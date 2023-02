Nevetségesen régimódi technológiával figyelhette meg Kína az egész világot, de ez eddig nem tűnt föl senkinek

Az elmúlt napokban egy, pontosabban két kínai léggömb borzolta és borzolja a kedélyeket, melyeket az amerikai kontinens fölött szállva fedeztek föl. Az egyik ballon január 28-án lépett be az Egyesült Államok légterébe Alaszkánál, majd ezt követően az ország több pontján is észlelték, míg végül Dél-Karolina államnál az amerikai légierő lelőtte. A léggömb darabjai a tengerbe zuhantak.

BREAKING: Map shows the travel path of the Chinese surveillance balloon over multiple missile silo After 7 days of traveling at 60,000 feet, here's a detailed map showing the flight path of the surveillance balloon, notably over multiple missile silos. https://t.co/jyF5MOxhw7

A másik léggömböt február első napjaiban Kolumbia, majd Costa Rica fölött észlelték. Peking mindkét esetben bocsánatot kért az érintett államoktól, hangsúlyozva, hogy meteorológiai léggömbökről volt szó, amelyek véletlenül sodródtak más országok légterébe.

Az Egyesült Államokon keresztülhaladó léggömb azonban már február 4-én, szombaton történt lelövése előtt komoly diplomáciai botrányt keltett Washington és Peking között. Antony Blinken amerikai külügyminiszter pénteken lemondta közelgő kínai látogatását a léggömbügy miatt – 2018 óta ez lett volna az első amerikai külügyminiszteri látogatás az ázsiai országban.

A diplomáciai hullámok igazán a léggömb lelövése után csaptak magasra. Vasárnap Kína tiltakozott a léggömb lelövése miatt, mondván: az Egyesült Államok „túlreagálta” az ügyet, hiszen ahogy azt a Pentagon is kijelentette még a léggömb észlelésekor: az eszköz közvetlen veszélyt nem jelentett az amerikai lakosságra. Joe Biden elnök – szemben a léggömb azonnali lelövését követelő republikánusokkal – éppen a polgári lakosság védelmére hivatkozva döntött úgy, hogy megvárja, amíg a légijármű a tenger fölé ér.

Bár közvetlen biztonsági szempontból ekkorra már éppen okafogyottá vált a léggömb lelövése, Washington minél több információt akart megtudni az állítólagos kínai meteorológiai léggömbről, ezért célozták meg az eszközt. A léggömb darabjait az amerikai haditengerészet katonái elkezdték kimenteni a vízből, a roncsokat pedig a Szövetségi Nyomozó Iroda, az FBI vizsgálja. A kínai külügyminisztérium kedden követelte, hogy az Egyesült Államok adja át a roncsdarabokat – erre természetesen nem sok esély van, legalábbis addig, amíg kellően át nem vizsgálták azokat.

Bár Kína folyamatosan azt hangsúlyozza, hogy csupán meteorológiai léggömbről van szó, amely irányíthatatlansága miatt tévedt az Egyesült Államok területére, Washingtonban már a kezdetektől fogva nem hittek ennek a magyarázatnak. Bár hivatalos kormányzati állásfoglalás még nem érkezett ezzel kapcsolatban, a Washington Post által megkérdezett amerikai titkosszolgálati források szerint

hírszerzési célokra használt léggömbről lehet szó, amely ráadásul egy nagyobb hírszerzési program részét képezi, melynek során az elmúlt években legalább két tucat kínai léggömb gyűjtött adatokat öt kontinensről.

A lelőtt kémléggömb a Kínához tartozó Hajnan szigetéről származhatott, ahol a kínai haderőnek, a Népi Felszabadítási Hadseregnek komoly katonai bázisai találhatók. Amerikai hírszerzők szerint a kémprojektért a kínai hadsereg felel, és olyan, Kína számára nagyon fontos országokról gyűjthetett információkat a levegőből, mint Japán, India, Vietnam, Tajvan és a Fülöp-szigetek.

Amit a kínaiak csináltak, az az, hogy egy hihetetlenül régi technológiát vettek alapul, és alapvetően modern kommunikációs és megfigyelési képességekkel házasították össze

– mondta egy magát megnevezni nem kívánó amerikai tisztviselő.

: Incredible HD footage of the Chinese surveillance balloon being shot down l Watch incredible HD video of the moment when the Chinese surveillance balloon was shot down by a single missile from an F-22 fighter jet from Langley Air Force Base #BREAKING