzeteimnek egy részét közrebocsássam. Az amerikai polgári és társasági életben sok oly pontot találtam tökéletre kifejtve, és sok oly tudnivalót, mik még nálunk, legalább magyarul, ismeretlenek. Ha jegyzeteimmel e boldog haza helyzetéről némű felvilágosítást terjeszthetek, sokszorozva lesznek utazásom örömei

- vezette fel könyvét Bölöni Farkas.

A felvilágosítás és a terjesztés azonban nem meglepő módon kiváltotta a rendszer nemtetszését.

1835 szeptemberében megérkezett a guberniumhoz a tiltott könyvek listája, amelyben Bölöni Farkas művét a csak külön engedéllyel olvasható kategóriába sorolták, a szerző pedig az alábbi megjegyzést fűzte hozzá naplójában:

Ez nagy megtiszteltetése munkámnak! Mégiscsak van abban valami, mi béhatást tett. De késő már — azt hiszem, hatott a méreg, s a tiltással csak ingereltetik.

Érkezés az Amerikai Egyesült Államokba

Amerikai első napomnak szinte tündérálomként lefolyt órái után, midőn estve számot vetettem magammal azon napi történeteimről, két nevezetes tárgy lett előttem igen figyelmessé, s az nekem hosszas elmélkedésre adott okot

- írta New Yorkba érkezve. Bölöni Farkas kiemelte, hogy amikor Amerikába beléptek, senki tőlük, sem egyik útitársuktól sem kért útlevelet, és még csak nevüket sem kérdezte senki. Hozzátette: a vámháznál az utazók becsületszavát elégségesnek tartották portékáikra nézve, s azt senki fel nem bontotta, s nézte át darabonként a poggyásza tartalmát, hogy vajon igazat mondott-e az utazó, és a kereskedők termékeit is a bevallottak szerint vámolták.

Az utazás kedvetlenségei közt nincs semmi bosszantóbb és megalázóbb, mint a passzus és harmincad dolgai. Midőn az utazó ismeretlenül, elfáradva, pártfogás nélkül Európa némely

országainak határához ért, a várt vendégszeretet helyett emberek állják el útját hegyes vasakkal; leszállítják szekeréből mint gyanús személyt, elékérik írásait, vizsgálják, vallatják s

bántólag kémlelik; azután a szegény utazó portékáinak esnek, azt kíméletlenül feltúrják s egybegázolják

- mesélte el európai tapasztalatait.

Végigmentem emlékezetemben az Európa políciai rendszerein, s azoknak nagy részét vagy azon állításon alapultaknak találom, hogy: az ember természeténél fogva csalónak születik, vagy hogy a mívelődés és a társaság viszonyai őket csalókká teszik. S mely ellenkezőség Amerikában! Az Amerika törvénye azt állítja, hogy minden ember egyforma jussokkal s egyformán becsületesnek születik

- állította párhuzamba Amerikával.

Az amerikai polícia azt teszi fel, hogy az utazóknak nagyobb része becsületes emberekből áll, s személyes szabadságok megbántása lenne őket mindnyájon azon sértő szabályok alá vetni, melyek csak egynéhány rossz emberért találtattak fel. Amerikában minden ember szabadon bémehet s kijöhet, mikor tetszik. Ott járhat és mulathat, s ott lakhatik, ahol tetszik, anélkül, hogy valaha nevét is kérdezné valaki hivatalosan. Íme, mely nagy különbség az ó- és újvilág e tárgybeli gondolkodása közt!

- vázolta a tapasztalt különbséget Bölöni Farkas.

Az amerikai utazás élményeinek leírása az egész művön keresztül összefonódik a nevezetes helyek és városok leírásával, illetve meghatározó politikai, társadalmi vagy gazdasági témák bemutatásával. Bölöni Farkas emellett olyan fordításokat is közölt, mint az Amerikai Egyesült Államok Függetlenségi Nyilatkozata, New Hampshire állam alkotmánya, vagy éppen az Egyesült Államok alkotmányának részlete. Az író által összegyűjtött statisztikák között kiemelkedően érdekes Magyarország és az Egyesült Államok összehasonlítása lakosság és az újságok terén:

Ilyen például, hogy Erdély népessége majd egyforma a New York-i státussal, s Erdélyben 1, azaz egyetlenben egy újság adatik ki, és a New York-i státusban 237. A magyar haza népessége majd egyforma az Egyesült Státusokéval, s a magyar hazában mindöszve újság és folyóírás 10, azaz csak tíz tengleng, és az Egyesült Státusban 1.015 adatik ki. Peekskill faluban már rég újság nyomattatik, s Marosvásárhelyt és Debrecenben s magyar városainknak nagy részében a magyar polgár még hazug levélnek hiszi az újságot.

Érkezés Washingtonba

Bladensburgnál már béestvelődtünk, midőn a columbiai distriktusba beértünk. Gyönyörű holdvilág volt, s ezen idő a nappali rekkenőség után éjfélig itt a legkellemesebb. Messziről láttunk fejérleni egy nagy épületet „az a Capitolium”, mondott kocsisunk egész megelégedéssel.

- írta Washingtonhoz közeledve a magyar utazó.

A Capitoliumhoz és Washingtonhoz közeledve Bölöni Farkas úgy fogalmazott, "gyermeki érzéssel örült" annak, hogy másnap "az Egyesült Státusok fővárosát" fedezheti fel. A Capitoliumtól nem messze szálltak meg, a National Hotelben, amely sok emelete s elosztása miatt egy nagy kaszárnyához hasonlított.

Bölöni Farkas figyelmeztette az olvasót, hogy aki Washingtont Párizs és London fényéhez vagy más európai fővároshoz hasonlónak gondolná, ha királyi fényűző udvart, a főtisztviselők ragyogását, udvari gárdákat, cifra cselédséget, pompát űző főnemességet, mulatság helyeit vagy a bámulásra gyűlt idegeneket keresné itt, az csalódni fog.

E várost a többiektől csak jövendőre kinézett óriási elrendelése, a középületek nagysága, az Egyesület első tisztviselői ittlakása és a kongresszus teszik nevezetessé. De ezek mindmegannyi fontos tárgyak az utazónak, ha nem mulatkozni jött ide

- írta le ámulattal az amerikai fővárost.

Megjegyezte, hogy "a revolúció alatt" a kongresszus néha New Yorkban, de többnyire Philadelphiában gyűltegybe, s az "Egyesületnek" nem volt fővárosa. A béke megkötése után értekezés tárgyává váltaz Egyesült Államok fővárosát oly helyre kell tenni, hogy a főváros egyik államhoz se tartozzon, hanem az mindegyik törvényhatósága alól kivéve, magában különállva, az egész Egyesült Államok igazgatása alatt legyen. Ennek érdekében Maryland és Virginia átengedték "minden további juss fenntartása nélkül a Potomac vize két partjain azon tíz négyszögmérföld helyet, hol most Washington, Georgestown és Alexandria fekszenek".

E hely közmegegyezéssel Columbia disztriktus nevet kapott, s egészen a kongresszus egyenes igazgatása alá rendeltetett oly feltétellel, hogy soha külön státust ne formáljon, hanem mindig az egész Egyesület tulajdona maradjon. A főváros plánuma lassanként elkészült. 1792-ben hozzáfogtak a középületekhez; 1810-ben a kongresszus s minden hivatalok általköltöztek, s azolta itt tartják üléseiket

- írta le a város létrejöttét és fejlődését.

Kiemelte, hogy ahol most Washington áll, 1790-ben még erdő volt, és Georgestownnal együtt "30.250 népessége van, Alexandriának 9.608, és így öszvesen 39.858".

Hozzátette, hogy "a kimérés egymillió lakosra van felvéve", és legmagosabb dombon áll a Capitolium, amelyet széles "gyepezet" vesz körül, s ahová mint középpontra a huszonnégy államról elnevezett 24 utca összefut; a keresztező utcák pedig az ABC rendje szerint kaptak elnevezést.

A Pennsylvaniai főutca, mely a Capitoliummal szembe emelkedett más halmon épült praesidensi házig nyúlik, már egészen bévan építve, s még egynehány. De nagyobb részében még csak imitt-amott állnak épületek, a Capitoliumon túliak pedig egészen néptelenek, s csak fennálló oszlopok mutatják a léendő

utcát

- festette le a fiatal fővárost.

A középületek közt legnevezetesebbeknek többek között a Capitoliumot és az általa praesidensi háznak nevezett Fehér Házat jelölte meg:

De mindezek közt büszkén áll fenn a város közepéből kiemelkedett halmon a görög stílusú pompás Capitolium, mely az Egyesületben legszebb és legnagyobb épület. A második szépségű középület a praesidensi ház szembe a Capitoliummal. Nem hasonlít ugyan ez a fejedelmi paloták fényességéhez, de egyszerű görögös stílusában valami kedveltető van.

Találkozás az amerikai külügyminiszterrel

A város még "némely részei megjárása" után a magyar utazók Livingston státus-titoknokhoz, vagyis Edward Livingston amerikai külügyminiszterhez látogatott. Mikor megkérdezték, mikor és miként találkozhatnak vele, az egyik tisztviselő azt felelte egész egyszerűséggel, hogy Livingston úr "akármikor hozzájutható", s ha tetszik, szállásán most mindjárt meglátogathatják. Ez a ceremóniátlanság különösen tetszett Bölöni Farkaséknak, így megindultak a miniszter szállására. Livingston úr éppen a munkájával volt elfoglalva, de azt azonnal félretette, és ajánlólevelüket elolvasva nyájasan fogadta az utazókat. Mintegy fél órát voltak nála, és Bölöni szerint sem magaviseletében, sem másban nem mutatkozott meg, hogy egy nagyhatalmú tisztviselőnél, nem pedig egy átlagos polgárnál járnak.

Midőn távol haladtunk a Livingston úr szállásától, akkor jutott eszünkbe, hogy odamenetelünknek főbb okát elfelejtettük, tudniillik hogy praesidens Jackson úrhoz bémenetelt eszközöljön. Visszatértünk, de már Livingston úr kiment volt szállásáról. Dolgunknak ily állásában megint csak holnap jöhettünk Livingston úrhoz, s egy nappal hátrább kellett esnünk a praesidenshez menetellel

- mesélte el a beszélgetésben való elmerülésből fakadó problémát.

A Fehér Ház: találkozás az Egyesült Államok hetedik elnökével

Tanácskozás alá vettük tehát a tárgyat. Egyikünk azt javallta, hogy egyenesen magunk menjünk béjelenteni magunkat a praesidensnél. De ez a mód igen merésznek s polgárosnak találtatott. A dolog minden oldalról vizsgáltatott, s már a praesidensi házhoz érve a szózatok kétfelé oszlottak. Két szózat a személyes béjelentést pártolta, kettő Livingston úr által találta tanácsosnak. Ekként folyt az értekezés jó darabig a praesidensi ház előtt fel- és alájártunkban

- fejtette ki tanakodásukat.

Végül a livingstoni részről egyik "általállott a személyes béjelentést pártolókhoz", s így a személyes bejelentkezés mellett döntöttek.

Beléptünk a gyönyörű, pázsitos udvarra. Seholt sem őrök, sem gárdák, sem libériás cselédek nem mutatkoztak; senki nem gátolta menetelünket. A ház pompás peristyliuma alatt sétáltunk

nehány minutát, míg végre egy cseléd jött ki. Elmondtuk neki szándékunk, s az egész készséggel jelentette, hogy kevés vártatva bémehetünk, ha várni akarnánk, míg a dánus követtel végzi dolgát a praesidens. Általadtuk billétjeinket a cselédnek, azon hozzáadással, hogy magyarok vagyunk, s csak tiszteletére lenni kívánunk a praesidensnek. A cseléd hamar visszatért azon

izenettel, hogyha nekünk tetszeni fog, holnap 11 órakor szívesen lát a praesidens

- írta le az amerikai elnökkel való találkozás megszervezését.

Másnap pontosan megjelentünk a szabott órán a praesidensi háznál. Ugyan a tegnapi cseléd bévezetett az elfogadó terembe. Két úr ült a szófán, kik hasonlólag a praesidensre várakoztak.

Az elfogadó terem nem nagy, semmi cifraság benne; a padolat szőnyeggel vonva, székek, szófák s egy fali óra teszik a bútorozást, de ízléssel készítve s elrendelve minden. Vannak az

életnek olyan jelenetei, midőn az ember valamit szívszakadva vár, minden érzelmét és gondolatját csak a várt tárgy foglalja el - s mégis habozó aggódás, a szívnek elfogódása s győzhetlen

tusakodás közt remeg a várt pillanat eleibe! Ki életének ily helyzeteire figyelmezett, érteni fogja, mely érzelmek foglalatoskodtatták lelkemet e pillanatban. Oly embert vártam látni, kit tizenhárommillió szabad polgárnak szabados választása emelt maga felett első tisztviselőnek, kit nem születés, nem vagyon s a sors játéka, hanem önnön személyes érdemei emeltek e megtiszteltetésre

- ecsetelte a várakozást.

Csakhamar megjelent Jackson úr is, egy magos szál, őszibe elegyedett nyájas öreg, közönséges fekete öltözetben, minden megkülönböztető jel nélkül. Amint belépett, eleibe mentünk, megmondtuk nevünk és nemzetünket, s hogy őtet látni igen óhajtottuk. Szívesen nyújtotta kezét mindnyájunknak, széket foglalt, maga körül leültetett, s a több ott lévő urakat is nevenként megismerkedtette. Mintegy fél órát mulattunk nála, azalatt hazánkról s utazásunkról kérdezőskedett. A beszéd osztán amerikai tárgyakra fordult; magasztaltuk az intézeteket, melyen örülni átszott, hogy hazája iránt ily kedvező vélekedéssel vagyunk. Egyszerű eléadással, nyájas magaviselete szinte felejtetni kezdették a beszéd folytában, hogy tizenhárommillió ember első tisztviselőjével beszélünk

- írta a találkozásról.

Azalatt többen is érkeztek a terembe, kiket mind oly egyszerű szívességgel köszöntött, mintha polgári háznál fogadná el őket. Búcsúzásunkkor újra kezét nyújtotta, s meghívott, hogyha a Kongresszusra visszatérünk, többszer is látogassuk meg. Soha nem felejtem el, mely boldognak éreztem magamot eljöttünkben, hogy e nevezetes embert láthattam s vele szólhattam. Az a kézszorítás büszkébbé tette érzelmem, mint a világnak akármely ragyogó kegyelme, s emlékezetem tárát oly kinccsel szaporította, melyre mindig kedves érzéssel gondolok vissza

- mesélte érzelmesen.

Érdemes megjegyezni, hogy Andrew Jackson, az Amerikai Egyesült Államok hetedik elnöke ma már egyáltalán nem tartozik a nemzet nagyjai közzé, főként a őshonos amerikaiakkal szemben elkövetett kegyetlenkedések miatt. 2016-ban Barack Obama elnök kormánya bejelentette, hogy eltávolítja Jackson arcképét a 20 dolláros bankjegyről, és Harriet Tubman arcképével helyettesíti. Bár a tervet Donald Trump elnöksége idején felfüggesztették, Joe Biden elnök kormánya 2021-ben folytatta a tervet.

Hagyd Európában!

Bölöni Farkas szerint, akik Európában hozzászoktak azon gondolathoz, hogy az ország legfőbb tisztviselője mint ég választottja feléjük van rendelve, "bajosan foghatják meg az amerikai tisztviselők ezen egyszerűségét, s készek tapasztalásuk után azt hinni, hogy ahol félsz nincs, ott engedelmesség sincs".

De az amerikaiak megcáfolták százados tiszta tapasztalásainkat, s nálok minden lépten ellenkezőnek találjuk a hivatalokróli elveket. A következő karakterfestő történet, melyet Miss Wright (Voyage aux États-Unis, par Miss Wright. Traduit par M. Parisot, en 1822 [Utazás az Egyesült Államokban, írta Wright kisasszony, fordította M. Parisot, 1822-ben]) amerikai utazásában, s utána Levasseur mint hitelest beszélnek elé, némű megfogatot adhat az amerikai praesidens mint legfőbb tisztviselő

magaviseletéről:

„Bleker Olsten dániai miniszter és követje udvarának az Egyesült Státusokban Jefferson praesidenssége alatt Washingtonba érkeztében megértvén, hogy a praesidenssel két órakor mindig lehet találkozni, sietett tiszteletét tenni az amerikai nemzet főjénél. Jefferson úr olyszíves és érdekes beszélgetésbe eredt vele, hogy egy egész óra múlt el, miután a miniszter úr észrevette látogatásának igen hosszúra nyúltát. Végre a beszélgetés kezdett lankadni, s a diplomata miniszter várta volna a jeladást az elmehetésre, valamint a praesidens is kívánta volna a látogatást már bevégezve látni. A miniszter mind csak várta a jeladást, de azt nem vehette észre. Általlátta végre, hogy már alkalmatlan, kívánt volna menni, de félt, hogy adecorum ellen nagy hibát követ el, ha jeladás nélkül távozik el, s aggodalma mindinkább nőtt.

Eljött azonban az ebéd ideje, s még nagyobb zavarodásba jött a miniszter. Jefferson úrnak azon kérésére, hogy maradna meg csekély ebédjére, felkölt, valamely mentséget habozott elé, s azzal elment. Ily zavarodásában siet a miniszter egy amerikai ismerőséhez, elbeszélni neki történetét, s a dolog magyarázgatásába ereszkedve ekként szól: "De ugyan miként jöhettem volna el, ha a praesidens nem kezdte a búcsúzást? Nincsenek-e ezen országnak etikettjei? A rang és hivatalnak semmi megkülönböztetéseit nem ismerik-e itt? Miként tartják fenn a hivatalbeliek tekintetét, hogy azáltal az igazgatásnak méltóságot szerezhessenek? Meglehet, talán valamely más formalitást tartanak. Magyarázza meg azokat! Tanítson meg azon szabályokra, melyekhez tartsam magam a praesidensseli viszonyaimban."

Az amerikai tudtára adta Bleker Olstennak, hogy minden formalitást s etikettet hagyjon Európában,

mivel azoknak itt semmi keletök nincs, s hogy az amerikai praesidens csak azon az egy elsőséggel bír polgártársaival viszonyaiban, hogy a látogatásokat nem köteles visszaadni, azon általlátható oknál fogva, hogy mindennek visszaadni a látogatást csoportos foglaltosságai miatt lehetetlen lenne.

Későbben Bleker Olsten Jeffersonnál ebédelvén nem mulatta el menteni magát minapi hosszaslátogatása miatt, s miután okát megmagyarázta, azoni bámulását is kifejezte, mely igen különbözzék e szokás az európai udvarokéitól. "Tudom, úgymond, nem illik egy idegenhez azon nemzet szokásait bírálgatni, hol mulat, s arról is meg vagyok győződve, hogy a mostani praesidens túlteheti magát a formalitásokon; de ezen haza iránti részvétem mentségül szolgál, ha helybe nem hagyhatom a szokásoknak ezen szerfeletti egyszerűségét, mely illhetik ugyanegy Jeffersonnak, de bizonyosan káros lészen az utána következőnek. Vannak oly szabályok, melyeknek alája kell vetnünk magunkat, mivel azok minden időt s minden embert köteleznek. Higgyen nekem a praesidens úr, vagy higgyen inkább a századok tapasztalásainak, melyekre hivatkozva bizonyosnak állíthatom, hogy az etikett szabályait nem lehet büntetlenül elmellőzni; és az igazgatás állandósága fenntartására szükséges a tisztviselőknek bizonyosfénnyel és pompával körülvétetve lenni, hogy a sokaság engedelmességre hajtása hatalmokban legyen."

"Nem állíthatom - felelt Jefferson úr -, hogy a miniszter úr megjegyzései igazak ne lennének a királyokra s udvaraikra nézve. De én, én nem vagyok király. Engedjen egy anekdotát elbeszélnem, mely megmagyarázandja a különbséget: ismeri hihetőleg a neápolisi király nagyhajlandóságát a vadászat iránt. Egy szép napon, midőn éppen vadászni készült, a királykéntelen volt nagy levert tartani. A bémutatások számosabbak voltak, mint a király gondolta, s félt, hogy hosszason tartása miatt elmarad a vadászatról. Végre elvesztette türelmét, s a híres Caracciolóhoz fordulván - ki akkor külügyek minisztere volt -, panaszolta, mely igen megunta ezen unalmas ceremóniát! Felséged elfelejti, mond Caracciolo egész mély tisztelettel, hogy felséged maga is csupán csak ceremónia.”

Az, ami európai embernek ily különösnek s megfoghatatlannak tetszik az ország tisztviselőjében, egy amerikainak igen természetesnek jön, s a tisztviselőt másként nem is képzelheti,

mivel itt a nép maga igazgat, s a tisztviselők csak határozatai teljesítői. A konstitúció oly nyilván kiszabja minden tisztviselő hatáskörét, hogy bármely fényesnek látszó s sokat ígérő légyen is a praesidensi hivatal, az mégis sem neki, sem hozzátartozóinak sem vagyonszerzésre, sem hatalma nevelésére semmi kinézést nem nyújthat

- tette hozzá Bölöni Farkas az amerikai elnök szerepének leírásához.

Közlése szerint az amerikai elnöknek mint legfőbb tisztviselőnek 25 ezer dollár, vagyis 50 ezer pengő fizetés járt egy évben; "mert ő udvart, gárdákot, libériás cselédséget nemkénytelen tartani, s legfőbb költsége a kongresszus alatt tetszése szerint adandó ebéd".

Az angol király egyedül kétszer annyi fizetést von, mint Amerika minden tisztviselői (egymillió font sterling, vagyis ötmillió dollár). A francia király egyedül éppen annyiba kerül, mint Amerika minden hivatalai (12 millió frank)

- hasonlította össze a helyzetet.

Hozzátette: a végrehajtó hatalom az elnök kezébe lett helyezve az alkotmány szerint, de arról isgondoskodott a nép, "hogyha valamikor megtévedésből nem alkalmatos vagy hivatalávalvisszaélni kívánó ember választatnék - az ily ember veszedelmes béfolyásának megint a népáltal választott Kongresszus ellensúlyban álljon".

A rajongó utazó Amerika-kritikája

Mihelyt Marylandba beléptünk, számosabb szerecseneket kezdettünk látni, mint más státusokban; a mezőket mindenütt feketék munkálták. De mindaddig nem jutott eszünkbe ennek oka, míg egy fogadó ajtajára ragasztott hirdetményen e sorokat nem olvastuk: „Folyó évi október 28-kán Caldwell Jakabnak mint adósnak portékái, s azok közt két férfi és egy asszony szerecsen rabszolgák is a többet ígérőnek árverés útján eladatnak.” Mintha jégkéz vonult volna el szívemen ennek olvasására! s tehát rabszolgák országába érkeztünk! - sóhajtottam bánatomban

- írta le a rabszolgasággal való találkozását.

Elmondta, utazásuk alatt sokat hallottak a rabszolgákról, s hogy "ez a pont szünteleni vitatás tárgya arabszolgaságot már eltörlött s még el nem törlött státusok közt".

Miután láttam e nagy haza konstitúciójából folyó példátlan szabados polgári életet, mindenben a természet törvényein alapított elveit, az emberiség mívelődésére szentelt annyi intézeteit - mindig megfoghatlan voltelőttem a felséges teória s e gyalázatos praxis közti nagy ellenkezőség!

- fejtette ki az amerikai társadalom és politika önellentmondását.

Felhordtam amerikai szép ideálom mentségére azt is, hogy nálunk is most nemrég csak a József hatalomszava törheté le az örökös jobbágyság láncait, hogy még most is, midőn némely nemeseink errőli régi törvényeinket olvassák, mint hajdoni boldog időre sóhajtanak vissza a József előtti korra, s hogy mai napig is vármegyéink egy részében törvényrontónak kiáltatik, ki az urbáriomot az emberiség elveiből pártfogolja. Mind felhordtam ezeket, de ezek sem hazámat, sem Amerikát nem menthetik meg a gyalázattól e részben

- fejtette ki kritikáját Amerikáról és Magyarországról.

Amerika védelmében megjegyezte, hogy "a virginiaiak voltak elsők, kikben felébredt végreaz emberiség érzete, s 1680-ban nyomós és szívre ható kérelmekkel folyamodtak az angoludvarhoz, hogy az emberhússal való ezen gyalázatos kereskedésnek vettessen véget".

Hozzátette: a többi gyarmatok is támogatta e kérelmet, de "az angol parlamenttől azon emberiségtelen feleletet kapták, hogy a rabszolgákkal kereskedés sokkal jövedelmezőbb Angliának, mintsem hogy azamerikaiakért arról lemondjon".

Ismételték ezen kérelmeiket 1699-ben is, de az eltörlés helyett, hogy az igazgatás maga is részesedjék a gyalázatos jövedelemből, bizonyos taxa vettetett a rabszolgákra bevivőkre. Ekként állott a rabszolgák állapotja, míg a gyarmatok lerázhatták az Anglia jármát

- mesélte, kiemelve többek között, hogy első volt Virginia megtiltotta még több rabszolga béhozatalát, Pennsylvania törvénye kihirdetése napjától kezdve minden színes bőrűt szabadnak nyilvánított.

E szép példaadásra az elsőbbi tizenhárom státusok közül nyolc egészen eltörölt minden rabszolgaságot. Végre 1808-ban a Kongresszus - minden európai hatalmak megszégyenítésére azon törvényt hozta: hogy a rabszolgákkal kereskedés hasonló lévén a tengeri tolvajsághoz, amely polgár ezen vétekben találtatik, halállal lakoljon

- jegyezte meg.

Ily lépéseket tettek az Egyesült Státusok a rabszolgaság eltörlésére, míg az európai nagyhatalmak némelyike kolóniáiban most is szabadon és törvényesítve gyakoroltatik az embertelen mesterség

- szúrta oda az európai nagyhatalmaknak.

A mostani huszonnégy státus közül tizenháromban már tökéletesen el van törölve, és 339.360 szerecsen szabad emberré lett. Hátra vannak még a déli státusok, hol legmélyebben gyökeret vert e gonosz szokás, s hol 2.011.320 szerecsen még rabszolga. (The New York Annual Register. 1831. l. 333.)... De az úgynevezett tizenhárom tiszta státus hatalmasan kiált a rabszolgás tizenegyre, s a közvélemény oly erőre kapott, hogy rövid időn vége lészen minden rabszolgaságnak

- írta Bölöni Farkas, nem tudva, hogy ehhez még évtizedekre, és az Amerikai Egyesült Államok történetének legtöbb áldozatot követelő háborújára "lesz szükség"...

