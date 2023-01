Legendás amerikai fegyverrel pózol az orosz Armageddon tábornok – Ez meg hogy került oda?

Egy amerikai M107-es rombolópuskával fotózkodott az „Armageddon tábornok” becenéven ismert Szergej Szurovikin, az orosz „különleges művelet” főparancsnoka és Mihail Teplinszkij tábornok, az orosz deszantos erők (VDV) főparancsnoka.

Az amerikai haderő által M107-es néven rendszeresített Barrett M82 a világ egyik legismertebb modern rombolópuskája: elsősorban mesterlövészek használják járművek és fontos személyek likvidálására.

Nemrég egy díjátadón Szergej Szurovikin, az Ukrajna elleni inváziót vezető orosz tábornok, illetve a deszantos erők (VDV) főparancsnoka, Mihail Teplinszkij tábornok egy ilyen puskával fotózkodott. A puska Teplinszkij kezében látható.

The Commander of Russian forces in Ukraine, Army General Sergey Surovikin, with VDV commander Colonel General Mikhail Teplinsky with a captured Barrett M107A1 .50 sniper rifle. https://t.co/AjiuxG3Df2 — Rob (Lee) January 3, 2023

Azt nem tudni pontosan, hogy jutott az orosz katonai vezetők kezébe a fegyver: jó esély van rá, hogy a frontvonalon zsákmányolta egy orosz deszantos alakulat Ukrajnától, így jutott az orosz tábornokokhoz egy fotó erejéig. Ukrajna már a háború előtt vásárolt az Egyesült Államoktól M107-eseket, illetve a háború kezdete óta Svédország is szállított Kijevnek saját, AG 90C néven rendszeresített M82-es készletéből.

Kevesebb rá az esély, de az is lehet, hogy az oroszok másodpiacon szerezték be a fegyvert a különleges erők számára. Néhány országban (és Amerika egyes államaiban) a fegyver civil piacon is beszerezhető, hiszen bár nagy kaliberű, 12,7x99 milliméteres lőszert használ, alapvetően egy forgó-tolózáras fegyverről van szó, mellyel kapcsolatosan számos ország szabályozása lazább, mint a félautomata, automata fegyverekkel kapcsolatosan.

Címlapkép: Getty Images