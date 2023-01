Érintetlen területek, amelyeket valahogy elkerült az orosz hadigépezet – Itt indulhat meg Moszkva mindent elsöprő ellentámadása?

Amikor az orosz csapatok közel egy éve megindultak Ukrajna felé három, jól elkülöníthető támadási útvonalat jelöltek ki maguknak: északról Kijev, keletről a Donbasz, délről pedig Herszon és Melitopol irányába tartottak, nyugat-Ukrajna azonban többé-kevésbé érintetlen maradt. Miért nem támadja Oroszország a nyugati megyéket, és mekkora esély van arra, hogy Lviv, vagy Odessza legyen a tavaszra várt új orosz offenzíva célpontja? Nézzük.

Újrázás Odesszában?

Számtalan szakértő értekezett már a fekete-tengeri Odessza stratégiai jelentőségéről: Ukrajna legnagyobb kikötője, valamint a Románia felől érkező nyugati ellátmányok első állomáshelye az orosz csapatok számára ideális feltöltőpont lehetett volna, és a háború korai szakaszában egyértelmű törekvést láttunk Moszkva részéről arra, hogy bevegye a kulcsfontosságú várost. Tavaly bőséggel érkeztek hírek arról, hogy a fekete-tengeri orosz hadiflotta deszanthajói készen állnak egy kétéltű művelet végrehajtására a várostól délre elterülő partszakaszon, és az ukrán védők oldaláról is látni lehetett a készülődést az ostromra.

Az, hogy az orosz erők Odessza közelébe sem jutottak több oknak is betudható, ezek pedig mind befolyással lennének egy megújult offenzívára.



A fekete-tengeri orosz hadiflotta a rendelkezésre álló információk alapján az invázió kezdetekor meglehetősen sanyarú állapotban volt: több hír is érkezett lerobbanó, meghibásodó hajókról, ehhez pedig hozzájön az, hogy az ukrán védők a nyugati elemzőket is meglepő hatékonysággal tudták bevetni saját fejlesztésű Neptun hajóelhárító rakétáikat (valószínűleg ezek a fegyverek küldték hullámsírba a flotta zászlóshajóját, a Moszkva rakétacirkálót is).

Kevés rizikósabb hadművelet létezik egy kétéltű támadásnál. Még a világ leghíresebb partraszállása, az angol-amerikai-kanadai-francia szövetségesek által 1944-ben lebonyolított normandiai hadművelet sikere is többször tűnt kétségesnek.

Ahhoz, hogy egy hadiflotta sikeres hídfőt tudjon kiépíteni egy partszakaszon nemcsak elsöprő légifölényre van szükség, de nagy szállítókapacitásra is, Moszkva pedig egyikkel sem rendelkezik a térségben.

Egy orosz kétéltű művelet sikere még akkor is kétséges lenne, ha a szűkös számban elérhető, megkérdőjelezhető műszaki állapotban lévő deszanthajók partra is tudnák dobni az invázió első hullámát. A partraszállást követően a csapatokat erősítéssel, és utánpótlással kéne ellátni, a hadihajók pedig minden egyes forduló során ki lennének téve a partvédelem tüzének. A fentiek fényében könnyedén ki lehet zárni azt, hogy Oroszország a közeljövőben kétéltű hadművelettel próbálkozna.

Szárazföldön hasonló helyzettel találják magukat szembe az orosz csapatok: világosan lehetett látni azt, hogy a háború korai szakaszában, Herszon bevételét követően Mikolajiv felé haladtak előre az orosz csapatok, ott azonban elakadtak, majd őszre vissza is szorultak. Herszon tavaly őszi elvesztésével az orosz hadvezetésnek olyan hatalmas területet kéne megkaparintania, amelyre a háború első hónapjai óta képtelenek voltak, ráadásul számtalan olyan tényező áll fent, melyek a gyakorlatban ellehetetlenítik az Odessza irányába történő szárazföldi előretörést:

Odessza előtt az orosz erőknek két megyeszékhelyet, Herszont és Mikolajivot is ellenőrzésük alá kell vonniuk.

Ukrajna déli partvidéke az egyik legkegyetlenebb terep lényegében bármilyen harcjármű számára: egymást váltják a mocsaras folyóvölgyek és az Ukrajnára egyébként is jellemző apró falvak.

egymást váltják a mocsaras folyóvölgyek és az Ukrajnára egyébként is jellemző apró falvak. Ráadásul az orosz csapatoknak kiemelten sok erőforrást kéne fordítaniuk saját jobb szárnyuk védelmére, mivel az ukrán erők északról könnyedén elvághatják az utánpótlási vonalakat.

Ehhez természetesen hozzájön az is, hogy az orosz csapatoknak az előretörést követően meg kéne ostromolniuk Odessza városát, a tapasztalatok szerint pedig az utcai harcok még egy olyan aránylag kis település, mint Szoledár esetén is brutális veszteségeket okozhatnak.

Az érintetlen nyugati területek

Láthatjuk tehát azt, hogy Odessza irányában az orosz csapatok lényegében az esélytelenek nyugalmával indulhatnának meg, van azonban Ukrajnának egy olyan területe, ahol a háború kirobbanása óta nem járt orosz katona: az északnyugat ukrajnai Zsitomir, Rivnye és Voliny megyék aránylag sértetlenül vészelték át az offenzívát, orosz rakéták is csak elvétve csapódnak be a régióban.

Északkelet-Ukrajna merőben más terepnek számít, mint a Donbasz: bár az országra egyébként jellemző településszerkezet, azaz az egymás hegyén-hátán található apró falvak itt is megtalálhatóak, a környék Ukrajna fákkal második legsűrűbben borított területe Kárpátalja után. Az erdős terep a XXI. században éppen olyan akadályokat tud gördíteni egy harcoló alakulat elé, mint mondjuk a II. világháborúban, így amennyiben Moszkva egy Fehéroroszországból történő támadás mellett döntene, fel kéne készülniük arra, hogy valószínűleg csak nagyon lassan tudnának előrehaladni.

Pedig maga az offenzíva első ránézésre több problémát is megoldana:

Egy sikeres előretörés valószínűleg nagyban javítaná az orosz csapatok gyengélkedő morálját.

Ráadásul elvághatnák a Lengyelországból Ukrajnába tartó utánpótlási vonalakat, melyeken keresztül a nyugati fegyverzet zöme érkezik.

Ugyanakkor nem lehet tudni azt, hogy az ukrán erők milyen mennyiségben, és minőségben tartózkodnak a környéken. A háború elején a régió a kelet-ukrajnai megyékhez hasonlóan rendelkezett saját területvédelmi erőkkel, illetve az ukrán hadvezetés a legfrissebb nyilatkozatok szerint számít egy Fehéroroszország felől érkező támadásra, biztosra továbbra sem lehet venni azt, hogy egy nagyobb offenzíva megállításához elegendő mennyiségű fegyver és katona állomásozik a térségben.

A legnagyobb rizikófaktort Moszkva számára a gyakorlatban talán nem is a nyugat-ukrajnai csapatok jelentik, hanem az, hogy a régió kényelmetlenül közel fekszik a NATO-tagállam Lengyelországhoz.

Függetlenül attól, hogy az orosz politikusok, valamint médiaszemélyiségek éppen milyen nyilatkozatokat tesznek Európa porig bombázásáról, az orosz hadvezetés számára megvalósult rémálommal érne fel az, ha a NATO-t a határán zajló fegyveres konfliktus hasonló válaszra késztetné.

De hát akkor merre?

Az, hogy tavasszal a Kreml offenzívát tervez egyre valószínűbb, azt azonban továbbra sem lehet biztosra mondani, hogy ez a hadművelet pontosan milyen célpont elfoglalását fogja megcélozni. Odesszát magabiztosan kihúzhatjuk a listából, így valószínű célpontként három műveleti területet jelölhetünk meg:

Kijevet, az ország fővárosát, ahol egyszer már elbukott az orosz offenzíva

A Donbaszt, valamint a Dnyepertől keletre húzódórégiót, melyek az ország legjobban védett területei

Illetve a NATO-val határos Nyugat-Ukrajnát

A Kijev, valamint a Donbasz elleni orosz támadás realitásairól itt értekeztünk bővebben:

Oroszország számára kiemelten fontossá vált az, hogy megkíséreljen valamiféle áttörést kierőszakolni az ukrajnai frontvonalakon, azt azonban teljes magabiztossággal nem lehet megállapítani, hogy a támadás milyen irányból fog érkezni, hiszen minden elérhető terület számtalan buktatót hordoz magával.

Egyelőre a legvalószínűbb opció továbbra is inkább Ukrajna keleti területe, ugyanakkor sem a főváros elleni támadást, sem pedig egy Lviv irányába, nyugat-Ukrajnába történő behatolást nem lehet kizárni.

Címlapkép: megrongálódott épület Szeverdonyeck városában. Forrás: Vladimir Aleksandrov/Anadolu Agency via Getty Images