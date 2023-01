Melyek lesznek az év legnagyobb politikai bukásai? – Fontos választások elé néz a világ

A 2022-es évben több, világpolitikailag is nagyon jelentős választást tartottak, így a francia és brazil elnökválasztást, az amerikai félidős választásokat, vagy éppen az olasz parlamenti választásokat, de persze számunkra a legfontosabbak az áprilisi magyar választások voltak. A 2023-as év ilyen szempontból szegényesebb lesz, de szövetségi rendszereinken belül azért így is várható néhány jelentős választás: a török elnök- és parlamenti választások júniusban, a lengyel parlamenti választás novemberben, vagy éppen a spanyol decemberben. Cikkünkben igyekeztünk az összes, 2023-ban várható, országos szintű választást listázni, de csak a globálisan vagy a Magyarország számára fontosabb választásokra térünk ki részletesebben. Természetesen nem tervezett választások is lehetnek 2023-ban, így például az utóbbi időben szinte évente választó Bulgáriában vagy Izraelben.

Január 13–14. Cseh elnökválasztás

Csehországban az államfő nem a végrehajtó feje ugyan, de nagyobb hatalma és a közvetlen választásból fakadóan nagyobb legitimitása is van, mint a parlament által választott mindenkori magyar államfőnek. Miloš Zeman, aki az ukrajnai háború kitöréséig határozottan Moszkva-barát politikát folytatott, két ötéves mandátumát már betöltötte, így nem indulhat újra. Indul viszont a sokak által populistának tartott Andrej Babiš, a legnagyobb ellenzéki párt, az ANO vezetője, aki 2017 és 2021 között a Cseh Köztársaság miniszterelnöke volt. Jelenleg vezeti az elnökjelöltek népszerűségi listáját, de szorosan a nyomában van a független Petr Pavel, illetve az ugyancsak független Danuše Nerudová – mindkettejüket a jelenlegi kormány vezető pártszövetsége, a Spolu támogatja. Az elnökválasztás második körébe Babiš és az egyik Spolu által támogatott jelölt kerülhet be. A Politico különböző közvélemény-kutatásokat egyesítő becslése szerint Pavel, illetve Nerudová 59/58 : 40 százalékos arányban győzné le a volt kormányfőt a döntő fordulóban. Amennyiben Nerudová győzne, Csehország – az 1918 és 1993 között (nem folyamatosan) létező Csehszlovákiát is beleértve – első női államfője lehetne.

Andrej Babiš cseh, Mateusz Morawiecki lengyel és Orbán Viktor magyar miniszterelnök 2020. szeptember 24-én. Krystian Maj / Wikimedia Commons

Január 18. Antigua és Barbuda-i általános választások

Február 5. Ciprusi elnökválasztás

Február 25. Nigériai elnök- és parlamenti választások

Március 5. Észt parlamenti választások

A balti országok szerepe az ukrajnai háború miatt fölértékelődött, az Oroszországgal határos és jelentős orosz kisebbséggel rendelkező, ezért Moszkvától tartó Észtország pedig az egyik legoroszellenesebb és legukránbarátabb politikát folytatja egész Európában. Ennek arca a jelenlegi miniszterelnök, Kaja Kallas, aki a Reform párt színeiben méreti meg magát a parlamenti választásokon. Az észt rendszerben pártlistás, arányos választások vannak, Kallas pártja 32 százalékkal jelenleg jelentősen vezet a többi párttal szemben, így ő az esélyes, ugyanakkor az arányos rendszer miatt mindenképpen koalíciókötésre szorul majd.

Kaja Kallas észt miniszterelnök és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök 2021. május 19-én. president.gov.ua / Wikimedia Commons

Március. Kubai parlamenti választások

Április 2. Finn parlamenti választások

Finnország több évtizedes katonai semlegességének vetett véget azzal, hogy Svédországgal együtt tavaly kérte fölvételét a NATO-ba. Ha Magyarország és Törökország is jóváhagyja csatlakozási kérelmüket, a NATO és Oroszország szárazföldi határa az 1340 kilométeres finn–orosz határral bővül. Sanna Marin finn miniszterelnök határozottan oroszellenes politikát folytat, de jelenleg úgy tűnik, ez mégsem hoz neki győzelmet áprilisban. A felméréseket a jobbközép Nemzeti Koalíció (KOK) vezeti 24 százalékkal, Marin pártja, a szociáldemokraták (SDP) mindössze 19 százalékkal követik őket. Ráadásul 18 százalékkal szorosan a nyomukban vannak a Finnek, az euroszkeptikus és bevándorlásellenes radikális jobboldali párt. A finn rendszerben nincs parlamenti küszöb, rekordszámú, 24 párt jelezte indulását, úgyhogy a koalíciókötés különösen is nehéz lesz. Marin pusztán pártja népszerűségét nézve jelenleg bukásra áll, de újrázása sem kizárható.

Sanna Marin finn miniszterelnök 2019-ben. Laura Kotila / Valtioneuvoston kanslia / Wikimedia Commons

Április 30. Paraguayi elnök- és parlamenti választások

Április. Montenegrói elnökválasztás

Május 7. Thaiföldi parlamenti választások

Június 4. Bissau-Guinea-i parlamenti választások

Június 18. Török elnök- és parlamenti választások

2023 egyik legfontosabb választása lesz a NATO második legnagyobb haderejének számító, az ukrajnai háborúban fontos közvetítői szerepet ellátó Törökországban tartandó elnökválasztás, és az ezzel párhuzamos törvényhozási választások. A tét:

marad-e posztján az országot 2014 óta elnökként, 2003 és 2014 között pedig miniszterelnöként vezető Recep Tayyip Erdoğan, vagy az ellenzéknek sikerül-e összefognia, és olyan kihívót állítania, aki véget vethet az egyre autoriterebb eszközökkel kormányzó államfő uralmának.

Erdoğan többször átalakította a török közjogi berendezkedést: előbb nép által választottá tette az államfőt, és félelnöki rendszert vezetett be, majd eltörölte a miniszterelnöki pozíciót, és teljesen prezidenciális berendezkedésűvé tette az országot. A 2016-os, sikerületlen katonai puccskísérlet után minden korábbinál tekintélyelvűbb kormányzásra váltott. Az országot azonban az utóbbi időben számos probléma sújtja, ezek közül is kiemelkedik az Európában rekorder infláció.

Erdoğan láthatóan mindent megtesz, hogy megnyerje a választásokat: egyre erősebb nacionalista retorikát alkalmaz, a szíriai kurdok elleni támadással fenyeget, nemrég pedig a bíróság két és fél év börtönre ítélte a legesélyesebb kihívójának tartott isztambuli polgármestert, Ekrem Imamoglut.

Hat párt, köztük az 1923-ban alapított kemalista Köztársasági Néppárt (CHP) választási szövetséget kötött Erdoğan és pártja, az Igazság és Fejlődés Pártja (AKP) ellen, közös elnökjelöltet is terveznek állítani. A parlamenti választások végeredménye nem közömbös az elnökválasztás szempontjából sem: akár még az is előfordulhat, hogy a jelenlegi elnök mögött nem lesz törvényhozói többség, ahogy az is, hogy az AKP győz, de Erdoğan bukik. A törvényhozásban nagyon magas, 7 százalékos küszöb van, az AKP és a hatos ellenzéki szövetség után a harmadik legnépszerűbb erő a kurd Népi Demokrata Párt (HDP) által vezetett Munka és Szabadság Szövetség, amely egyelőre egyik nagy erő mellett sem tette le a voksát.

Vlagyimir Putyin orosz és Recep Tayyip Erdoğan török elnök 2015-ben. Kremlin.ru / Wikimedia Commons

Június 24. Sierra Leone-i elnök- és parlamenti választások

Június 25. Guatemalai általános választások

Július 23. Kambodzsai parlamenti választások

Július. Görög parlamenti választások

A pontos időpont még nincs kitűzve, de előreláthatóan valamikor júliusban tartják a görög parlamenti választásokat. A kérdés, marad-e hatalmon Kiriákosz Micotákisz miniszterelnök jobbközép Új Demokráciája, vagy visszatér a radikális baloldali Sziriza Alekszisz Ciprasz vezetésével, aki 2015 és 2019 között volt görög kormányfő. A felmérések szerint ugyan szűkült az olló a két párt között, de még mindig az Új Demokrácia vezet 36 százalékkal a 29 százalékos Sziriza előtt. A harmadik az egykor szebb napokat látott, az országot összesen 22 évig vezető szociáldemokrata párt, a Pánhellén Szocialista Mozgalom (Paszok) 12 százalékkal.

Július. Zimbabwei elnök- és parlamenti választások

Augusztus 1. (legkésőbb) Mianmari általános választások

Augusztus. Gaboni elnök- és parlamenti választások

Szeptember 13. (legkésőbb) Szingapúri elnökválasztás

Október 8. Luxemburgi parlamenti választások

Október 8. Bajor tartományi választások

A szövetségi rendszerű Németországban négy tartományi választást is tartanak idén, ezek közül a legfontosabb a legnépesebb német tartomány, Bajorország Landtag-választása lesz. A tartományban lényegében megdönthetetlen az országos konzervatív pártunió (CDU/CSU) bajor pártja, a Keresztényszociális Unió (CSU) uralma, igaz, a 2018-as választást követően kénytelen voltak koalíciót kötni a szintén tartományi Szabad Választókkal (Frei Wähler). A Markus Söder bajor miniszterelnök vezette CSU pozícióit most sem veszélyezteti semmi, a Zöldek pártja jelentősen lemaradva második a felmérésekben. Szintén helyi választás lesz két tartományi jogú városban, Berlinben (február 12.) és Brémában (május 14.), emellett Hessen tartományban október folyamán. Bár a német tartományi választásokon többnyire helyi ügyekről döntenek, időnként az országos politikára is hatással szoktak lenni.

Október 12. (legkésőbb) Pakisztáni parlamenti választások

Október 22. Svájci szövetségi választások

Október 29. Argentin elnök- és parlamenti választások

Október 29. (legkésőbb, ha egyáltalán meg tudják tartani) Ukrán parlamenti választások

Bár az alkotmány szerint a legkésőbb idén október 29-én törvényhozási választásokat kellene tartani Ukrajnában, a háború sújtotta országban bizonytalan, hogy erre sor kerülhet-e 2023-ban. Az ország mintegy egyötöde orosz megszállás alatt áll, több fronton folynak a harcok, és rendszeresek az ország szinte egész területét érő orosz rakéta- és dróntámadások. A rendkívüli állapotban több, Moszkva-barátnak titulált pártot is betiltottak. Bár az egyes pártokra vonatkozóan nincsenek pontos közvélemény-kutatások, arról vannak felmérések, hogy Volodimir Zelenszkij elnöknek az invázió előtt mélypontokat elérő népszerűsége a háború kirobbanása után az egekbe szökött. Így nem lenne meglepő, hogy a Nép Szolgája párt, melyet a volt komikus tévésorozata után neveztek el, nagy győzelmet aratna egy akármikor megtartott választáson.

Október. Libériai elnök- és parlamenti választások

November 11. (legkésőbb) Lengyel parlamenti választások

A török választások mellett Magyarországon a lengyelországi parlamenti választásokra kell a leginkább figyelni, amelyet valamikor október vagy november folyamán, de legkésőbb november 11-én tartanak. A legfőbb kérdés: marad-e az országot 2015 óta koalícióban vezető Jog és Igazságosság (PiS), melynek elnöke, Jarosław Kaczyński az ország de facto vezetője, vagy visszatér a 2007 és 2014 közötti kormányfő, Donald Tusk, aki korábban az Európai Tanács, majd az Európai Néppárt elnöke is volt. Tusk pártja a Polgári Platform, amely több kisebb párttal Polgári Koalíció néven választási szövetséget kötött. A felmérésekben a jobboldali konzervatív PiS jelenleg 37 százalékkal első, a jobbközép liberálisnak nevezhető Polgári Koalíció 29 százalékkal második. Nagy kérdés azonban, melyik erő tud majd többségi koalíciót összehozni. Ha győzne is Tusk, az államelnök, Andrzej Duda a PiS embere, és a magyarnál jóval szélesebb államfői jogkörével jelentős ellensúlyt képezhetne.

Jarosław Kaczyński, a PiS elnöke találkozik Kijevben Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel 2022. március 15-én. Forrás: ukrán elnöki hivatal / Wikimedia Commons

November. Madagaszkári elnökválasztás

December 10. Spanyol parlamenti választások

Július 1-jétől Spanyolország tölti majd be az EU soros elnöki tisztét, ilyen körülmények között kerül sor az év végén a spanyol parlamenti választásokra. A felmérések nem sok jót ígérnek Pedro Sánchez miniszterelnök baloldali kormányának: pártja, a szocialista párt 25 százalékkal második, az élen a konzervatív Néppárt áll 31 százalékkal, harmadik pedig a radikális jobboldali VOX 16 százalékkal. Sánchez koalíciós partnere, a radikális baloldali Podemos 10 százalékkal a negyedik, a többi párt a 3 százalékos parlamenti küszöb közelében vagy az alatt van. Május 28-án önkormányzati választásokat is tartanak Spanyolországban, ami fontos jelzés lesz a nagyjából fél évre rá következő parlamenti választásokat illetően.

Joe Biden amerikai elnök és Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök 2022. június 28-án. Pool Moncloa / Fernando Calvo / Spanyolország Kormánya / Wikimedia Commons

December 20. Kongói Demokratikus Köztársaság – általános választások

A felsoroltakon kívül Bangladesben és Új-Zélandon is lehetnek választások decemberben, de elképzelhető, hogy 2024 januárjára csúsznak. A 2024-es év különösen izgalmasnak ígérkezik választási szempontból: márciusban kiderül, marad-e újabb hatéves ciklusra Vlagyimir Putyin orosz elnök (persze ez már akkor ki fog derülni, mikor bejelenti, hogy indul-e vagy sem); valószínűleg 2024 júniusában lesznek az európai parlamenti választások, melyek után az egész EU-adminisztrációban vezetőcserék várhatók (és az EP-választással párhuzamosan magyar önkormányzati választások is lesznek); november 5-én pedig az év legnagyobb téttel rendelkező választása jön, az amerikai elnökválasztás. Utóbbit előválasztás előzi meg – a republikánusoknál legalábbis –, amelyre már egy jelentkező van Donald Trump volt elnök személyében.

Címlapkép: Sanna Marin finn és Kaja Kallas észt miniszterelnök Brüsszelben 2022. június 23-án. Thierry Monasse/Getty Images