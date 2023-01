Visszatérhet a hatalomba Orbán Viktor szoros szövetségese? – Nagyra növelte a tétet az eldurvuló kampány

Csehországban pénteken és szombaton tartják az elnökválasztás döntő, második fordulóját, ahol az országot 2017 és 2021 között miniszterelnökként irányító Andrej Babiš ütközik meg az egykor a NATO Katonai Bizottságát is vezető nyugalmazott tábornokkal, Petr Pavellel. Babiš a felmérések szerint jelentős hátrányban van ellenfelével szemben, a kampány pedig az utolsó napokra jelentősen bedurvult: a volt kormányfő egy halálos fenyegetés miatt lemondta kampányeseményeit, miközben Pavelt azzal vádolja, hogy győzelme esetén az ukrajnai háború részesévé tenné az országot. Babiš egy kijelentése miatt kisebb diplomáciai bonyodalomba keveredett Lengyelországgal és a balti államokkal is.

Így állnak most az esélyek

Csehország parlamentáris köztársaság, vagyis a végrehajtó hatalom feje a miniszterelnök, a köztársasági elnök főleg ceremoniális szerepet tölt be. A cseh államfő hatalma azonban nagyobb, mint a parlament által közvetetten választott magyar államelnöké. Egyrészt valamivel szélesebb jogkörei vannak, másrészt az, hogy a nép közvetlenül választja, nagyobb legitimitást is ad neki. A Cseh Köztársaság eddigi három elnöke – Václav Havel, Václav Klaus és a most leköszönő, egyébként Babišt támogató Miloš Zeman – mind határozott politikai arcéllel rendelkező politikus volt, a csehszlovák „bársonyos forradalom” egyik főszereplőjének számító Havel, illetve az 1990-es években miniszterelnöki pozíciót betöltő Klaus annak ellenére is, hogy őket még a törvényhozás választotta, nem közvetlenül a választók.

Az első fordulóban szoros, ámde csalóka eredmény született a nyolc induló elnökjelölt között.

Az első helyre a nyugalmazott tábornok, a 61 éves Petr Pavel ért be 35,4 százalékkal, míg a második helyet tőle alig lemaradva a 68 éves volt miniszterelnök, Andrej Babiš szerezte meg 34,99 százalékkal. Babišt saját pártja, a 2017 és 2021 között kormányzó ANO (Elégedetlen Polgárok Akciója) jelölte, míg Pavel független jelölt ugyan, de a jobbközép kormánypártok támogatják. Ugyancsak utóbbiak támogatták a 13,9 százalékkal harmadik helyezett Danuše Nerudovát is, aki az első forduló eredményhirdetése után nem sokkal Pavel támogatására szólított föl néhány másik, szintén mérsékelt elnökjelölttel együtt. Így Pavelnek rengeteg tartaléka maradt a második fordulóra, szemben Babišsal, aki saját pártja hívein kívül a parlamentből 2021-ben kiesett kommunista és szociáldemokrata szavazókra, illetve a radikális jobboldali, euroszkeptikus Szabadság és Közvetlen Demokrácia (SPD) támogatóira számíthat.

Az igencsak eltérő esélyeket jól mutatják a közvélemény-kutatások is.

A különböző felmérések 58-59 százalékos Pavel-győzelmet valószínűsítenek, Babiš pedig 41-42 százalékot érne el.

A fogadóirodákban 10-szeres összeget nyerhet az, aki Babiš győzelmére fogad Pavelével szemben.

Petr Pavel nyugalmazott tábornokként jelentős katonai karriert tudhat maga mögött. Még a kommunista Csehszlovákiában kezdte pályáját, tagja volt az állampártnak, közvetlenül az 1989-es „bársonyos forradalom” előtt katonai hírszerző képzést is végzett, ami ügynökvádakra adott lehetőséget vele szemben – ezt ellenfelei ki is használták a kampányban. A délszláv háborúban egy békefenntartó kontingens vezetője volt Horvátországban, ahol hidegvérről és jó vezetési képességeiről tett tanúbizonyságot. Harc közben csapdába esett francia katonák kimenekítését is vezette, amiért francia katonai kitüntetéssel jutalmazták.

2012 és 2015 között a cseh fegyveres erők vezérkari főnöke, 2015 és 2018 között pedig a NATO Katonai Bizottságának elnöke volt, nyugalmazásáig. Ezzel ő volt az első és eddig utolsó, aki a volt szovjet csatlós államok tisztjei közül megkapta ezt a pozíciót, ezzel a Varsói Szerződés egykori tagállamaiból ő jutott a legmagasabbra az észak-atlanti katonai szövetség ranglétráján.

Nem meglepő ezek után, hogy

Pavel határozottan NATO- és EU-párti, Ukrajna további támogatását tartja szükségesnek, az euró bevezetése mellett érvel, sőt még a melegházasság mellett is kiállt.

Szemben Babišsal, aki jó viszonyt ápol Orbán Viktorral, Pavel egyértelműen elhatárolta magát Magyarországtól, megkérdőjelezve azt is, Csehországnak érdemes-e még a Visegrádi Négyek között maradnia. Pavel mérsékelt, européer államférfinek mutatta magát a kampányban, aki be akarja a temetni a Csehországban is egyre mélyülő árkokat.

Babiš Csehország második leggazdagabb embere, az Agrofert mezőgazdasági vállalat tulajdonosa. Pártját, amely az Európai Parlamentben Emmanuel Macron francia elnök pártjával együtt a liberális Újítsuk meg Európát (Renew Europe) frakcióban ül, 2012-ben alapította, és 2017-ben sikerült elnyernie a miniszterelnöki pozíciót, de a 2021-es választásokon vesztett, és ellenzékbe vonult. Liberális pártszövetség-tagsága ellenére Babiš és az ANO sokkal inkább a jobboldali populistákra jellemző politikát folytat, és igen erős a támogatottsága Csehország szegényebb, korábban baloldali fellegváraknak számító körzeteiben.

Az ukrajnai háború került a kampány középpontjába

Csehországban pénteken 14 órakor kezdődött a voksolás, és szombaton 14 óráig tart, szombat estére várható eredmény. Babiš óriási hátrányból indult, és annak érdekében, hogy ledolgozza ezt, egyértelműen negatív kampányba kezdett. Bírálta a jobbközép kormányt is, elsősorban az inflációért, és azt ígérte, államfőként ellensúlya lesz Petr Fiala kabinetjének. De fő üzenetévé az vált, hogy a NATO- és Ukrajna-párti nyugalmazott tábornok háborúba sodorná az országot, ő ezzel szemben béketárgyalásokat kezdeményezne Prágában.

Babiš a következő üzenettel plakátolta tele Csehországot:

Nem sodrom háborúba Csehországot. Diplomata vagyok, nem katona.

Ez egyértelmű utalás Pavel katonai múltjára, aki határozottan visszautasította és uszításnak nevezte Babiš vádjait. A nyugalmazott tábornok ugyanakkor óvakodott attól, hogy katonai egyenruhában mutatkozzon a kampányban.

Bár Babišhoz bizonyíthatóan nem köthetők, az ő narratívájába illettek olyan Pavelt lejáratni akaró dezinformációk, mint egy hamis, Paveltől származónak mondott üzenet, amelyben megköszönték az első fordulós támogatást, hozzátéve, mindenki jelentkezzen a haderő legközelebbi kirendeltségénél, ahol megkaphatják az Ukrajnába való mozgósításhoz szükséges fegyvereket. Egy a közösségi médiában terjedő videót pedig úgy vágtak össze a nyugalmazott tábornok mondataiból, hogy az azt sugallja, Pavel az Oroszország elleni háborút hirdeti.

Babiš Pavel állítólagos ügynökmúltját is fölemlegette még közvetlenül az első forduló után, Putyinhoz hasonlítva ellenfelét:

Tudják ki az még, aki államfőként hírszerző tiszt? Vlagyimir Putyin orosz elnök. Putyint a KGB ügynökeként vetették be az 1980-as években Berlinben. Erre készítették föl Pavel urat is, hogy az ellenség hátországába ültessék be, hogy az ottani embereket együttműködésre kényszerítsék

– mondta Babiš, aki a helyszínben tévedett, Putyint ugyanis nem (Kelet-)Berlinben, hanem a szintén az egykori NDK-hoz tartozó Drezdában vetette be a KGB. Korábban egyébként a szlovák alkotmánybíróság hitelesnek minősítette azokat a dokumentumokat, melyek szerint Babiš a szocializmus idején a csehszlovák titkosrendőrség informátoraként dolgozott.

A kampány más szempontból is eldurvult. Babiš előbb azt jelentette be, hogy felesége egy levélküldeményben golyót kapott, majd pedig neki magának címeztek fenyegető levelet, melyben a meggyilkolását helyezte kilátásba valaki, amennyiben a volt kormányfő megnyeri az elnökválasztást. Pavel elítélte a fenyegetéseket, ugyanakkor kijelentette, Babiš felelős a kiélezetté és személyeskedővé vált kampányért. A választás első fordulójában harmadik helyet elért Nerudová egyébként szintén erőszakos fenyegetésekről számolt be.

Kisebb diplomáciai bonyodalmat okozott Babiš egy kijelentése

Egy múlt vasárnap esti vitaműsorban arról kérdezték Andrej Babišt, küldene-e cseh katonákat a balti államok vagy Lengyelország megsegítésére, amennyiben támadás érné őket.

Nem, biztosan nem. Én békét akarok, nem háborút. Semmi esetre sem küldeném gyermekeinket és asszonyaink gyermekeit háborúba

– mondta a vitaműsorban a volt kormányfő.

Később a Twitteren volt kénytelen módosítania álláspontját, a NATO 5. cikkelye értelmében ugyanis Csehország is köteles segíteni, amennyiben egy NATO-tagországot támadás ér:

Ha valóban sor kerülne a támadásra, természetesen betartanám az 5. cikkelyt. Ez nem vitás.

Petr Pavel az első kijelentés után rögtön bírálta Babišt, emlékeztetve ellenfelét a katonai szövetséghez tartozással együtt járó kötelezettségekre. Jan Lipavský cseh külügyminiszter szerint a volt kormányfő rombolja Csehország hírnevét külföldön.

De a balti államok és Lengyelország sem hagyták szó nélkül a volt miniszterelnök kijelentéseit. Urmas Reinsalu észt külügyminiszter emlékeztette arra Babišt, hogy NATO-missziók keretében cseh katonák is szolgálnak a Baltikumban, ahogy cseh vadászgépek a balti országok légtérvédelmét is segítik. Hozzátette, Észtország küldene csapatokat, ha Csehországot támadás érné, illetve hogy az elnökjelöltnek nem kellene megfeledkeznie a XX. századi cseh történelemről: az 1939-es német megszállásról, valamint az 1968-as prágai tavaszról, amikor szovjet és Moszkva-csatlós tankok vérbe fojtották a cseh reformtörekvéseket. Hasonló értelmű nyilatkozatokat tett a lett és a litván külügyminiszter is.

Lengyelország sem hagyta megválaszolatlanul Babiš kijelentéseit, miközben Pavel egy lengyel nyelvű Twitter-posztban üzente meg Varsónak, hogy megválasztása után nem sokkal a szomszédos országba látogat majd.

Reméljük, hogy ez csak politikai érzelmek kérdése volt a vita során, mivel cseh partnereink az elmúlt időszakban bebizonyították, hogy hűségesek szövetségesként vállalt kötelezettségeikhez

– nyilatkozta Piotr Müller lengyel kormányszóvivő. Zbigniew Rau külügyminiszter „sajnálatosnak” nevezte a nyilatkozatot. A lengyel ellenzék még keményebb mondatokat fogalmazott meg, „Putyin hangdobozának” nevezve Babišt.

A diplomáciai hullámok aztán elültek, és valószínűleg semmi kár nem esett Csehország és a négy másik állam viszonyában. Egyrészt Babiš győzelmére nem sok esély van, másrészt az elnök nem dönthet egyedül háború és béke kérdésében, ebben a kormánynak és a parlamentnek is döntő szava van. Petr Fiala kormánya kitart a NATO- és Ukrajna-barát irányvonal mellett, Pavel elnökké választása pedig ezt csak erősítené. Így az elnökválasztás tétje valójában jóval kisebb annál, mint azt a durva kampány sugallja.

