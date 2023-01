Peruban még az idén megtarthatják az előrehozott választásokat

Dina Boluarte megbízott perui államfő a kialakult társadalmi nyomás közepette felszólította a törvényhozást, hogy hagyja jóvá a jövő tavaszra kitűzött, előrehozott választások idei megrendezését.

A korai választások segíthetnek az országnak kilábalni abból a mocsárból, amelybe belesodródtunk - nyilatkozta az elnök helyi idő szerint péntek este egy kormányrendezvényen.

Boluarte már december elejei megbízása után is jelét adta, hogy támogatná a 2026-ra esedékes választások előre hozását jövő áprilisra. Pedro Castillo volt államfő múlt havi lemondatása és őrizetbe vétele óta azonban egyre nagyobb a nyomás az államvezetésen.

Castillo leváltása után tüntetések sorozata kezdődött, a zavargásokban eddig közel 60 ember vesztette életét. A fővárosban a hét elején több százan vonultak utcára az államfői pozícióval megbízott korábbi alelnök lemondását és azonnali választások kiírását követelve. Boluarte ekkor politikai tűzszünetre szólított fel.

Csütörtökön a kongresszus képviselőinek egy csoportja Boluarte közjogi felelősségre vonását indítványozta, amiért szerintük az elmúlt másfél hónapban az államfő tartós erkölcsi alkalmatlanságról tett bizonyságot azzal, hogy hagyta elhatalmasodni az országon az erőszakot.

Péntek esti nyilatkozatában Boluarte leszögezte: nem áll érdekében az elnöki székben maradni.

Azért vagyok itt, mert felelősséget vállaltam, és addig maradok, amíg a kongresszus ki nem tűzi az időpontot a választásokra

- mondta. Hozzátette: tisztában van vele, hogy a tiltakozások folytatódnak, és egyre több a blokád és az erőszak. Közölte, pár képviselőnél értő fülekre talált azon javaslata, hogy még idén decemberben megtartsák a választásokat.

A dél-amerikai országban 2022 december eleje óta meghosszabbított szükségállapot van érvényben. Az ombudsman 89 útblokádról tud országszerte, a védelmi minisztérium csütörtökön közölte, hogy a hadsereg a rendőrség segítségére siet az autópályákat is eltorlaszoló akadályok eltávolításában.

Címlapkép forrása: Congress of Republic of Peru / Handout/Anadolu Agency via Getty Images