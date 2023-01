Erre senki nem számított: egyetlen ok miatt nyíltan Ukrajna mellé állt Moszkva régi barátja

Január közepén az Indokínai-félszigeten található Kambodzsa 15 ukrán katona aknamentesítési kiképzését kezdte meg a két ország vezetői közötti novemberi megállapodás értelmében. A világ legjobb aknamentesítői közé tartozó kambodzsai utászok később Lengyelországban folytathatják a programot. Bár a délkelet-ázsiai ország Kína egyik legszorosabb partnere a térségben, és régóta jó viszonyt ápol Oroszországgal, illetve annak elődjével, a Szovjetunióval, a kritikusai szerint a királyságot diktatórikusan vezető miniszterelnök, Hun Szen már az ukrajnai háború első heteiben Ukrajna mellé állt, és nemcsak ENSZ-szavazásokon nem fél elítélni Moszkvát, hanem immár gyakorlati segítséget is nyújt a megtámadott országnak. Ukrajna támogatói között szinte kizárólag csak a kollektív Nyugathoz tartozó, demokratikus berendezkedésű országok vannak, így Kambodzsa egyértelműen kakukktojásnak számít. Phnompennek mégis jó oka van arra, hogy ily módon foglaljon állást.

Vérzivataros történelem

Az egykori francia gyarmat, Kambodzsa hosszú évtizedeken keresztül lényegében folyamatosan háborús térség volt a XX. század második felében. A második indokínai háború keretében – melynek a vietnami háború volt a legfontosabb konfliktusa – 1967 és 1975 között polgárháború zajlott az első kambodzsai királyság, majd köztársaság Egyesült Államok és Dél-Vietnam által támogatott erői, illetve a kommunista Észak-Vietnam és az ugyancsak kommunista Vietkong által támogatott Vörös Khmerek között.

A polgárháborút az utóbbiak nyerték meg 1975-ben, abban az évben, amikor az amerikaiak kivonultak Vietnamból. A Pol Pot vezette Vörös Khmerek Demokratikus Kambodzsa néven a világtörténelem egyik legvéresebb diktatúráját hozták létre, az ország lakosságának csaknem egynegyedét kiirtva. A korábban szövetséges kommunista Vietnamtól egyre inkább elidegenedtek, 1977-ben pedig meg is támadták az országot.

Válaszul Vietnam nagyszabású inváziót indított ellenük 1978-ban, megszállta az országot, és létrehozta a Kambodzsai Népköztársaságot.

Kambodzsai katonák Dél-Vietnamban 1970-ben. Forrás: Dang van Phuoc / Wikimedia Commons

A Vörös Khmerek és szövetségeseik bevetették magukat a dzsungelbe, évekig tartó gerillaharcot folytatva a Vietnam befolyása alatt álló kormánnyal szemben, melynek 1981 és 1985 között miniszterelnök-helyettese, majd 1985-től miniszterelnöke volt a korábban vörös khmer, de 1977-ben Vietnamba disszidáló Hun Szen, aki azóta is az ország vezetője. A Kambodzsai Népköztársaságot Vietnam mellett egyedül a vele jó kapcsolatokat ápoló Szovjetunió ismerte el.

1989-ben a vietnami haderő kivonult az országból, 1991-ben Párizsban pedig aláírták a hivatalos békeszerződést a kambodzsai–vietnami háború befejezéséről. 1993-ban újra megalakult a Kambodzsai Királyság, a választásokon egy rojalista párt győzött, de koalíciót kötött Hun Szen Kambodzsai Néppártjával, így az „második miniszterelnök” lett. 1997-ben azonban megpuccsolta az első miniszterelnököt, és azóta lényegében egyszemélyi hatalmat gyakorol az országban, durván elnyomva ellenzékét.

A két örökös vezető, Hun Szen kambodzsai miniszterelnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök találkozója 2016-ban. Forrás: kremlin.ru / Wikimedia Commons

Aknamentesítésben segíti Ukrajnát az egyik legelaknásítottabb ország

A sok évtizedes folyamatos háborúk nemcsak jelentős lemaradást okoztak az országnak, a fegyveres konfliktus mind a mai napig szedi áldozatait. A háborúk során ugyanis felmérhetetlen mennyiségű aknát telepítettek az ország egész területén, jelenleg is mintegy 4–6 millió föl nem robbant eszköz lehet Kambodzsában. 1989 óta legalább 20 ezer ember vesztette életét, 45 ezer pedig sérüléseket szenvedett a taposóaknáktól (a sérültek, sokszor gyerekek is, többnyire a lábukat vesztik el), és mostanában is évente 100 alatti halálos kimenetelű ilyen baleset történik.

Nem meglepő ezért, hogy aknamentesítésben Kambodzsa élen jár a világon, és a kambodzsai tűzszerészek az egyik legfelkészültebb, legtapasztaltabb szakemberek. Az ENSZ aknamentesítő programjainak keretében ma is több ezer kambodzsai utász dolgozik főleg a Közel-Keleten és Afrikában.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök tavaly novemberben állapodott meg arról Hun Szennel, hogy kambodzsai aknamentesítők fogják kiképezni ukrán kollégáikat. Január közepén 15 ukrán katona meg is kezdte a kiképzést Kambodzsában, japán támogatással. Arról is szó van, hogy még több ukrán utász kiképzése fog megkezdődni Lengyelországban.

deminers completed 1st special training course on mine clearance technology in Cambodia held by CMAC and . Using high-tech ALIS mine detector will speed up bringing de-occupied territories to normal life. Grateful to Cambodia & Japan for supporting Ukraine. @jica_direct_en — MFA (of) January 24, 2023

Ukrán becslések szerint ha holnap véget is érne a háború, akkor is legalább egy évtizedbe kerülne, amíg az összes szárazföldi és tengeri aknát hatástalanítanák. Oroszország ráadásul nemcsak a nemzetközi jog által engedélyezett tank elleni aknákat telepített, hanem olyan tiltott taposóaknákat is, melyek emberi életek kioltására alkalmasak.

Aknákra figyelmeztető tábla Kambodzsában. Forrás: Wikimedia Commons

Kambodzsa meglepetésre Ukrajna mellé állt

A Magyarországnál kétszer nagyobb, 16 milliós Kambodzsa a Thai-öböl partjai mentén fekszik, és három ország öleli körbe: a csaknem 70 milliós Thaiföld, a több mint 100 milliós Vietnam, valamint a kevesebb mint 8 millió lakosú Laosz (Vietnam és Laosz is szocialista köztársaság). Kambodzsa vietnami megszállás alatt állt 1811 és 1845, illetve 1979 és 1989 között. Kambodzsa és Thaiföld (korábban Sziám) kapcsolata szintén komplikált, a mai napig határvita mérgezi két ország viszonyát, mely legutóbb 2008-ban és 2011-ben fegyveres összecsapásokba is torkollott.

Kambodzsa külpolitikai stratégiáját e két jóval nagyobb és a történelem során sokszor ellenséges ország szomszédsága határozza meg.

Alapvetően ez a magyarázata annak, hogy Kambodzsa a délkelet-ázsiai országok közül az egyik legszorosabb kapcsolatot ápolja a Kínai Népköztársasággal. Vietnam és Kína viszonya ráadásul problematikus, Kína eddigi utolsó – sikertelen – háborúját is Vietnam ellen vívta, Kambodzsának ez a csillagállás viszont kedvező, tekintettel arra, hogy ahogy Vietnam Kínától, ő Vietnamtól tart. A két nagyobb ország szomszédsága, a megszállások emléke és a határvita miatt

Kambodzsa abban érdekelt, hogy a kisebb, szuverén államok érdekeit védje, eme védelem garanciáját pedig leginkább az ENSZ és általában a nemzetközi jog alapelvei fektetik le.

Kambodzsa régóta jó viszonyt ápol Oroszországgal, illetve elődjével, a Szovjetunióval. Nyikolaj Patrusev, az orosz Biztonsági Tanács titkára, sokak szerint Oroszország de facto második számú vezetője két hónappal az ukrajnai invázió előtt, 2021 decemberében tett háromnapos látogatást Kambodzsában, ahol Barátság Érdemrenddel tüntette ki a kambodzsai miniszterelnököt.

PM Hun Sen and Secretary of the Security Council of Russia Nikolai Patrushev discussed further plans of the Russian-Cambodian cooperation in political, trade and economic, scientific and technological, humanitarian dimension, as well as in a wide range of security issues. pic.twitter.com/shul7l4Zpj — Noan (Sereiboth​​​) December 16, 2021

Ilyen körülmények között mindenki azt várta volna, hogy Phnompen legalábbis semlegességet mutasson az orosz–ukrán háborút illetően, ahogy azt Szingapúrt leszámítva az összes térségbeli ország tette. Ehhez képest Kambodzsa – amely tavaly a Délkelet-Ázsiai Nemzetek Szövetsége (ASEAN) elnöki tisztségét töltötte be – már március elején az ENSZ Közgyűlésében azokhoz az országokhoz csatlakozott, akik elítélték Oroszország Ukrajna elleni invázióját. Hun Szen március végén nyíltan elítélte az orosz lépést, szolidaritásáról biztosítva az ukrán népet, és azonnali fegyverszünetre szólítva föl. A miniszterelnök országa vietnami megszállására is emlékeztetett, igaz, Vietnam konkrét említése nélkül. (Más kérdés, hogy Hun Szen éppen a vietnami megszállásnak köszönhetően kerülhetett Kambodzsa élére, de ettől még a független Kambodzsa vezetőjeként gyanúval tekint keleti szomszédjára, ahogy nyugati szomszédjára, Thaiföldre is.)

Kambodzsa az ősszel az ENSZ Közgyűlésében a négy ukrán megye illegális orosz annexiójának elítélésére is igennel szavazott. Hun Szen november elején az ASEAN-csúcs előtt Phnompenben fogadta Dmitro Kuleba ukrán külügyminisztert, aki barátsági és együttműködési szerződést írt alá az ASEAN-nal. A találkozó kapcsán Hun Szen Facebook-oldalán azt írta:

Kambodzsa elítéli az agressziót, az erőszakkal való fenyegetést vagy az erőszak alkalmazását független államok szuverenitásával és területi integritásával szemben.

I began my visit to Cambodia with being received by Samdech Techo Prime Minister Hun Sen to build on their dialogue with President . We focused on bilateral cooperation and global food security. I also congratulated Prime Minister Sen on Cambodias Independence Day. @ZelenskyyUA — Dmytro (Kuleba) November 9, 2022

A miniszterelnök szavai már önmagában világossá teszik, miért döntött úgy Kambodzsa, hogy a vele korábban szinte semmilyen kapcsolatot nem ápoló Ukrajna mellé áll a régi barát Oroszországgal szemben: mint kis országnak Kambodzsának elemi érdeke, hogy semmi se veszélyeztesse a független államok szuverenitását és területi épségét.

Kambodzsa az ASEAN soros elnökeként 2022-ben igen aktív külpolitikát folytatott. Phnompen abban érdekelt, hogy a tíz ország alapvetően laza partnerségeként működő szövetség elmélyüljön, bővüljön és erősítse nemzetközi kapcsolatait, hiszen a többek között szomszédjait, Indonéziát vagy a Fülöp-szigeteket is tömörítő szervezet tagjaként nagyobb befolyása lehet a nemzetközi politikára és jobban érvényesítheti saját nemzeti érdekeit.

Peking-barátsága ellenére ezért akarja Kambodzsa szorosabbra vonni az ASEAN és az Egyesült Államok kapcsolatait, ezért ágált amellett, hogy a katonai puccs után ne zárják ki Mianmart a szervezetből, és ezért áll ki amellett, hogy az Indonéziától egyébként hosszú és véres függetlenségi harcok nyomán elszakadt, alig több mint 1 milliós lakosú Kelet-Timort (Timor-Leste) 11.-ként fölvegyék a délkelet-ázsiai országcsoport tagjai közé. Kelet-Timor támogatása egyben azt is jelzi, hogy

Kambodzsa a kisebb országok együttműködését is szeretné erősíteni a nagyhatalmak árnyékában.

Ebbe az együttműködésbe pedig jól beleillik a világ legnagyobb területű országa által megtámadott, noha a Kambodzsától földrajzilag rendkívül távol fekvő Ukrajna is.

Címlapkép: Az Angkorvat Kambodzsában. Forrás: Getty Images