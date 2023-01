Készül a szakítás: elvesztheti egyik legfontosabb szövetségesét Kína ősellensége

Mára mindössze 14 ország maradt a világon, amely Tajvant, azaz a Kínai Köztársaságot ismeri el az „egy Kínaként” a Kínai Népköztársasággal szemben. Eme, jobbára kis közép-amerikai, karibi és óceániai országok számára ez azt jelenti, hogy a Kínával való kereskedelem pozitívumaitól nagyrészt el vannak zárva, ugyanakkor Tajvan a maga lehetőségeihez mérten igyekszik gazdasági előnyökkel magához kötni ezeket az államokat. A 7 milliós dél-amerikai országban, Paraguayban, amely a déli kontinensen egyedüliként tartja fönt a hivatalos diplomáciai kapcsolatokat Tajpejjel, április végén választások lesznek, és az ellenzéki jelölt azt ígérte, szakítanak Tajvannal, és fölveszik a diplomáciai kapcsolatokat Pekinggel, az agrárország marhahús- és szójaexportjának ugyanis szüksége van a kínai exportpiacra. Hogy azonban valóban fölmondaná-e a diplomáciai kapcsolatot Paraguay a szigettel egy ellenzéki győzelem esetén, az számos más tényezőtől is függhet, nem utolsó sorban a kínai nyomulást minden eszközzel megakadályozni igyekvő Egyesült Államoktól.

Alig több mint egy tucat ország ismeri el hivatalosan Tajvant

Mikor 1949-ben a Kínai Kommunista Párt hadereje, a Népi Felszabadító Hadsereg legyőzte a Kínai Köztársaság erőit, a köztársaság vezető pártja és a kormány Tajvan szigetére menekült. Az 1911-ben létrehozott Kínai Köztársaság azóta is az egész Kína fölötti fennhatóságot tartja fönt magának, ahogy az 1949 óta működő Kínai Népköztársaság is. Ez tartós status quót eredményezett:

mind Peking, mind Tajpej, mind a világ más országai hangsúlyozzák, hogy elismerik az „egy Kína” elvet, csak az egy Kínának ki a köztársaságot, ki a népköztársaságot tekinti.

A Mao Ce-tung vezette népi Kínának 1949 után beletelt egy időbe, míg a világ nagyobb része előtt a Kínai Népköztársaságot tudta elismertetni a hivatalos Kínaként. Az ENSZ 1971-ben hozott határozatában vonta meg elismerését Tajvantól, és ismerte el a kommunista Kína legitimitását az egész ország fölött. A Kínai Népköztársaság ezzel rögtön a nemzetközi szervezet legmagasabb szintjére, a Biztonsági Tanács állandó tagjai közé is bekerült.

Bár az Egyesült Államok is megvonta elismerését a Kínai Köztársaságtól, az 1979-es Taiwan Relations Act törvény értelmében de facto diplomáciai kapcsolatok létesültek Tajpej és Washington között, illetve az Egyesült Államok a sziget védelmének támogatására is kötelezettséget vállalt. Washington ugyanakkor évtizedek óta lebegteti, hogy aktívan is beavatkozna-e, ha Kína részéről támadás érné Tajvant – eme „stratégiai kétértelműség” célja Peking elrettentése egy a sziget elleni támadástól.

Az ENSZ 1971-es döntését követően a világ országai sorra vonták meg elismerésüket a Kínai Köztársaságtól, és ismerték el a kommunista Kínát. Ez ugyanakkor nem jelentette azt, hogy mindenféle diplomáciai kapcsolatot megszakítottak volna Tajvannal: sok országban ma is működnek tajvani nagykövetségek, a főváros után elnevezve „tajpeji képviseleti irodaként”. Egyetlen olyan ország sincs, amely mindkét Kínát hivatalosan elismerné, az elismerés kizárólagos, Peking szemében ugyanis vörös posztó lenne egy független Tajvan elismerése a magáé mellett. Tajvan mint sziget maga sem kívánja kinyilvánítani függetlenségét, ez ugyanis szinte automatikusan kínai válaszcsapást provokálhatna.

Mára 14 ország maradt mindössze, amelyik a Kínai Köztársaságot ismeri el, vagyis Tajpejjel tart fönt hivatalos diplomáciai kapcsolatot, Pekinggel nem.

2016 óta összesen nyolc állam szakított Tajvannal: Burkina Faso, Dominikai Köztársaság, El Salvador, Kiribati, Nicaragua, Panama, São Tomé és Príncipe és a Salamon-szigetek. A diplomáciai kapcsolatok fölmondását a Kínai Népköztársaság általában busásan meghálálja, és igyekszik erős befolyást szerezni az adott országban. A legjobban ez a Salamon-szigetek példáján látszik, ahol Kína erőteljes nyomulásba kezdett, ami kisebb regionális feszültséghez is vezetett a csendes-óceáni térségben.

Az Egyesült Államok igyekszik nyomást gyakorolni azokra az államokra, amelyek a Tajvannal való szakítást tervezik, hogy ne tegyék ezt, főleg legközelebbi befolyási övezetében, Közép-Amerikában és a karibi térségben, ahol a legtöbb, Tajvant még elismerő ország található. Jól mutatja ezt a közép-amerikai Honduras példája, melynek egy éve hivatalba lépett elnöke, Xiomara Castro választási kampányában azt ígérte, országa Peking mellett teszi le a garast. Washington erre szabályos diplomáciai offenzívát indított – Kamala Harris alelnök is Hondurasba utazott –, hogy „jobb belátásra” térítse az országot. Egy ilyen lépés ugyanis azt jelentené, hogy az Egyesült Államok közvetlen közelében jelenne meg hirtelen erős kínai befolyás.

A 14, még Tajvant elismerő ország a következő:

Európából egyedül a Vatikán ismeri el Tajvant.

ismeri el Tajvant. Közép-Amerikából és a karibi térségből összesen hét: Belize , Guatemala , Honduras , Haiti , Saint Kitts és Nevis , Saint Lucia , Saint Vincent és a Grenadine-szigetek .

, , , , , , . Dél-Amerikából egyedül Paraguay .

. Afrikából egyedül Szváziföld .

. A csendes-óceáni térségből Tuvalu, Palau, Nauru és a Marshall-szigetek.

Az ellenzéki elnökjelölt szakítana Tajvannal

Paraguay Bolívia után Dél-Amerika legszegényebb országa, az egy főre jutó GDP alig több mint 6000 dollár volt 2021-ben (Magyarországé ennek mintegy háromszorosa). A hazánknál négyszer nagyobb kiterjedésű, tengerparttal nem rendelkező országot mindössze 7 millióan lakják. Az ország nagy része füves puszta, ahol főleg szarvasmarha-tenyésztést folytatnak, a GDP mintegy 30 százalékát teszi ki a mezőgazdaság. Ahogy általában Latin-Amerikában, itt is jelentősek a vagyoni egyenlőtlenségek; a földek 90 százalékát a földtulajdonosok 5 százaléka birtokolja.

Paraguay térképe. Forrás: Wikimedia Commons

A Reuters a múlt héten exkluzív anyagot tett közzé, amelyben a paraguayi ellenzék jelöltje, Efraín Alegre kijelentette,

amennyiben ő győz az április 30-án esedékes választásokon, megszakítják a diplomáciai kapcsolatokat Tajvannal, és nyitnak a Kínai Népköztársaság felé.

Alegre azzal indokolta a választási ígéretet, hogy hozzáférést szeretnének Kína hatalmas marhahús- és szójapiacához, mivel ezek az ország legfontosabb exportcikkei közé tartoznak. Szerinte a paraguayi agrárágazat jelenleg nagy veszteségeket szenved el, a tajvani kapcsolatból pedig nem profitálnak annyit, amennyiért érdemes lenne azt fönntartani.

Paraguay állattenyésztői és marhahús-termelői már évek óta kapacitálják az ország vezetését, hogy szakítson Tajvannal, cserébe a kínai piachoz való hozzáférésért.

Áldozatot hozunk a Tajvannak nyújtott politikai támogatásért, és összességében úgy véljük, hogy nagyon keveset kapunk vissza

– mondta Pedro Galli, a Paraguayi Vidéki Szövetség, az ország legnagyobb szarvasmarha-tenyésző kamarájának elnöke a Reutersnek. A legnagyobb szójabab-termesztő kamara elnöke, Hector Cristaldo elmondta, Kína ma a világ teljes szójapiacának kétharmadával rendelkezik, amelyből Paraguay teljesen ki van zárva.

A dél-amerikai ország 300 ezer tonna marhahúst állít elő évente, és a világ tíz legnagyobb exportőre közé tartozik a termékből. Szójababból 10 millió tonnát termelnek évente, és a növény negyedik legnagyobb exportőrei a világon. Paraguay 2021-ben 4 milliárd dollár értékben importált árut Kínából, míg az export mindössze 30 millió dollár volt. A Tajvannal szembeni kereskedelmi többlete viszont 118 millió dollár volt ugyanabban az évben.

Szarvasmarhafarm Paraguayban. Forrás: Wikimedia Commons

A kormánypárt jelöltje maradna Tajvan mellett

Paraguayban jelenleg a konzervatív Colorado Párt van hatalmon, amely az elnököt is adja Mario Abdo Benítez személyében. Mivel az államfői poszt egy ötéves ciklusban van maximálva az országban, így április 30-án mindenképpen új elnököt választ az ország. A kormánypárt az előválasztás után Santiago Peñát jelölte, aki a Reutersnek azt mondta, megvédi „a történelmi viszonyt” Tajvannal. A két ország 1957-ben létesített egymással diplomáciai kapcsolatot.

Azonban a Colorado Párt is próbálja arra ösztökélni Tajvant, hogy többet adjon vissza a politikai elismerésért cserébe. A jelenlegi elnök, Abdo tavaly szeptemberben azt nyilatkozta, 1 milliárd dollár értékű befektetést kérnek Tajpejtől, hogy ellent tudjanak állni a Kína-pártiak nyomásának.

Több mint 6 milliárd dollárnyi tajvani befektetés van olyan országokban, amelyek nem tartanak fenn diplomáciai kapcsolatot Tajvannal, mi 1 milliárd dollárt szeretnénk Paraguayban elhelyezni. Ez segíteni fog nekünk abban, hogy érvelni tudjunk a Tajvannal való stratégiai szövetség fontosságáról

– gyakorolt finom nyomást a paraguayi elnök a szigetre.

Az interjú megjelenésének napján a paraguayi külügyminisztérium rögtön visszakozott is. A minisztérium nyilatkozata szerint bár az elnök több befektetésre ösztönzött, nem kötötte feltételekhez a két ország közötti „kiváló diplomáciai, politikai és baráti kapcsolatok” fenntartását. A tajvani külügyminisztérium hasonló értelmű nyilatkozatot tett akkor közzé, megjegyezve, hogy bátorítják a tajvani cégeket a Paraguayban történő befektetésekre.

A tajvani külügy az ellenzéki elnökjelölt mostani tervei kapcsán is megszólalt, hangsúlyozva, hogy aktívan erősítik a kapcsolatot és a kommunikációt az összes jelölttel. Emellett épp a napokban zajlik egy hivatalos paraguayi delegáció ötnapos látogatása a szigeten. A Focus Taiwan című helyi angol nyelvű lap beszámolója szerint a paraguayi alsóház elnöke, Carlos María López hétfőn találkozott a tajvani elnökkel, Caj Ing-vennel.

López őszinte reményét fejezte ki, hogy a két ország közötti kapcsolatok erősödni fognak a következő években.

A képviselőház elnöke egyébként a legnagyobb ellenzéki párt, a Hiteles Radikális Liberális Párt képviselője, amely párt az egyik jelölője a Tajvannal való kapcsolat megszakítását kilátásba helyező Alegrének. Ez pedig azt mutathatja, hogy a paraguayi ellenzéken belül sem egyértelmű a Tajvannal való szakítás irányvonala.

Paraguayban egyelőre nincsenek hivatalos közvélemény-kutatások a két elnökjelölt népszerűségéről, de szakértők szerint fej fej mellett állhatnak. Az, hogy Alegre fölvetette a Tajvannal való szakítás lehetőségét, ugyanakkor lehet nyomásgyakorlás is Tajpej felé, illetve olyan ígéret, amellyel a mezőgazdaságban dolgozókat megnyerheti magának, de nem föltétlenül jelenti azt, hogy győzelme esetén valóban Peking mellé állna a dél-amerikai ország. Ráadásul az Egyesült Államok – Hondurashoz hasonlóan – bizonyára Paraguayra is nyomást fog gyakorolni, hiszen egy ilyen váltás Kína befolyásának erősödését jelentené Dél-Amerikában, ami érzékenyen érintené Washington érdekeit. Ha győz is az ellenzéki jelölt az április végi választásokon, a Tajvantól való elszakadás kérdése egyáltalán nem lefutott meccs.

Címlapkép: az elnöki palota Paraguay fővárosában, Asuncióban. Forrás: Getty Images