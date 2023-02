Ütött a hintapolitika órája? – Úgy tűnik, előbb-utóbb választani kell a Nyugat és Oroszország között

A szerb parlamentben a múlt héten heves vita alakult ki Koszovóval kapcsolatban, amelyet Szerbia továbbra is saját tartományának tekint, miközben az ENSZ-tagállamok több mint fele önálló országnak ismer el. A parlamenti vitában Aleksandar Vučić szerb elnök nemcsak ellenzékétől, hanem saját pártjától is bírálatokat kapott, a belgrádi vezetés ugyanis egy olyan nyugati tervezetet készül elfogadni, mely szerint Szerbia kénytelen komolyabb engedményeket tenni Koszovó irányába. Az ellenzék árulásról és kapitulációról beszélt, a kormánypárti és az ellenzéki képviselők között még dulakodás is kialakult. Vučić a nemzetközi terv elfogadásának szükségességét azzal indokolta, hogy ez a feltétele az Európai Unióhoz való csatlakozásnak.

A clash in the Serbian parliament after president Vucic accepted the principle of the Franco-German Proposal for Kosovo. pic.twitter.com/qKgLU1OQ7c