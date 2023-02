Veszélyes játékba kezdett Putyin a lőporos hordónál – Az orosz „békefenntartók” helyett a Nyugat próbálkozik béketeremtéssel

Továbbra is nagyon feszült a helyzet a hivatalosan Azerbajdzsánhoz tartozó, de zömmel örmények lakta Hegyi-Karabahban, ahol magukat környezetvédelmi aktivistáknak nevező azeriek zárták el az Örményországból a konfliktusrégióba vezető egyetlen utat, a Lacini-folyosót. Jereván már „etnikai tisztogatás” szándékáról beszél, és a humanitárius helyzet valóban egyre súlyosabb a térségben. Bár Örményország többször fölszólította a vele hivatalosan szövetséges Oroszországot – amely katonáinak elvileg a békét kellene szavatolnia a területen –, hogy segítsen a folyosó megnyitásában, december közepe óta Moszkva is csak felszólításokig jutott, Baku pedig hallgat és nem tesz semmit. Egyre több jel utal arra, hogy a Kremlnek valójában a feszültség fönnmaradása az érdeke, miközben fölsejlik a háttérben egy titokzatos örmény-orosz oligarcha is, aki nemrég költözött Hegyi-Karabahba, és már miniszteri pozíciót is kapott a szakadár államban.

Változatlanul zárva a létfontosságú folyosó

Tavaly december 12-e óta nem nagyon változott a helyzet Hegyi-Karabahban. Aznap Azerbajdzsán szerint környezetvédelmi aktivisták, Örményország szerint viszont az azeri kormány által fölbérelt áltüntetők zárták le a Hegyi-Karabahból Örményországba vezető egyetlen utat, a Lacini-folyosót. A felek mást és mást mondanak arról, hogy működik-e valamilyen szintű átjárás a folyosón, mindenesetre Hegyi-Karabah kezd kifogyni az élelmiszerből, gyógyszerekből és üzemanyagból. A hágai Nemzetközi Bíróságon Jereván azzal vádolta meg Bakut, hogy azért zárta le a korridort, hogy „etnikai tisztogatást” hajtson végre a hegyi-karabahi örmények körében.

Hegyi-Karabah hivatalosan Azerbajdzsánhoz tartozik, de szinte teljes egészében örmények lakják, mintegy 120 ezren. A problémákat egészen az 1920-as évekig lehet visszavezetni, amikor Joszif Visszarionovics Sztálin szovjet diktátor még nemzetiségügyi biztosként az örmény tagköztársaságtól elvette és az azeri tagköztársaságnak adta az örmény többségű kaukázusi területet. 1923-ban a régió autonómiát kapott Hegyi-Karabahi Autonóm Terület néven.

A két volt szovjet tagköztársaság később két nagy háborút vívott a területért. Az első még a Szovjetunió fölbomlása előtt, 1989-ben kezdődött és 1994-ig tartott, a terület ekkortól Hegyi-Karabahi Köztársaság néven szakadár államként, de facto azonban Örményország részeként működött (függetlenségét egyetlen ENSZ-tagállam, még Örményország sem ismerte el). A második háború 2020-ban néhány hét alatt zajlott le, és azeri győzelemmel végződött.

OROSZORSZÁG KÖZVETÍTÉSÉVEL A KÉT ORSZÁG FEGYVERSZÜNETET KÖTÖTT, MELYNEK ÉRTELMÉBEN HEGYI-KARABAHBAN JELENLEG IS TÖBB EZER OROSZ KATONA ÁLLOMÁSOZIK BÉKEFENNTARTÓKÉNT.

Tavaly szeptemberben néhány napra újra föllángolt a konfliktus, több száz halálos áldozatot követelve, az elmúlt majdnem két hónapot pedig a Lacini-folyosó lezárása miatti feszültség határozta meg.

How does one write an article about Azerbaijan and its environmental claims without mentioning the Azerbaijani blockade trapping 120k people in Nagorno-Karabakh?Here are Azerbaijani eco-activists chanting the greatest soldier is the Azerbaijani soldierfor the environment https://t.co/1vpkK0aZvd — Lindsey (Snell) January 27, 2023

Ingadozó orosz érdekszféra

A Kaukázus a Szovjetunió fölbomlása után a Nyugat és Oroszország közötti egyik ütközőzónává vált. Mindhárom kaukázusi volt szovjet tagköztársaság azóta is megoldatlan területi problémákkal küzd, melyek mindegyike a szovjet időszakba nyúlik vissza. Miközben a Szovjetunió idején a tagköztársasági határoknak, illetve az egyes tagköztársaságokon belül található különböző autonóm köztársaságoknak és területeknek alig volt jelentősége, a birodalom fölbomlása után ezek hirtelen konfliktusgócokká váltak.

Ilyen ma is létező konfliktuszóna a hivatalosan Grúziához tartozó Abházia és Dél-Oszétia – az előbbi autonóm köztársaság, utóbbi autonóm terület volt a grúz szovjet köztársaságon belül. A Szovjetunió fölbomlása után mindkét területen háború tört ki, amelyeknek Oroszország vetett véget, „békefenntartókat” küldve mindkét régióba. 2008-ban Grúzia megpróbálta visszaszerezni őket, de az orosz csapatok öt nap alatt győzelmet arattak, majd Moszkva elismerte a két terület függetlenségét. Azóta lényegében orosz bábállamokként működnek, sakkban tartva Grúziát, amely nem mondhat le ezekről a részekről, viszont amíg orosz csapatok tartózkodnak az elismert területén, addig nyugati integrációja sem haladhat előre. Hasonló a helyzet Moldovában is, ahol pedig a Dnyeszter Menti Köztársaság nevű bábállamban állomásoznak orosz „békefenntartók”.

Bár a hegyi-karabahi konfliktusért nem Moszkva felelős közvetlenül, a két volt szovjet tagköztársaság, Azerbajdzsán és Örményország közötti területi vita valójában előnyös számára, hiszen a divide et impera elve alapján megoszthatja a két országot, és bizonyos mértékű ellenőrzést gyakorolhat fölöttük, különösen 2020 óta, amióta orosz „békefenntartók” állomásoznak a konfliktusos területen.

Örményország meglehetősen függő viszonyban van Moszkvától, tagja az Oroszország vezette katonai szövetségnek, a Kollektív Biztonsági Szerződés Szervezetének (KBSZSZ) is.

Moszkva azonban a kölcsönös védelmi egyezmény ellenére valójában soha nem állt Örményország mellé Azerbajdzsánnal szemben, mindig egyensúlyozni igyekszik a két ország között, Bakuval is fönntartva a jó viszonyt. Örményország eközben érthető módon egyre elkeseredettebb az oroszok kétkulacsos játéka miatt, az utóbbi időben már komoly diplomáciai szóváltások is kialakultak a két ország között.

Vlagyimir Putyin orosz elnök Nikol Pasinján örmény miniszterelnökkel és Ilham Alijev azeri elnökkel tárgyal 2021. november 26-án. President.az / Wikimedia Commons

Novemberben Nikol Pasinján örmény miniszterelnök nem volt hajlandó aláírni a KBSZSZ nyilatkozattervezetét, és szemére vetette a katonai szövetség tagjainak, hogy a megfelelő föllépés hiánya miatt zöld utat adnak Azerbajdzsánnak az Örményország elleni agresszióhoz.

Pasinján december 22-én kijelentette, az orosz békefenntartó kontingens a gyakorlatban nem tesz eleget kötelességének, a Lacini-folyosó biztosításának. Egy héttel később megismételte állítását, mondván:

Az orosz csapatok néma tanújává váltak Hegyi-Karabah elnéptelenedésének.

Az örmény kormányfő azt is kijelentette, amennyiben Moszkvának nem sikerül megnyitni a Lacini-folyosót, lehetővé kell tennie egy nemzetközi ENSZ békefenntartó misszió tevékenységét. Szergej Lavrov orosz külügyminiszter viszont visszautasította az orosz katonák tétlenségével kapcsolatos vádakat.

Január 10-én Jereván kijelentette, „nem célszerű” Örményországban megtartani a KBSZSZ 2023-ra tervezett közös hadgyakorlatát.

Pasinján újfent bírálta az orosz békefenntartók hegyi-karabahi tevékenységét is.

Nem kritizáljuk az orosz békefenntartókat, de kifejezzük aggodalmunkat tevékenységükkel szemben, és ezeknek az aggodalmaknak mélyre nyúló gyökerei vannak

– mondta az örmény kormányfő.

Footage of Azeri troops alongside state-organised activists at the Lachin corridor roadblock in Nagorno Karabakh, singing the country´s national anthem. pic.twitter.com/ohvHup3k5Y — Nagorno (Karabakh) January 28, 2023

Moszkva válasza nem sokat késett: Marija Zaharova külügyi szóvivő az Oroszország vezetésével zajló azeri–örmény béketárgyalás megszakadásáért Jerevánt tette felelőssé. Január 17-én aztán Lavrov fölszólította azeri kollégáját, hogy minél hamarabb tisztítsa meg a Hegyi-Karabahba vezető utat a tüntetőktől. Baku nem reagált, és azóta sem tett egyetlen lépést sem az ügyben.

Titokzatos örmény-orosz oligarcha sejlik föl a háttérben

Az események két dologra világítanak rá: egyrészt arra, hogy mióta Oroszországot az ukrajnai háború köti le, a Moszkva által „közel-külföldnek” nevezett volt szovjet tagköztársaságok egyre inkább igyekeznek kiszakadni az orosz érdekszférából. Jól látszik ez a közép-ázsiai volt szovjet tagköztársaságokban – leglátványosabban Kazahsztánban –, a kaukázusi országokban és Moldovában is.

Oroszország változatos eszközökkel igyekszik ezeket a törekvéseket megakadályozni. Az orosz titkosszolgálatok, elsősorban az FSZB jelentős szerepet játszanak ebben, és elkezdett kirajzolódni egy olyan minta is, hogy Moszkva-barát helyi oligarchák politikai tevékenységbe kezdenek, és igyekeznek zavart kelteni az adott országban. Ez zajlik Moldovában, ahol Ilan Șor oligarcha pártja próbálja káoszba taszítani az országot, s megakadályozni Nyugathoz való közeledését.

Hegyi-Karabahban is találkozunk egy hasonló oligarchával, Ruben Vardanyannal. A jereváni születésű Vardanyan Oroszországban futott be vállalkozói karriert, nem függetlenül a Vlagyimir Putyin orosz elnökkel ápolt jó kapcsolataitól. Nevét pénzmosási és korrupciós ügyekkel is összefüggésbe hozták, az Egyesült Államok pedig szankciókat tervezett ellene.

Artsakhs State Minister Ruben Vardanyan is calling on Canada and the international community to pressure Azerbaijan to reopen the Lachin corridor. He is also calling for the creation of an air corridor to fly in supplies to the region: The Hill Times #ArtsakhBlockade — Horizon (Armenian) February 1, 2023

Vardanyan azonban lépett, és miután 2021-ben örmény állampolgárságot szerzett, tavaly szeptemberben bejelentette, hogy lemond orosz állampolgárságáról, és Hegyi-Karabahba költözik. Itt novemberben államminiszteri pozíciót kapott, és azóta a szakadár állam egyik legfontosabb vezetőjének tartják. Ráadásul miután megérkezett a szakadár régióba, két régóta bezárt aranybánya is újranyílt a területen. Közben Vardanyan Örményországban is keverte a lapokat: 2021-ben egy új, a Pasinján-féle vezetéssel szemben álló párt alapítását kötötték össze a nevével. Ukrajna egyébként szankciókkal sújtotta az örmény-orosz oligarchát.

Vardanyan többször is szembement az örmény kormány hivatalos álláspontjával. Mikor Pasinján január 12-én az orosz békefenntartók tevékenységét bírálta, az oligarcha kiállt egy sajtótájékoztatóra, ahol elhatárolta magát a kormányfő szavaitól, mondván, a „hiábavaló” kritika csak Azerbajdzsánt segíti. Hozzátette, a helyzet sokkal rosszabb lenne, ha az orosz békefenntartók nem lennének ott, és kifejezte azon óhaját, hogy lehetőleg még „évtizedekig” ott maradjanak, és növeljék is a számukat. Az orosz békefenntartók mandátuma egyébként 2025-ig szól, az ukrajnai háború miatt pedig egy jelentős részüket a frontra vezényelték, ezért is csökkent Oroszország szava a térségben.

A Politico január végi cikke szerint

Vardanyan éppen akkor érkezett meg Hegyi-Karabahba, amikor a hegyi-karabahi örmény vezetők azt jelezték Bakunak, hogy jövőjüket egy Azerbajdzsánon belüli védett kisebbségként képzelik el.

Vardanyan megérkezése után azonban hirtelen változtattak álláspontjukon. Mivel elég valószínűnek tűnik, hogy az oligarcha a Kreml embere Hegyi-Karabahban, úgy tűnik, Moszkva az általa vezetett béketárgyalások ellenére

valójában azt akarja elérni, hogy a két ország közötti feszültség és területi vita fönnmaradjon, az ő „békefenntartói” tartósan jelen legyenek a térségben, ezzel pedig mindkét volt szovjet tagköztársaságot, Azerbajdzsánt és Örményországot is sakkban tartsa, akadályozva a Nyugathoz való közeledésüket

– amelyben mindkét országban van finom törekvés. Oroszország tehát láthatóan ugyanazt a modellt követi, amellyel Moldovában és Grúziában is befagyott konfliktusokat alakított ki. Most pedig, amikor Ukrajnára kell figyelnie, különösen érdekelt abban, hogy ne jusson nyugvópontra a konfliktus, hogy később erősebb pozícióból tudja majd az érdekeit érvényesíteni a térségben.

Artsakh families now use wood burning stoves for heating and cooking due to gas and electricity supply disruptions. Azerbaijans blockade of Nagorno-Karabakh has entered the 46th day. pic.twitter.com/YYinYcJdr2 — Anush (Ghavalyan) January 26, 2023

A Nyugat próbálkozik a béketeremtéssel, Oroszországnak ez nem tetszik

Ilyen körülmények között nem meglepő, hogy Moszkva indulatosan reagál minden nyugati közvetítési próbálkozásra, ahogy az sem, hogy a Nyugat is igyekszik ezt a régiót minél inkább kivonni az orosz befolyás alól. És persze az sem, hogy az elvileg Oroszországgal szövetséges Örményország folyamatosan tapogatózik a Nyugat felé.

A hegyi-karabahi rendezés érdekében már 1992 óta működik az EBESZ keretein belül az úgynevezett Minszk Csoport (nincs köze az Ukrajnával kapcsolatos minszki egyezményekhez és minszki formátumhoz), amelynek feladata a konfliktus rendezése. A három társelnök állam a csoportban Oroszország, az Egyesült Államok és Franciaország. Ebből fakadóan a Nyugat részéről az Egyesült Államok és Franciaország a legaktívabb a hegyi-karabahi konfliktus ügyében, Franciaországgal együtt pedig az Európai Unió vezetése is képviselteti magát. Az utóbbi időben Prágában folytak a rendezési tárgyalások: Emmanuel Macron francia államfő és Charles Michel EP-elnök ősszel közösen tanácskozott Pasinjánnal, illetve Ilham Alijev azeri elnökkel is.

Macron egyik októberi kijelentése nagy diplomáciai vihart kavart, ugyanis azt állította, hogy Oroszország káoszt akar teremteni a Kaukázusban, hogy ezzel destabilizálja a térséget, valamint Azerbajdzsán javára gyengítse saját szövetségesét, Örményországot. Putyin válaszul kijelentette: „helytelen és elfogadhatatlan” Macron nyilatkozata, hozzátéve, hogy a francia államfő nem érti a hegyi-karabahi konfliktus folyamatát.

Január 23-án az Európai Unió – Örményország kérésére – kétéves civil missziót indított a konfliktuszónában, melynek célja

hozzájárulni a stabilitáshoz Örményország határ menti területein, bizalmat építeni a helyszínen, valamint olyan környezetet biztosítani, amely elősegíti az Örményország és Azerbajdzsán közötti normalizációs erőfeszítéseket.

A civil misszió folyamatosan járőrözni fog a zónában, és jelentést tesz a helyzetről.

Örményország az EU-s misszió kérvényezésével lényegében elismerte, hogy szövetségesére, Oroszországra nem igazán számíthat a hegyi-karabahi konfliktust illetően, s bár nagyon óvatosan, de a Nyugat felé tapogatózik.

Természetesen Moszkva nem hagyta válasz nélkül a misszió Örményországba küldését.

Az EU képviselőinek megjelenése Örményország határ menti régióiban csak geopolitikai konfrontációt hozhat a térségbe, és kiélezheti a meglévő ellentmondásokat. Az EU azon kísérletei, hogy mindenáron megvesse a lábát Örményországban és aláássa Oroszország közvetítői erőfeszítéseit, kárt okozhatnak az örmények és az azeriek alapvető érdekeinek

– írta közleményében az orosz külügyminisztérium.

Korábban Lavrov azt mondta, Oroszország a KBSZSZ keretében kész lenne missziót küldeni Hegyi-Karabahba, de szerinte ezt éppen Örményország akadályozza, mivel ahhoz ragaszkodik, hogy az erről szóló dokumentum tartalmazza Azerbajdzsán elítélését. Az orosz külügyminiszter azt is megjegyezte:

Annak ellenére, hogy szövetségesek vagyunk, Örményország inkább az Európai Unióval való tárgyalást részesíti előnyben.

Az Egyesült Államok is igyekszik közvetíteni az örmény és az azeri fél között. Január 18-án Antony Blinken amerikai külügyminiszter Pasinjánnal beszélt annak érdekében, hogy indítsák újra a béketárgyalásokat Azerbajdzsánnal. Január 23-án Alijevvel is tárgyalt telefonon, fölszólítva az azeri elnököt, hogy kettőzze meg erőfeszítéseit egy Örményországgal kötendő békére, valamint azonnal nyitassa meg a Lacini-folyosót. A blinkeni telefonbeszélgetésekre válaszul a Kreml annyit mondott, Oroszország folytatja „a fáradságos és nehéz munkát” mind Örményországgal, mind Azerbajdzsánnal.

Powerful demonstration at the Capitol demanding the U.S. end all military assistance to Azerbaijan, enforce sanctions on Azerbaijan, and ensure vital humanitarian aid reaches Artsakhs Armenians.Stop the Artsakh Genocide.Break the blockade.ACT: https://t.co/yilt8DQDUs — Alex (Galitsky) February 2, 2023

Kedden Pasinján telefonon beszélt Putyinnal, felszólítva, hogy keményebben lépjen föl a Lacini-folyosónál zajló azeri blokáddal szemben. Moszkva azonban hetek óta csak nyilatkozatokat tesz, fölszólít és tárgyal, érdemben nem lép az ügyben, miközben humanitárius katasztrófa van kibontakozóban Hegyi-Karabahban. És miközben nem lép, keményen elutasít minden más közvetítést. Valóban nagyon úgy tűnik, Oroszországnak nem érdeke, hogy csökkenjen a feszültség a régióban.

Címlapkép: Orosz katonák Hegyi-Karabahban 2021. november 12-én. Stringer/Anadolu Agency via Getty Images