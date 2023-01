Tényleg szétverik az oroszok a szupermodern NATO-fegyvereket Ukrajnában? Nézzük meg, mit mondanak a számok

Az orosz védelmi minisztérium napi jelentéseit olvasgatva az az illúziónk támadhat, hogy brutális károk keletkeznek a NATO által Ukrajnának leszállított, nyugati haditechnikában, nehézfegyverekben, harcjárművekben. Tény, hogy időszakosan láthatók felvételek megsemmisített M113-as páncélozott szállító harcjárművekről, M777-es vontatott tarackokról, néha még 1-2 modernebb önjáró löveget is elkapnak az orosz Lancet-drónok. Összességében azonban, az igazolt veszteségekről szóló számok alapján abszolút nem kijelenthető, hogy radikális károkat okozna az orosz haderő az ukrán fegyveres erők által használt NATO-technikának, modern eszközökből pedig eddig kifejezetten keveset vesztettek az ukránok. Nézzünk egy kicsit a számok mögé.

Először is fontos leszögezni, hogy a konfliktus eleje óta igaz, hogy lényegesen alacsonyabb az ukrán haderő igazolható, katonai járművekben elszenvedett vesztesége, mint az orosz haderő járműveszteségei. Ennek számos oka van, kezdve onnan, hogy az oroszoknak eleve lényegesen több járművük és haditechnikai eszközük van, a háború nagyobb részében többnyire ők támadtak, illetve mindkét oldal szovjet haditechnika-túlsúlyos eszközparkja mára bizonyítottan elavulttá vált, mindenféle modernizációs próbálkozások ellenére is, Ukrajna viszont egyre több modern, NATO-országok által gyártott fegyverrel rendelkezik. Azt nem tudjuk, hogy ezek a számok az élőerőnél hogy néznek ki, de a járműveszteségekből kiindulva valószínűsíthető, hogy az orosz veszteségek itt is magasabbak, azt viszont megtippelni is nehéz, pontosan mennyivel.

Arról korábban írtunk, hogy pontosan milyen mennyiségű haditechnikai eszközt kapott eddig nyugatról Ukrajna – legalább katonai járművek tekintetében korrekt összegzést tudott végezni erről az Oryx haditechnikai szakportál.

Az Oryx azonban elsősorban inkább a fényképekkel és dátumbélyeggel ellátott veszteséglistáiról híres – ez a háború elejétől fogva a mai napig a legkorrektebb összegzés arról, hogy az orosz és ukrán oldal milyen veszteségeket szenvedett a harcokban. Mivel nem minden veszteségről készül fénykép / videó, ezért ezt a listát lehet egyfajta „minimum elszenvedett veszteséglistaként” kezelni, hozzátéve, hogy a kilőtt, súlyosan sérült, ellenséges kézre került járművek száma mindkét oldalon magasabb.

Most ezt a veszteséglistát összevetettük a nyugatról származó haditechnikai eszközök listájával, megvizsgálva azt, hogy mely NATO-országokból származó, elsősorban NATO, vagy NATO-partner országok által gyártott eszközökből vannak az ukránoknak a legsúlyosabb veszteségeik, illetve megnéztük azt is, hogy ezek mennyire számítanak egyáltalán súlyosnak.

A legmagasabb számbeli veszteség: a Humveek

Az ukrán haderő egyik DSK nehézgéppuskával felszerelt Humveeja. Fotó: Wikimedia Commons

A nyugatról érkezett, nyugati gyártmányú katonai járművek közül egyértelműen a HMMWV, közismertebb „becenevén” Humvee típusú 4x4-es páncélozott katonai terepjárókból szenvedi Ukrajna a legnagyobb veszteségeket. Ez több szempontból sem meglepő: elsődleges oka szimplán az, hogy a Humvee az a katonai jármű, melyből Ukrajna toronymagasan a legtöbbet kap támogatóitól – eddig csak Amerika 1120 ilyen 4x4-est küldött Ukrajnába, csak a február 24-ei invázió kezdete után. Emellett más országok is küldtek Ukrajnának ismeretlen mennyiségű Humveet, illetve a háború előtt is kaptak vagy vettek ilyen eszközöket Amerikától.

Az Oryx eddig összesen 65 Humvee elvesztését dokumentálta, ami csak az Amerikától, február 24 után kapott ilyen eszközök körülbelül 6%-a. Fontos ismét hangsúlyozni: a valós arányszám nem ismert, mert nem tudni, pontosan összesen hány ilyen terepjáróval rendelkezett Ukrajna, illetve nem minden veszteségről készül fénykép.

Csupán a darabszámon kívül egyébként az is okolja a veszteségeket, hogy ezek fegyvertelen vagy mindössze egy géppuskával felszerelt, aránylag minimális páncélvédettséggel rendelkező járművek, melyeket Ukrajna sokszor kifejezetten kockázatos, támadóműveletek során használ, olyan feladatok betöltésére, melyekhez alkalmasabb lenne egy gyalogsági harcjármű vagy páncélozott szállító harcjármű. Egy moduláris kiegészítő-páncélzattal nem felszerelt Humvee (Ukrajna többnyire ilyeneket kapott) arra elég, hogy kézifegyverek tüzének ellenálljon, de robbanóeszközök, nagyobb kaliberű gépágyúk tüze elől már nem ad védettséget. Emellett, lévén többcélú jármű, sokszor fontos logisztikai feladatokat is ellátnak ezek az eszközök, amely vonzó célponttá teszi őket az orosz drónok és precíziós csapásmérő képesség szemében.

If this video is characteristic of how the current Ukrainian advance is happening, then holy sh*t...They rush into combat, pour the enemy from a large-caliber machine gun, then infantry dismounts and finishes the enemy off. pic.twitter.com/oMgcC4nV93 — Dmitri (@wartranslated) September 8, 2022

Egyéb MRAP-ek, terepjárók, IMV-k

Török gyártmányú, BMC Kirpi MRAP-ek az ukrán tengerészgyalogság szolgálatában. Fotó: АрміяInform, CC BY 4.0, via Wikimedia Commons

A gyalogság mobilitását segítő eszközök kategóriáján belül természetesen nem csupán Humvee-veszteségek vannak, de más eszközöknél konszolidáltabb számokat láthatunk. Ennek oka egyrészt az, hogy kevesebb MRAP-et (aknavédett páncélozott jármű), illetve egyéb 4x4-est kapott Ukrajna, mint Humveet, másrészt azt, hogy egy modern MRAP lényegesen nagyobb védettséggel, adott esetben tűzerővel, illetve modernebb elektronikai felszerelésekkel rendelkezik, mint egy ilyen jármű.

A gyalogságot támogató páncélozott terepjárók, MRAP-ek, IMV-k kategóriáján belül (ezt a három kategóriát az Oryx külön veszi, de az ukránok lényegében ugyanazokra a célokra használják őket) a veszteségek így néznek ki:

a legnagyobb veszteséget brit Saxon és amerikai gyártmányú, britek által leszállított Husky katonai járműveknél láthatjuk: 15-15 darabot. A Saxonokat az ukránok még a háború előtt rendelték, ez egy aránylag régi és elavult jármű, melyet az 1970-es években gyártottak, akkor még páncélozott szállító harcjármű (APC) jelöléssel. A Huskykat a britek a gerilla-ellenes háborúkhoz szerezték be, 2022-ben azonban kivonták őket szolgálatból.

A Saxonokat az ukránok még a háború előtt rendelték, ez egy aránylag régi és elavult jármű, melyet az 1970-es években gyártottak, akkor még páncélozott szállító harcjármű (APC) jelöléssel. A Huskykat a britek a gerilla-ellenes háborúkhoz szerezték be, 2022-ben azonban kivonták őket szolgálatból. harcképtelenné vált ezeken kívül még 12 brit MRAP – 3 Mamba, 7 Mastiff és 2 Wolfhound.

– 3 Mamba, 7 Mastiff és 2 Wolfhound. Elvesztettek az ukránok eddig 8 International MaxxPro MRAP-et , ami töredéke az összesen leszállított vagy leszállítani tervezett 440 darabnak.

, ami töredéke az összesen leszállított vagy leszállítani tervezett 440 darabnak. Megsemmisült még 7, török gyártmányú BMC Kirpi (a 200-ból),

(a 200-ból), 7 olasz gyártmányú, Norvégia által leszállított Iveco LMV,

illetve 5 ausztrál Bushmaster PMV (a 90-ből).

Arányaiban a legsúlyosabb veszteségek első blikkre az Iveco LMV-knél láthatók, Norvégia elvileg 14 ilyen járművet szállított Ukrajnának, ha ebből 7 megsemmisült, az 50%-os veszteségarányt jelent. Ugyanakkor fontos megjegyezni: ezt a járműtípust Oroszország is használja, valószínű, hogy a megsemmisült járművek egy része orosz kézről került az ukrán haderőhöz, akik később elvesztették a harcokban a páncélost.

Guruló páncélkockák: az M113-asok

Amerikai gyártmányú, litván M113-asok, úton Ukrajnába. Forrás: litván védelmi minisztérium

A frontvonalon szolgálatot teljesítő katonai járművek közül más eszközökhöz képest darabszámot tekintve magas veszteségek láthatók az M113-as páncélozott szállító harcjárműveknél és ezek variánsainál. 16 amerikai M113-as és 18 holland YPR-765-ös vált harcképtelenné az oroszok elleni harcok során, összesen ez 34 járművet tesz ki. Azt nem tudni, pontosan hány YPR-t kapott Ukrajna, de M113-asból 400 darab érkezett vagy érkezik hamarosan Nyugatról, a 16 jármű 4% körüli veszteségarányt jelent. Az Oryx szerint amúgy „több tucat” YPR-765-öst kapott Ukrajna; mivel ez lényegesen alacsonyabb szám, mint a 400, így a 18-as veszteség akár a teljes állomány 30-50%-át is jelentheti, ami már a súlyos kategória. Ez persze csak tipp, hiszen a "több tucat" lehet 24, ahogy lehet 96 is.

Az, hogy miért vesznek el aránylag magasabb számban az M113-as variánsok, könnyen magyarázható: ezek a járművek lényegében hatalmas guruló acélkockák, minimális fegyverzettel, a modern páncéltörő fegyverek kivédésére elégtelen páncélzattal. Lassúak, könnyen észlelhetőek, könnyen eltalálhatók és maximum egy Browning M2-es géppuskával tudnak tüzet viszonozni. Mindez még a 30 milliméteres gépágyúval felszerelt orosz BTR-eknek és a régebbi RPG-rakétagránátvetőkkel felszerelt orosz gyalogsági alakulatoknak is könnyű célponttá teszi őket.

A Russian BTR-82A fighting an American M113.Then our fighters from units of the Southern Military District seized enemy equipment, which the Ukrainian fighters abandoned while fleeing. pic.twitter.com/9m8AyRNOKZ — Richard (W.) September 17, 2022

Nem mellesleg kilőttek az oroszok öt francia VAB-t és három finn Sisu XA-185-öt – mivel azt nem tudni egyik esetben sem, hogy ezekből a járművekből mennyit kaptak az ukránok, itt pontos arányszámot sem lehet mondani a teljes állományhoz viszonyítva.

Veszteségek a tüzérségénél

M777-es vontatott tarack Ukrajnában. Fotó: Mil.gov.ua

Tüzérségi eszközökön belül két fegyvertípusnál figyelhetők meg arányaiban vagy darabszámban magasabb veszteségek:

az amerikai M777 -es vontatott tarackoknál – az eddig 22 ilyen eszköz veszett el bizonyítottan,

-es vontatott tarackoknál – az eddig 22 ilyen eszköz veszett el bizonyítottan, és a lengyel AHS Krab önjáró tarackoknál, melyből eddig 8 darab veszett el.

Azt, hogy az M777-eseknél miért ilyen magas a veszteség, könnyű megmagyarázni: ezek vontatott lövegek, vagyis lényegesen több idő őket mozgatni, mint önjáró fegyvertársaikat. Miután egy ilyen tarackkal lövést adott le a kezelőszemélyzet, időbe telik, míg a fegyvert ismét szállítható állapotba hozzák, illetve kellenek külön járművek is, melyek gondoskodnak a tarackok szállításáról és lőszerutánpótlásáról. Miközben a kezelőszemélyzet azzal foglalkozik, hogy szállítható állapotba hozza a tarackot, az orosz drónok a leadott lövések becsült helyzetéből kiindulva fel tudják deríteni a tarackok pontos helyét, az orosz tüzérség pedig célba tudja venni az M777-eseket. Nem mellesleg az M777-esek voltak az egyik legelső tüzérségi rendszer, melyet az ukránok a háború kezdete után kaptak, a konfliktus elején pedig az amerikaiak nem adtak hozzájuk sem elektronikus tűzvezető rendszereket, sem Excalibur-lövedékeket, így a mostanihoz képest lényegesen alacsonyabb lőtávolsággal működtek. Amúgy a 22-es veszteségszám az eddig leszállított 152 tarack majdnem 15%-a.

Az aránylag magas Krab-veszteségek okát már nehezebb megmagyarázni. Elvileg ez egy modern önjáró tüzérségi tarack, melynek teljesítményével az ukránok is elégedettek, de nem kizárható, hogy a dél-koreai-lengyel-brit-német technika házasítása annyira még sem válik be, mint az remélhető volt. Arról is sem konzisztensek a témával foglalkozó források, hogy pontosan hány Krabja van Ukrajnának: hivatalosan 18-at kaptak és 54-et vásároltak Lengyelországtól, de nem tudni, hogy a megvásárolt tarackokból mennyi érkezett meg pontosan Ukrajnába. Ha ez egy nagyobb mennyiség, önmagában ez megmagyarázhatja a darabszámra magasabb veszteségeket. Az eddig regisztrált 8 darab Krab veszteség a 18 biztosan leszállított eszköz 44%-a és a teljes, megrendelt 72 tarack 11%-a.

Emellett vesztettek az ukránok 5 amerikai gyártmányú, Norvégia által leszállított M109-es önjáró tarackot, 1 szlovák Zuzana 2-est, 1 francia Caesart, illetve javítható sérülést szenvedett egy német Panzerhaubitze 2000-es is.

Érdemes végül arról is szót ejteni, hogy miközben az orosz védelmi minisztérium szerint már összesen 35 amerikai gyártmányú M142 HIMARS rakéta-sorozatvetőt megsemmisítettek, a mai napig nincs bizonyíték akár egyetlen ilyen eszköz kilövéséről sem. Ukrajna amúgy eddig összesen 20 HIMARS-rendszert kapott Washingtontól.

Lancet kamikaze drone on French supplied CAESAR SPG in the Ugledar area. pic.twitter.com/7zo31POHYf — Taurevanime (@Taurevanime) November 16, 2022

Nem véletlen tűntek el a "legendás" Bayraktarok

Bayraktar TB2-es felderítő / csapásmérő katonai drón az ukrán haderő szolgálatában. Fotó: Mil.gov.ua

A drónok mind orosz, mind ukrán oldalon fontos szerepet játszanak, ukrán oldalon a legismertebb ilyen eszköz egyértelműen a Bayraktar TB2 típusú török felderítő- és csapásmérő drón.

Az Oryx 14 TB2-es lelövéséről tett ki bizonyítékot. Azt nem tudni, hogy Ukrajna pontosan hány ilyen eszközzel rendelkezik, de vélhetően a 14-es szám igencsak számottevő – a drónok akciójáról ráadásul régóta nem lehetett látni egyetlen videót sem. Hivatalosan ezt Ukrajna azzal magyarázza, hogy „tartalékolják” a drónokat, arra az esetre, ha Oroszország ismét Ukrajna belterületeit támadná, de jó esély van rá, hogy ez a magyarázat csupán részben vagy egyáltalán nem igaz. Az Oryx összesítése szerint Ukrajna 20 TB2-est kapott a háború kezdete óta, a háború előtt pedig arról lehetett cikkeket olvasni, hogy ezen kívül még 20 TB2-essel rendelkeznek összesen, ez ugye 40 drónt tesz ki összesen. Ha ezekből a számokból indulunk ki, a TB2-esek 35%-a igazolhatóan odaveszett a harcokban, de – ahogy többször hangsúlyoztuk -, a valós veszteség jó eséllyel magasabb. Ha maradunk a háború után leszállított (és biztosan nem zsákmányolt), ismert eszközmennyiségnél, ahogy a többi esetben is: a Bayraktarok veszteségrátája a NATO fegyverek közül a legsúlyosabb: 70%.

Ezen kívül még hat nyugati felderítődrón lelövéséről vagy hatástalanításáról van bizonyított felvétel.

Hogy teljesítenek a lengyel, cseh, bolgár páncélosok?

Lengyelország és Csehország által Ukrajnának küldött T-72M1 harckocsik. Fotó: General Staff of the Armed Forces of Ukraine - Генеральний штаб ЗСУ

Ahogy korábban hangsúlyoztuk, a nyugati országok számottevő részben szovjet technikával segítik Ukrajnát, az ukrán haderő frontvonalakon harcoló alakulatainak fegyverzetét talán még mindig elsősorban ezek az eszközök képezik. Tankok és gyalogsági harcjárművek tekintetében legalábbis mindenképpen.

Mivel Ukrajna a háború előtt is szovjet technikát használt szinte teljes egészében, nehéz megmondani csupán a felvételek alapján, hogy teljesítenek a nyugati országok által leszállított katonai járművek a frontvonalon. Ami ismert, az, hogy

eddig 38 T-72M/M1 cseh-lengyel-bolgár semmisült meg a leszállított 368 darabból – ez 10% körüli veszteség,

a BMP-variánsoknál pedig még nehezebb dolgunk van: mindössze négy olyan BMP-variáns van, amelyről biztosan megállapítható (két cseh, egy lengyel és egy szlovén), hogy nyugati segélyekből származnak. A valós veszteségszám ennél vélhetően sokkal magasabb.

Ezen kívül számos szovjet önjáró tarackot, rakéta-sorozatvetőt és repülőgépet is kaptak az ukránok a volt kommunista blokk országaitól, de a roncsokról készült felvételek alapján szinte lehetetlen megállapítani, hogy mely elveszett eszköz mely ország adománya volt és mely eszköz tartozott mindig is az ukrán haderő készletébe.

Összegzés

A számok vizsgálatában alighanem egyetlen kérdés merül fel az olvasóban: mit jelent mindez a háború kimenetelére nézve? A rövid válasz az, hogy önmagában semmit. Egy háború megnyerése vagy elvesztése jóval komplexebb dolog, mint az, hogy melyik oldal hány harcjárművet veszít.

Mindenesetre ezekből a "minimális veszteségszámokból," összehasonlítva a leszállított eszközök mennyiségével a következő megállapításokra juthatunk:

nyugati gyártmányú, NATO-technikából eddig mind darabszámban, mind arányaiban kevés veszett oda az Oroszországgal folytatott harcokban.

A harcképtelenné vált vagy ellenséges kézre jutott NATO-eszközök döntő többsége (járművek, nehézfegyverek körében legalábbis) elavult, hidegháborús eszköz.

(járművek, nehézfegyverek körében legalábbis) Vannak olyan fegyvernemek (pl. légvédelem, rakétatüzérség), ahol még egyetlen NATO-eszközt sem vesztettek az ukránok bizonyíthatóan, ami természetesen magyarázható azzal is, hogy ez a technika a frontvonalaktól messze, baráti területen működik.

(pl. légvédelem, rakétatüzérség), ami természetesen magyarázható azzal is, hogy ez a technika a frontvonalaktól messze, baráti területen működik. A "legendás" Bayraktar TB2-esek nagy része valószínűleg megsemmisült a harcokban , ami pusztán abból is megállapítható, hogy hónapok óta nem láttunk egy "Bayraktar-videót" sem az ukránoktól.

, ami pusztán abból is megállapítható, hogy hónapok óta nem láttunk egy "Bayraktar-videót" sem az ukránoktól. Az orosz védelmi minisztérium szerint kilőtt 35 HIMARS-ból viszont még mindig egyetlen egy darab sem került elő.

Végül pedig arról fontos beszélni, hogy az, hogy például az ukrán M109-esk 90%-a vagy M113-asok 96%-a nem semmisült meg bizonyítottan, nem jelenti azt, hogy Ukrajna ezekkel a járművekkel mind, maradéktalanul, harckész állapotban rendelkezik.

Amellett a cikkben többször is hangsúlyozott tény mellett, hogy nem minden veszteségről készül felvétel, arra is gondolnunk kell, hogy egy haditechnikai eszköz nem csupán akkor válhat harcképtelenné, ha kilövi az ellenség. Előfordulhat, hogy egy katonai jármű műszaki hibás lesz, nagyjavításra szorul, egyes nehézfegyverek lőszerellátásával kapcsolatosan probléma merül fel, gond lesz az üzemanyag-utánpótlással, esetleg emberi mulasztás miatt ki kell vonni valamilyen eszközt a harctérről, a harci cselekmények megkezdése előtt. Arról, hogy ezek miatt a tényezők miatt hány járművet kell kivonni a harcokból, még csak megközelítő adat sem elérhető.

Ami viszont biztosan kijelenthető, hogy miközben mind az orosz, mind az ukrán fél (illetve különféle internetes platformokon fellelhető rajongóik) abban reménykednek, hogy "hamarosan elfogynak" az ellenség haditechnikai eszközei, egyelőre erről sem orosz, sem ukrán oldalon nincs szó. Lehet (de közel sem biztos), hogy a high-tech eszközök előbb-utóbb valóban elfogynak, de ez önmagában biztosan nem jelenti a háború végét.

Címlapkép: amerikai M777-es vontatott tarack ukrán szolgálatban. Fotó: Pierre Crom/Getty Images