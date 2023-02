A Rheinmetall vezére Magyarországon akar Ukrajnának tankokat gyártani

Tárgyal a Rheinmetall Kijevvel arról, hogy a legmodernebb, KF51 Panther tankjukat Ukrajnának adják – mondta el a Handelsblattnak a vállalat vezérigazgatója, Armin Papperger. Hozzátette: a Lynx gyalogsági harcjármű is érdekli az ukránokat.

Papperger azt mondja: a KF51-eseket még nem gyártják, de „15-18 hónapon belül” le tudják szállítani majd Ukrajnának az eszközöket.

A Rheinmetall-vezér szerint

a tankokat Németországban vagy Magyarországon is legyárthatják.”

Papperger azt is elmondta a lapnak, hogy Ukrajnát érdekli a KF41 Lynx gyalogsági harcjármű is.

A KF41-es gyártásához szükséges gyártósorok elsőként a világon Magyarországon épülnek ki.

A Magyar Kormány egyelőre még nem reflektált Papperger kijelentéseire, azonban Orbán Viktor nemrég találkozott a német hadiipari vállalat vezetőjével.

Papperger kijelentése amúgy azért is érdekes, mert lényegében megerősítette, hogy a KF51 Panther gyártásáról is szó lehet Magyarországon, ez a Magyar Honvédség részére is rendszeresítésre kerülhet, ha a felek meg tudnak állapodni.

A KF51 Panther prototípusát tavaly júniusban mutatta be a Rheinmetall. A harcjármű élőben is látható volt az Eurosatory 2022 haditechnikai konferencián, ahol több részletet árultak el a típussal kapcsolatosan a Rheinmetall illetékesei.

A Panther fő fegyverzetét egy 130 milliméteres harckocsiágyú képezi majd, melyet egy automata utántöltőrendszer szolgál ki. A fegyverrendszer a "Future gun system" nevet kapta és a Rheinmetall elmondása szerint képes bármilyen jelenleg ismert páncélozott harcjárművel felvenni a harcot. A harckocsi emellett gyárilag fel lesz szerelve egy 12,7 milliméteres párhuzamosított géppuskával és opcionálisan egy távirányítható géppuskával vagy drónvédelmi rendszerrel is.

A harcjármű lelkét egy komplex számítógépes rendszer adja majd; a tűzvezető rendszer például el lesz látva egy "hunter killer" funkcióval is, amely mesterséges intelligenciával segíti a kezelőt a pontos célbemérésben, találatleadásban.

A Rheinmetall azt ígéri, hogy a Panther a széles körben használt passzív és aktív védelmi rendszerek mellett fel lesz szerelve olyan technológiával is, amely a felülről becsapódó lövedékek (tehát pl. dróntámadások vagy fire-and-forget páncéltörők) ellen is védi a harcjárművet és annak kezelőit. Emellett kibervédelmi képességekkel is felszerelik majd.

A harckocsi 59 tonnát nyom, hatótávolsága 500 kilométer.

Extrém valószínűtlen a jelenlegi politikai klímában, hogy megvalósuljon az Armin Papperger által javasolt koncepció: vagyis szinte biztosan nem fognak Magyarországon gyártott harcjárműveket Ukrajnának küldeni. A magyar kormány ugyanis mereven elhatárolódik attól, hogy fegyverekkel segítse az ukrán haderő védekező háborúját és ezzel alighanem Armin Papperger is tisztában van.



Ami valószínűbb: a Rheinmetall a háborús eseményeket kísérő megugró hadiipari kereslet miatt igyekszik az ilyen és ehhez hasonló kommunikációs fogásaival saját termékeire irányítani a figyelmet. A mostani bejelentéssel elérik, hogy a sajtó ismét a KF41 Lynx és a KF51 Panther harcjárművekről beszéljen, pozitív PR mellett.



Az is elképzelhető, hogy a magyar kormány gondolkodik már azon, melyik lehet a Leopard 2A7 harckocsik utódja: nem kizárt, hogy ezen gondolat mentén szóba került már a KF51 Panther hazai gyártása és a Magyar Honvédség kötelékében való rendszeresítése. A nemzeti hadiipar-fejlesztés egyik fontos stratégiai eleme ugyanis a honvédség járműveinek hazai alkatrész-ellátásának biztosítása, ez a Leopard 2-esek esetén nem teljes körűen megoldott, mivel a tankokat gyártó Krauss-Maffei Wegmann gyártóüzemet nem telepített Magyarországra, ellentétben a Rheinmetallal.



Az viszont, hogy Ukrajna Magyarországon gyártott KF51 Panther harckocsikkal harcoljon az orosz haderő ellen, gyakorlatilag elképzelhetetlen.





Címlapfotó: Rheinmetall AG