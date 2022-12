Hol törhet ki a következő nagy háború? – Négy pattanásig feszült konfliktus, amely bármikor felrobbanhat 2023-ban

A 2022-es év legmeghatározóbb konfliktusa egyértelműen az ukrajnai háború volt, amely bár közvetlen kiterjedésében regionális háborúnak tűnik, hatása fölmérhetetlen az egész világpolitikára és a világgazdaságra, már csak azért is, mert lényegében egy Nyugat – élén az Egyesült Államokkal – és Oroszország közötti proxyháborúvá fejlődött. Azonban Ukrajnán kívül máshol is vannak súlyos konfliktusok a világban, igaz, a geopolitika nagy játékosai ezekben lényegesen kevésbé aktívan vesznek részt (például az afrikai konfliktusokban). Létezik azonban néhány robbanással fenyegető helyzet, amelyben fontos világpolitikai szereplők is vastagon érdekeltek, és ezen konfliktusok egyike-másika pedig akár már 2023-ban is eszkalálódhat.

A balkáni lőporos hordó: Bosznia-Hercegovina és Koszovó

A Balkán már több mint egy évszázada Európa lőporos hordója, mivel sok etnikum és vallás él egymás mellett oly módon, hogy szinte lehetetlen egyértelmű földrajzi határokat húzni közöttük. A boszniai szerb nacionalista, Gavrilo Princip szarajevói pisztolylövése volt az első világháború közvetlen kiváltó oka, majd Európa 1945 és 2022 közötti legsúlyosabb fegyveres konfliktusa is a Balkánon zajlott Jugoszlávia több részletben történő szétesésével.

Szlovénia kiválása még csak kisebb harcokhoz vezetett, a horvátok függetlenségi törekvései azonban már súlyos háborút robbantottak ki. Az igazi tűzfészek azonban Bosznia-Hercegovina volt, ahol keveredve élt egymás mellett három nemzetiség és vallás: a katolikus horvátok, az ortodox szerbek és a muszlim bosnyákok.

Az 1992–1995-ös boszniai háború volt a legsúlyosabb fegyveres konfliktus a délszláv háborúban,

csak a srebrenicai tömeggyilkosság során 8000 bosnyák férfit és fiút öltek halomra.

A volt Jugoszlávia és területi egységei. Forrás: ENSZ / Wikimedia Commons

Miután Montenegrót leszámítva az összes, Szerbián kívüli tagállam kiszakadt Nagy-Jugoszláviából, a maradék Jugoszlávia egyik autonóm tartományában, Koszovóban indultak el függetlenségi törekvések (a másik autonóm tartomány a Vajdaság). Koszovóban az albánok egyértelmű többségben vannak, de a szerbek népük bölcsőjeként tekintenek a területre. 1998-ban háború robbant ki a tartományban, a szerbek elnyomó törekvéseinek végül a NATO 1999-es bombázásai vetettek véget. Koszovó 2008-ban deklarálta függetlenségét, de ezt Szerbia, Oroszország, Kína és öt uniós tagállam sem ismerte el.

Bosznia-Hercegovina és Koszovó ügye még mindig megoldatlan kérdés.

Előbbiben az 1995-ös daytoni egyezmény egy rendkívül bonyolult és törékeny államszerkezetet hozott létre, egy horvát–bosnyák, illetve egy szerb entitással, amely az elnök, Milorad Dodik vezetésével már jó ideje szeparatista politikát folytat, a Szerb Köztársaságnak (Republika Srpska) az államszövetségből való kilépésével fenyegetve. Egy ilyen lépés azonban újra súlyos konfliktushoz vezetne. Dodik ráadásul Vlagyimir Putyin szoros szövetségese, így Nyugaton attól tartanak, hogy Oroszország érdeke lehet a boszniai konfliktus fölhevítése.

Orosz megbízottak vannak a kormányunkban, és az országunkban mély a megosztottság

– mondta Bisera Turkovic boszniai külügyminiszter nemrég.

Milorad Dodik és Vlagyimir Putyin találkozója 2022. június 18-án. Forrás: kremlin.ru / Wikimedia Commons

A Nyugat erre Bosznia-Hercegovina integrálásának erősítésével reagált. A NATO november végén segítséget ajánlott Szarajevónak az orosz destabilizációs törekvésekkel szemben, december 15-én pedig a délszláv ország megkapta az EU-s tagjelölti státuszt. Oroszországnak természetesen ez nem tetszett: Marija Zaharova külügyminisztériumi szóvivő elítélte az uniós lépést, mondván, ez

a régió totális geopolitikai meghódítása

a Nyugat részéről. Moszkva, ahogy egyébként Dodik is, megszüntetné a boszniai-hercegovinai főképviselő státuszát. Ennek a nemzetközileg kinevezett diplomatának (jelenleg a német Christian Schmidt) döntő beleszólása van az országos politikába, törvényeket is hatályon kívül helyezhet.

Bosznia-Hercegovinának egyébként Borjana Kristo személyében először lehet női miniszterelnöke, ha sikerül kormány alakítania. A horvát származású politikus hangsúlyozta: kinevezése esetén kiemelt fontossággal fogja kezelni az európai uniós csatlakozáshoz szükséges gazdasági és politikai reformokat, és kiemelte a NATO-csatlakozás fontosságát is. Ez utóbbiról elmondta: az ügy nem csupán védelmi, hanem politikai természetű is, és teljes egyetértésre van szükség hozzá.

Koszovóban folyamatos a feszültség az ország északi részén egy tömbben élő szerb kisebbség és az albán többség között. Az utóbbi hónapokban ismét kiéleződött a konfliktus, ami oda vezetett, hogy a szerbek utakat zártak le és tartanak blokád alatt Észak-Koszovóban. Oroszország a konfliktusban tradicionális partnere, Szerbia mellett áll, és bár közvetlenül bizonyára nem fog beavatkozni, Moszkva a háttérben próbálja keverni a kártyákat.

Az utóbbi hetekben még jobban elmérgesedett a helyzet, az észak-koszovói szerbek utakat barikádoztak el. A szerb hadsereg karácsonykor a legmagasabbra emelte a készültséget, de aztán csütörtökön Aleksandar Vučić szerb elnök bejelentette a barikádok lebontásának megkezdését. A legnagyobb, Szerbia és Koszovó közötti határátkelőhelyen csütörtök délután újra is indult a forgalom. Ez persze sajnos nem jelenti azt, hogy a feszült helyzet újra forróbbá nem válhat 2023-ban.

A kaukázusi tűzfészek: Hegyi-Karabah

Hegyi-Karabah hivatalosan Azerbajdzsánhoz tartozik, de az örmény többségű kaukázusi terület a Szovjetunió felbomlásakor kikiáltotta függetlenségét, és de facto Örményország részeként működött. A két volt szovjet tagköztársaság két nagy háborút vívott a területért, az elsőt a Szovjetunió fölbomlásakor, a másodikat 2020-ban, amely azeri győzelemmel végződött.

OROSZORSZÁG KÖZVETÍTÉSÉVEL A KÉT ORSZÁG FEGYVERSZÜNETET KÖTÖTT, MELYNEK ÉRTELMÉBEN HEGYI-KARABAHBAN JELENLEG IS TÖBB EZER OROSZ KATONA ÁLLOMÁSOZIK BÉKEFENNTARTÓKÉNT.

Szeptemberben újra föllángolt a konfliktus, ami Oroszország csökkenő geopolitikai erejére világított rá. Az Oroszországgal egy katonai szövetségben lévő Örményország miniszterelnöke, Nikol Pasinján nemrég föl is említette a Kollektív Biztonsági Szerződés Szervezetének (KBSZSZ) csúcstalálkozóján, amelyen Putyin is részt vett, hogy országa nem kapja meg a szükséges védelmet az azeri „agresszióval” szemben.

Azerbajdzsán egyre merészebb húzásokkal provokálja az örményeket és az orosz békefenntartókat. Utóbbiak azért is folyamatos kritikát kapnak Bakutól, hogy nem az azeri, hanem az örmény helységneveket használják.

Vlagyimir Putyin Ilham Alijev azeri elnökkel és Nikol Pasinján örmény miniszterelnökkel 2021. november 26-án. Forrás: President.az / Wikimedia Commons

December közepén azeri környezetvédelmi aktivisták – mások szerint a kormányzat által fizetett áltüntetők – egy helyi ércbánya környezetszennyező voltára hivatkozva lezárták az Örményországból Hegyi-Karabahba vezető egyetlen utat, a Lacini-folyósót, ezzel 120 ezer örményt zártak el lényegében a külvilágtól. Egyre kevesebb az élelmiszer, napokig a gázellátás is szünetelt, amelyet végül helyreállítottak. December 19-én már a tervezett műtéteket is le kellett állítani, mivel hiány van gyógyszerekben és az elsősegélynyújtáshoz szükséges felszerelésekben. A humanitárius katasztrófával fenyegető helyzet miatt Örményország mellett fölszólalt Oroszország, az Európai Unió és Ferenc pápa is.

Pasinján december 22-én azt is kijelentette, az orosz békefenntartó kontingens a gyakorlatban nem tesz eleget kötelességének, a Lacini-folyosó biztosításának, egy héttel később megismételte állítását.

Az orosz csapatok néma tanújává váltak Hegyi-Karabah elnéptelenedésének

– jelentette ki az örmény kormányfő, aki hétfőn nem hivatalosan találkozott Putyinnal és Ilham Alijev azeri elnökkel Szentpéterváron.

Oroszországnak egyelőre arra tellett, hogy Szergej Lavrov külügyminiszter révén megbékélésre szólítsa fel a feleket, illetve Dmitrij Peszkov Kreml-szóvivő aggodalmának adott hangot. Lavrov alaptalannak nevezte az orosz békefenntartók ellen fölhozott vádakat.

Hegyi-Karabah kormánya szerdán bejelentette, átmenetileg leállította a kitermelést a Kasen ércbányában, hogy nemzetközi környezetvédelmi szakértői vizsgálatot folytassanak. Ez az a bánya, melynek szennyezésére hivatkozva az állítólagos azeri környezetvédők eltorlaszolták a Lacini-folyosót.

Hegyi-Karabah térképe. Forrás: APA / MTVA / MTI

A hegyi-karabahi konfliktust nemcsak Oroszország, hanem az Egyesült Államok és az Európai Unió is próbálja megoldani. Azerbajdzsán oldalán egy NATO-tagállam, Törökország áll, de a kaukázusi ország titokban nagyon jó viszonyt ápol Izraellel is, amely Baku legfőbb fegyverszállítója. A zsidó állam ősellensége, Irán már csak ezért is fenyegetésként tekint a szomszédos Azerbajdzsánra: legutóbb október közepén tartott nagyszabású hadgyakorlatot az azeri határok közelében. A látszólag kaukázusi konfliktusnak ezért a Közép- és Közel-Keletre is lehet kihatása, amelyek önmagukban is veszélyes konfliktusgócokat rejtenek.

Dúsítva a problémák: Irán

Irán ellen régóta súlyos szankciók vannak életben: a Nyugat egyik fő célja annak megakadályozása, hogy urán dúsításával a síita iszlám köztársaság atomfegyvert állítson elő. Ennek érdekében indultak el az Obama-kormányzat idején, 2015-ben az atomalkut célzó tárgyalások (JCPOA), amelyekből Donald Trump elnöksége alatt Washington kilépett. Bár Joe Biden és a demokraták hatalomra kerülése után az Egyesült Államok ismét nyitottnak mutatkozott a tárgyalásokra, az elmúlt két év azonban szinte semmi eredményt nem hozott, emellett Izrael továbbra is ellenez minden alkut Iránnal. Ennek ellenére a nyugati országok továbbra is fent szeretnék tartani a tárgyalásokat. Josep Borrell, az EU kül- és biztonságpolitikai főmegbízottja szerint ezek még mindig a legjobb lehetőséget jelentik annak megakadályozására, hogy Teherán atomfegyvert fejlesszen ki.

Irán az utóbbi időben egyre közelebb kerül Oroszországhoz, több száz harci drónt adott el az agresszor államnak, amely ezeket rendszeresen be is veti Ukrajnában, elsősorban az energetikai infrastruktúra ellen. Információk szerint iráni ballisztikus rakéták eladásáról is zajlanak tárgyalások. Irán kiképzőket is küldött a Krímre a drónok használatának megtanítására, ezek egy csoportját Ukrajna egy támadásban megölte.

Irán az utóbbi években a közel- és közép-keleti térség meghatározó geopolitikai szereplőjévé nőtte ki magát, mindenhol támogatást nyújtva síita országoknak, népcsoportoknak, szervezeteknek, így a szíriai síita (alavita) vezetésnek, a libanoni Hezbollahnak, az iraki síitáknak, valamint a jemeni húszi lázadóknak. Jemenben valóságos proxyháború zajlik a szunnita arab világ vezető hatalmával, a hivatalos, szunnita kormányt támogató Szaúd-Arábia és Irán között. A két ország régóta küzd a közel-keleti térség fölötti hegemóniáért.

Az 1979-es forradalom óta Irán iszlám köztársaság, ahol a legfőbb hatalom a vallási vezetők, az ajatollahok kezében van. Azonban az öbölmonarchiákkal szemben Irán még a szigorú vallási előírások ellenére is szabadabb ország, ahol valóságos választások zajlanak, igaz, a lehetséges elnökjelöltek magát az iszlám köztársaságot nem kérdőjelezik meg, csak mérsékeltebb vagy keményvonalasabb politikát folytatnak. Az előző elnök, Hasszán Roháni mérsékeltebb politikát képviselt, utódja, a 2021 augusztusa óta regnáló Ebrahim Raiszi elnöksége alatt azonban konzervatív visszarendeződés indult meg.

Vlagyimir Putyin Ebrahim Raiszi iráni elnökkel. Forrás: kremlin.ru / Wikimedia Commons

Raiszinak azonban az utóbbi hónapokban súlyos belső problémákkal kell szembenéznie, miután a hatóságok halálra vertek egy fiatal kurd nőt, Mahsza Aminit, amiért nem megfelelően viselte a fejkendőjét. Halálhírére rég nem látott nagyságú tüntetések kezdődtek az országban, amelyeknek már több száz halálos áldozata van, két tüntetőt pedig kivégeztek. A tüntetők az iszlám köztársaság alapjait is megkérdőjelezték, Ali Hámenei vezető ajatollah is a célkeresztjükbe került, és felgyújtották az iszlám köztársaság alapítója, Ruholláh Homeini ajatollah házát is. Az iráni futballválogatott tagjai a csoportmérkőzéseken tiltakozásul a rezsim ellen csöndben hallgatták végig országuk himnuszát.

Bár a tüntetések továbbra is zajlanak, az iráni rezsimnek már korábban is szembe kellett néznie hasonló helyzettel, és eddig mindig sikerült helyreállítaniuk a rendet. A valószínűbb most is az, hogy stabilizálódik majd a helyzet.

Iránnak jelenleg 60 százalékosra sikerült dúsítania az uránt (a „vörös vonal” 90 százaléknál lenne), többek között egy hegyek alatt lévő telephelyen. Ez megnehezíti, hogy légicsapással akadályozzák meg Teheránt az atombomba kifejlesztésében, ahogy azt Izrael tette a Szaddám Huszein vezette Irak ellen 1981-ben, amikor az „Opera” hadművelet keretében egy Bagdad melletti, épülő nukleáris létesítményt bombáztak le vadászgépekkel. Mivel Irán messzebb van, egy ilyen támadást Izrael otthonról nehezebben kivitelezhetne – itt jön kapóra Azerbajdzsán, melynek légibázisai kiindulópontul szolgálhatnának egy ilyen akcióhoz. Beni Ganc, a leköszönő izraeli kormány védelmi minisztere egyébként szerdán a légierő végzős kadétjai előtt azt mondta, két-három éven belül szükség lehet egy az iráni nukleáris létesítmények elleni légitámadásra.

Mondanunk sem kell, ha egy az „Opera” művelethez hasonló támadás bekövetkezne, az rendkívüli mértékben felforrósítaná a helyzetet a Közel- és Közép-Keleten. Diplomaták szerint azonban nyugati támogatás nélkül Izrael nem lenne képes egy Irán elleni csapásra, a nyugati országok pedig bennfentes információk szerint nem terveznek csapást Irán ellen.

A hidegháború öröksége: az észak-koreai, illetve a tajvani konfliktuszóna

Az 1950 és 1953 közötti koreai háború a hidegháború egyik legjelentősebb forró konfliktusa volt (a vietnami mellett), és mivel csak fegyverszünettel végződött, hivatalosan mind a mai napig nem tekinthető lezártnak. Bár az előző dél-koreai elnök, Mun Dzsein próbálkozott végleges békeszerződés tető alá hozásával, az új államfő, Jon Szogjol ismét keményebb kurzust hirdetett a még mindig sztálinista módon működő Észak-Koreával szemben.

Phenjan maga is az elmúlt években némileg békésebbnek mutatkozott, 2022-ben azonban ismét sorra indítja rakétakísérleteit. November közepén olyan interkontinentális ballisztikus rakétát tesztelt, amellyel elvileg az Egyesült Államok területét is el tudná érni. Kim Dzsongun atomfegyverrel is rendelkező rezsimjének azonban nem háború kirobbantása (vagy hivatalosan folytatása) a célja, hanem az elrettentés.

Vlagyimir Putyin Kim Dzsongun észak-koreai vezetővel 2019. április 25-én. Forrás: kremlin.ru / Wikimedia Commons

Ettől függetlenül természetesen a térségbeli országokat, elsősorban Dél-Koreát és Japánt, nagyon aggasztja Phenjan egyre durvuló erőfitogtatása. Az észak-koreai tesztrakéták rendszeresen a Japán-tengerbe csapódnak be, és bár Észak-Korea ügyel arra, hogy Japán különleges gazdasági övezetét ne érje el, Tokió egyre jobban tart a kommunista rezsimtől.

A második világháborús vereség óta pacifizmusát hangoztató Japán 1945 óta nem látott hadseregfejlesztési tervet jelentett be nemrég,

három országot nevezve meg súlyos kockázatnak: Kínát, Oroszországot és Észak-Koreát. Kim Dzsongun diktatúrája a legújabb japán nemzetbiztonsági jelentésben a „korábbinál súlyosabb fenyegetés” jelzőt kapta.

Tovább élezi a helyzetet, hogy Moszkva és Phenjan az ukrajnai háború kitörését követően újra egymásra talált. Észak-Korea valószínűleg lőszerekkel támogatja Oroszországot, és nemrég a két ország között a koronavírus miatt megszakadt kereskedelem is újraindult. A kommunista diktatúra azon kevés országok közé tartozik (a világpolitikailag jelentéktelen Szíria, Fehéroroszország, Nicaragua és Eritrea mellett), amely az ENSZ-szavazásokon is rendre kiáll Oroszország mellett (miközben például Kína tartózkodik), Kim Dzsongun a négy ukrán megye orosz annexióját is elismerte.

A hidegháború idejéből maradt ránk a Távol-Kelet másik súlyos konfliktusa, a kínai–tajvani ellentét is. Az ellenségeskedés eredete az, hogy a Mao Ce-tung vezette kommunisták győztek a Kínai Köztársaság csapatai fölött, melynek kormánya 1949-ben a Kínához tartozó Tajvan szigetére menekült. Jelenleg mind a Kínai Köztársaság, mind a Kínai Népköztársaság az egész Kína fölötti uralomra tart igényt, és ez évtizedekre viszonylagos békét hozó status quót teremtett, Tajpej ugyanis nem deklarálta a sziget függetlenségét.

Ha ezt megtenné, az vörös vonal lenne Peking számára, amely soha nem tett le a szakadár tartománynak tekintett szigettel történő újraegyesülésről.

Az ukrajnai háború kitörése fölkeltette azokat a félelmeket, hogy Kína is elérkezettnek láthatja az időt Tajvan megregulázására, bár az orosz kudarcok és a Nyugat kemény szankciós föllépése inkább elrettentőleg hathatnak Peking számára, amely 1979-ben vívta utolsó háborúját – akkor Vietnam ellen –, és gyors fegyverkezése ellenére általában pacifizmusát szokta hangsúlyozni.

Nancy Pelosi, az amerikai Képviselőház volt elnökének augusztusi tajvani látogatása miatt azonban nyáron évtizedek óta nem látott feszültség robbant ki, Kína látványos hadgyakorlattal demonstrált erőt, de aztán helyreállt a törékeny béke. Joe Biden idén – amerikai elnököktől szokatlanul – többször is egyértelmű célzást tett arra, hogy az Egyesült Államok akár fegyveresen is megvédené Tajvant.

Mind a koreai, mind a tajvani konfliktus évtizedek óta velünk van, a feszültség időnként nő, időnként csökken. Nagy téttel nem fogadnánk arra, hogy háború törne ki a Távol-Keleten 2023-ban, ugyanakkor egyetlen szikra is képes lehet pillanatok alatt eszkalálni a helyzetet.

Címlapkép: Orosz békefenntartók Hegyi-Karabahban 2021. november 12-én. Stringer/Anadolu Agency via Getty Images