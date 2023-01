Készül a nagy visszatérés: újra berobbanhat a hatalomba Orbán Viktor fontos szövetségese

Pénteken és szombaton tartják a cseh elnökválasztás első fordulóját, amelyből a két legtöbb szavazatot szerző jelölt kerülhet majd be a második fordulóba. A nyolc jelölt közül háromnak van esélye a második fordulóba jutni. A 2017 és 2021 közötti miniszterelnök, Andrej Babiš fej fej mellett áll Petr Pavel nyugalmazott tábornokkal, aki 2015 és 2018 között a NATO Katonai Bizottságának elnöke volt, ezzel ő emelkedett a legmagasabbra a transzatlanti katonai szövetség ranglétráján a néhai Varsói Szerződés tagállamainak tisztjei közül. Szintén esélyes Danuše Nerudová közgazdász, a Mendel Egyetem volt rektora, aki az első nő lehet Csehország (beleértve Csehszlovákiát is) elnöki posztján.

Mi a tét?

Csehország parlamentáris köztársaság, vagyis a végrehajtó hatalom feje a miniszterelnök, a köztársasági elnök főleg ceremoniális szerepet tölt be. A cseh államfő hatalma azonban nagyobb, mint a parlament által közvetetten választott magyar államelnöké. Egyrészt valamivel szélesebb jogkörei vannak, másrészt az, hogy a nép közvetlenül választja, nagyobb legitimitást is ad neki.

Miloš Zeman, aki 2013 óta két ötéves mandátumot töltött ki, aktívan igyekezett tágítani a köztársasági elnöki hatalmat, és határozottan Oroszország- és Kína-barát politikát folytatott akkor is, amikor a kormány ezzel nem összhangban lévő kurzust vitt. Zeman legjobban Andrej Babišsal értette meg magát, és december végén egy interjúban ki is jelentette, a volt kormányfőre fog szavazni az elnökválasztáson.

Amennyiben Babiš győz, ígérete szerint ellensúlyt próbál képezni Petr Fiala jobbközép kormányával szemben,

amely mögött két pártszövetség, a Spolu és a Polgármesterek–Kalózok áll. A volt miniszterelnök jelenleg a legnagyobb ellenzéki párt, az ANO (Elégedetlen Polgárok Akciója) vezetője – a párt a liberális Renew Europe EP-frakció tagja, ahová Emmanuel Macron francia elnök pártja és a magyar Momentum Mozgalom is tartozik, bár Babišt leginkább a jobboldali populisták közé szokták sorolni, és jó viszonyt ápol Orbán Viktorral is, aki aktívan támogatta az elveszített 2021-es parlamenti választásokon.

Babiš enyhén EU-kritikus hangnemet üt meg, továbbá visszavenne Ukrajna támogatásából is.

Petr Fiala kormánya határozottan ukránbarát politikát folytat, és az utóbbi időben a korábban Vlagyimir Putyin mellett többször kiálló Zeman is visszavett oroszbarátságából az ukrajnai háború kitörése óta. Egy esetleges Babiš-győzelem – már csak az elnök korlátozott jogkörei miatt is – bizonyára nem hozna alapvető változást a cseh kormány Ukrajna-politikájában, bár egyfajta jelzésként is értelmezhető lenne arra, hogy a cseh társadalom többsége valamelyest hátrálna a megtámadott ország támogatásától.

Orbán Viktor, Andrej Babiš és Mateusz Morawiecki 2021 júniusában. Krystian Maj / Gov.pl / Wikimedia Commons

Kik a jelöltek?

Andrej Babiš Csehország második leggazdagabb embere, az Agrofert mezőgazdasági vállalat tulajdonosa. Pártját 2012-ben alapította, és 2017-ben sikerült elnyernie a miniszterelnöki pozíciót. Babišt az utóbbi időben korrupciós vádak érték: a cseh ügyészség azzal vádolta, hogy 2 millió euró európai uniós forrást használt fel illegálisan egy szabadidő- és konferenciaközpont építésére Prága közelében. A bíróság éppen a hét elején ejtette a vádakat vele szemben, ami a választás hajrájában megtolhatja népszerűségét.

A másik két esélyes elnökaspiráns független jelölt, de mindkettőt támogatja a vezető kormánypártszövetség, a Spolu. Petr Pavel nyugalmazott tábornok jelentős katonai múlttal büszkélkedhet: 2012 és 2015 között a cseh fegyveres erők vezérkari főnöke, 2015 és 2018 között pedig a NATO Katonai Bizottságának elnöke volt. Ezzel ő volt az első és eddig utolsó, aki a volt szovjet csatlós államok tisztjei közül megkapta ezt a pozíciót, ezzel a Varsói Szerződés volt tagállamaiból ő jutott a legmagasabbra az észak-atlanti katonai szövetség ranglétráján. Nem meglepő ezek után, hogy

Pavel egyértelműen NATO-, EU- és Ukrajna-párti politikát ígér.

Ezzel párhuzamosan egyértelműen elhatárolta magát az Orbán Viktor vezette Magyarországtól, megkérdőjelezve azt is, Csehországnak érdemes-e még a Visegrádi Négyek között maradnia.

Amikor ma alapvető kérdésekben ennyire különbözünk, föl kell tennünk a kérdést, ne hagyjuk-e el inkább teljesen ezt a formátumot

– mondta Pavel egy vitában szerdán.

Míg Babišt már régóta azzal vádolják, hogy a rendszerváltás előtt a kommunista vezetés ügynökként alkalmazta, Petr Pavelt a kampányban szembesítették azzal, hogy 1985 és 1989 között a Csehszlovák Kommunista Párt tagja volt, így egyengetve a saját útját a katonai ranglétrán. Pavel korábban hibás döntésnek nevezte, hogy csatlakozott a kommunista párthoz. Olyan vád is érte, hogy 1989 előtt ügynököket képzett ki NATO-tagországok elleni kémkedésre.

Potřebujeme zkušeného a klidného lídra, který nešíří chaos, ale ví, co má dělat, využije svých zkušeností a kontaktů a pomůže řešit to, co nás pálí. pic.twitter.com/IoKAmR2VWv — Petr (Pavel) January 11, 2023

Babišsal és Pavellel szemben a harmadik legesélyesebb jelöltet, Danuše Nerudovát legfeljebb azzal vádolhatják, hogy kisdobos volt a csehszlovák úttörőmozgalomban, hiszen a brnói (brünni) Mendel Egyetem rektoraként hírnevet szerzett, a politikában még járatlan közgazdász professzor 1979-ben született. Ha bekerülne a második fordulóba és győzne, a 44 éves Nerudová lehetne az ország eddigi legfiatalabb köztársasági elnöke, illetve ő lenne az első női államelnök Prágában a Csehszlovák Köztársaság 1918-es megalakulása óta.

Ha a kommunista rendszerrel történő kollaboráció vádjával nem is kell szembenézni Nerudovának, novemberben még magas népszerűségét megtépázta, hogy a Mendel Egyetem vizsgálatot indított külföldi diákoknak adott doktori címek érvényessége ügyében. Az elnökjelölt 2018 és 2022 között volt az egyetem rektora, a gyanús ügyek erre az időre datálódnak, emiatt Nerudová magyarázkodásra kényszerült. A női jelölt főleg a fiatalok körében népszerű, szemben Babišsal, akinek az idősebb korosztály körében van jelentős számú támogatója. Nerudová maga is Nyugat- és Ukrajna-barát politikát ígér, kampányában a család fontosságát hangsúlyozza.

První pán, nebo první gentleman? Ať už se bude v jeho potenciální nové roli říkat jakkoli, nepochybuji o tom, že ji bude plnit nejlépe, jak to jen jde. @RNeruda — Danuše (Nerudová) January 7, 2023

Mi várható?

A jelenlegi felmérések alapján szinte kizárható, hogy bármelyik jelölt is már az első fordulóban 50 százalékos eredményt hozzon, ezzel rögtön elnyerje az elnöki posztot, így mindenképpen második fordulóra lesz szükség. A Politico több közvélemény-kutatást egyesítő politikai barométere (poll of polls) szerint az első fordulóban Babiš és Pavel 28–28 százalékot, míg Nerudová 24 százalékot szerezne, vagyis nagy valószínűséggel a két férfi jelölt csatája várható a második körben.

Ha a második fordulóban Babiš és Pavel mérkőzne meg egymással, Pavel 59:41-re hozná a meccset, míg ha Nerudová kerülne be Pavel helyett, 59:40-re győzné le a volt kormányfőt. Mivel Pavel és Nerudová nagyjából hasonló szavazóbázisra hajt, így kettejük második fordulóba jutása valószínűtlen, az viszont nagyjából bizonyosra vehető, hogy a Nerudová-hívek Pavelre voksolnának a második fordulóban, ahogy a Pavel-hívek többsége is a volt rektorra.

Poslední aktualizace Trackeru průzkumů před I. kolem prezidentských voleb. Pavel 27,9 %Babiš 27,4 %Nerudová 23,0 %Tracker průměruje poslední průzkumy od 4 relevantních agentur. Vypadá to na finále Petr Pavel versus Andrej Babiš. #prezidentskévolby — Michal (Sirový) January 9, 2023

Számos bizonytalansági faktor van még, kiemelten az, hogy a választók negyede még nem döntötte el, kire adja voksát. Babiš a korrupciós vádak alóli hétfői felmentés után előnyös helyzetbe került, és egy jó hajrával könnyen győzhet az első fordulóban, ami növelheti esélyeit a második körben. A mostani felmérések ugyan azt mutatják, hogy ott viszont nem sok esélye van a győzelemre, igaz, a 2021-es választások előtt a közvélemény-kutatók őt hozták ki győztesnek, végül mégis veszített. (Tegyük hozzá, a parlamenti választásokon pártokra szavazna a polgárok, az elnökválasztáson személyekre, utóbbi kimenetele jobban előrejelezhető.)

Babišnak nem várt segítséget nyújtott Emmanuel Macron francia elnök, aki kedden az Elysée Palotában fogadta a cseh elnökjelöltet. Bár Macron mint uniós partnerpártjának vezetőjét fogadta Babišt, és nem mint államfőjelöltet, a francia elnök számos kritikát kapott, hogy inkumbens európai vezetőként kvázi beszállt a cseh elnökválasztási kampányba.

Jsem rád, že si na mě nejvýznamnější evropský politik našel čas a máme spolu tak přátelské vztahy pic.twitter.com/QmLqTUcKMf — Andrej (Babiš) January 10, 2023

Babišnak persze jól jött a találkozó, hiszen az EU második legnagyobb hatalmának vezetője emelte föl ezzel a gesztussal, hasonlót pedig Pavel és Nerudová mint független és mint politikai vonalon eddig nem mozgó jelöltek nem tudnak fölmutatni.

Címlapkép: Andrej Babiš egy kampányeseményen 2023. január 4-én. Milan Jaros/Bloomberg via Getty Images