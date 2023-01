Többé nem óvatoskodik a NATO: úgy néz ki, csak most kezdenek igazán ömleni a nehézfegyverek Ukrajnába

Nagyon úgy néz ki, hogy Franciaország igazi lavinát indított el azzal, hogy AMX-10 RC kerekes páncélosokat küldött Ukrajnának, de "tanknak" nevezte őket: a nyugati katonai hatalmak vezetői mind elkezdtek gondolkozni azon, hogy szűk 11 hónappal az orosz invázió kezdete után valódi, modern és ütőképes, nyugati gyártmányú általános harckocsikat biztosítanak az ukrán fegyveres erőknek. A játszmának nagy tétje van: az ország, amely elsőként küld modern tankokat Ukrajnának, a nyugati blokkon belül jelentős presztízsre fog szert szövetségeseinek szemében, ugyanakkor Oroszország haragját is jó eséllyel ők vívják majd ki a legjobban. Jelenleg igencsak úgy néz ki, hogy pár hónapon, ha nem héten belül valódi, NATO-tankokat kap Ukrajna, a "megtiszteltetésre" pedig több esélyes is van - nézzük, melyek ezek.

Lavinát indítottak el az AMX-10-esek?

Az, hogy a franciák "könnyűtanknak" hívják az AMX-10 RC-t, zseniális PR-fogás, ami megindította a nyugati fegyverszállítmányok újabb hullámát Ukrajnába, de amúgy funkcióját tekintve a járműnek köze nincs egy modern MBT-hez. Fotó: US Army via Commons

A 2023-as év jól indult Ukrajna számára: úgy néz ki, szűk 11 hónappal az invázió kezdete után a kijevi kormány nyugati támogatói hajlani kezdenek arra, hogy a frontvonalon harcoló páncélos és gyalogsági alakulatokat is (viszonylag) modern és (viszonylag) ütőképes páncélozott harcjárművekkel támogassák. Bár ütőképes és korszerű tüzérségi eszközöket és légvédelmi rendszereket eddig is kapott Ukrajna nyugati partnereitől, a frontvonalon harcoló alakulatokat szinte kizárólag régi, leselejtezésre ítélt NATO-technikával és szovjet eredetű harcjárművekkel szerelték fel.

A jeget Franciaország törte meg: Párizs nemrég úgy döntött, hogy AMX-10 RC típusú, könnyű kerekes páncélozott járművekkel kezdték el támogatni Kijevet, melyet ők nagyvonalúan tanknak hívnak, de egyébként funkcióját tekintve a jármű nem tank.

A francia bejelentés elsősorban fontos, mert ennek nyomán az Egyesült Államok és Németország is úgy döntött: gyalogsági harcjárműveket küldenek Ukrajnának. Ezek a járművek (különösen a TOW páncéltörő rakétaindítóval felszerelt, amerikai M2 Bradley) lényeges előrelépést jelentenek majd az ukrán gépesített gyalogság harctéri képességeinek – pontosabban annak az 1-2 alakulatnak, akik a felajánlott, minimális számú, 50 Bradleyt, illetve 40 Mardert megkapják.

A döntés nyomán elindult a gondolkodás nyugaton arról is, hogy valódi tankokkal, általános / közepes harckocsikkal (Main Battle Tank – MBT) kellene támogatni Ukrajnát. Nagy-Britannia komolyan fontolgatja, hogy Challenger 2-eseket adnak az ukránoknak, miközben a franciák és a lengyelek Berlinnél lobbiznak Leopard 2-esekért. Érdekes módon Párizs és Washington eddig mereven elzárkózott attól, hogy akár Leclerceket, akár Abramseket (előbbi a franciák, utóbbi az amerikaiak MBT-je), küldjön Ukrajnának, de ha Berlin vagy London enged a nyomásnak, alighanem Párizs és Washington sem ússza meg a dolgot.

A tankokkal kapcsolatos vonakodás amúgy érdekes történet a nyugati vezetők részéről: önmagában 1-2, nyugati páncélosokkal felszerelt harckocsizó zászlóalj aligha jelentene olyan szintű segítséget az ukrán fegyveres erőknek, mint akár csapásmérő drónok, akár egy újabb HIMARS-szállítmány. A nyugati vezetők valószínűleg azért óvatoskodnak a tankokkal, mert számos korszerű elektronikus berendezés található bennük, melyek alkalmazása közvetlenül a frontvonalon történik, így sokkal jelentősebb esély van arra, hogy érzékeny haditechnikai innovációk orosz (majd, esetleg iráni) kezekbe jutnak, mint például tüzérségi vagy légvédelmi eszközök esetén. Ráadásul, a nyugati harckocsik kilövésének komoly presztízs-értéke van az oroszok szemében, melynek akár motiváló hatása is lehet az orosz katonák moráljára nézve; annak pedig, hogy az oroszokkal szembeni harcban elpusztul egy MBT, sokkal nagyobb esély van, mint annak, hogy elpusztul egy HIMARS.

A legnagyobb esélyes: Challenger 2

Brit Challenger 2-es harckocsi egy gyakorlaton. Fotó: Photo: Cpl Si Longworth RLC (Phot)/MOD, OGL v1.0OGL v1.0, via Wikimedia Commons

Most éppen nagyon úgy néz ki, hogy első körben brit Challenger 2-eseket fognak kapni az ukránok Nyugatról. Végleges döntés nincs, de a brit sajtóba kiszivárgott, hogy a londoni kormány komolyan fontolgatja, hogy felajánlanak egy szerényebb mennyiséget saját általános harckocsijukból az ukrán fegyveres erőknek. Ez azért is lenne részükről logikus lépés, mert a franciák a „tank” témában beelőzték őket az AMX-10-esekkel, az IFV-osztogatásból pedig kimaradtak, a Challengerek felajánlása az ukránoknak viszont olyan lépés lenne, mellyel Párizsnak és Berlinnek is megmutatják, hogy mégiscsak London van Ukrajna támogatásának élvonalában. Ráadásul, mivel a sajtóba kiszivárgott, hogy a brit kormány fontolóra vette a Challenger 2-esek Ukrajnába küldését, ezután arcvesztés lenne azt mondani, hogy szó sincs ilyenről, egy olyan időszakban, amikor a nyugati vezetők szerint az ukránoknak minden szükséges segítséget meg kell adni.

A konkrét képességekre kitérve először is fontos megjegyezni, hogy a Challenger 2-es ténylegesen egy modern és ütőképes haditechnikai eszköz, ami lényeges szintugrás lenne az ukrán harckocsizók T-64-es és T-72-es harcjárműveihez képest. Egy 1990-es években fejlesztett harckocsi-platformról van szó, amely második generációs Chobham / Dorchester páncélzattal van felszerelve. A páncélzat pontos összetételéről és vastagságáról nem lelhető fel megbízható, nyilvánosan elérhető információ, de alapvetően a Challenger 2-est tartják a NATO legnagyobb páncélvédettséggel rendelkező általános harckocsijának. Bár több háborúban is harcoltak a britek Challengerekkel, soha egyetlen ilyen harckocsi sem vált még harcképtelenné ellenséges tűz miatt.

A jelentős védettségért cserébe a Challenger 2-es nagyon nehéz, olyannyira, hogy egyes források nehéztankként hivatkoznak rá. Moduláris kiegészítő-páncélzattal együtt 75 tonnát nyom a harckocsi, amely mind közúti közlekedését, mind szállítását komplikálttá teszi. Az Egyesült Államok nemrég arra hivatkozott, hogy azért nem küldenek Abrams-tankokat Ukrajnának, mert azok túl nehezek: a Challenger 2-es közel tíz tonnával nehezebb az M1A2-esnél. A jelentős páncélzat és össztömeg nem mellesleg a Challenger 2-est egy kevésbé mozgékony harckocsivá teszi: közúton 59, terepen 40 kilométer / óra a végsebessége, az Abramsnél ezek az adatok hivatalos 67 és 48 kilométer / órát tesznek ki. Az oroszok által legnagyobb számban használt T-72-es végsebességét amúgy közúton típusváltozattól függően 60-75 kilométer / órára becsülik.

A Challenger fő fegyverét egy 120 milliméteres, L30A1 típusjelű harckocsiágyú képezi, ez lényegében a Chieftain és a Challenger 1-es L11-es harckocsiágyújának továbbfejlesztett változata. A kései hidegháborús technológián alapuló, de korszerűsített löveg kiválóan alkalmas szovjet és orosz harckocsik, valamint megerősített fedezékek leküzdésére. A parancsnok és az irányzó munkáját ráadásul elektrooptikai berendezések és hőkamerák, valamint a parancsnokot egy 360 fokban működő panoráma-irányzék is segíti.

A brit haderő nemrég vágott bele a német Rheinmetall együttműködésével indult Challenger 3-as programba, melynek a torony cseréje mellett a felfüggesztést, az elektro-optikai rendszereket és a löveget is cserélik, a Leopard 2-es és az Abrams által is használt, Rh 120-as harckicsiágyúra.

A Challenger 3-as harckocsi-upgrade összehasonlítva a Challenger 2-es képességeivel. Fotó: Rheinmetall BAE Systems Land

Logikus lépés: Leopard 2

A finn haderő Leopard 2A4-esei. Fotó: MKFI, Public domain, via Wikimedia Commons

Jelenleg igencsak számottevő nemzetközi nyomás nehezedik Berlinre annak érdekében, hogy a lobbisták elérjék: a német kormány küldjön Leopard 2-es harckocsikat az ukrán fegyveres erőknek. A franciák és a lengyelek arra hivatkozva presszionálják a németeket, hogy számos európai haderő használja a Leopard 2-eseket, mint elsődleges harckocsi-típus, így lényegesen könnyebben lehet az ukránoknak a harckocsikhoz szükséges alkatrészeket, lőszert, utánpótlást, képzést biztosítani, mint akár a brit Challenger 2-eseknél, akár a francia Leclerceknél. Egyelőre Berlin ellenáll a nyomásnak, de ahogy a Marderek esetén, benne van a pakliban, hogy inkább előbb, mint utóbb Németország végül beadja a derekát – már most is utalgatnak erre mind a kormánykoalíció, mind az ellenzék képviselői.

A Leopard 2-es széria a mai napig a világ egyik legjobb, ha nem *a* legjobb harckocsitípusa. Számos változata van, azonban jelenleg a legszélesebb körben a 2A4-es és 2A6-os variánsok állnak szolgálatban a világ különféle harckocsizó alakulataiban. Legmodernebb variánsát, a Leopard 2A7+-t még csak most rendszeresíti a világon elsőként Magyarország és Katar.

Racionálisan feltételezhető, hogy ha Kijev Leopard 2-eseket kap, elsősorban 2A4-eseket, kisebb eséllyel 2A6-osokat, illetve talán néhány 2A5-öst is küld nekik Lengyelország. Mindegyik Leopard 2-es fő fegyverét egy Rheinmetall Rh-120-as löveg alkotja, a korábbi típusoknál L/44-es, a 2A6-osnál és az ennél újabb változatoknál L/55-ös típusváltozat került a toronyba. Az Rh-120-ast tartják a NATO legjobb páncélátütő képességgel rendelkező harckocsiágyújának, a Leopard 2-esek mellett ezt a fegyvert használja az amerikai Abrams, és ahogy fent is említettük, a Challenger 3-asokat is ezzel a löveggel erősítik majd meg. Az irányzó munkáját a régebbi járműveknél analóg, az újabbaknál digitális tűzvezető rendszer is segíti. Emellett a harckocsi kapott két 7,62 milliméteres géppuskát is.

Holland Leopard 2A6-os harckocsi Németországban. Fotó: Ministerie van Defensie, CC0, via Wikimedia Commons

A Leopard 2-esek páncélvédettségét többrégetű, acél, wolfram és kerámia kompozit páncélzat adja, melyet az újabb típusváltozatoknál ki lehet egészíteni moduláris páncélzattal és reaktív páncélzattal is. A harckocsi elvileg megfelelő páncélvédettséget biztosít tüzérségi támadásokkal és rakétagránátvetők támadásaival szemben, Törökország 2018-as afríni intervenciója azonban azt bizonyítja, hogy a régebbi, 2A4-es típusváltozatoknak már gondot okoznak a modern páncéltörő fegyverek.



A Leopard 2-eseket egy 1500 lóerős MTU MB873 dízelmotor hajtja, közúton 72 kilométer / órás végsebességet is képes elérni, hatótávolsága 550 kilométer. Nem mellesleg az összes NATO-harckocsi közül a Leopard 2-esnek a legalacsonyabb a fogyasztása: típusváltozattól függően „csak” 2-3 liter dízelt fogyaszt közúton (nem elírás, nem 100 kilométerenként, kilométerenként, de ez harckocsiknál már amúgy jónak számít), terepen nyilvánvalóan ez lényegesen nagyobb lehet.

Összességében tehát elmondható: a Leopard 2-es egy nagyon jó harckocsi, de nagyon nem mindegy, melyik altípust kapják meg az ukránok (ha valóban megkapják), hiszen mind tűzerő, mind mobilitás, mind túlélőképesség tekintetében jelentős különbségek vannak a régebbi, pl. 2A4-es és az újabb, 2A6-os, 2A7-es variánsok közt.

Mindezek ellenére az orosz T-72-esekkel, BMP-kkel jó eséllyel a 2A4-es is fel tudja venni a harcot, hiszen a hidegháború során elsősorban ezek ellen a járművek ellen tervezték, ugyanakkor a modern, irányított páncéltörő fegyverekkel szembeni túlélőképessége kérdéses.

A legnagyobb szövetséges tankja: a legendás M1 Abrams

Ausztrál M1A1 Abrams egy gyakorlaton. Fotó: Lance Cpl. Garry J. Welch, U.S. Marine Corps, Public domain, via Wikimedia Commons

Az Amerikai Egyesült Államok toronymagasan Ukrajna legnagyobb támogatója haditechnikai eszközök tekintetében, tankot azonban még ők sem küldtek Kijevnek. Ha Németország és / vagy Nagy-Britannia harckocsikat küld a kijevi erőknek, szinte biztosra vehető, hogy ezen a téren Amerika is megmozdul, náluk pedig kizárólag az M1 Abrams harckocsi merülhet fel, mint opció. Az sem kizárható, hogy végeredményében Amerika lesz az, amely kezdeményez, bár most még azzal a „szellemes” kifogással érvelnek Washingtonban, hogy az ukrán közutakat akarják kímélni azzal, hogy nem küldenek Abramseket a fennmaradásáért küzdő országnak.

Bár az Abrams egy kései hidegháborús platform, melynek sorozatgyártása az 1970-es évek végén indult, magas szintű modularitásának köszönhetően a mai napig fejlesztgetik az amerikaiak. Három sorozatgyártott típusváltozata van (M1, M1A1 és M1A2), ezeknek pedig számos alváltozata létezik, melynek legmodernebb iterációja az M1A2D néven is ismert SEPv4 (az SEP jelentése System Enhancement Package, vagyis Rendszerfejlesztési Csomag). Jelenleg folyik a General Dynamicsnél az AbramsX (vélhetően átmeneti) típusjel alatt futó platform fejlesztése, amely testből irányítható harckocsitornyok, hibrid hajtást és fő fegyvere mellett egy 30 milliméteres gépágyút is kapott – ebből az következik, hogy egyhamar valószínűleg továbbra sem lesz szó az Abramsek lecseréléséről.

Akár a Leopard 2-esekét, az Abramsek fő fegyverét is egy Rheinmetall Rh 120-as simacsövű harckocsiágyú adja (az L/44-es változat), ezt az amerikai haderő M256A1 típusjel alatt rendszeresítette. Ezt kiegészíti még két 7,62-es géppuska és egy 12,7 milliméteres M2-es géppuska is. A harckocsi túlélőképességét kompozit páncélzat biztosítja, ezt az újabb típusváltozatoknál kiegészítik még nem robbanó reaktív páncélzattal (NERA), a legújabb Abramsek pedig Trophy aktív védelmi rendszert is kaptak.

Az Abrams harckocsi nagy sajátossága a gázturbina-meghajtás. A harckocsit egy Honeywell AGT1500 gázturbinás hajtómű hajtja, amely, bár jelentős mobilitást kölcsönöz a járműnek, hatalmas üzemanyag-fogyasztással és jelentős szervizigénnyel működik. Bár a hidegháború végén ez a megoldás nagy innovációnak számított, a modernebb MBT-ket nem véletlenül gyártják / tervezik már hagyományos dízel vagy hibrid motorral.

Az öbölháború óta mém, hogy egyetlen Abrams tankot sem vesztett még az Egyesült Államok: ez onnan ered, hogy az 1991-es öbölháború során a kilenc, akkor elvesztett Abrams tankból hét baráti tűz miatt vált harcképtelenné, kettőt pedig saját kezelőszemélyzete semmisített meg, hogy ne kerüljön ellenséges kézre. Későbbi konfliktusok során, különösen az Egyesült Államok iraki megszállásának évei alatt összesen 530 Abramst szállított haza Amerika „fejlesztések és javítások” címszó alatt, ebből 80 tankot kellett javítani „harci cselekményekből fakadó sérülés miatt,” illetve 17 harckocsi szenvedett „javíthatatlan károkat.” Lőszerrobbanást tehát egyetlen Abrams sem szenvedett, de a javíthatatlan károkat lehet a harckocsi kilövéseként értelmezni, hiszen végeredményében az eszközök permanensen harcképtelenné váltak.

Ami érdekes még, hogy az Egyesült Államok több száz Abrams harckocsit adott vagy adott el Iraknak, illetve Szaúd-Arábiának – két olyan országnak, amely aktív katonai konfliktust vívott a tranzakció utáni években, hónapokban. Irak elsősorban az Iszlám Állammal küzdött, miközben Szaúd-Arábia a jemeni húszi lázadók ellen használta és használja a mai napig a harckocsikat. Mind Irak, mind Szaúd-Arábia érezhető Abrams-veszteségeket szenvedett a harcok során – Irakban ráadásul az M1A1-esek egy része az Iszlám Állam harcosainak, egy részük pedig Iránpárti milíciák kezébe jutott. Mivel ezek közel sem olyan széles körben dokumentált konfliktusok, mint az ukrajnai háború, pontos listát nem találni az Abrams-veszteségekről, de mindkét ország haderejét kifoltozta Amerika újabb tankszállítmányokkal a veszteségek miatt.



Mindezek alapján tehát, ha Amerika úgy dönt, hogy tankokat küldenek Ukrajnának, Kijev jó eséllyel kipofozott M1A1-eseket fog kapni.

A korábbi, közel-keleti háborúk azonban arra mutatnak rá: ezek a tankok akkor hatékonyak, ha a kezelők megfelelő képzettséget, a járművek pedig kiváló alkatrész-ellátást, karbantartási és összfegyvernemi támogatást kapnak, mely tényezők az iraki haderőben és a szaúdi haderőben nem feltétlen voltak jelen.



Amerikai tengerészgyalogosok M1A1 Abrams harckocsival, a korai 1990-es években. Fotó: USMC via Commons Ukrajna esetén ugye elmondható: a haderő motivációjával (többnyire) nincs gond, viszont a logisztikai útvonalak, képzettség, összefegyvernemi együttműködési képesség itt is jelentős mennyiségű erőforrást és szervezést igényel.

Kevesebb rá az esély, de még az is lehet, hogy végül Amerika csak M60-asokat küld Ukrajnának, melyek kisebb számban még megtalálhatók a nemzeti gárda raktáraiban, de ezek a harckocsik már annyira elavultak, hogy harctéri teljesítményük már csak műszaki állapotukból kiindulva is finoman szólva kérdéses lenne.

Mi van a francia Leclerc harckocsikkal?

Leclerc harckocsi egy NATO-gyakorlaton. Fotó: U.S. Army photo by Spc. Craig Carter

Franciaország mostani kommunikációja alapján nagyon úgy tűnik, hogy eszük ágában sincs a francia haderő elsődleges harckocsiját, a Leclercet Ukrajnába küldeni, érvelésük szerint azért, mert nem gyártják a harckocsikat, ezért alkatrész-utánpótlásukat sem tudják megoldani. Ettől függetlenül Párizs érdekes módon felajánlott Leclerceket olyan országoknak, amelyek Leopard harckocsikat küldenek az ukránoknak. Jó eséllyel valójában arról van szó, hogy a francia kormány egyelőre úgy gondolja, hogy az AMX-10 RC-kkel megtettek mindent, amit tenni szükséges ebben a témában, az MBT-k leszállítását most csinálhatja London vagy Berlin. Ettől függetlenül nem kizárható, hogy ha az ukránok Leopardokat, Challengereket, Abramseket kapnak, Franciaország is küld majd Leclerceket, de ez most még nagyon a jövő zenéje.

Mivel egyelőre kevés esély van arra, hogy Ukrajna Leclerceket kap, annyira talán egyelőre nem is érdemes elmélyülni a harckocsi képességeinek részleteiben. Elvileg a tank az Abramsnél és a Leopard 2-esnél jelentősebb páncélvédettséggel rendelkezik, amely a torony tetején, papíron képes ellenállni a felülről érkező páncéltörő rakétáknak is (ezt élesben még nem láttuk), a harckocsitest azonban jó eséllyel nem éri el a Challenger 2-es védettségi szintjét.

Fő fegyverzetét egy 120 milliméteres, CN 120-26 harckocsiágyú adja, amelyet kiegészít egy automata töltőberendezés is, ennek köszönhetően a harckocsi üzemeltetéséhez elég egy három fős személyzet (a nyugati harckocsik kezelőszemélyzete általában négy fő, inkább a szovjet harckocsiknál jellemző a három fős, automata töltőberendezéses megoldás).

Azért is kevésbé valószínű, hogy Franciaország Leclerceket küld Ukrajnának, mert a francia haderő kifejezetten alacsony számú MBT-vel rendelkezik – a párizsi hadvezetés mindössze 220 ilyen harckocsit tart hadrendben, a legyártott járművek nagyrészét exportálták az Egyesült Arab Emírségeknek (illetve van még ismeretlen számú, ismeretlen állapotú Leclerc raktáron is). Ha Párizs olyan mennyiségű harckocsit akarna küldeni Ukrajnának, ami tényleg segítség, tehát 40-50 darabot, a francia harckocsizó fegyvernem 15-20%-os képesség-redukciót szenvedne el, amely igencsak számottevő visszaesés egy olyan országban, amely épp most akarja jelentősen fejleszteni hagyományos hadviselési képességeit. Összehasonlításképpen: az Egyesült Államok jelenleg 4800 Abrams-harckocsit tart hadrendben, ehhez képest Franciaország mozgástere igencsak szűkös.

Jó esély van rá tehát, hogy más harcjárművekkel igen, de Leclercekkel nem fogja segíteni Franciaország Ukrajnát a következő hónapokban. Felmerülhet még az AMX-30-as, mint opció, de hasonlóan az amerikai M60-ashoz, ez egy nagyon régi, nagyon elavult és jó eséllyel műszakilag igencsak elhanyagolt állapotban lévő harcjármű-technológia, melyet Franciaország vélhetően csak nagyon kis számban tart már raktárkészleten.

