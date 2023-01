Messze hív a nagy folyó: hogyan keveredett Magyarországra és Amerikába a “Pocahontas” hőse?

Németh Martin 2023. január 01. 18:00

Földműves, zsoldos, kalóz, felszabadító harcos, rabszolga, lázadó, telepes, író. Ez nem egy különös csapat, hanem egyetlen egy ember különleges élettörténete. Talán nem is gondoltad volna, de valószínűleg már te is hallottál a hősről, aki Magyarországon harcolt a törökök ellen, majd az első amerikai kolónia vezetője lett Virginiában. John Smith kalandjai mai szemmel is lenyűgözőek, mesébe illőek, és túl is mutatnak az ismert animációs film karakterén. Pocahontas-szal kötött mitikus barátsága az óvilágban és az újvilágban is meghatározó, magyarországi kalandjai azonban talán még a magyarok számára is kevésbé ismertek, mint amerikai utazása...