A tűpontos Moszin és az elpusztíthatatlan Kalasnyikov – Legendák az orosz-ukrán háború kézifegyvereiről

Biztosra mondhatjuk, hogy nincs még egy olyan ismert fegyvereket érintő legenda, mint a világ legelterjedtebb gépkarabély-családját, az AK variánsokat érintő történetek. Minden, fegyverek iránt valamelyest érdeklődő ember hallott már arról, hogy az eredetileg a 40-es években kifejlesztett fegyvercsalád lényegében bármilyen helyzetben üzemképes marad: megmárthatjuk sárban, homokba áshatjuk, fagypont alatti hőmérsékleten tárolhatjuk, de megbízhatóan működni fog.

Fontos leszögezni azt, hogy az eredeti Kalasnyikov gépkarabélyok (AK-47, AKM) rendkívül megbízható fegyverek, melyek valóban jól tűrik a különféle szennyeződéseket. Ennek az egyik fő oka az, hogy az apróbb alkatrészek meglehetősen „lazán” illeszkednek egymáshoz, így a fegyver belsejébe bejutó sár és homok lassabban tömíti el, és tesz működésképtelenné az eszközt, mint egy olyan fegyvert, amely alkatrészei szorosabban illeszkednek egymáshoz.

Ez ugyanakkor nem jelenti azt, hogy megfelelő karbantartás nélkül a fegyver heteken keresztül sárban fagyban megbízhatóan működik, mindemellett a fa alkatrészek aránylag törékenyek, a tűzváltó kar pedig hajlamos kilazulni.

