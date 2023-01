Váratlan fordulat jött a világ egyik legrégebbi konfliktusában – Véget érhet valaha az erőszak?

Az év utolsó napján fontos bejelentést tett a dél-amerikai ország, Kolumbia elnöke, Gustavo Petro:

január 1-jétől fél évig tartó tűzszünet lépett életbe az ország öt legnagyobb fegyveres csoportja és az ország kormánya közötti megállapodás értelmében.

Bár csak átmeneti tűzszünetről van szó, Kolumbia első baloldali elnökeként Petro az 1964 óta tartó, mintegy 450 ezer ember életét követelő belső fegyveres konfliktus (spanyol elnevezésével: conflicto armado interno de Colombia) végleges lezárására törekszik.

Ha valaki, Petro tűnik a lassan hat évtizedes konfliktus lezárására eddig legesélyesebb vezetőnek, ugyanis nemcsak ő az első baloldali államfő Kolumbia 1810 óta tartó történelmében, hanem korábban maga is gerilla volt: az Április 19-e Mozgalom (M-19) tagjaként tevékenykedett, amely aztán később letette a fegyvert, és demokratikus párttá alakult M-19 Demokratikus Szövetség néven.

A teljes béke valósággá válik

– írta Twitter-üzenetében az elnök, melyben felsorolta azt az öt fegyveres csoportot, amellyel megkötötték a fegyverszünetet, ezek:

Az öt gerillacsoport közül a legrégibb és messze a legfontosabb az ELN, amelyet még a konfliktus kezdetén, 1964-ben alapítottak Fidel Castro és Ernesto Che Guevara Kubájában kiképzett lázadók. Európában szokatlan módon a gerillacsoport a marxizmus-leninizmus ideológiáját ötvözte az elsősorban Latin-Amerikára jellemző felszabadítási teológiával, amely a katolicizmusnak a szociális egyenlőtlenségek fölszámolását és a szegények felemelését középpontba állító, baloldali ága. Az ELN vezetői között több katolikus pap is volt. A szervezet célja nem a hatalom átvétele, hanem a társadalmi-gazdasági rendszer marxista jellegű megváltoztatása.

Jelenleg mintegy 2400 tagjuk van, Kolumbia településeinek 16 százalékán vannak jelen, elsősorban a venezuelai határvidéken és a Csendes-óceán partján, de Venezuelán belül is vannak csoportjaik. Emberrablásból, zsarolásból, drogkereskedelemből, illetve illegális bányászatból szerzik bevételeiket. Az elmúlt évben csökkent a milícia civil áldozatainak száma, de több katonai célpontot támadtak, mint korábban. Az Egyesült Államok és az Európai Unió is terrorszervezetként tartja számon őket.

