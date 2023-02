Olyat lépett a Putyin-barát diktatúra, ami még Amerikát is meglepte – De van egy csavar a történetben

Meglepő fordulat történt nemrég a közép-amerikai Nicaraguában: 222 politikai foglyot engedtek szabadon, majd rögtön egy az Egyesült Államok felé tartó repülőgépre rakták őket. A diktatórikus módszerekkel kormányzó elnök, Daniel Ortega azt mondta, a haza ellenségeitől szabadultak meg, miközben Washington üdvözölte az elítéltek elengedését, és menedéket biztosított nekik. Két politikai fogoly nem élt az Egyesült Államokba távozás lehetőségével, egyikük Rolando Alvarez matagalpai püspök, akit visszavettek a börtönbe, ahol 26 éves büntetését kell letöltenie. A püspök érdekében maga Ferenc pápa is felszólalt.

Amnesztia vagy deportálás?

Február 9-én, csütörtökön meglepő fordulat történt Nicaraguában: összesen 222 politikai foglyot engedtek szabadon, majd ugyanazzal a lendülettel egy az Egyesült Államokba tartó repülőgépre rakták őket. Az elítéltek nem sokkal később meg is érkeztek a washingtoni Dulles Nemzetközi Repülőtérre. A szabadon engedettek és kiutasítottak között volt öt olyan politikus is, akik a 2021-es elnökválasztáson indultak volna el, de Daniel Ortega, a közép-amerikai országot diktatórikus módszerekkel kormányzó elnök még a voksolás előtt börtönbe záratta őket.

For , Im at Dulles International where dozens including Amalia Ulloa of Silver Spring, MD are awaiting the arrival of a flight of more than 200 political prisoners from Nicaragua.¡Emociónadisima! says Ulloa. Weve been waiting for a long time, with a lot of hope. @DCist — Héctor (Alejandro) February 9, 2023

Az akcióról két, egymásnak ellentmondó értelmezés jelent meg. Ortega szerint provokátorokról és külföldi ügynökökről van szó, akiknek célja Nicaragua szuverenitásának aláásása volt. Az elnök azt mondta, „deportálás” történt, melynek során az Egyesült Államoknak visszaszolgáltatták zsoldosait. Hangsúlyozta, nem tett engedményeket az amerikaiaknak az elbocsájtásért cserébe, és a Washington által ellene a 2021-es elnökválasztás miatt elrendelt szankciók eltörlését sem követelte.

Egy amerikai tisztviselő ezzel szemben azt mondta, a nicaraguai vezetés annak demonstrálására tette a lépést, hogy javítani kívánja a Washingtonnal való viszonyait. Antony Blinken amerikai külügyminiszter nyilatkozatában azt írta, az akció

konstruktív lépés az emberi jogi visszaélések kezelése irányába,

ami további párbeszédekhez vezet a két ország között.

A Kongresszusnak küldött jegyzékében Joe Biden kormányzata azt közölte, sürgősségi humanitárius alapon engedték be az Egyesült Államokba a nicaraguai elítéleteket. További sorsuk egyelőre bizonytalan, főleg, hogy a nicaraguai diktatúra azt tervezi, állampolgárságuktól is megfosztja őket, amihez hajlandóak az alkotmányt is megváltoztatni. Ha ez megtörténik, az elítéltek hontalanná válnak, hazájukba pedig addig biztosan nem térhetnek vissza, amíg Ortega hatalmon van. Spanyolország pénteken az összes kitoloncolt ellenzékinek állampolgárságot ajánlott (Nicaraguában a spanyol a hivatalos nyelv).

Nem a most szabadon engedettek, hanem 94 másik nicaraguait azonban szerdán megfosztottak állampolgárságuktól. A bíróság tájékoztatása szerint mindannyiukat bűnösnek találták hazaárulás, álhírterjesztés és összeesküvés vádjában. Azt azonban a bíróság nem közölte, pontosan mely jogszabály alapján született a döntés az állampolgárság megvonásáról, hiszen az erről szóló törvény és az ezt lehetővé tévő alkotmánymódosítás még nem született meg.

A listán szereplők között van Sergio Ramírez és Gioconda Belli, akik Nicaragua legjelentősebb kortárs írói, valamint egy püspök és több újságíró is. Valamennyiük elhagyta már az országot azt követően, hogy Ortega több ellenzékit börtönbe záratott, ezért az ítélkező bíró közlése szerint az igazságszolgáltatás elől menekülőknek minősítették őket, és elrendelték vagyonuk elkobzását.

Hogyan jutottunk el idáig?

Nicaragua a közép-amerikai földnyelven elhelyezkedő, nagyjából 6,6 millió lakosú spanyolajkú ország, Latin-Amerika egyik legszegényebb és legzavarosabb történelmű állama. Daniel Ortega hatalma 2018 óta egyre inkább eldurvult mind kül-, mind belpolitikai tekintetben.

Az Egyesült Államokkal és európai országokkal azóta mélypontra jutottak a diplomáciai kapcsolatok, miközben otthon az ellenzék és a katolikus egyház kíméletlen üldözésébe kezdtek.

Az országból szabályos menekültáradat indult el a déli szomszédba, Costa Ricába. Az ortegai diktatúra véres fordulata 2018 tavaszán következett be, mikor tüntetések törtek ki, amelyeket a karhatalom durván elfojtott, 355 ember halálát okozva. Azóta több tízezren menekültek el az országból.

Ortega megszakításokkal 1981 óta vezeti az országot. Az egykori szandinista gerillát még Fidel Castro Kubájában képezték ki. 1981 és 1990 közötti első uralma alatt (1985-től elnökként) véres polgárháború dúlt az országban a kommunisták és az Egyesült Államok által támogatott jobboldali kontrák között. Több tízezer ember halála után 1989-ben született megegyezés, majd az 1990-es elnökválasztást Ortega elvesztette Violeta Chamorróval szemben.

Az egykori szandinista 1995-ben és 2001-ben is kudarcot szenvedett, miközben ellenzékben igyekezett a centrum felé gravitálni. 2006-ban végül megnyerte az elnökválasztást, ezt követően azonban a mérsékeltté és katolikussá fazonírozott elnökből azonban szép lassan újra előbújt a kommunista gerillavezér. Alkotmánymódosításoknak köszönhetően újabb és újabb államfői ciklusokat biztosított magának, a 2021-es, teljesen elcsalt választásokon pedig már a szavazatok 75 százalékát gyűjtötte be.

Miután a Nyugattal egyre egyértelműbben szembement, Vlagyimir Putyin Oroszországához kezdett közeledni, és az ukrajnai háború kapcsán is látványosan Moszkva mellé állt.

Október 12-én, amikor az ENSZ-ben a négy ukrajnai megye Oroszországhoz csatolásának elítéléséről szavaztak, mindössze négy ország állt nyíltan Oroszország mellé: Fehéroroszország, Szíria, Észak-Korea és Nicaragua. De Moszkva és Managua a katonai együttműködést is szorosabbra fűzte. Júniusban a nicaraguai kormány rendeletben tette lehetővé, hogy orosz katonák, repülőgépek és hajók állomásozzanak az ország területén kiképzés, bűnüldözés vagy katasztrófaelhárítás céljából.

Kínával is egyre szorosabb a viszony, miután 2021 novemberében az addig Tajvant, azaz a Kínai Köztársaságot a hivatalos Kínának elismerő Nicaragua a Kínai Népköztársasággal vette föl a diplomáciai kapcsolatokat, szakítva Tajvannal.

Daniel Ortega és Dmitrij Medvegyev orosz elnökként 2008-ban. Forrás: kremlin.ru / Wikimedia Commons

Kiket engedtek szabadon?

A február 9-i amnesztia során engedték szabadon Juan Sebastian Chamorrót, aki 2021-ben Ortega ellen kívánt elindulni az elnökválasztáson. Ám még a szavazás előtt őrizetbe vették „az ország integritásának aláásásért szőtt összeesküvésért”. Chamorro elmondta, az éjszaka folyamán hozták ki a hírhedt El Chipote börtönben lévő cellájából, és többekkel együtt buszra rakták. Azt gondolta, hogy egy másik börtönbe szállítják őket, de végül az Egyesült Államokba tartó repülőre kerültek; csak ekkor tudta meg, mi történik velük. A volt elnökjelölt szerint a politikai foglyok teherré váltak az Ortega-rezsim számára.

Szintén az amnesztiát kapottak között van Felix Maradiaga, ugyancsak egykori elnökjelölt, aki azt nyilatkozta, nem áll még készen arra, hogy elmondja, minek volt elszenvedője Ortega börtönében, de megjegyezte, egyetlen embernek sem szabadna megtapasztalnia azt.

Az Ortegát 1990-ben legyőző volt elnök, Violeta Chamorro lánya és fia is amnesztiában részesült. Cristiana Chamorro szintén elnökjelölt volt 2021-ben, sőt vezetett is a közvélemény-kutatásokban, amikor a rezsim állítólagos pénzügyi bűncselekményekért fivérével együtt letartóztatta. Medardo Mairena és Arturo Cruz volt elnökjelölteket szintén szabadon engedték, és az Egyesült Államokba távoztak. Az amnesztiát kapottak között vannak Ortega ellen föllépő diákvezetők, újságírók, katolikus papok, valamint Michael Healy amerikai és nicaraguai állampolgárságú üzletember is.

Rács mögött marad Matagalpa püspöke

Ortega rezsimjének egyik sajátos jellemzője a katolikus egyház elleni durva föllépés, miközben ahogy Latin-Amerika nagy részében, Nicaraguában is erős a katolicizmus a társadalom körében. Az elnök mind szavaiban, mind tetteiben egyre erősebben egyházellenes kurzust visz, de igazán tavaly nyáron erősödött föl a represszió.

Júliusban a kalkuttai Teréz anya által alapított Szeretet Misszionáriusai nevű rend apácái gyalog menekültek Costa Ricába, miután betiltották a rendet, mondván, nem akkreditálták magukat szociális segítségnyújtási tevékenységre. Augusztusban Matagalpa püspökét, Rolando Alvarezt, valamint több papját és szeminaristáját tartóztatták le. A szandinista párt alelnöke „hamis prófétának” nevezte Alvarezt.

Szeptember végén Ortega „tökéletes diktatúrának” nevezte egyházat, mivel a hívek nem választhatják meg a pápát és más vezetőket.

Ha demokratikusak akarnak lenni, akkor kezdjék azzal, hogy a katolikusok a pápára, a bíborosokra, a püspökökre szavaznak

– jelentette ki a diktátor egy televíziós beszédében. Hozzátette, a püspökök és a papok „gyilkosok” és „puccsisták”, akik az „amerikai imperializmus” érdekében dolgoznak.

Rolando Alvarez püspök szintén a február 9-i szabadon engedettek között volt, azonban ő nem élt a lehetőséggel, hogy az Egyesült Államokba távozhat. Az egyházfőt rögtön visszavitték a börtönbe, majd két nappal később a bíróság 26 évi börtönre ítélte, emellett pénzbüntetést, valamint a nicaraguai állampolgárságtól való megfosztását is kilátásba helyezte. A gyors ítélet arra adott reakció lehetett, hogy Alvarez visszautasította a kitoloncolást, ugyanis eredetileg márciusban tartották volna a tárgyalását.

Bishop Rolando Álvarez of Matagalpa refused to board a flight bound for the USA and give up his citizenship 9 February, so the dictatorship sent him to the worst prison imaginable. The bishop's trial is still scheduled for 15 Feb #Nicaragua — Carmelite (Quotes) February 10, 2023

Matagalpa püspökét négy pappal, két szeminaristával, valamint egy katolikus televízió operatőrével együtt tartóztatták le tavaly, miután elbarikádozták magukat egy templomban. A püspökön kívüli hét férfit nemrég ítélték egyenként 10 éves börtönbüntetésre árulásért és álhírek terjesztéséért, de múlt csütörtökön mindannyian az Egyesült Államokba távozhattak. Ferenc pápa, aki már tavaly is megszólalt a Nicaraguában történtek miatt, vasárnap aggodalmának adott hangot Alvarez elítélésének ügyében.

Címlapkép: Választási kampány 2021-ben Nicaraguában Ernesto Che Guevara és Daniel Ortega arcképeivel. Forrás: Getty Images