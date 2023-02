Brüsszel tényleg nem segít? Kik állnak igazából az ukrán kukorica mögött

Hat kelet-európai tagország, köztük Magyarország, a mezőgazdasági miniszterek hétfői ülésén nyomatékosan megkérte az Európai Bizottságot, hogy lépjen fel az Ukrajnából származó gabonatúlkínálat enyhítése érdekében, mivel az olcsó import elárasztja a szomszédos országok piacait, csökkentve a helyi termékek iránti keresletet. Ugyanezen a napon a magyar Agrárminisztérium is közzétett egy sajtóközleményt, amelyben azzal vádolta Brüsszelt, hogy a kialakult helyzetben Ukrajnát segíti a magyar gazdákkal szemben. Elemzésünkben annak nézünk utána, hogy milyen indokok állhatnak a magyar és kelet-európai országok fellépése mögött, valamint mi az igazság azokban a számokban és állításokban, amelyek alapján az unióval szembeni vádjaikat megfogalmazták.

Az Európai Unió Mezőgazdasági és Halászati Tanácsának január 30-i ülésén hat kelet-európai ország – Magyarország, Lengyelország, Csehország, Szlovákia, Románia és Bulgária – arra szólította fel az Európai Bizottságot, hogy országaik mezőgazdasági termelőinek nyújtott kártalanítást is magában foglaló intézkedéseket léptessen életbe. A szóban forgó tagállamok a Bloomberg beszámolója alapján azt is kérték a Bizottságtól, hogy zárják le a tranzitútvonalakat, hogy az ukrán gabona és más termékek anélkül juthassanak el harmadik országokba, hogy Európában fennakadásokat okoznának.

A kialakult helyzet előzménye, hogy az Európai Unió tavaly ideiglenesen felfüggesztette az ukrán mezőgazdasági termékekre kivetett vámokat és kvótákat, hogy segítse az orosz invázió és az ország kikötőinek blokádja miatt elakadt gabona exportját.

Az illetékes lengyel miniszter szerint a probléma az, hogy az eredetileg Afrikába és Nyugat-Európába szánt gabona a kelet-európai tagállamok határmenti régióiban ragadt, jelentősen lenyomva az árakat, ezáltal jelentős problémát okozva a hazai gazdák terményeinek az értékesítésében.

A hat tagállam állításaikat alátámasztandó számokat is közölt Bizottsággal,

amelyekből idéz is a Bloomberg. Ezek szerint az Ukrajnából Lengyelországba irányuló kukoricaimport tavaly január és november között 1,6 millió tonnára nőtt, ami több mint 25 000%-os növekedést jelent a 2021-es év hasonló időszakához képest, a Magyarországra irányuló behozatal több mint 900 ezer tonnára ugrott 5000 tonnáról, míg a Bulgáriába irányuló behozatal 361 tonna helyett 16 742 tonna lett.

Ugyanaznap Feldman Zsolt, az Agrárminisztérium mezőgazdaságért és vidékfejlesztésért felelős államtitkára a minisztérium sajtóközleménye szerint arra „emlékeztetett, a háború kitörése után a globális élelmezésbiztonság szempontjából fontos volt, hogy az ukrán gabona szárazföldi úton is szállítható legyen. Ennek érdekében hozta létre az Európai Unió a Szolidaritási Folyosókat. Ennek célja azonban az Európán kívüli országok ellátásának biztosítása lenne, nem pedig az Ukrajnával határos tagállamok termelőinek ellehetetlenítése. Márpedig sajnos úgy tűnik, hogy ez utóbbi a helyzet, hiszen az egyes országok beszámolói alapján az import jelentős része a szomszédos tagállamokban marad és kiszorítja a termelőket hagyományos európai exportpiacaikról is.”

Az államtitkár szerint „Brüsszel továbbra sem tesz semmit annak érdekében, hogy megszüntesse a magyar gazdák versenyhátrányát.” Az államtitkár szerint a Bizottság bár elismerte a problémát, „konkrét intézkedést nem javasolt a kialakult helyzet kezelésére. Brüsszel Ukrajnát segíti a magyar gazdákkal szemben.”

A korábbi magyar álláspont

A magyar álláspont korábban egészen eltérő volt a mostanitól. Tavaly nyáron Nagy István agrárminiszter Ukrajnáig utazott azért, hogy az ottani kivitel útjának egyengetésében felajánlja Magyarország segítségét. „Közös fellépésre van szükség az ukrán gabonaexport szállításának megoldásához” – hangsúlyozta a tárcavezető akkor az M1 aktuális csatornán, miután Mikola Szolszkijjel, Ukrajna agrárpolitikai és élelmiszerügyi miniszterével egyeztetett a nyugat-ukrajnai Lvivben.

Magyarország érdeke, hogy a szárazföldi útvonalon részt vegyen az ukrán export szállításában. A háború következtében a Fekete-tengeri kikötők leálltak, ahol az ukrán kivitel 90 százaléka zajlott

– mondta akkor az agrárminiszter.

Utalt arra, hogy a szárazföldi tranzitútvonalak elhanyagoltak, a magyar–ukrán határ mindkét oldalán kellenek technológiai fejlesztések, és arra is, hogy az Európai Unióhoz fordulnak, hogy a lehető leggyorsabban lehessen bővíteni az áthaladó kapacitást. A tárcavezető akkor elmondta: a magyar–ukrán határ szűkös áteresztő kapacitása miatt el kell dönteni a szállítási prioritást is.

Most a gabona van napirenden, de más árut is Európába kell hozni. Példaként említette a műtrágyát, illetve a termeléshez szükséges alapanyagokat, nyersanyagokat

– idézte Nagy Istvánt az MTI.

Nyáron sokan aggódtak

A mostani nyilatkozatokkal fennálló ellentmondás látszólagos, és részben abból fakad, hogy a mezőgazdaság egyes alágazatainak eltérő érdekeik vannak, részben pedig abból, hogy tavaly nyár óta jelentősen változott a helyzet.

A 2022-es év gabonapiacát alapvetően meghatározta a háború, amelynek során Oroszország és Ukrajna, a világ legnagyobb gabonaexportőrei közé sorolható ország állt harcban egymással, és eltérő okokból, mindkét állam szokásos kivitele töredékét tudta csak teljesíteni. A másik kulcsfontosságú tényező az európai hőhullám, különösen az Alföldet extrém mértékben sújtó aszály volt. A szárazság helyileg, a háború globálisan borzolta a kedélyeket a piaci szereplők körében, amelynek eredményeképp – más, fundamentális okokkal párosulva – a gabonaárak hirtelen nagyon magasra nőttek. Az aszály eközben károkat okozott a kalászos termésben is, ám kifejezetten pusztító hatást az őszi betakarítású növényekre fejtett ki, különösen a kukorica sínylette meg a drámai vízhiányt. Utóbbiból

a tipikusnak mondható éves termés, 6-8 millió tonna töredéke, mindössze 2,4 millió tonna termett csupán, amely nem fedezi a hazai felhasználást, ezért Magyarország első alkalommal behozatalra szorult.

Ebben a helyzetben nem volt véletlen, hogy akár a kormányzati szereplők, akár az állattenyésztők és a gabona-, különösen a kukoricafeldolgozók szorgalmazták, hogy minél előbb jusson be az EU-ba az ukrán áru, hogy enyhítse a piaci hiánytüneteket – és mérsékelje az elszálló árakat.

Sokan meglátták a nagy lehetőséget

Az ukrán kivitel csakhamar be is indult, először csökkentett mennyiségekben, majd egyre növekvő tételekkel. Ennek részben az is állt a hátterében, hogy számos olyan szereplő látta meg a fantáziát a relatíve olcsó ukrán termés és az EU-ban uralkodó magas árak különbözetében, akik korábban nem nagyon foglalkoztak gabonával – utalt a Portfolio-nak a megnövekedett import mögött álló okokra több mezőgazdasági szereplő is.

Sokan abban bíztak, hogy a gabona ára még feljebb megy, és a kedvező áron beszerzett ukrán tételeket most, illetve tavasszal magas áron tudják értékesíteni.



Ők elspekulálták magukat

- mondta el a Portfolio-nak Raskó György agrárközgazdász. Hozzátette: jelenleg a kukorica ára mintegy 30 ezer forinttal alacsonyabb, mint néhány hónapja, az egy tonnára vetített ár ismét benézett 100 ezer forint alá.

A jelentős mennyiségű behozott áru azonban meglehetősen vegyes minőségű tételeket is tartalmaz. Az ukrán áru többségével szemben semmiféle kifogás nem emelhető, a nagy állattartó cégek és a professzionális feldolgozók, mint amilyenek a hazai izocukor-gyártó cégek, nagy mennyiségben, megfelelő ellenőrzés mellett vásárolják ezeket a tételeket, minden gond nélkül.

Az ukrán import feltartóztatására sem ok, sem jogi alap nincs Raskó György szerint, aki úgy véli, éppen azért, mert az ágazat magyar szereplői megveszik a terményt, ez a behozatal tartóssá válhat. „Ez mostantól már mindig így lesz” – fogalmazott.

Csak az ár számított

Vannak ugyanakkor ágazati pletykák arra nézve, hogy az árudömping nem várt mellékhatásokkal is jár. „A tisztességes gabonakereskedők megbízásokat hajtanak végre, a szabályokat betartva közvetítenek eladók és vevők között, nem az általuk behozott ukrán gabonával van a probléma” – szögezte le a Portfolio-nak Petőházi Tamás. A Gabonatermesztők Országos Szövetségének (GOSZ) elnöke szerint ugyanakkor

a spekulatív céllal behozott mennyiség piaci zavarokat okoz – már csak azért is, mert gyakran annak a minősége sem megfelelő.

Tele vannak a raktárak

A Portfolio-nak nyilatkozó szereplők közül többen is megjegyezték: nem alapvetően az ukrán importtal van baja az ágazatnak, hiszen azt több felhasználó valóban igényelte. Inkább a háborús árképzés és az aszály okozta zavarokat kihasználni akaró „szerencselovagok” tevékenysége jelent gondot. Egy lapunknak név nélkül nyilatkozó szereplő szerint a gabonabizniszbe tavaly beszálló szereplők gyanús, kifogásolható minőségű tételeket is hoztak be az áremelkedésre számítva, amelyet igyekeztek a lehető legolcsóbban megvenni. A kifogásolt tételek nem csupán Ukrajnából, vasúton, hanem más országok közbeiktatásával, közúton is érkeztek, például Szerbia, Lengyelország, Szlovákia felől.

Ezek a tételek néha olyan minőségűek, amelyeket egy-egy professzionális feldolgozó vagy állattartó gyakran nem hajlandó megvenni, ráadásul az árak időközben estek is, amelynek révén kialakult egy piaci anomália. „Miközben a magyar termés tavaly rendkívül gyenge lett az aszály miatt, a keleti országrészben már nem lehet raktárt bérelni a gabonának, mert minden tárolókapacitás megtelt” – fogalmazott egyikük. „Eközben pedig a magyar termelő által kínált árut nem keresik a piacon” – tette hozzá.

Egy másik, a piacra szintén rálátással rendelkező szereplő szintén a minőség körüli bizonytalanságokat hozta fel példaként. „Az ukrán áru alapvetően jó és a döntő többségével semmiféle probléma nem merül fel. A nagyarányú import, és a néha szakszerűtlen tárolás révén viszont vannak a piacon kifogásolható tételek is. Nagyon meg kell nézni, hogy mit vesz az ember” – fogalmazott.

A kialakult helyzetet érdemes uniós viszonylatban is megvizsgálni.

Kukoricaimport a hat kelet-európai tagállamban

Mivel a Bizottság irányába közölt számokból a kukoricával kapcsolatosak lettek nyilvánosak, az alábbiakban is összehasonlításként az azokat érintő adatokat érdemes elemezni.

Az Európai Unióba 2022 májusa és decembere között importál kukorica mennyisége tagállamok szerint (balra) és származás szerint (jobbra). Forrás: Eurostat (COMEX)

Az Európai Bizottság adatai alapján 2022 májusától, amikor is működésbe léptek a Szolidaritási Folyosók, december végéig messze a legtöbb kukorica Ukrajnából érkezett az EU-ba, szám szerint 48,88 millió tonna. A nagyságot szemlélteti, hogy a listán a következő legnagyobb exportőr Brazília 29,75 millió tonnával, míg a harmadik Kanada már csak 6,75 millió tonnát exportált megelőzve a 4,12 milliós Amerikai Egyesült Államokat és a 3,17 millió tonnát exportáló Oroszországot.

AMI MAGYARORSZÁGOT ILLETI, A SZÓBAN FORGÓ IDŐSZAKBAN 1,26 MILLIÓ TONNA BÚZÁT IMPORTÁLT, AMELYBŐL 916 EZER TONNA JÖTT UKRAJNÁBÓL, 335 EZER SZERBIÁBÓL,

Brazíliából semennyi, egyéb országokból pedig csak kis mértékben érkezett szállítmány hazánkba.

A Magyarországra 2022 májusa és decembere között importál kukorica mennyisége (balra) és származás országai (jobbra). Forrás: Eurostat (COMEX)

Bulgária esetében 169 ezer tonna kukoricaimportból 17 ezer tonna jött Ukrajnából, Szerbiából pedig ennek a sokszorosa, 137 ezer tonna, egyéb országokból, többek között Brazíliából pedig csak kisebb mennyiségben. Lengyelország esetében is vannak érdekes mintázatok az összesen 2,32 millió tonnára rúgó kukorica importban, mivel bár 1,94 millió tonnával messze Ukrajna vezet, a második helyen Argentína áll 331 ezer tonnával egyéb országokból pedig szintén csak kisebb mennyiség jött, amint az a később vizsgált országok esetében is igaz.

Szlovákia esetében az összesen 304 ezer tonnából 304 jött Ukrajnából, Csehország esetében a 25 ezer tonnából 13 ezer tonna Ukrajnából, 10 ezer tonna pedig Argentínából. Ami Romániát illeti, 1,01 millió tonna búzát importált, ebből 597 ezer tonna jött Ukrajnából, 242 ezer tonna Moldáviából, 142 ezer tonna pedig Szerbiából.

Magyarország, Bulgária és Lengyelország kapcsán a Bizottsággal közölt számok lényegében teljesen megegyeznek a fentebbi adatokkal,

így az elemzésükből levont következtetések alapján meg lehet vizsgálni a tagállamok Brüsszel féle közvetített álláspontja mögötti valós helyzetet.

Elsőként érdemes megjegyezni, hogy a hat ország kukoricaimportjából Ukrajna mellett Szerbia és Argentína emelkedik ki, azonban részben eltérő mintázatok figyelhetőek meg a fő importőrök kapcsán.

Ami a kukorica-import volumenét illeti, a szlovák és cseh import szinte jelentéktelen, nem véletlen, hogy nem is emelték ki őket külön, és a bolgár import is nagyon alacsony szintű, így

a valós probléma lényegében három országot – Magyarország, Lengyelország és Románia – érintette, a másik három ország inkább csak a helyzetet igyekezhetett meglovagolni, és a több tagállamot érintő fellépéssel nagyobb nyomást igyekezett helyezni Brüsszelre.

Kukoricaimport uniós szinten

A szóban forgó időpontban az Európai Unió legnagyobb kukorica importőrei sorban Spanyolország (38,01 millió), Hollandia (18.86 millió), Olaszország (11,18 millió), Portugália (10,8 millió) és Írország voltak (6,88 millió) tonnával. Az egynéhány millió tonnás szinten is számos tagállam van, közülük többen – például Belgium és Németország – is megelőzik a kelet-európai hatost importban.

Európai szinten egyáltalán nem tekinthető kiemelkedőnek a magyar, román és lengyel import, a szlovák, cseh és bolgár pedig kifejezetten alacsonynak is tekinthető, szinte minden tagállamban magasabb számok figyelhetőek meg.

Érdemes azonban megvizsgálni kicsit részletesebben a fentebb említett legnagyobb importőr országok forrásait is. Spanyolország (összesen 38,01 millió tonna importált kukorica) esetében Ukrajna a maga 14,7 millió tonnájával csak a második helyre szorul a 17,04 millió tonnát exportáló Brazília mögé, de így is messze maga mögé utasítja az Egyesült Államokat (2,14 millió tonna) és Kanadát (2,11 millió tonna). Hollandia esetében (18,86 millió tonna import) Ukrajna (11,9 millió tonna) és Brazília (4,03 millió tonna) az aki jelentős mennyiséggel van jelen, Olaszország esetében (11,18 millió tonna) szintén Ukrajna (7,04 millió tonna) és Brazília (1,86 millió tonna) emelkedik ki.

Az Írorszába 2022 májusa és decembere között importál kukorica mennyisége (balra) és származási országai (jobbra). Forrás: Eurostat (COMEX)

A portugál kukoricaimportban (10,8 millió tonna) Brazília az első (5,14 millió tonna) Ukrajna a második (3,4 millió tonna) és Kanada (1,12 millió tonna) és az Egyesült Államok (715 ezer tonna) jelentős partner még. A leginkább eltérő képet a messze legkisebb lakosságú – 5 millió fős – Írország mutatja; itt (összesen 6,88 millió tonna) Kanada az első (2,58 millió tonna), Brazília a második (1,56 millió tonna), az Egyesült Királyság a harmadik (1,41 millió tonna) és Ukrajna csak a negyedik (770 ezer tonna) legnagyobb importőr.

Látványos, hogy bár Ukrajna minden tagállam esetében kiemelkedő forrása a kukoricának, azonban koránt sem az egyetlen. Olyannyira nem, hogy sok esetben nem is innen érkezik a legtöbb termény. Tendenciálisan megfigyelhető, hogy az egyre nyugatabbra lévő és tengerek vagy hegyek által a kontinentális Európától elvágott tagállamok jóval nagyobb mennyiségeket szereztek be az Atlanti-óceánon túlról kukoricát. Itt azonban sokszor a hagyományos partneri kapcsolatok is szerepet játszhattak, amint azt a portugálok esetében a korábbi gyarmatuk, Brazília esete, vagy Írország esetében az angolszász országok dominanciája mutatja. Alapvetően azonban elmondható, hogy bár néhány ország esetén vannak egyéb kiemelkedő kukoricaexportőrök, de

messze Ukrajna emelkedik ki uniós szinten, amelyet következetesen, léptékében kisebb szintekkel, Brazília követ.

Mi mozgatta a piacokat?

2022-ben egyszerre volt rekord termés Ukrajnában – és Oroszországban – valamint a nyári csapadékhiány következtében szárazság Európában, amely hazánkat is súlyosan érintette. Azáltal, hogy ezen túlmenően az ukrán termés nagyja a háború következtében beragadt az országban hirtelen óriási ellátási problémát okozott. Európa számára nem csak azért volt fontos elérni, hogy az innen exportálható gabonával bevételekhez juttassák az ukrán gazdaságot és segítsék a fejlődő világot egy globális éhínség megelőzésében, hanem számos tagország számára a saját szükségleteinek a kiegészítése is húsbavágóan fontos lett.

Ezen országok közé tartozott Magyarország is, azonban uniós összefüggésben látszik, hogy bár hazánk számára óriási váltás volt, hogy exportőr helyett importőrré kellett válnia, de egészében a Brüsszelhez forduló kelet-európai tagállamok importjai eltörpülnek mind uniós szinten, mind pedig a legnagyobb uniós tagállamok igényéhez képest. A mostani helyzet nem újdonság abból a szempontból, hogy Lengyelország például már december elején jelezte a problémát, azonban ennek kapcsán a Politico meg is jegyezte, hogy

a lengyel kormánypárt számára a vidéki gazdák támogatása kiemelten fontos, főleg a 2023-as választások előtt.



Az egész ukrán gabonaexport kapcsán fontos felhívni rá a figyelmet, hogy amint azt a lapunknak adott exkluzív interjújában Amir Abdulla, a hivatalos nevén "fekete-tengeri gabonakezdeményezés" ENSZ által kinevezett koordinátora is megjegyezte, ez egy tisztán piaci alapú folyamat. A gabonaexport sem szárazföldön, sem pedig a tengeren nem arról szól, hogy az érintett nyugati államok pusztán Ukrajnának és a fejlődő világnak próbálnak szívességet tenni. Amikor az EU és más gazdag nyugati államok igyekeznek segíteni a szegényebb országokon, akkor az erre szánt jelentős összegeket is arra fordítják, hogy piaci alapon vegyenek gabonát, és azt így juttassák el az adott rászoruló közösséghez.

Az a lengyel és magyar kormány által is hangoztatott álláspont, hogy a Szolidaritási Folyosók célja a termények eljuttatása Nyugat-Európába és Afrikába azért sem állja meg a helyét, mert ezeknek a terményeknek kiemelt szerep volt abban is, hogy a szóban forgó keleti tagállamok belső piacainak az igényeit is kielégítsék.

Ha nem lett volna ukrán gabona, léptékében drágább lenne nemcsak a kenyér, hanem minden olyan húsipari termék is, amelynek az előállításához az állatok táplálására van szükség. Az ukrán gabona nélkül hazánkban a tavalyi évben még a mostaninál is súlyosabb élelmiszerinfláció lett volna.

Érdemes megjegyezni, hogy a gabona – és így a kukorica – beszerzése 2023-ban sem ígérkezik egy könnyű feladatnak. Nemcsak a magyar és regionális termelés tűnik bizonytalannak a globális felmelegedés következtében, Ukrajnában és a világban is súlyos problémák várhatóak. Ami a keleti szomszédunkat illeti, a termőföld jelentős részén nem lehet kukoricát vetni, számos helyen a háború miatt semmilyen termést sem lehet vetni, és az is lehetséges, hogy nem lesz megint rekordtermés az országban, így innen az ideinél sokkal kevesebb gabona érkezhet.

Már csak azért is, mert a háború egyik keveset emlegetett hatása a műtrágya globális hiánya, ami részben annak köszönhető, hogy Oroszország nehezen tudja exportálni a saját – világszinten jelentős – készleteit, részben annak, hogy az energia árának az emelkedés miatt drasztikusan megdrágult a műtrágya előállítása világszinten, és sorra zártak be a gyárak. Ennek következtében

a tavalyi őszi vetéstől kezdve világszinten kevesebb műtrágyát tudnak használni a gazdák, így egészében alacsonyabb termések várhatóak idén.

Brüsszel nem segít?

Ami az Európai Uniót és az innen érkező segítséget illeti, két dologra érdemes még kitérni. Egyrészt, mint fentebb is szóba került, keleti tagállamok kommunikációjával ellentétben az EU legfontosabb rövid távú intézkedései a Szolidaritási Folyosók kapcsán további vasúti vagonok, hajók, teherautók mozgósítására, a közlekedési hálózatok és az átrakodóterminálok kapacitásának javítására, a vámműveletek és egyéb ellenőrzések felgyorsítására, az áruknak az EU területén történő tárolására és a meglévő infrastruktúra javítására irányultak.

Ezen erőfeszítések kapcsán az EU 500 millió eurós támogatás is bejelentett, amelynek a célja célzottan az ukrán gabonaimport által érintett uniós gazdák kárainak az enyhítése. Ennek a támogatásnak a felhasználásával és a célországok közötti elosztásával kapcsolatos kérdéseinket elküldtük az Európai Bizottság illetékes szerveinek, azonban cikkünk megírásáig nem érkezett válasz tőlük.

Összegezve, az tagadhatatlan, hogy a kialakult rendkívüli helyzet soha nem látott szintű kukorica, és egyben gabonaimportot idézett elő Ukrajnából, azonban ezért és a következményeiért nem feltétlenül az Európai Uniót kell okolni. A magyar és kelet-európai gazdák számára a tavaszi vetés előtt minden bizonnyal szükség van a tavalyi veszteségek kompenzálására, azonban az unió erre már hónapokkal ezelőtt bejelentett egy tervet. Az EU által létrehozott Szolidaritási Folyosók célja nem csak az volt, hogy a keleti tagállamokon átutaztassa a terményeket, hanem az is, hogy ezen intézkedések keretében a szóban forgó tagállamok ki tudják elégíteni a saját szükségleteiket is, amelyekre enélkül csak sokkal nehezebben és drágábban lettek volna képesek, már ha egyáltalán.

Címlapkép: Jens Büttner/picture alliance via Getty Images