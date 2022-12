Hatalmas fejfájást okoz Ukrajnának az oroszok új fegyvere - Miért is olyan félelmetes eszköz a Lancet?

A Krími hidat ért támadás után Oroszország jelentősen feltekerte a katonai drónok használatát Ukrajnában. Az ukrán áramellátó infrastruktúrát támadó iráni Sahed-drónok jelentős nemzetközi figyelmet kapnak, ugyanakkor ezzel együtt intenzíven használni kezdte Oroszország saját fejlesztésű és gyártású, ZALA Lancet dróncsaládjába tartozó kamikaze-drónjait is ukrán katonai célpontok ellen. A Lancetek pontos képességeiről aránylag kevés hiteles információ lelhető fel, ugyanakkor annyi biztos, hogy késő ősszel, kora télen a tömeges Lancet-támadások komoly károkat okoztak az ukrán haderő harcjármű-állományában.

Komoly fejfájást okoznak a fronton az orosz Lancet-drónok

Október 8-án vélhetően egy ukrán öngyilkos merénylő teherautós bombatámadást hajtott végre a Krími híd ellen, melyet az orosz hadvezetés ürügyként használt fel arra, hogy fokozza támadásait Ukrajna civil infrastruktúrája – elsősorban az áramellátó infrastruktúra ellen. A nyugaton elsősorban terrorbombázásként jellemzett katonai akcióhoz Oroszország cirkálórakéták és szárazföldi indítású rakétarendszerek mellett nagy számú drónt vagy pilóta nélküli repülőgépet (UAV), elsősorban iráni gyártmányú Sahed-136-osokat használ.

Kevesebb szó esik arról, hogy a Sahed-hullámokkal párhuzamosan az oroszok ukrán katonai célpontok ellen is átfogó dróntámadást indítottak: ezen feladatok kivitelezéséhez nagy számban használtak a ZALA Lancet családjába tartozó kamikaze-drónokat. Egészen december közepéig napi szinten több videót is lehetett látni arról, hogy ezek az eszközök többé-kevésbé sikeresen támadnak ukrán katonai célpontokat.

A Lancetek kilőttek, vagy legalább eltaláltak néhány kifejezetten értékes célpontot is. Többek közt egy ilyen drónnal érték el az ukránok első megerősített CAESAR-veszteségét is – a francia 155 milliméteres önjáró tüzérségi tarack az ukrán haderő egyik legjobb tüzérségi fegyvere.

Lancet kamikaze drone on French supplied CAESAR SPG in the Ugledar area. pic.twitter.com/7zo31POHYf — Taurevanime (@Taurevanime) November 16, 2022

De ért már Lancet-találat egy ukrán Gyurza-M őrnaszádot is. Ukrajna mindössze három ilyen hajóval rendelkezik, mióta Oroszország elfoglalta Mariupollal együtt az azovi tengerészeti hadikikötőt is 2022 tavaszán.

| Gyurza-M-class gunboat of the Ukrainian Navy was hit by a Russian Lancet kamikaze UAV. #FlashBack — Global (Defense) December 6, 2022

A Lancetek amúgy kifejezetten vadásznak az ukrán tüzérség és légvédelem nyugati technikai eszközeire: itt egy amerikai M777-es vontatott löveget ér találat, amely lőszer-robbanás következtében meg is semmisül.

Russian Lancet-3 kamikaze drone strikes an M777 artillery and causes an ammo detonation pic.twitter.com/rFb6sSxSHN — LogKa (@LogKa11) December 13, 2022

Itt egy egész sorozat látható sikeres találatokról: többek közt amerikai gyártmányú (talán Norvégia által leszállított) M109-es önjáró tarackokat ér Lancet-találat.

Russian Zala Lancet kamikaze drones (loitering ammunition) destroy two Ukraine M109 self-propelled howitzers, one 9K35 Strela-10 air defense system and an active ST-68U radar station. #News — Julian (Röpcke) November 4, 2022

Előfordul persze az is, hogy nem ér célba az UAV. Ezen a felvételen egy azonosíthatatlan típusú ukrán harcjármű és egy Sz-300-as is megússza a súlyosabb károkat, az első Lancet-támadás ráadásul kifejezetten mellé megy. Arról is volt videó, hogy egy (sérült?) Lancet fennakad egy fa ágain (vagy talán az álcahálón), ezzel az alatta parkoló ukrán T-72-es megússza a találatot.

Russian Lancet-3 drone strikes. 1st strike missed its target and 2nd one only caused minor damage to the S-300 SAM.The drone travels at a slow speed and large wings (low stall speed) but disadvantage is that it caused the drone to be easily affected by wind pic.twitter.com/dVN67b3Q5h — LogKa (@LogKa11) December 7, 2022

Akár holnap reggelig lehetne linkelgetni a Lancet-videókat, olyan sok van belőlük: láthatók bőven olyan felvételek, ahol minimális kárt okoznak csak a drónok az ukrán haditechnikai eszközökben (vagy el sem találják őket) és olyan is, ahol teljesen megsemmisülnek a fegyverek.

Megbízható, hiteles összesítés nincs arról, hogy pontosan hány ukrán katonai járművet tettek harcképtelenné a Lancetek, mindenesetre az orosz sztenderdekhez képest aránylag objektíven tájékoztató Rybar Telegram-csatorna összesítése szerint október 13 és november 12 közt (tehát részleges, mindössze 1 hónapot magában foglaló időtávon):

11 vontatott tarackot,

7 tankot,

7 önjáró tarackot,

6 gyalogsági harcjárművet / páncélozott szállító harcjárművet,

7 légvédelmi rakétaindítót,

5 radarrendszert,

1 őrnaszádot találtak el, semmisítettek meg vagy tettek harcképtelenné a Lancet drónok.

Amennyiben elhisszük ezeket a számokat, elmondható, hogy egyes eszközkategóriákon belül (pl. tüzérség, harckocsik) komolyabb károkat okoztak egy hónap alatt az orosz Lancet UAV-k, mint a "legendás" török Bayraktar TB-2-es csapásmérő drónok teljes karrierjük alatt, ukrán oldalon.

Mit tudnak egyáltalán a Lancet-drónok?

Akárhogy is nézzük, a Lancet-drónok aránylag sikeresen tesznek harcképtelenné ukrán katonai célpontokat a frontvonalon, ennek pedig elsősorban az az oka, hogy az eszközök kicsik, halkak és jó eséllyel (nyugati drónokhoz viszonyítva szinte biztosan) olcsók és könnyen legyárthatók.

Jogosan merül fel a kérdés, hogy ha ilyen jók a Lancetek, miért nem ezeket használják az oroszok Ukrajna civil infrastruktúrájának rongálására, vagy éppenséggel miért nem az iráni Sahedeket használják szélesebb körben katonai célpontok ellen. Ennek oka az, hogy bár mindkét eszköz kamikaze-drón, nagyon más képességekkel bírnak és nagyon más feladatok teljesítésére fejlesztették őket.

A Sahed-136-os egy nagy hatótávolságú, lényegesen nagyobb tömegű kamikaze-drón (angolul loitering munition, vagyis csavargó bomba), így jóval nagyobb romlóerővel rendelkezik, mint egy Lancet-drón.

A Lancetek inkább az amerikai Switchblade-családhoz hasonlók: kicsik, könnyűek, könnyen indíthatók és kezelhetők, ugyanakkor lényegesen kisebb a hatótávolságuk.

ZALA Lancet-3 drón az Armija-2020 haditechnikai expón. Forrás: Nickel nitride, CC0, via Wikimedia Commons

Például: a legújabb Lancet-variáns, a Lancet-3-as tömege mindössze 12 kilogramm, a robotrepülőgép 3-5 kilogramm tömegű robbanófejet képes célba juttatni, hatótávolsága 40 kilométer, maximális repülési ideje 40 perc. Ezzel szemben egy Sahed-136-os 200 kiló, ebből a robbanófej 30-50 kilogrammot nyom, hatótávolsága 1500-2500 kilométer is lehet. A Sahedeket messze a frontvonaltól, akár egy másik országból útnak lehet indítani, mozgó katonai célpontok ellen ugyanakkor 1500-2500 kilométerről nagyon nehéz pontos találatot leadni még egy irányított eszközzel is.

A Lancet-széria ugyanakkor akár egy gyalogsági alakulat által is, tüzérségi lőtávolságon belül indítható és célba juttatható, kiválóan alkalmas arra például, hogy egy ellenséges tüzérségi állást vagy harckocsi-menetoszlopot támadjon vele az ember. Páncéltörő és repeszromboló robbanófejjel egyaránt elérhető – az előbbi tankok, páncélozott harcjárművek likvidálására való, viszont kisebb rombolóerővel rendelkezik, az utóbbinak nagyobb a rombolóereje, de nem alkalmas arra, hogy páncélvédettséggel rendelkező célpontokat leküzdjön. Például, van egy a videó, ahol egy ukrán D-20-as kezelői azzal menőznek, hogy simán megúsztak egy közvetlen Lancet-találatot – ez annak köszönhető, hogy jó eséllyel páncéltörő töltetet kaptak, miközben likvidálásukra alkalmasabb lett volna egy repeszromboló robbanófejjel ellátott UAV. A cél azonosítása azonban sok esetben olyankor történik meg, miután a Lancet már a levegőben van.

A Russian modern kamikaze drone strikes a Ukrainian howitzer.Ukrainian soldiers: Basically, change the wheel and it will work. pic.twitter.com/nOp9zMdQ4s — Special (Kherson) November 29, 2022

Ha a szovjet technika-túlsúlyos ukrán légvédelemnek gondot okoz az iráni Sahed-drónok lelövése, gondoljunk bele, hogy mennyivel nehezebben tudnak azonosítani, majd likvidálni egy alig tizede akkora harci drónt, melyet szinte közvetlenül a harcoló csapatok mellől indítanak útnak az oroszok. Ez az elsődleges magyarázata annak, hogy a Lancetek aránylag sikeresen tudnak dolgozni a harci cselekmények során. Ugyanez a magyarázata annak is, hogy a szintén elsősorban szovjet technikára támaszkodó orosz légvédelem sokszor nem tud hatékonyan intézkedni az ukrán civil felderítő és aknagránátokat hajigáló drónjai ellen sem, hiszen ezek is kicsik, könnyűek és csendesek.

Azt nem tudni, az oroszok hogy állnak Lancet-drónokkal, hiszen gyártási hátterükről szinte semmit nem tudni azon kívül, hogy a Kalasnyikov-konszernhez tartozó ZALA vállalat tervezte és gyártja őket. Ugyanakkor érdekes, hogy miközben október és december között elég intenzíven használták őket, december közepétől fogva aránylag kevés Lancet-támadást láthatunk. Ennek számos oka lehet: lehet tudatos tervezés része, okozhatják az időjárási viszonyok is, illetve – ahogy a nyugati hírszerzési szervek elég gyakran megírják – lehetnek orosz utánpótlási, gyártási problémák is.

Ugyanakkor racionálisan feltételezhető, hogy a Lancet-drónok utánpótlása hosszabb távon nem lesz egy annyira komplikált dolog. Nem tudni, hogy egy ilyen UAV mennyibe kerül vagy hogy milyen technikát tartalmaz, de vélhetően sokkal olcsóbb és egyszerűbb, mint akár egy Switchblade, de talán mint még egy páncéltörő rakéta is (a Switchblade-ek például olcsóbbak egy Javelin-rakétánál, a Lancet pedig alighanem ennél is egyszerűbb megoldás). Így talán az is feltételezhető, hogy gyártásuk is aránylag egyszerű és olcsó – így nem biztos, hogy épp a Lancet-drónok lesznek azok az eszközök, melyekből az oroszok tényleg ki fognak fogyni.

A háború után pedig – ha lesznek még olyan országok, amelyek szóba állnak Moszkvával – komoly piaca lehet a Lanceteknek, konkurálva az amerikai Switchblade-ekkel, vagy más, egyszerűbb gyalogsági felhasználású loitering munitionökkel. Lehet kritizálni az orosz haditechnikát, de a Sahed-136+Lancet drónportfólió eddig nem tűnik rossz kombinációnak, ez pedig biztosan szemet szúr majd feltörekvő országok haderő-fejlesztési döntéshozóinak is.

Címlapkép: orosz Orlan-10-es drón kezelője a 2018-as "Szláv testvériség" hadgyakorlaton. A címlapkép csupán illusztráció. Forrás: Mil.ru