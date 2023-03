Mit akar Putyin elérni a háborúval? – Rejtélyes írások fedhetik fel Moszkva valódi céljait

Kiss Csaba 2023. március 05. 06:10

Vlagyimir Putyin beszédeiben és szövegeiben számos orosz gondolkodó elképzeléseit fedezhetjük föl, legyen szó a XX. század első felében működő Ivan Iljinről, vagy a ma is aktív ideológusról, Alekszandr Duginról. Utóbbi annak az „eurázsianizmusnak” nevezett gondolati hagyománynak a folytatója, melynek első jeles képviselője egy száz évvel ezelőtt élt nyelvészprofesszor, Nyikolaj Szergejevics Trubeckoj volt, aki az elsőkként írt arról, hogy Oroszországnak az egész, a Kelet-európai-síkság nyugati határaitól a Csendes-óceánig tartó terület, a szűkebb értelemben vett Eurázsia fölött uralmat kell szereznie. Trubeckoj dühödt Nyugat- és ukránellenességével is megelőlegezte Putyin elképzeléseit és rögeszméit. Legfontosabb írásainak olvasása ezért jobban megvilágíthatja, miért is indította el az orosz elnök az Ukrajna elleni háborút.