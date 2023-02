Megérkezett a frontra a legújabb orosz csodafegyver: már esélye sincs a legendás Leopard- és Abrams-tankoknak?

Komoly diplomáciai botrány volt pár hete abból, hogy a NATO egyes országai úgy döntöttek: modern, nyugati harckocsikkal segítik Ukrajna Oroszország ellen folytatott védekező háborúját, a szokásos eszkalációs fenyegetés mellett a Kreml hivatalos kommunikációjában elsősorban arra igyekezett rávilágítani, hogy szerintük más harckocsitípusokhoz hasonlóan a NATO-tankok is pusztulni fognak az ukrán fronton. Erre szerintük egy kifejezetten hatékony eszköz lesz a Marker vezető nélküli szárazföldi jármű (UGV), amely egy intelligens célkereső rendszer és egy páncéltörő rakétaindító segítségével könnyedén likvidálni tudja majd akár a német Leopard 2-es, akár az amerikai Abrams-tankokat. Tényleg esélytelenek a NATO-tankok a Markerrel szemben? Nézzük.

Oroszország és a „robotfegyverek”

Uran-9-es UGV Moszkvában. Oroszország régóta kísérletezik szárazföldi vezető nélküli harcjárművekkel, papíron ők állították föl a világ első olyan katonai alakulatát, amely "robotfegyvereket" használ. Fotó: Dmitriy Fomin CC BY 2.0, via Wikimedia Commons

Mielőtt elmélyülünk a Marker UGV konkrét harci képességeiben, érdemes pár szót ejteni Oroszország vezető nélküli harcjárműveiről, konyhanyelven szólva „robotfegyvereiről.” Az orosz védelmi minisztérium a háború előtt is lényeges mennyiségű erőforrást ölt abba, hogy megelőzze akár Kínát, akár az Egyesült Államokat a vezető nélküli szárazföldi harcjárművek, vagyis UGV-k fejlesztésében, tehát abszolút nem egy újkeletű projektről van szó.

A 2010-es évek közepétől az orosz védelmi ipari vállalatok számos UGV-koncepciót mutattak be, kezdve a BMP-3-asból épített Vihr-harcjárműtől kezdve a Szoratnyik felderítő- és tűztámogató-járművon keresztül egészen az Uran-9-es harcjárműig. Ezek közül egyedül az Uran-9-es jutott el odáig, hogy élesben is teszteljék: 2017-18-ban kivittek pár ilyen harcjárművet Szíriába, ahol finoman szólva is vegyesen teljesítettek. Annak ellenére, hogy az Uran-9-es élesben mind hatótávolságban, mind tűzerőben, mind kezelhetőségekben lényegesen alulmúlta az orosz védelmi minisztérium várakozásait, az orosz hadvezetés úgy döntött, rendszeresítik az UGV-t. 2021. áprilisában Szergej Sojgu védelmi miniszter bejelentette:

Oroszország lesz az első olyan ország a történelemben, amely teljes egészében „harci robotokkal” felszerelt katonai alakulatot hoz létre.

A papíron 20 Uran-9-essel felszerelt katonai alakulat 2021. augusztusában részt is vett első hadgyakorlatán.

Számos modern, vagy modernnek mondott orosz haditechnikai eszközhöz hasonlóan azonban sem az Uran-9-est, sem más orosz „harci robotot” nem láttunk még az idestova egy éve tartó ukrajnai háborúban. UGV-kategórián belül eddig egyedül az Uran-6-os, egy távirányított aknamentesítő jármű használatáról van kvázi-hiteles beszámoló Ukrajnából, az orosz védelmi minisztériumhoz köthető Zvezda News jelentett először az eszközök használatáról a "különleges műveleti zónában."

Video of a Russian Uran-6 mine-clearing UGV in Donetsk. https://t.co/0gKtZfWux1 — Rob (Lee) July 31, 2022

Megérkezett a „tankgyilkos” Marker robot

Dimitrij Rogozsin, a Roszkoszmosz volt igazgatója, aki jelenleg a Cár Farkasai nevű katonai tanácsadói alakulatot vezeti Ukrajnában, néhány napja jelentette be, hogy megérkeznek az első felfegyverzett UGV-k a frontvonalra: ez a Marker típusú „harci robot” lesz. Rogozsin a fejleményt szinte egybekötötte a nyugati országok tankszállítmánnyal kapcsolatos bejelentésével: egész közleményét arra hegyezte ki, hogy

a Markerek elmondása szerint képesek lesznek hatékonyan felvenni a harcot akár a német Leopard 2-es, akár az amerikai Abrams-harckocsikkal.

Pár nappal a bejelentés után meg is érkeztek az első Markerek az ukrán frontra – összesen négy darab.

Russias Dmitry Rogozin via his Telegram channel: Marker UGVs have arrived in Donbas. We will start uploading target images and combat algorithms, and will install anti-tank weapons. https://t.co/cWCLxeEp72 — Samuel (Bendett) February 2, 2023

Rogozsin a Markerek képességeiről nagyon kevés konkrétumot árult el, eddig annyit tudni róluk a RIA közlése alapján, hogy

kétféle altípusa van: egy felderítő és egy fegyverekkel felszerelt, harctéri változat,

a Marker felszerelhető géppuskával, páncéltörő rakétával, gránátvetővel,

a célazonosításban állítólag segíti a kezelőt valamilyen mesterséges intelligencia-alapú rendszer is, amely képes priorizálni harcérték alapján a célpontokat (Rogozsin példájából kiindulva pl. ha szembe találja magát egy régi szovjet T-64-essel és egy modern NATO-tankkal, a NATO-tankot veszi célba),

amely képes priorizálni harcérték alapján a célpontokat (Rogozsin példájából kiindulva pl. ha szembe találja magát egy régi szovjet T-64-essel és egy modern NATO-tankkal, a NATO-tankot veszi célba), egy Marker-rendszer körülbelül három tonnát nyom (vélhetően fegyverek nélkül),

Rogozsin szerint „tárgyfelismerő” technológiát használ a navigációhoz, illetve képes „önálló mozgásra,” de az nem világos, hogy például megvan-e benne a nyugaton is még csak fejlesztés alatt álló waypoint-alapú navigációs technológia, vagy csupán egy „okosabb” távirányított UGV-ről van szó.

Nemzetközi törvények szerint amúgy a „robot” járművekre erősített fegyvereket minden esetben embereknek kell elsütniük, így vélhetően ez a Marker esetében is így van, még ha netán kiderül, hogy a jármű valóban képes a teljesen önálló mozgásra és célkeresésre is.

Arról egyelőre nagyon keveset tudni, hogy a Marker konkrétan milyen típusú páncéltörő rakétaindítóval vagy célkereső, tűzvezető rendszerrel lesz felszerelve, így nehéz egyelőre arról értekezni, hogy mennyire lesz hatékony a nyugati tankok ellen. Annyit biztosan tudni, hogy speciel az orosz Kornet páncéltörő rakéták képesek leküzdeni a régebbi, M1A1-es Abrams páncélzatát és védelmi rendszereit.

This is Kornet, the Nemesis of modern western tanks like Leopard, Abrams, Challenger and any other fancy named toys the West is bringing in order to level up the conflict and rise the Ukrainian casualties. pic.twitter.com/REaOxALk5I — Russian (Ukrainian) February 3, 2023

Az Uran-9-es gyenge teljesítményéből kiindulva inkább az a kérdés, hogy az UGV-platform és annak „mesterséges intelligenciája” elég hatékony lesz-e ahhoz, hogy megközelítse egy emberi kezelő harctéri teljesítményét. Hiába rendelkezik ugyanis az orosz haderő szintén többé-kevésbé hatékony páncéltörő fegyverekkel, nagy kérdés, hogy a Marker UGV van-e olyan technológiai szinten, hogy ezeket hatékonyan használni is tudja, vagyis nem fullad-e le, nem válik-e irányíthatatlanná a harctéren. Fontos tényező persze, hogy az UGV-k gyakorlatilag a repülő drónokhoz hasonlóan emberéleteket mentenek azzal, hogy a kezelő messze a frontvonaltól üzemelteti az eszközt, ugyanakkor annak sincs értelme, hogy csupán félig-meddig használható technikai eszközöket küld valaki a frontvonalra, ahol azok könnyedén likvidálva lesznek vagy ellenséges kézre kerülnek, értelmetlen anyagi veszteséget okozva.

Érdemes még arról is szót ejteni, hogy a Marker UGV-k profilja alapvetően teljesen más, mint bármilyen más harcjárműé: sokkal kisebbek és vélhetően lényegesen nehezebben észlelhetők, mint akár egy katonai terepjáró. Ha más nem is, ez szinte biztosan okozhat majd meglepetéseket az ukrán harckocsizóknak, azt viszont, hogy ezt mennyire sikerül majd csatadöntő tényezővé fordítani a NATO-tankok ellen, még abszolút nem látni.

Még sok idő, mire ebből lesz valami

Egyelőre a frontvonalra most mindössze négy darab Marker jutott el, arról nincs információ, hogy további szállítmányokat várna az orosz haderő.

Samuel Bendett, a Center for New American Security Oroszország-elemzője úgy véli, most csupán teszteket folytatnak az oroszok a fegyverekkel felszerelt Marker-rendszerrel, az UGV-koncepció valójában nagyon messze van még a sorozatgyártástól, rendszeresítéstől. Hozzáteszi: az is lehet, hogy a járművet csupán „kontrollált körülmények közt” vetik majd be az oroszok, nem úgy kell még a Marker tesztjét sem elképzelni, hogy beküldik a rendszert például Bahmutba vagy Kreminnába, ahol jó eséllyel gyorsan a heves harcok áldozatává válnak az eszközök. A „frontszolgálat” tapasztalatai alapján pedig majd előbb-utóbb tovább fejlesztik majd a Markert, illetve más orosz UGV-ket is.

Mint számos más fegyverrendszer esetén, a Markerek kapcsán is fontos megjegyezni: ez egy olyan fegyverkoncepció, ami nagyon jól hangzik, de egyáltalán nem háborúdöntő tényező. Arról korábban többször is írtunk, hogy a NATO-harckocsikkal kapcsolatosan is túlzott csodavárás figyelhető meg, hiszen ezek az eszközök (főleg ilyen limitált darabszámban) nem fogják eldönteni a háború menetét. A Marker-technológia egyelőre még ehhez képest is igencsak limitált darabszámban fog szerepelni a másik oldalon. Lehet, hogy hosszú távon valóban olyan fegyver lesz belőle, amely komoly veszélyt jelent a modern harckocsikra, de addig még nagyon hosszú utat kell megtennie a jelenleg csupán tesztfázisban álló UGV-nek.

A nyugati harckocsikra a Kornet páncéltörő rendszerek mellett rövidtávon sokkal nagyobb veszélyt jelenthet a kifejezetten hatékonynak tűnő, páncéltörő robbanófejjel is felszerelhető ZALA Lancet drón:

