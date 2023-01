Három leleplező film, amely fölfedi a valóságot Putyin Oroszországáról

A putyini Oroszország valóságáról számos dokumentumfilm nyújt érzékletes képet. Alább három olyan alkotásról lesz szó, amelyet a magyar közönség is megtekinthet a Budapesti Nemzetközi Dokumentumfilm Fesztiválnak (BIDF) köszönhetően. A Putyin szemtanúi című 2018-as film, amely Vlagyimir Putyin elnökségének első évéről szól, a BIDF honapjáról megnézhető, másik két filmet pedig a január 21. és 29. között megrendezésre kerülő fesztiválon mutatnak be. A mintaváros, a LADA és a drift egy leépülőben lévő posztszovjet iparváros tizenéveseinek életét ábrázolja, A hatalom markában pedig egy fiatal lány történetén keresztül szemlélteti, hogyan jár az, aki bírálni merészeli Putyin rendszerét.

Putyin szemtanúi (Vitalij Manszkij, 2018)

Az ezredforduló környékén egy orosz televíziócsatornánál dolgozó dokumentumfilmest, Vitalij Manszkijt Vlagyimir Putyin stábja kérte föl, hogy dokumentálja az elődje, Borisz Jelcin által frissen elnökké kinevezett fiatal politikus 2000-es elnökválasztási kampányát, majd a márciusi elnökválasztást követő első hónapjait. Az így készült filmet aztán az orosz televízióban is bemutatták, de a rendező 2018-ban akkor nem közölt felvételekkel kiegészítve új filmet rakott össze az anyagból.

A Putyin szemtanúi egyedülálló betekintést nyújt az orosz államfő első elnöki évébe. A film 1999. december 31-én indul, mikor Jelcin bejelenti, hogy átadja a hatalmat akkori miniszterelnökének, Putyinnak. Az újévet ünneplő tömeg már az újdonsült elnök, Putyin ünnepi beszédét hallgathatja meg. A kinevezés után az új államfő rögtön kampányba kezd, habár folyamatosan azt hangoztatja, ő nem kampányol, hanem dolgozik. Láthatjuk Putyint, amint Volgográdba, a régi Sztálingrádba megy megtekinteni a hősök emlékművét, a csecsen háborúban megsérült kiskatonákat látogat meg egy kórházban, vagy éppen nőnapon egy szövőgyárba megy, hogy a szövőnőket üdvözölje az ünnep alkalmából.

De nemcsak hivatalos látogatásokat tesz Putyin: Szentpéterváron elmegy volt tanárnője lakására, miután Tony Blair akkori brit miniszterelnökkel közösen nézett meg egy színházi előadást a cári páholyból. Persze a tanárnő meglátogatása is a kampány része: az elnök emberi oldalát emeli ki, aki tiszteletteljes „fiúként” üdvözli az őt tegező és agyoncsókolgató idős hölgyet.

A film legizgalmasabb részei a 2000. március 26-i elnökválasztáshoz kapcsolódnak. Manszkij kamerája nemcsak az elnöki főhadiszálláson kötött pulóverben az eredményeket váró Putyint és stábját, köztük az akkor titkáraként dolgozó Dmitrij Medvegyevet mutatja be, hanem a Szovjetunió utolsó vezetőjét, Mihail Gorbacsovot is, aki voksa leadása után régi elvtársaival poharazgat, felidézve a régmúlt időket. (Manszkij egyébként 2020-ban dokumentumfilmet készített az idős Gorbacsovról is Gorbacsov.mennyország címmel.) Illetve Borisz Jelcin otthonában is forgat, aki családja körében várja az elnökválasztás végeredményét.

Jelcin és családja, vagy ahogy nevezték, „A Család” bemutatása különösen izgalmas. Oroszország első elnöke büszkén harsogja, hogy ő választotta ki Putyint, s ezzel biztosította, hogy megfelelő kezekbe kerüljön a hatalom, és legyen, aki továbbvigye örökségét – ezt nevezték „örökösödési hadműveletnek”. Csak akkor komorodik el, mikor meglátja a televízió választási műsorában nyilatkozó Gorbacsovot, akit ő maga mozdított el a hatalomból. Jelcin lánya, Tatjána Boriszova (később Jumaseva), aki Putyin kampánystábjának is tagja, izgatottan és boldogan sürög-forog, telefonál.

Mikor megérkeznek az előzetes eredmények, melyek szerint Putyin már az első fordulóban győzött, a Jelcin család pezsgőt bont, és ünnepel. Jelcin fölhívja Putyin stábját, hogy gratuláljon a megválasztott elnöknek, de azt mondják, Putyin most nincs ott, majd később visszahívja. Jelcin jó ideig várja, hogy utódja fölhívja, de erre aztán – legalábbis, amíg a filmes stáb ott van – nem kerül sor. Jelcin végül láthatóan csalódottan és megbántottan asztalt bont.

Borisz Jelcin családjával Vlagyimir Putyin győzelmét ünnepli 2000. március 26-án. Jelenet a Putyin szemtanúi című filmből. Forrás: BIDF

Oroszország első elnökét 2000. december 31-én, egy évvel lemondása után újra láthatjuk, ahogy családja körében ünnepli az újévet. Putyin közben első elnöki évében lecserélte az új orosz himnuszt a régi szovjet himnuszra, igaz, új szöveggel.

Visszaállították a himnuszt a tudtod nélkül? Az új szöveggel se lett jobb?

– kérdezi valaki az asztalfőnél ülő, öreges, fáradt Jelcint, aki csak lemondóan mosolyog, majd rávágja:

Vöröses.

Jelcin lánya a választásokat követően nem sokkal kikerült Putyin stábjából, 2022-ben pedig már az ukrajnai háborút bírálta. Az elnöki stáb legtöbb tagja hasonlóan járt, ahogy Manszkij majdnem két évtized távolából föleleveníti, mi történt velük Putyin uralkodásának későbbi évei során.

Manszkij a filmben többször is megszólaltatja Putyint, aki megpróbálja neki elmagyarázni döntéseit, például a szovjet himnusz visszavezetéséről. A Putyin szemtanúi egyedülálló kordokumentum Putyin hatalomra kerüléséről és elnökségének első hónapjairól, valamint arról, hogyan kezdte el felszámolni az új elnök Jelcin ambivalens, de mégiscsak demokratikus örökségét, és hogyan kezdődött el a visszatérés a Szovjetunióba, ami most, az ukrajnai háború idején mindennél jobban megmutatkozik.

Kapcsolódó cikkünk 2022. 05. 13. Szovjet zászlók és Lenin-szobrok jelzik az Ukrajnát megszálló orosz csapatok útját

A film egyben arra is rávilágít,

mennyire tévedtek azok az orosz és nyugati politikusok, akik Putyinban sokáig egy új, demokratikus Oroszország vezetőjét látták, aki szót ért a Nyugattal, akivel lehet tárgyalni.

Az orosz elnök már akkor is az a posztszovjet vezető volt, aki számára Oroszország felemelésének programja valójában a szovjet birodalmi álmok felélesztése volt.

Manszkij 2014-ben Lettországba költözött, azóta emigrációban él.

A Putyin szemtanúi megtekinthető itt, adatlapja a BIDF honlapján található.

A mintaváros, a LADA és a drift (Laura Sisteró, 2022)

A Volga mellett, a Szamarai területen található Togliatti városa az egykori olasz kommunista pártfőtitkárról, Palmiro Togliattiról kapta a nevét 1964-ben. Itt épült föl a Ladát (a szovjet belső piacon Zsigulit) gyártó AvtoVAZ autógyár, ahol a torinói Fiat segítségével kezdték az olasz autó mintájára gyártani az emblematikussá vált szovjet autókat. A semmiből felépített iparvárosban számos gyár működött, a Szovjetunió fölbomlása után aztán ezek jó része bezárt, és beköszöntött a munkanélküliség.

A barcelonai rendezőnő, Laura Sisteró spanyol és francia koprodukcióban készült dokumentumfilmjében néhány, Togliattiban élő, zömmel munkát kereső fiatalt mutat be, akiknek a meglehetősen lehangoló volt szovjet mintavárosban az egyetlen szórakozásuk az, hogy régi, ámde feltuningolt Ladákkal drifteznek a jégen és az utakon.

A mintaváros, a LADA és a drift a posztszovjet Oroszország hanyatlásának szomorú tablója. Bár politikáról szinte alig van szó benne – Putyin 2019-es újévi beszédének közvetítését látjuk mindössze –, mégis rengeteget elmond a mai putyini Oroszország valóságáról.

Három fiatalra fókuszál a film. Mihail autószerelést tanult, és egy időt eltölthetett Franciaországban. Hazatérve egy iskolás osztálynak számol be élményeiről, arról, hogy mennyivel szabadabb volt az élet és a munka Franciaországban, hogy rendelkezésre álltak a megfelelő eszközök.

Itt alapvető hiányosságok vannak. Ott sokkal jobb minden

– mondja.

Arra a kérdésre, hogy Oroszországon kívül képzeli-e el a jövőjét, azt mondja, őszintén szólva Svájcba menne, csak nincs meg hozzá a kellő végzettsége.

Egy másik fiatal fiú a kötelező sorkatonai szolgálatot szeretné mindenképpen elkerülni. Bízik benne, hogy az egészségügyi vizsgálaton kimutatják alkalmatlanságát, de nem így lesz. Barátjával arról beszélget, hány rubelért tudná elintézni, hogy ne hívják be. Miközben munkát keres, egyik idősebb férfi rokonával beszélget a besorozásról.

Vonulj be a seregbe! Rosszabb már úgysem lehet

– biztatja az idősebb férfi, akit a következő jelenetben már egy dalárda tagjaként láthatunk. A többnyire idős emberekből álló kórus feltehetően egy régi szovjet dalt énekel csillogó szemekkel a dicsőséges Zsiguli-gyárról:

AvtoVAZ, ránk vigyáz,

Büszkeség és hála!

Legendás Zsigulija

Nincs erősebb nála.

Jelen és jövő nincs, így Togliatti lakói a szovjet múltra gondolnak vissza nosztalgikusan, éltetve a nyugati autókhoz képest elmaradott szovjet-orosz Ladát.

Jelenet A mintaváros, a LADA és a drift című filmből. Forrás: BIDF

A film harmadik főszereplője, egy fiatal lány szintén elvágyódik a reménytelen városból. Ahogy Anton Csehov Három nővérének főszereplői, ő is a fővárosba, Moszkvába vágyik, hogy egyetemen tanuljon és olyan munkát szerezzen, amelyért tisztességes fizetést kap.

Van itt bármilyen perspektíva a fiataloknak?

– teszi föl a szónoki kérdést barátainak.

Laura Sisteró filmje pusztán bemutat, véleményt nem mond, nem ítélkezik, megteszik azt a Togliatti egykor szebb napokat látott városában lakó fiatalok. A roncstelepre vetett Ladákat belepi a hó, miközben zeng a dicsőséges Zsiguliról szóló szovjet dal. Talán nincs is erősebb szimbóluma a mai putyini Oroszországnak.

A film a Budapesti Nemzetközi Filmfesztiválon lesz látható. Adatlapja és vetítési időpontjai a BIDF honlapján találhatók.

Jelenet A mintaváros, a LADA és a drift című filmből. Forrás: BIDF

A hatalom markában (Anna Shishova, 2022)

A hatalom markában, avagy eredeti címén Az Új Nagyság-ügy (The New Greatness Case) szintén orosz fiatalokról szól, igaz, ők a valamivel reményteljesebb Moszkvában élnek. Rendszerellenes fiatalokat mutat be a film, akik mint hasonló elveket vallók a közösségi médiában egymásra találtak, majd elkezdtek találkozgatni.

Igen ám, de mint kiderül, a Putyin-rezsimet nem kedvelő, egyébként teljesen ártatlan fiatalokat tőrbe csalta a KGB-utód orosz biztonsági szolgálat, az FSZB, amelynek korábban Putyin is a vezetője volt. A zömmel tizenéves vagy húszas éveik elején járó fiataloknál idősebb, bizonyos Ruszlán D. szervezte meg a találkozókat, aki egyre durvább dolgokkal állt elő, és a rendszer elleni aktív fellépésekre biztatta „társait”. Egy romos épületben Molotov-koktélok eldobását gyakorolták, erről videó is készült, ami később, a tárgyalások során bizonyítékként szolgált arra, hogy a fiatalok államellenes összeesküvést szőttek. A csoportba két FSZB-ügynök is beépült, majd egy napon Ruszlán D. mindenkit földobott.

A film főszereplője a 17 éves Anja, aki maga is tagja volt az Új Nagyság nevet viselő szervezetnek, majd egy éjjel rátörték az ajtót, és előzetesbe helyezték. A hatalom markában az ő és édesanyja kálváriáját követi nyomon, aki hősiesen küzd lánya szabadon engedéséért: egy szál maga áll ki egy transzparenssel az FSZB épülete elé, éhségsztrájkol, Putyin-ellenes tüntetésen szólal fel. Egy fiatal férfi aktivista, Kosztya segíti, aki beleszeret Anjába.

A lányt a tiltakozások hatására börtönből házi őrizetbe helyezik, de aztán fordul a kocka, egy Putyin-ellenes tüntetésen Kosztyát elviszik a rendőrök, később 18 hónapos börtönbüntetésre ítélik. Kosztya időközben megkérte Anja kezét, a pár aztán a börtönben kel egybe. Az esküvő után a fiatal lánynak máris a saját tárgyalására kell mennie.

A film egy jelenetében egy moszkvai téren civilek olvassák föl a sztálini terror idején meggyilkolt moszkvaiak nevét, foglalkozását és halálának időpontját. Anja édesanyja is a fölolvasók között van, saját lánya kiszabadításáért is fölszólal. Mint arról a rendező a narrációban tudósít, nem sokkal később betiltották ezt a minden évben megtartott megemlékezést is. A szovjet korszakot egyre inkább példának állító Putyin-rendszerben a sztálini zsarnokság bűneinek is feledésbe kell merülniük.

A hatalom markában Anja sorsán keresztül érzékletes képet rajzol a putyini elnyomó hatalom működéséről, az FSZB piszkos taktikáiról, és arról, hogy milyen veszélyeknek teszi ki magát Oroszországban, aki akár csak a barátaival is megosztja kritikáját a fönnálló rendszerről. A helyzet az ukrajnai háború kitörése óta csak még rosszabbá vált.

A film megtekinthető a fesztiválon, Budapesten kívül Pécsett és Szolnokon is. Adatlapja és vetítési időpontjai a BIDF honlapján találhatók.

A BIDF más dokumentumfilmjeiről ezekben a cikkeinkben írtunk:

Címlapkép: Jelenet A mintaváros, a LADA és a drift című filmből. Forrás: BIDF