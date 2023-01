Gigantikus gázkincs oldhatná meg Európa problémáit, de ehhez Putyinnak is lesz még egy-két szava

Az orosz gázszállítások drasztikus visszaesése miatt Európa új importlehetőségek keresésébe kezdett. Ezek egyike a Déli Gázfolyosó, amelyen keresztül már most is érkezik azeri gáz a kontinensre, de az igazi nagy eredmény az lenne, ha a Kaszpi-tenger másik oldalán fekvő Türkmenisztánból is mehetne földgáz Európába egy még megépítendő tenger alatti vezetéken keresztül, a posztszovjet ország ugyanis a világ negyedik legnagyobb gázkincsén ül. Hiába állt azonban a kezdeményezés mögé Recep Tayyip Erdogan török elnök, úgy tűnik, belátható időn belül a türkmén gáz elérhetetlen lesz Európa számára. A világ egyik legelzártabb országában, ahol a volt elnök tavaly a fiának adta át névlegesen a hatalmat, most épült föl temérdek pénzből egy új város, miközben a lakosság körében egyre nagyobb a nyomor. Bár az ukrajnai háborúban a türkmén vezetés hivatalosan nem foglalt állást, nagyon úgy tűnik, hogy Moszkva oldalán állnak, és nagyon hasonló Nyugat-ellenes retorikát hangoztatnak, mint a Kreml.

A lehetetlen gázvezeték

December 14-én háromoldalú találkozóra került sor a Türkmenisztán Kaszpi-tengeri partján található Awaza városában. A megbeszélés résztvevői Recep Tayyip Erdogan török, Ilham Alijev azeri és Serdar Berdimuhamedow türkmén elnök voltak, a középpontban pedig egy gázvezeték terve állt, amely Türkmenisztánból szállítana földgázt a Kaszpi-tenger alatt Azerbajdzsánba, onnan pedig a Déli Gázfolyosón keresztül Európába. Utóbbinak része a dél-kaukázusi (SCP), a transzanatóliai (TANAP) és a transzadriai (TAP) vezeték, a vezetékhálózat pedig a Türkmenisztánhoz csatlakozó vezetékkel lehetne teljes.

A közép-ázsiai volt szovjet tagköztársaság ugyanis a világ negyedik (más számítás szerint hatodik) legnagyobb gázkincsével rendelkezik, és bőven tudna még földgázt szállítani Európa felé, csökkentve ezzel a kontinens orosz gáznak való kitettségét. Összehasonlításul: Azerbajdzsán csak a világ 25. legnagyobb gázkincsével rendelkezik, tehát az igazi segítséget nem az azeri, hanem a türkmén gáz jelentené Európa számára.

Az awazai találkozón Erdogan határozott támogatását fejezte ki a Kaszpi-tengeri gázvezeték megépítése iránt. A török elnök ugyanis országát megkerülhetetlen gázelosztó központtá szeretné tenni, az Európába történő orosz földgázszállítások drasztikus visszaesése pedig jelentősen fölértékeli az Európa és Ázsia közötti hídként szolgáló ország szerepét.

A Kaszpi-tengeri gázvezeték megépítése előtt azonban egy alapvető nemzetközi jogi akadály tornyosul, ez pedig az, hogy nincs megegyezés a pontos tengeri határokról a világ legnagyobb tava partján fekvő öt ország között. (A Kaszpi-tónak is nevezett Kaszpi-tenger földrajzilag valójában tó, mert nincs kijárata az óceánokhoz, de hatalmas terjedelme és sós vize miatt tengernek nevezik.)

2018-ban az öt ország – Oroszország, Kazahsztán, Türkmenisztán, Irán és Azerbajdzsán – aláírt egy konvenciót a Kaszpi-tenger jogi státuszáról, amely meghatározta a tengeri határok és a tengerfelületek fölötti szuverén jogok gyakorlásának kereteit. Eszerint a 15 tengeri mérföldön belüli terület jelenti a felségvizeket, további 10 tengeri mérföldön belül kizárólagos halászati jogokat kapnak az egyes országok, az ezen túli vizek pedig nemzetközi vizeknek számítanak. Csakhogy a tengerfenék pontos elhatárolását nem tartalmazza ez az egyezmény. Azerbajdzsánnak van kétoldalú szerződése a kérdésben Oroszországgal és Kazahsztánnal, de nincs Iránnal, Türkmenisztánnal pedig jelenleg is tárgyalásokat folytat a kérdésben.

Még nagyobb problémát jelent, hogy a megegyezés 14.2 pontja szerint bár lehet gázvezetékeket építeni a tenger alatt, ám ennek meg kell felelnie azoknak a környezeti követelményeknek, amelyeket azok a nemzetközi egyezmények tartalmaznak, amelyekhez az egyes országok csatlakoztak. Mivel ezt a pontot meglehetősen képlékenyen lehet értelmezni,

az egyes országok környezetvédelmi okokra hivatkozva megtorpedózhatják a tenger alatti gázvezetékek építését.

Az Azerbajdzsán és Türkmenisztán közötti gázvezeték terve egészen az 1990-es évekbe nyúlik vissza, de Oroszország és Irán rendre megvétózta, hogy megépítsék azt.

A helyzet azóta sem változott: orosz felsőház egy tagja, Alekszandr Baskin december közepén nyíltan meg is írta, hogy Oroszország környezeti okokból nem támogatja a Kaszpi-tengeri gázvezeték megépítését, ez pedig a 2018-as megegyezés értelmében azt jelenti, hogy a vezeték nem épülhet meg. Hozzátette,

nem kell aggódni Türkmenisztán gazdasági érdekei miatt. Kína, India és Oroszország teljes mértékben elfogadja az ebben a baráti országban kitermelt gázmennyiséget.

Oroszország mellett Irán is ellenzi a projektet, ráadásul Irán és Azerbajdzsán viszonya meglehetősen hűvös.

Kérdés, Erdogan számára mekkora jelentőségű valójában a gázvezeték megépítése, meddig akar elmenni a nyomásgyakorlásban Oroszország, illetve Irán irányába, és egyáltalán van-e olyan szcenárió, hogy Moszkva és Teherán beadja a derekát. Türkmenisztán jelenleg szállít gázt Oroszország, Irán és Kína felé is, és bár kétségkívül gazdaságilag hasznos lenne számára egy új útvonal, egyelőre nem látszik, hogy nagyon törné magát a Kaszpi-tengeri gázvezeték megépítéséért.

Az Atlantic Council december elemzése szerint ráadásul Türkmenisztán és Európa más időhatárokat képzel el.

Európa számára minél gyorsabban kellene a gáz, Asgabat viszont nem siet.

Egy amerikai vállalat októberben bemutatott tervei szerint ráadásul elég lenne egy 78 kilométer hosszú interkonnektort építeni a türkmén és az azeri tengeri gázmezők között, amely évi 10-12 milliárd köbméter földgázt tudna szállítani Európa felé. A beruházás elvileg 400-600 millió dollárból pár hónap alatt megvalósítható lenne.

Türkmenisztán azonban arról tájékoztatta az Egyesült Államokat, hogy ezért a projektért a kisujját sem mozdítaná, ők egy évi 30 milliárd köbméter gázt szállító vezeték építésében gondolkoznak. Emellett Asgabat egy olyan hosszú távú szerződést szeretne kötni, amelyet az EU nem tud biztosítani, az érintett európai vállalatok pedig aligha mennének bele.

Így hiába szeretné Európa és Törökország, ha megépülne a Türkmenisztánt Azerbajdzsánnal, s ezáltal Európával összekötő gázvezeték, ezt

Türkmenisztán legfeljebb félszívvel támogatja, Oroszország és Irán pedig határozottan ellenzi.

De ha zöld utat is kapna, építése 2030 előtt aligha zárulna le, addigra pedig Európának így is, úgy is meg kell oldania az orosz földgáz helyettesítését.

Vlagyimir Putyin orosz és Serdar Berdimuhamedow türkmén elnök találkozója a Kremlben 2022. június 10-én. Forrás: kremlin.ru / Wikimedia Commons

A semlegességére büszke Moszkva-barát ország

Türkmenisztán csak Észak-Koreához és Eritreához mérhetően zárt és diktatórikus ország, ahol az elnöknek lényegében korlátlan hatalma van, nemcsak a kormányzattól független sajtótermékek nincsenek, de az internet is szigorú cenzúra alatt áll, és ahol a hivatalosan bejelentett lakosságszámnál valójában jóval kevesebb lakos élhet. Az elmúlt években, évtizedekben szabályos exodus volt az országból, a türk nyelvű türkmének többnyire a nagyon hasonló nyelvű Törökországban kezdtek új életet.

Türkmenisztán a cári Orosz Birodalom, majd a Szovjetunió része volt, de annak 1991-es felbomlása után az ENSZ-et leszámítva nem csatlakozott lényegében semmilyen nemzetközi szervezethez, így a Moszkva befolyásolási eszközének tekintett posztszovjet katonai szövetséghez, a Kollektív Biztonsági Szerződés Szervezetéhez (KBSZSZ), illetve az Eurázsiai Gazdasági Unióhoz sem, és a Független Államok Közösségében (FÁK) is csak „társult állam”. A Türk Államok Szervezetében is csupán megfigyelőként vesz részt (ahogy egyébként Magyarország is). Az Oroszországtól való eltávolodását – ami nem sikerült Kazahsztánnak, Tádzsikisztánnak vagy Kirgizisztánnak – egyrészt az tette lehetővé, hogy nem határos vele, másrészt pedig jelentős gáz- és olajkincse, amelyek energetikailag önellátóvá teszik az országot. A Szovjetunió fölbomlása után a türkmének a cirillről a latin ábécére váltottak, ezzel is hangsúlyozva elszakadásukat Moszkva uralma alól.

Türkmenisztán a nemzetközi színtéren büszkén hangsúlyozza semlegességét, az izolacionista külpolitika azonban távolról sem egy olyan öntudatos hagyományt jelent, mint Svájc több évszázados semlegessége, inkább arra szolgál, hogy

a türkmén lakosságot távol tartsák minden nemzetközi hatástól, ezzel biztosítva a nép tökéletes alávetettségét,

hasonlóan Észak-Koreához. Ahogy utóbbi országban, úgy Türkmenisztánban is abszurditásig menő kultusza van a néhai és aktuális „kedves vezetőknek”, de kommunista, vagy más „világmegváltó” ideológia nem kapcsolódik ehhez, legfeljebb a fő vallásnak számító iszlám, bár az ateista Szovjetunió öröksége miatt a (szunnita) iszlám vallás állami befolyása nem jelentős. Még ma is él az országban néhány százaléknyi orosz kisebbség, akik az ortodox kereszténységet gyakorolják.

Türkmenisztán elzártságához az is hozzátartozik, hogy turizmus lényegében nincs az országban, külföldiek csak tranzitországként haladhatnak át rajta más úticélok felé, de a koronavírus-járvány miatt még ez a lehetőség is megszűnt, és Észak-Koreához hasonlóan lényegében légmentesen lezárták az egész országot, a be- és kiutazást is lehetetlenné téve. Ennek fényében teljesen abszurd, hogy 2016-ban átadtak egy 2,3 milliárd dollárból épült csillogó-villogó új repülőtéri terminált Asgabatban, amely évi 14 millió fő fogadására képes, de azóta is jórészt üresen kong.

Türkmenisztán számára két ország igazán fontos, bár egyikkel sem határos: Oroszország és Törökország, előbbi történelmi, utóbbi nyelvi és vallási okokból.

Az ukrajnai háborút illetően a türkmén vezetés nem vallott színt, az Oroszországot elítélő ENSZ-szavazásokon nem vett részt, ugyanakkor számos jel utal arra, hogy fű alatt Moszkvát támogatja.

Vlagyimir Putyin orosz elnök az ukrajnai háború kitörését követő első útját Tádzsikisztánba és Türkmenisztánba tette június végén. Még ez előtt látogatást tett Putyinnál a türkmén elnök, Serdar Berdimuhamedow, novemberben pedig az elnöki posztról idén leköszönt, de informálisan ma is nagyon befolyásos apja, Gurbanguly Berdimuhamedow. Asgabat EBESZ-képviselője december 1-jén látványosan kivonult a szervezet lengyelországi miniszteri bizottságának üléséről, amikor Dmitro Kuleba ukrán külügyminiszterhez került a szó. Mikor Kuleba befejezte beszédét, a türkmén diplomata visszatért a terembe.

A Szabad Európa türkmenisztáni szolgálata december közepén arról számolt be, hogy vidéki tartományokban oktatási tisztviselők a rendőrséggel és hírszerzési tisztekkel karöltve tartottak előadásokat diákoknak és állami alkalmazottaknak a nyugati média „agymosásának” veszélyeiről. Egy névtelen beszámoló szerint az egyik ilyen fejmosáson arra figyelmeztették a türkmén diákokat, hogy a nyugati médiával és kultúrával történő találkozás miatt Türkmenisztánban is kitörhet az ukrajnaihoz hasonló háború, hiszen az ukrajnai háború is azért robbant ki, mert a nyugati média rossz hatással volt az ukrán fiatalságra – hangoztatták. Emellett külföldi ügynökök aknamunkájának veszélyére is fölhívták a figyelmet, akiknek célja, hogy destabilizálják az országot, és polgárháborút provokáljanak úgy, hogy Türkmenisztán – természetesen nem létező – belső problémáiról tájékoztatják a sajtót.

A Nyugat-ellenes retorika oroszbarát szólamokkal vegyül, és mivel a putyini Oroszország maga is Nyugat-ellenességben utazik, könnyű megtalálni az ideológiai összekötő kapcsot a türkmén és az orosz állami propaganda mondanivalója között.

A türkmén elit új várost épít magának, miközben a nép nyomorog

Ugyancsak a Szabad Európa türkmén szolgálata adott hírt arról, hogy az országban új várost építettek föl mintegy 1,5 milliárd dollárért, melyet az idén leköszönt elnök magának adott címéről Arkadagnak neveztek el – a türkmén szó „védelmezőt” jelent. Az őt megelőző, még nála is nagyobb és abszurdabb személyi kultuszt kialakító vezető, az első türkmén elnök, Saparmurat Niyazov egyébként magát „türkménbasinak”, vagyis a „türkmének atyjának” neveztette, és 1993-ban erről a címéről nevezte el Türkmenbasy városát, melyet ma is így hívnak.

Városoknak a még élő vezetőről való elnevezése egyébként nem ritka Közép-Ázsiában: Nurszultan Nazarbajev volt kazah elnök is magáról neveztette el a fővárost, Nur-Szultant, aztán ahogy utódja, Kaszim-Zsomart Tokajev tavaly folyamatosan leszámolt Nazarbajev örökségével és befolyásával, úgy a város neve is újra Asztana lett. Az idősebb türkmén vezetőt ez a veszély kevésbé fenyegeti, hiszen ő előrelátóan saját fiának adta át a hatalmat.

Az új türkmén város építését 2019-ben kezdték el, amikor a jelenlegi elnököt Akhal tartomány kormányzójának nevezték ki – e tartomány új székhelye lesz Arkadag. Az ifjabb Berdimuhamedow aztán 2020-ban az iparért és az építőanyagokért felelős miniszter lett, így első kézből irányíthatta az építkezéseket. A város nevét december 21-én jelentették be, a türkmén vezetés állítólag kikérte a nép véleményét a névadásról, bár semmilyen jel nem utal arra, hogy bármilyen szavazás is lett volna erről abban az országban, ahol a lakosság nagy részének internethozzáférése sincs.

Az új városban, melyet a vezetés „okosvárosnak titulál”, van egy Gurbanguly Berdimuhamedowról elnevezett gyermekrehabilitációs központ, a volt elnökről faragott szobor, illetve egy a megszállott lótenyésztő hírében álló örökös vezető kedvenc lováról, Akhanról elnevezett utca. Ezen a felvételen az új városba érkező vezető saját verseiből olvas föl egy karácsonyfa előtt:

A várost egyébként nem a „pórnépnek” szánják, hanem

nem hivatalosan az elit lakóhelye lesz, akiket így kívánnak megóvni a Türkmenisztánban egyre nagyobb méreteket öltő nyomor és az élelmiszerhiány miatt az árusok előtt sorban álló tömegek látványától.

A közép-ázsiai országban nagyon éles a kontraszt az elit fényűző élete és a társadalom nagy részének rendkívüli szegénysége között. A gázbevételekből befolyó pénzek a monumentális építkezésekre mennek el, meg persze a korrupt politikusok és tisztviselők zsebébe vándorolnak, miközben már a volt elnöknek is el kellett ismernie, hogy az ország nem tudja időben megfizetni külső adósságait, de az állami alkalmazottak – köztük Arkadag építőmunkásai – sem kapják meg idejében a munkájukért járó pénzt.

Belső információk szerint a lakosság az életben maradás érdekében ingóságai eladásába kezdett, jelentősen megdobva ezzel a használt ruhák és más second-hand termékek piacát. Mindez annak ellenére van így, hogy az utóbbi hónapokban jelentősen emelkedett az energiahordozók ára, amivel az ezekben gazdag Türkmenisztán jól jár, Kína pedig a tavalyi év első kilenc hónapjában 7 milliárd dollár értékben vett üzemanyagot az országtól.

Az „Arkadag” címet megtartó Gurbanguly Berdimuhamedow csak formálisan mondott le az első számú vezető posztjáról, sokak szerint a felsőház elnökeként – mely pozíciót saját magának kreált – valójában ő vezeti az országot. A volt elnök utazott például Putyinhoz novemberben, vagy a türk országok vezetőinek találkozójára szintén novemberben. Putyin a különböző országok vezetőinek küldött újévi köszöntőiben mind a volt, mind a jelenlegi elnököt nevesítette.

Az pedig már csak hab a tortán, hogy a december 14-i török–azeri–türkmén csúcson Erdogan, illetve Alijev feleségét nem az elnök felesége, hanem édesanyja, vagyis a volt államfő neje, Ogulgerek Berdymukhammedova fogadta, valamint vitte művészeti kiállításra és hangversenyre. A jelenlegi „first ladyt” senki nem látta a háromoldalú találkozón.

Címlapkép: Katonai parádé Türkmenisztán függetlenségének 31. évfordulóján Asgabatban 2022. szeptember 27-én. Merdan Velhanov/Anadolu Agency via Getty Images