Meghökkentő felvételek: titokban Ukrajnát támogatja Putyin fontos szövetségese?

Az ukrajnai háborúban használt fegyvereket dokumentáló Ukraine Weapons Tracker tett közzé friss fotókat néhány Ukrajna által használt aknavető-lőszerről. Az oldal ismertetője szerint a képen 40M11 típusú 120 milliméteres repeszromboló aknavető lőszerek láthatók, melyeket 2022-ben Azerbajdzsánban gyártottak.

: Ammo is coming to Ukraine from an ever widening variety of countries: for the first time Ukrainian troops have been spotted using ammo manufactured in Azerbaijan - here we can see a collection of 40M11 HE-frag 120mm mortar bombs made in 2022. #Ukraine