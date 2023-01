Baj van az ukrán tankokkal, teljesen ki vannak borulva a harckocsizók

A Kreminna térségében harcoló, 17-es számú harckocsizó dandár katonái arról számoltak be a hírügynökségnek, hogy a fagy miatt 15-20 perc, mire el tudják indítani tankjaikat, ami igencsak jelentős időnek számít.

Külön panaszkodnak a legrégebbi, T-64-es típusú harckocsikra, mivel ezek mindössze 16 fokos látószöget biztosítanak a kezelőknek.

Az ukrán harckocsizók szerint ezeken a problémákon sokat segítene, ha modern, NATO-harckocsikat kapnának nyugatról. Kérésüknek most éppen úgy tűnik, először Nagy-Britannia fog eleget tenni:

Az AFP riportere által közzétett videón jól látható az is, hogy az ukránok indirekt tűztámogatásra használják a tankjaikat, ami alapvetően a tüzérség feladata lenne. Ennek több oka is lehet: például az, hogy fogytán vannak tüzérségi lőszerből, de az is lehet, hogy úgy gondolják a harckocsizók, hogy a T-64-esek túlélőképessége aránylag alacsony a modern harctereken, ezért alkalmasabbak erre a szerepkörre.

Big day with the 17th Tank brigade. They're putting pressure on RF in Kreminna but asking for modern equipment as they struggle with their Soviet-era tanksit takes them 15-20min to start the tanks because of the cold + their T-64 have only a 16 degree visibility #afp