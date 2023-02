Lövöldözésig fajult a veszélyes politikai játszma – Nyakunkon az újabb háború?

Azerbajdzsán és Örményország a Hegyi-Karabah miatt dúló, immár több évtizedes konfliktus miatt kerül legtöbbször a világsajtó címlapjaira. Az utóbbi években megint fölerősödött a konfliktus: 2020-ban véres háborút vívott egymással a két ország a hivatalosan Azerbajdzsánhoz tartozó, de zömmel örmények lakta területért – a háború azeri győzelemmel és orosz közbeavatkozással ért véget. Bár Oroszország békefenntartókat küldött a régióba, a fegyveres konfliktus 2022 őszén újra föllángolt, majd december közepe óta magukat környezetvédelmi aktivistáknak nevező azeriek zárták el az Örményországot Hegyi-Karabahhal összekötő egyetlen utat, a Lacini-folyosót. A konfliktus friss fejleményeiről múlt heti cikkünkben írtunk részletesen:

Azerbajdzsán és Örményország azonban közvetetten részese egy geopolitikailag jelentősebb konfliktusnak is, méghozzá Irán és Izrael több évtizedes, megbékíthetetlen szembenállásának. Bár fegyveres konfliktus a két ország között – már csak földrajzi távolságuk miatt is – soha nem tört ki, mindkét ország a másikat tartja az egyik legnagyobb nemzetbiztonsági fenyegetésnek. Legutóbb január végén láthattunk egy feltételezhetően izraeli akciót, melynek során Irán egy Iszfahánban lévő katonai létesítményét érte dróntámadás.

Another shot of the explosion in Isfahan at an Iran MODAFL ammunition manufacturing facility #IranRevoIution