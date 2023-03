Egyre több a vészjósló figyelmeztetés: újabb európai ország sodródhat bele a háborúba?

Az elmúlt hetekben egymást követték a nyugtalanító hírek a kelet-európai Moldovában: határon megjelenő ukrán katonák, visszavont orosz garanciák, újonnan pedig kormányellenes, oroszbarát tüntetések borzolják a kedélyeket Európa legszegényebb államában. De miért is fontos Moszkva számára az apró posztszovjet állam, és milyen forgatókönyvekre számíthatunk az elkövetkező hónapokban? Nézzük.

Egy lőszerraktár mind fölött

Moldova Európa egyik legszegényebb országa. A posztszovjet állam GDP-je 2022-ben alig haladta meg a 14 milliárd dollárt, így olyan országokkal „versenyzik”, mint Észak-Macedónia, Csád, vagy Kongó (összehasonlításként hazánk GDP-je az IMF adati szerint 2022-ben 184,6 milliárd dollár volt).

Az ország geopolitikai jelentősége szintén meglehetősen alacsony: Moldova sem komolyabb ásványkincsekkel, sem fejlett iparral nem rendelkezik, nem határos tengerekkel, hadereje kis létszámú és gyengén felszerelt, sem az EU-nak, sem a NATO-nak nem tagja. Mégis miért irányul egy ilyen államra ennyi figyelem?

A válasz egyszerű: a Szovjetunió felbomlásakor a nagyhatalom egyik legnagyobb európai lőszerraktára a nyugat-moldovai Cobasna falu mellett „maradt”.

A lőszerraktár méreteit jól mutatja az, hogy egyes tudósok szerint az itt tárolt fegyverek egyszerre történő felrobbanása hasonló energiájú detonációt okozhat, mint a Hirosimára ledobott atombomba.

További kellemetlenséget okoz az, hogy az említett depó az ukrán határtól kevesebb mint egy kilométerre fekszik, lényegében bármilyen ukrán tüzérségi eszköz számára elérhető távolságban.

Moldova 1990-es függetlenedését követően az országban szinte azonnal ki is robbant a polgárháború a Dnyesztertől nyugatra fekvő moldávok, és keleti orosz-ukrán lakosság között. A konfliktus lezárása érdekében Moszkva 1992-ben kiharcolt egy tűzszünetet a felek között, melynek értelmében a szakadár „Dnyeszter Menti Moldáv Köztársaság (DMK)” de facto állammá válhatott, területén néhány ezer orosz békefenntartóval, akik természetesen gondoskodtak arról, hogy a cobasnai lőszerraktár biztos kezekbe kerüljön.

Moldáv és transznyisztriai határőrök, valamint orosz békefenntartók a Moldovát a "Dnyeszter Menti Moldáv Köztársaság"-tól elválasztó határon 2002-ben. Forrás: Yoray Liberman/Getty Images

Ez a konfliktus napjainkig sem megoldott, hiszen Transznyisztria függetlenségét egyetlen más, nemzetközileg elismert állam sem ismeri el (támogatóik között olyan entitásokat tudhatnak, mint például Abházia és Dél-Oszétia).

Határon túli ukrán kaland?

Moszkva álláspontja szerint Ukrajna támadást tervez a kis „köztársaság” ellen, és az elmúlt hetekben valóban láthattunk csapatmozgásokat a határ ukrán oldalán, ugyanakkor ezek meglehetősen korlátozottak voltak, és nem utaltak arra, hogy Kijev egy komolyabb katonai akciót tervez szomszédjában.

BREAKING:Ukraine has started deploying troops near the border with Moldova.Via @sentdefender — Visegrád (24) February 21, 2023

Mindemellett kérdéses az is, hogy az ukrán hadvezetés pontosan milyen előnyöket is várna egy ilyen katonai akciótól (leszámítva persze a Moszkva által hangoztatott álláspontot, mely szerint egyszerűen csak ruszofóbok).

Tény az, hogy az ukrán haderő jelenleg nem frontszolgálatot teljesítő alakulatai elméletben elégséges erőt képviselnek ahhoz, hogy legyőzzék a transznyisztriai fegyveres erőket. Triaszpol aktív hadereje 5-7 ezer fő közé tehető, az állomány döntő része azonban sorkatonákból áll. Ehhez jöhet hozzá az itt állomásozó megközelítőleg 1500 orosz békefenntartó. A DMK a becslések szerint maximum 25 ezer főnyi mozgósítható állománnyal is rendelkezik.

A szakadár köztársaság fegyverzete szintén sanyarú állapotban van: a harckocsizó alakulat mindössze 18 elavult T-64-es harckocsit tudhat magáénak, ehhez nagyjából negyven BTR-70-es páncélozott szállító harcjármű, és 30 BMP-1-es gyalogsági harcjármű jön még hozzá, valamint ismeretlen mennyiségű BRDM és LT-MB variáns. A tüzérség hasonló állapotban van: főleg régebbi 85 és 100mm-es vontatott lövegekből, valamint néhány tucat hazai fejlesztésű orosz BM-21-esen alapuló rakéta-sorozatvetőből áll (ráadásul az említett "tüzérségi" eszközök a gyakorlatban kis hatótávolságú tankelhárító lövegek, és nagy kaliberű légvédelmi ágyúk).

Légierővel az ország a gyakorlatban nem rendelkezik, ahogyan drónokkal, valamint légelhárító rakétákkal sem.

A DMK egyik T-64-es harckocsija díszszemlén. Forrás: Trebik 1407 via Wikimedia Commons

További stratégiai hátrányt jelent a DMK számára az ország földrajza is: Transznyisztria sík területen, fekszik, nyugatról szinte végig a Dnyeszterrel, keletről pedig Ukrajnával határos. A „köztársaság” még a legszélesebb pontján sem éri el a 20 kilométert, így az ukránok még a saját, szovjet érából megmaradt tüzérségükkel is képesek határtól határig belőni az országot.

Fegyvertény az is, hogy – szemben a donyecki, vagy luhanszki szakadárokkal, Moszkva nem tudna érdemi segítséget nyújtani Transznyisztriának, hiszen Moldovába kizárólag szárazföldi úton (Ukrajnán vagy Románián keresztül), illetve repülőgéppel lehet bejutni, a légteret pedig a környéken az ukrán erők ellenőrzik.

Kijev számára több előnnyel is járhatna az, ha fegyveres műveletet indítana a DMK ellen:

Ukrajna a nyugati segítségért nyújtott amolyan „ fizetségképp” segítene a nyugatbarát moldovai kormánynak visszaszerezni az ország egésze feletti irányítást.

a nyugati segítségért nyújtott amolyan „ visszaszerezni az ország egésze feletti irányítást. Egy gyors, sikeres katonai akció biztosan növelné a több mint egy éve háborúzó ukrán katonák morálját.

Ráadásul Transznyisztria elvesztése szövetségesei szemében tovább rontaná az orosz haderő megítélését.

Mindazonáltal több mint valószínűtlen az, hogy Ukrajna a közeljövőben bármilyen katonai akciót is megkísérelne Moldova területén. A fent felsorolt előnyök valószínűleg nem elégségesek ahhoz, hogy Kijev támadásra szánja el magát, hiszen a szükséges csapatokat Ukrajna déli területeibe kell szállítani, amely komoly logisztikai nehézségekkel járhat, ráadásul az ukrán vezérkar valószínűleg nem szeretne abba a hibába esni, amibe orosz kollégáik akkor, amikor úgy vélték, három nap alatt térdre tudják kényszeríteni Kijevet.

A DMK BMP-1-es gyalogsági harcjárműve dísszemlén. Forrás: Donor via Wikimedia Commons

Oroszország nemrég jelezte azt, hogy amennyiben Transznyisztria területét bármilyen támadás éri, arra úgy fognak reagálni, mintha saját országukat támadnák meg.

Ironikus módon ez a fenyegetés valószínűleg keveset nyom a latba, hiszen Moszkva már a donbaszi területek, a Krím-félsziget, és a Kercsi-szoroson átívelő híd elleni támadások esetén is élt vele, az ukrán csapatok pedig mind a három „vörös vonalat” átlépték anélkül, hogy a Kreml döntő csapást mért volna rájuk.

Hátbaszúrás?

Antonia Colibasanu, a Geopolitical Futures szakértője egy nemrég megjelent írásában hosszasan érvelt amellett, hogy Moszkva a transznyisztriai régiót egy új támadás kiindulópontjaként használhatja fel, melynek célja Odessza elfoglalása lenne.

Tény az, hogy Oroszország számára hatalmas előnyt jelentene, ha egy olyan területen tudna új frontot nyitni, amely a harcok jelenlegi gócpontjaitól távol helyezkednek el, hiszen ezzel az ukrán hadvezetést és logisztikát is nagyobb nyomás alá tudnák helyezni.

Ugyanakkor a realitások éppen egy ilyen orosz hadművelet ellen szólnak: a DMK-ban mindössze 1000 - 1500 orosz katona állomásozik, ezek a békefenntartók pedig nem valamilyen elit alakulat kötelékéből kerültek ki, egyszerű hivatásos katonák, akik között ráadásul logikus módon nem csak lövészeket, tüzéreket és harckocsizókat találunk, hanem logisztikai személyzetet, híradósokat, stb. Egy ilyen méretű haderő önmagában maximum apró kellemetlenséget okozhatna Ukrajnának, különösen akkor, ha figyelembe vesszük azt a tényt, hogy Moszkva egyszerűen nem tudna utánpótlást juttatni nekik.

A DMK saját haderejének bevetése elsőre logikus lépésnek tűnne, hiszen egy mozgósítás esetén – melyet a Tiraszpoli kormány az ukrán fenyegetésre hivatkozva könnyedén elrendelhetne – akár 30 ezer katona is szolgálatba állítható az országban, ugyanakkor mint oly gyakran, most sem ilyen egyszerű a helyzet.

Katonai parádé 2022-ben Tiraszpolban. Harckocsik helyett elavult dzsipek és oldalkocsis motorok. Forrás: President.gospmr.org via Wikimedia Commons

A DMK hadereje alapvetően tapasztalatlan, gyengén felszerelt, a mozgósítható állománynak pedig a kétharmadát moldáv és ukrán származású lakosok adják,

így már az is erősen kérdéses, hogy egyáltalán be tudna-e sorozni Tiraszpol 20-25 ezer katonát.

Mindehez hozzájön az, hogy amennyiben az említett katonák – első sorban az orosz békefenntartók – Ukrajnába mennek harcolni, úgy jelentősen meggyengül a Transznyisztriát védő haderő, így korántsem elképzelhetetlen az, hogy az egyébként a DMK fegyveres erejéhez hasonlóan rossz állapotban lévő moldovai csapatok az ország újraegyesítése céljából támadást indítanak a szakadár köztársaság ellen, két tűz közé szorítva a DMK csapatait.

Hamis zászló?

A Dnyeszter Menti Köztársaságnak reálisan nincs túl sok esélye arra, hogy nemzetközi közösség valaha önálló entitásként ismerje el, ez azonban nem jelenti azt, hogy ne próbálkoznának vele: az elmúlt években számtalan alkalommal kérték az ENSZ-t, és az Európai Uniót arra, hogy ismerje el szuverén államként.

Ennek az esélye valószínűleg a jelenleginél is tovább csökkenne akkor, ha a DMK provokáció nélkül megtámadná Ukrajnát.

A helyzet nyilván más lenne akkor, ha a DMK-t érné valamilyen irányból egy vélt, vagy valós támadás. A történelem során távolról sem ismeretlen az úgynevezett „hamis zászlós” hadművelet fogalma, melynek egyik legismertebb példája Németország 1939-es, Lengyelország általi „megtámadása” volt. Megfelelő casus belli meglétével a DMK erői mozgásba lendülhetnének, a fentebb megjelölt okok miatt az ellenfél azonban valószínűleg nem Ukrajna, hanem Moldova lenne.

Az elmúlt napokban egyre több hír érkezett arról, hogy Kisjenőben kormányellenes, oroszbarát tömegtüntetések voltak, az ezekről a rendezvényekről készült felvételeken pedig feltűnnek néhányan, akik kizárólag oroszul beszélnek.

During protests in Moldova today. Guy answers in Russian: I don't understand your languageJ: how old are you? did you learn Romanian in school?Guy: 21. No, I'm not from here, I told you. *laughs*J: so where are you from?Guy: I'm from Russia1/2 pic.twitter.com/op2TfuKFbd — Svitlana () February 28, 2023

Moszkva számára egy meglehetősen alacsony kockázattal, és mérsékelt haszonnal járó manőver lehet az, hogy támogat egyes moldovai kormányellenes megmozdulásokat: a politikai stabilitásáról egyébként sem híres államban egyáltalán nem lehet kizárni annak a lehetőségét, hogy az egyébként békésnek induló tüntetések akár az oroszbarát tüntetők, akár a rendőrség fellépésének köszönhetően erőszakba torkolljanak, megfelelő háttértámogatás mellett pedig közel polgárháborús helyzet is kialakítható az országban.

Egy ilyen forgatókönyv esetén a nyugati hatalmaknak értelemszerűen lépniük kellene valamit, és a jelenlegi háborús helyzetben lényegében kijelenthető az, hogy mindent támogatás, amit nem Ukrajna kap, az orosz háborús célokat segíti elő.

Anti-government rallies organized by the pro-russian Shor party are taking place in Chisinau, Moldova.The crowd, which was brought by buses, is trying to get to the government, but they are blocked by the police.Apparently Kremlin does not leave the idea to seize Moldova. pic.twitter.com/uel5fZXRMv — Maria (Drutska) February 28, 2023

Jelenleg természetesen kockázatos lenne bármelyik fent felvázolt szcenárió mellett egyértelműen állást foglalni, sőt, az is kijelenthető, hogy még valamilyen konfliktus kirobbanása esetén is inkább a találgatások, mint a kész tények alapján lehetne leírni azt, hogy pontosan mi is történik.

Mind egy Ukrajna felé irányuló orosz-transznyisztirai, mind egy ukrán támadásnak csekély az esélye, ugyanakkor a nemzetközi politika történetében korántsem ismeretlen eszköz a számunkra nem szimpatikus kormányokkal szemben álló politikai erők támogatása.

Címlapkép: Moldovai katonák egy 2011-es hadgyakorlaton, Ukrajnában. Forrás: U.S. Army Europe Images via Wikimedia Commons