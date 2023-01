Fontos csatát nyert Oroszország, de a törés csak mélyül Putyin belső körében

Jelentős mennyiségű erőforrást felhasználva, a Wagner-csoportot hús-vér ostromgépként használva elfoglalta az Oroszország a kelet-ukrajnai Szoledár városát. Arról többször írtunk korábban, hogy a településnek önmagában semmilyen stratégiai szignifikanciája nincsen, hiszen még Bahmut bekerítéséhez sem elég, a győzelemnek ettől függetlenül presztízsértéke van, hiszen hat hónapja Szoledár az első város méretű település, melyet az orosz haderő meg tudott hódítani. Ami érdekes az egész történettel kapcsolatosan az, hogy nagyon úgy néz ki, hogy a szoledári győzelem nem törte meg az ukrán ellenállást a térségben, az orosz hadvezetés belső kohézióját viszont alighanem tovább rombolja.

Pár nappal ezelőtt a Wagner-csoport bejelentette, hogy elfoglalták a Bahmuttól északkeletre található Szoledár városát, ma az orosz védelmi minisztérium is deklarálta a település „felszabadítását.” Ukrajna hivatalosan még nem erősítette meg a hírt, de helyi források alapján is úgy tűnik, hogy ha nem is tisztították még meg az oroszok teljesen a várost, a településen csupán elszórtan vannak harcok.

A close-up map of the approximate situation around the city of Bakhmut. forces have advanced around Krasna Hora and towards Paraskoviivka. have also entered the eastern residential outskirts of Bakhmut. pic.twitter.com/KlCAeVbqoZ — War (Mapper) January 13, 2023

Szoledár elfoglalása önmagában aligha nevezhető stratégiai győzelemnek, hiszen legjobb esetben is csupán északi, északkeleti irányból vágják el vele az oroszok a Bahmutba érkező ukrán utánpótlást; Bahmut védői ráadásul nem is elsősorban innen, hanem nyugati, északnyugati irányból, Szlovjanszk és Kramatorszk felől kapják elsősorban az erősítést, ellátmányt. Ha nagyon jóindulatúak akarunk lenni, az talán elmondható, hogy Szoledár elfoglalásával könnyebben veszik tűz alá az említett utánpótlási vonalat, de Bahmut bekerítéséről és / vagy az utánpótlási vonalak totális elvágásáról nincs szó. Az is kérdés, hogy a települést mennyire tudják majd megtartani az oroszok, hiszen Ukrajna többször is demonstrálta a háború során, hogy képesek hatékony ellentámadásokat lefolytatni.

Szoledár elfoglalása egyelőre tehát mindössze reputációs győzelem Oroszországnak.

Azt mutatja, hogy több mint hat hónapnyi, folyamatos visszavonulás és területvesztes után (talán, átmenetileg) fordul a kocka, hiszen képesek voltak Liszicsanszk és Szeverodonyeck megszerzése után elfoglalni egy újabb ukrán várost.

Ami érdekes az egész történettel kapcsolatosan az, hogy Szoledár elfoglalásában kulcsfontosságú szerepet játszott a Wagner zsoldoscsoport: szinte teljes egészében ők folytatták le a településen tartózkodó ukrán alakulatok felszámolására indított gyalogsági műveleteket, vagyis a legkeményebb, legtöbb áldozattal járó harcokat.

Wagner walking through Soledar center. pic.twitter.com/89GZEU2kJP — Zlatti71 (@djuric_zlatko) January 12, 2023

Ehhez képest furcsa fejlemény, hogy Igor Konasenkov altábornagy, az orosz védelmi minisztérium szóvivője nem az ostromló wagnereseket, hanem az őket támogató, másodvonalbeli reguláris erők teljesítményét méltatta a Szoledár elfoglalásáról szóló bejelentésben.

Pusztán arról beszélt, hogy

az orosz légierő lelőtt három ukrán repülőgépet és egy helikoptert,

az orosz légvédelem lelőtte az ukrán állások felől érkező nagy hatótávolságú rakétákat,

az orosz deszantos erők (VDV) biztosították a Szoledar körüli dombokat.

az orosz elektronikus harcászati képesség blokkolta az ukrán drónok működését.

Vagyis lényegében egy szót sem ejtett a legvéresebb, legkeményebb harcokat folytató gyalogságról, akik történetesen a Wagner-csoport tagjai voltak.

Ezt persze sok mindennel lehet magyarázni, kezdve onnan, hogy az ostromban szinte kizárólag orosz börtönökből toborzott, elítélt bűnözők vettek részt, akiket nem biztos, hogy az orosz védelmi minisztérium túlságosan pódiumra akart emelni. Ugyanakkor nehéz nem arra gondolni, hogy

amit itt látunk, az egy újabb fejezet az orosz védelmi minisztérium és a Wagner-csoport közti, egyre mélyülő törés történetéből.

Russian Wagner PMC claim they have captured the center of Ukraines Soledar.Soledar City Council under the control of Wagner. pic.twitter.com/S9zI6H0xSQ — Clash (Report) January 10, 2023

Korábban többször is írtunk arról, hogy egyre komolyabb ellentét kezd kibontakozni a védelmi minisztérium, ezen belül is Szergej Sojgu védelmi miniszter és Valerij Geraszimov vezérkari főnök, valamint Jevgenyij Prigozsin és a Wagner-csoport közt. Az ellentét elsődleges oka épp az elmúlt hónapok történései: az orosz haderő folyamatosan visszavonulóban volt, miközben a Wagner-csoport lassan, de biztosan, előre tudott törni Bahmutnál.

Ezt a helyzetet nem mellesleg rendszeresen kommentálták a Wagnerhez köthető Telegram-csatornák és maga Jevgenyij Prigozsin is, némely esetben kifejezetten kritikus, barátságtalan hangnemet megütve. A dolog addig fajult, hogy az ősszel az orosz nemzeti gárda különleges műveleti egysége, az SzOBR őrizetbe is vette Prigozsin egyik kommunikációs tanácsadóját, Alekszej Szlobodenjukot, aki Telegram-csatornáin inkompetensnek és felkészületlennek nevezte a védelmi minisztérium vezetőit és arról terjesztett pletykákat, hogy Geraszimovot leváltotta Vlagyimir Putyin orosz elnök.

Azóta a Wagner talán egy fokkal óvatosabban kommunikál, ugyanakkor a zsoldosok irányából ismét elkezdtek fölerősödni a védelmi minisztériummal szembeni kritikák, amikor Prigozsin megjelent a Szoledárban elfoglalt sóbányában, harcosainak körében fotózkodva. Mindez azt jelezte, hogy miközben az orosz tábornokok kényelmes bőrfotelekből irányítják az embereiket, Prigozsin kinn van a frontvonalon a harcosaival, ezzel azt az imidzset keltve, hogy bátrabb és kompetensebb, mint a reguláris erők vezetése.

terrorist has released a photo of himself in what appears to be a salt mine tunnel under , settlement neighboring . #WagnerPMC — Igor (Sushko) January 11, 2023

Ha a védelmi minisztérium akár annyit tesz, hogy nyilvánosan tudomást vesz a Wagnerről, azzal is elismeri Prigozsin korábbi állítását, mely szerint az ostromban kizárólag Wagner-zsoldosok vettek részt. Ezzel pedig azt bizonyítják be: Szoledár elfoglalása a Wagner-csoport sikere volt. Ennek köszönhetően Prigozsin és a Wagner tovább tudják ápolni azt az imidzset, hogy miközben a reguláris erők bénáznak, ők kőkeményen harcolnak (és győznek) a donbaszi fronton – ezt pedig már a reguláris erők vezetése is elismeri.

Helyette Konasenkov a légvédelmet, a VDV-t és a légierőt méltatta, holott tevékenyen ők nem is vettek részt a város belterületén zajló intenzív harcokban.

Soledar. City battles continue, the city center under the control of the Armed Forces of Ukraine.Prigozhin said that at the moment Wagner is fighting for the Soledar administration building. Today, in the same location (literally 100-200 meters from the administration) pic.twitter.com/Qh1CKd1WnI — Grahworin () January 10, 2023

Prigozsin erre aligha fogja azt válaszolni, hogy hátrébb lép és lenyugszik: jó esély van rá, hogy csak hevülni fog az ellentét a Wagner és a védelmi minisztérium közt. A nyilvánosság a széleskörű internet-elérésnek köszönhetően világosan látja, hogy a Wagner mit vitt véghez Szoledárnál, miközben az orosz reguláris erők mindössze támogató szerepkört töltöttek be; az, hogy erről Sojguék nem vesznek tudomást, aligha gyengíti majd Prigozsin pozícióját az orosz közvélemény és Vlagyimir Putyin elnök szemében.

Aztán persze, ha megindul a várva várt, „tavaszi hadművelet,” még akár változhat is ez a dinamika, sikerek esetén az orosz reguláris erők visszanyerhetik legalább egy részét abból az imidzsből, ami 2022 kudarcai miatt kialakult róluk. Feltéve, ha valóban lesz tavaszi támadás és nem lesz akkora (vagy még nagyobb) katasztrófa, mint a "különleges művelet" első néhány hónapja, melyben a modern, orosz inváziós képesség jelentős része stratégiai és harcászati hibák sorozata miatt felőrlődött.

