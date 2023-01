Letarolják az oroszokat Ukrajna új, amerikai csodafegyverei? Van pár ütős meglepetés a legújabb páncéloscsomagban

Komoly meglepetést okozott az Egyesült Államok azzal, hogy a múlt hét folyamán bejelentette, a már megszokottnak számító lőszercsomagon kívül újabb sztárfegyvereket, Bradley lövészpáncélosokat, és Paladin önjáró lövegeket is küld Ukrajnának, majd ezt az egyébként is jelentős bejelentést sikerült megtoldaniuk azzal, hogy gondolkoznak a szintén modernnek számító Stryker páncélozott szállító harcjárművek Ukrajnába küldésén. De mit is tudnak ezek a fegyverek, és milyen teljesítményre számítunk tőlük az ukrán fronton? Nézzük

Kezes kis konzervnyitó – A Bradley lövészpáncélos Az amerikai Bradley lövészpáncélos (hivatalos megnevezése BFV – Bradley Fighting Vehicle) első ránézésre nem tűnik túl félelmetesnek, az alig három méter magas és 6,5 méter hosszú jármű össztömege nem éri el a harminc tonnát, így jobban hasonlít a második világháború korai könnyűtankjaira, mint egy modern harcjárműre, pedig az apró páncélos számos meglepetést tartogat a kasznija alatt. A Bradley-k meglehetősen hosszú fejlesztés eredményeként jelentek meg a harctereken: a jármű első prototípusait a ’60-as évek végén tesztelték Vietnamban, a végleges alapváltozat 1981-ben állt szolgálatba, legendás státuszát pedig az öbölháború során érte el. Az amerikai hadsereg Bradley M2 lövészpáncélosa visszatér a bázisra egy falludzsai harcérintkezés után. Forrás: Wikimedia Commons A Bradley koncepció eredetileg azzal a céllal jött létre, hogy a hidegháború során valós kockázatnak értékelt vegyi- és biológiai fegyverek által érintett területekre be tudjanak küldeni egy olyan járművet, amely megvédi a személyzetet a kemikáliáktól, valamint deszantterében katonákat is képes szállítani. Bár a modern Bradley M2-es és M3-as variánsok korlátozott mértékben továbbra is védettek a vegyifegyverekkel szemben, a jármű elsődleges feladata nem a vegyvédelmi alakulatok szállítása, hanem a gyalogság tűztámogatása. Egy M2-es Bradley variáns az elsöprő tűzerő mellett hat katona, és a katonák felszerelésének szállítására is alkalmas, maga a platform mégis inkább mozgó bunkerként, mint egyszerű szállítójárműként írható le. A BFV M2-es és M3-as fegyverzete egy 25 mm-es Bushmaster gépágyúból, egy M240C 7,62mm-es géppuskából, valamint variánstól függően egy vagy két BGM-71 TOW tankelhárító rakétából áll. Az, hogy miért is szokták „tankgyilkosnak” illetve „konzervnyitónak” becézni a gyalogság támogatására kifejlesztett járművet, szintén a fegyverzetnek köszönhető. Az öbölháború során a NATO parancsnokság meglepve tapasztalta azt, hogy az irakiak által bevetett T-55-ös és T-72-es harckocsik nem a félelmetes M1 Abrams harckocsiktól, és nem a légierőtől szenvedték el a legkomolyabb veszteségeket, hanem az apró Bradley páncélosoktól. A tapasztalatok alapján a 25 mm-es gépágyú páncéltörő lőszerei közelről még egy T-72-es harckocsi páncélzatán is képesek átrágni magukat, a TOW rakéták pedig nagyobb távolságból is képesek kiütni az iraki harckocsikat. Oroszország továbbra is magas számban alkalmazza a modernizált T-72-es variánsokat Ukrajnában, így könnyen elképzelhető az, hogy harminc év után ismét szembe kerülnek egymással ezek a járművek. Jól képzett személyzettel pedig kijelenthető, hogy a Bradley koránt sem esélytelen egy ilyen párharcban. mindazonáltal fontos kiemelni azt, hogy a BFV továbbra sem egy harckocsi: feladata első sorban a gyalogság támogatása, könnyen páncélozott járművek, és megerősített állások megsemmisítése, valamint a felderítés, és variánstól függően sebezhetőek mind a kézi páncéltörő fegyverekkel, mind a közvetlen tüzérségi találatokkal szemben. Azt, hogy a Washington által bejelentett 50 harcjármű pontosan milyen felszereltséggel fog megkérkezni Ukrajnába, egyelőre nem lehet tudni, az viszont már biztos, hogy fel lesznek szerelve TOW rakétákkal, ahogyan az is, hogy az ukrán személyzet külföldön fogja megkapni a kiképzést a járművekre. Paplovagok a frontvonalon – Az M109A6 Paladin önjáró löveg Bár az M109-es szériára gyakran aggatják rá egységesen a „Paladin” becenevet, a gyakorlatban ez csak a 90-es években hadrendbe állított A6-os, és a 2015-ben rendszeresített A7-es variánsok megjelölése. Az M109 széria a hatvanas évek elején került rendszeresítésre, ekkor váltotta le a már korosodó M44-es önjáró tarackot. A fegyverrendszer érdekessége az, hogy az Egyesült Államok egyik legrégebb ideje hadrendben tartott eszköze, igaz, az első még egyszerűen M109 jelzésű járművek, és a legmodernebb A7-es variánsok szinte már csak külsőségekben hasonlítanak egymásra, a folyamatos fejlesztéseknek hála továbbra is élvonalbeli eszköznek számítanak (az A7 variáns automatikus töltőberendezéssel ellátott példányai a tervek szerint 2025-ben állnak szolgálatba). Az amerikai hadsereg M109A6 Paladin önjáró lövegei hadgyakorlat közben. Forrás: Wikimedia Commons Ukrajna minden bizonnyal a valamivel korábbi, ’90-es évek közepén hadrendbe állított A6-os típusból fog 18 darabot kapni, a fegyver képességei azonban így sem lebecsülendőek: a Paladinok önjáró löveghez képest kifejezetten komoly páncélzattal rendelkeznek, a NATO sztenderdnek számító 155 milliméteres lövegük pedig számos lőszer tüzelésére alkalmas, többek között az Ukrajnában is alkalmazott Excalibur irányított tüzérségi lőszerére, melynek maximális hatótávolsága eléri a 40 kilométert. Önvédelmi célokra a jármű lövegtornyára felszerelhető egy .50-es kaliberű Browning M2-es nehézgéppuska, egy MK19-es automata gránátvető, vagy egy M134-es elektromos meghajtású, forgó csövű géppuska. A Paladinok a legtöbb modern, nyugati önjáró löveghez hasonlóan kifejezetten azzal a célzattal kerültek kifejlesztésre, hogy a vontatott lövegekhez képest elképesztő sebességgel harckész állapotba hozhatóak legyenek. Egy jól képzett személyzettel működő M109A6 30 másodperc alatt képes elfoglalni pozícióját, és útjára engedni az első lövedéket, amely a gyors eljárás ellenére félelmetes pontossággal tud célba találni. Ennek a harcmodornak köszönhetően a Paladin – hasonlóan a HIMARS rakéta-sorozatvetőhöz – képes gyorsan pozíciót váltani, ezzel jelentősen csökkentve a felfedezés veszélyét. A gyors, és pontos tüzelést a Paladin elektronikája teszi lehetővé: a fegyver rendelkezik saját navigációs rendszerrel, a löveg működését ellenőrző szenzorokkal, valamint egy speciális kommunikációs rendszerrel, ami a különböző rádiófrekvenciák közötti „ugrálással” szinte ellehetetleníti a tarack bemérését. Az M109A6 mindemellett képes rácsatlakozni egy tűzvezetési hálózatra is, melynek segítségével az üteg parancsnoksága nagy pontossággal tudja koordinálni egyszerre több Paladin működését. Kétes hírű páncélos – A Stryker páncélozott szállító harcjármű Ukrajna régóta kéri a nyugati hatalmakat arra, hogy a gyalogság nehéz terepen történő szállítása érdekében küldjenek páncélozott szállító harcjárműveket az országba, az amerikai-kanadai fejlesztésből született Stryker pedig egy minden szempontból modernnek számító jármű, azonban a szolgálatban töltött közel húsz év alatt kapott már hideget meleget. Könnyen kijelenthetjük azt, hogy a kétezres évek elején hadrendbe állított, és Irakban bevetett első Strykerek borzalmas járművek voltak: a gyenge páncélzatot oldalról akár egy 12,7 mm-es géppuska is átütötte, az elektromos rendszerek légkondicionálás hiányában könnyen túlmelegedtek, a lapos padlólemez pedig lényegében semmilyen védelmet nem kínált az út szélén elhelyezett improvizált robbanóeszközök ellen. A legénység, valamint az utasok túlélési esélyeit tovább rontotta az, hogy a rendkívül szűkös utastérben bármilyen borulás (amelyre az orrnehéz, rosszul kiegyensúlyozott jármű egyébként is hajlamos) komoly sérüléseket eredményez. A Strykerek legtöbb problémáját az évek során az egyesült államok orvosolta: kaptak légkondicionálást, valamint extra kerámiapáncélzatot, mely jelentősen növelte a legénység, valamint az utasok túlélési esélyeit, mindazonáltal a megnövekedett súly miatt a járművek a műutakat gyorsan tönkre teszik, kerekes kialakításuk miatt pedig terepjáró képességük is elmarad mind a Bradley lövészpáncélosok, mind az egyébként meglehetősen elavult M113-as pszh-k mögött. Mindazonáltal a legfrissebb harctéri beszámolók alapján az amerikai katonák kedvelik a Strykereket: az új, V alakú alváz jelentősen nagyobb védelmet nyújt a talaj közelében történő detonációk ellen, a járműre felszerelhető aktív védelem pedig képes elhárítani a legtöbb tankelhárító rakétát. Egyes vélemények szerint a Stryker az iraki és az afganisztáni harctereken jobban meg tudta védeni utasait, mint a Bradley. Variánstól függően a Strykerek többféle fegyverzettel is elláthatóak: az alapípus az Egyesült Államokban népszerű Protector távirányítású toronnyal van felszerelve, melybe tetszés szerint beszerelhető egy .50-es kaliberű Browning M2-es nehézgéppuska, egy 7,62-es NATO lőszert tüzelő M240B általános rendeltetésű géppuska vagy egy MK19-es automata gránátvető. A járművek Dragoon becenévre hallgató verzióit a Bradley gyalogsági harcjárműveken is megtalálható Bushmaster gépágyú nagytestvérével, a 30 mm-es MK44-essel szerelik fel, ebből, valamint a 105 milliméteres páncéltörő löveggel ellátott variánsból azonban nem valószínű, hogy Ukrajnába szállítana Washington. A győzelem fegyverei? Azt egyelőre nem lehet tudni, hogy az Egyesült Államok végül küld-e Stryker harcjárműveket Ukrajnába, az viszont megállapítható, hogy a megfelelően védett, jó fegyverzettel rendelkező, de nem túl megbízható, a sáros úton pedig rendre elakadó járművek csak korlátozott mértékben tudják javítani az ukrán csapatok harcértékét. Kérdéses továbbá az, hogy amennyiben Kijev kap a járművekből, úgy azok fel lesznek-e szerelve aktív védelemmel, illetve a fenti videón is látható kiegészítő páncélzattal, melyek nélkül egy becsapódó páncéltörő rakéta gond nélkül ki tudja ütni a járművet. Az amerikai hadsereg Stryker páncélozott szállító harcjárművei Szamarrában, Irakban, 2003 decemberében. Ezzel szemben a valamivel korosabb Bradley okozhat komoly meglepetéseket az orosz csapatoknak: a Strykernél lassabb, mindazonáltal jobb terepjáró képességgel, és potensebb fegyverzettel felszerelt harcjármű az ukránok csapatszállítási gondjait valószínűleg nem fogja megoldani, de a gyalogság, és a fronton megforduló legtöbb orosz páncélos ellen hatékonyan bevethetőek. A friss amerikai fegyverszállítmány szürke eminenciásai a Paladinok. Eddig is ismert volt az, hogy az ukrán tüzérség kíméletlen hatékonysággal tudja bevetni a nyugati hatalmak által átadott önjáró lövegeket, az M109A6-osok pedig tökéletesen beleillenek a hasonló képességű lengyel és német fegyverek által festett képbe. Ritka amerikai páncélosok kilövéséről adott hírt az orosz sajtó, de van egy komoly gond a bejelentéssel Címlapkép: az amerikai hadsereg Bradley lövészpáncélosai Észtországban. Forrás: Sean Gallup/Getty Images