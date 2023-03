Kivédhetetlen szuperfegyverrel bombázták ma Ukrajnát az oroszok - Miért is olyan veszélyes a Kindzsal?

Példátlannak nevezte az ukrán légierő szóvivője a csütörtök hajnalban lefolytatott orosz támadást, mivel soha korábban nem látott mennyiségű H-47M2 Kindzsal típusú hiperszonikus rakétát lőtt ki az orosz légierő Ukrajnára. Nem ez volt az első alkalom, hogy az oroszok Kindzsalokat használtak Ukrajnában, de messze ez volt a legintenzívebb ilyen támadás a háború kezdete óta. A Kindzsal egyike Oroszország valóban modern fegyvereinek és két szempontból problémás eszköz: egyrészt azért, mert képes nukleáris robbanófejet hordozni, másrészt azért, mert valószínűleg még a legmodernebb, NATO légvédelmi rendszerekkel sem lehet lelőni.

Példátlan támadás Ukrajna ellen

Olyan támadást indítottak, melyhez foghatóra én nem emlékszem”

- fogalmazott ma reggeli jelentésében Jurij Ihnat, az ukrán légierő szóvivője.

Megdöbbenésére az adott okot, hogy az orosz haderő összesen 81 rakétát és még egy tucat kamikaze-drónt lőtt ki Ukrajnára csütörtök hajnalban, de az ukrán légvédelem aránylag kevés rakétát tudott elfogni. Ennek oka egyrészt az volt, hogy az ukrán légvédelmi rendszerek nem tudják lelnőki a H-22-es hajó elleni cirkálórakétákat, de talán ennél is nagyobb gondot okoztak az orosz haderő H-47M2 Kindzsal vagy Kinzsal hiperszonikus rakétái.

Miért veszélyes fegyver a Kindzsal?

Oroszország aránylag kevés high-tech fegyverrel rendelkezik, de speciel a hiperszonikus fegyverek fejlesztése egy olyan terület, ahol világszinten élen járnak.

2018-ban Oroszország világelsőként demonstrált működőképes, irányváltásra képes nagy hatótávolságú hiperszonikus rakétarendszert, az Avangárd rakétával. 2019-ben ők voltak az elsők, akik hiperszonikus rakétát rendszeresítettek a stratégiai csapásmérő erőknél, majd 2022-ben, az ukrajnai háborúban Oroszország használt először élesben hiperszonikus rakétát műveleti területen - ez a Kindzsal típusú levegő-föld rakéta volt (sebességét tekintve az Iszkander-rendszer is hiperszonikus, de az ballisztikus röppályán mozog). Közben a világvezető Egyesült Államoknál, ahol számos Oroszországnál fejlettebb fegyverrendszer van hadrendben, még csak most tesztelik az első hiperszonikus rakétákat.

A Kindzsallal és az ehhez hasonló hiperszonikus fegyverekkel két nagy probléma van:

nagyon nehéz, sőt, inkább lehetetlen őket kivédeni hagyományos légvédelmi eszközökkel ,

, képesek nukleáris robbanófej célba juttatására.

Az előbbit érdemes egy kicsit kibontani, mivel az orosz propaganda hajlamos egy kicsit túlbecsülni saját fegyvereinek képességét. Ugyanakkor amellett, hogy az ukrán vezérkar is elismeri, hogy nem tudják lelőni a Kindzsalokat, érdemes arra gondolnunk, hogy

az ukrán légteret, különösen Kijev körül, a legmodernebb NATO légvédelmi rendszerek (is) védik, beleértve NASAMS-ütegeket, IRIS-T rendszereket, ezek pedig eddig nem bizonyultak hatékonynak a Kindzsal ellen.

A legtöbb, rakéta-alapú légvédelmi rendszer úgy működik, hogy igyekszik megjósolni a beérkező ellenséges rakéta vagy repülőgép röppályáját és ehhez mérten egy elfogó-rakétával likvidálni az érkező fenyegetést. Többé-kevésbé hasonló elvek mentén működnek a légvédelmi gépágyúk is (pl. Gepard), de jóval kevésbé pontosak és hatótávolságuk is kisebb.

A Kindzsal és az ehhez hasonló high-tech hiperszonikus rakéták viszont

nagyon gyorsak, képesek elérni a hangsebesség sokszorosát ( a Kindzsal elvileg akár 12 000 km/óra sebességet is el tud érni),

a Kindzsal elvileg akár 12 000 km/óra sebességet is el tud érni), rendkívül nagy hatótávolsággal rendelkeznek (Kindzsal pl. több mint 2000 kilométer),

(Kindzsal pl. több mint 2000 kilométer), és ami a legnagyobb probléma: képesek a röppálya módosítására, ezért lehetetlen pontosan megjósolni, hova csapódnak be.

Persze nem fizikai képtelenség lelőni a hiperszonikus rakétákat, hiszen egy szerencsés találat akár el is téríthet egy ilyen eszközt, de akkor is elmondható: még a legmodernebb NATO légvédelmi rendszerek sem optimalizáltak egy ilyen támadás elhárítására.

Egy szinten még inkább problémás lehet az, hogy hamarosan megérkeznek Ukrajnába az első amerikai Patriot légvédelmi rakétarendszerek - ha ezek is hatástalannak bizonyulnak a Kindzsalok ellen, Európa bajban van. Kelet-Európa védelmét ugyanis jelentős hányadban (pl. Lengyelországban és Romániában) ilyen Patriot-rendszerek látják el, ha pedig át tud hatolni rajtuk a Kindzsal-rendszer, ez azt jelenti:

Oroszország bizonyítottan rendelkezik legalább egy olyan fegyverrel, amely képes a NATO rakétavédelmi rendszerén áthatolva akár nukleáris csapást is mérni Európára.

Miért látjuk ilyen ritkán?

Ami érdekes még a csütörtöki Kindzsal-támadás kapcsán az, hogy aránylag keveset láthattunk még belőle:

Ukrajnában a mostani támadással együtt is kevesebb mint egy tucat ilyen rakétát használt el Oroszország.

Ezek alapján jogosan feltételezhető, hogy ahogy számos más, modern fegyverből, úgy az orosz haderő Kindzsalból is viszonylag limitált készlettel rendelkezik, Ukrajna becslései szerint mindössze 42 ilyen rakétája maradt az orosz légierőnek.

Ami gyakran hiányzik azokból az optimista elemzésekből, melyek azt jósolják, hogy Oroszország bizonyos haditechnikai eszközökből ki fog fogyni, az, hogy létezik olyan, hogy orosz hadiipar: vagyis Oroszország (ahogy a Nyugat is), képes az ukrán fronton elhasznált fegyvereit több-kevesebb sikerrel, kisebb-nagyobb időtávon pótolni.

Ami nagy kérdés az egésszel kapcsolatosan az, hogy a high-tech fegyvereknek mennyire vertek oda a szankciók: nem kizárt, hogy ahogy a harcjárműgyártás és modernizáció esetén, úgy az oroszoknak más fegyverek esetén is szükségmegoldásokkal kellett élniük, bizonyos high-tech képességeket ki kellett szedniük egyes újonnan gyártott fegyverekből. De hogy ez pont a hiperszonikus fegyverek esetén mennyire lenne így, azt nem látni - mivel az ilyen eszközöknek presztízsértéke van, nem feltételezhető racionálisan, hogy épp a hiperszonikus fegyverekből fogják kispórolni az oroszok az anyagot.

Az orosz sorozatgyártó kapacitás mértéke viszont akárhogy is nézzük, kérdéses - vélhetően ez az oka annak, hogy eddig is spóroltak az oroszok a high-tech eszközökkel.

Ugyanakkor nem biztos, hogy ez örökre így is marad: ahogy a nyugati országok, úgy Oroszország is igyekszik a háború miatt felpörgetni hadiiparának fejlesztését, legyen szó akár meglévő üzemek létesítéséről, akár újak építéséről. Bár körülményes és extra tervezést kíván, a nyugati technológia is helyettesítő hosszú távon: legyen szó akár nemzeti gyártóképesség fejlesztéséről, akár például kínai alkatrészek gyártásba való beemeléséről. Utóbbi azért sem elhanyagolható tényező, mert speciel hiperszonikus rakéta-technológiában Kína is előrébb jár, mint a nyugati országok. Speciel a Kindzsal esetén pedig azt sem tudjuk, mekkora a rakétarendszerben a külföldi és a saját gyártású alkatrészek aránya.

A Kindzsal, illetve az ehhez hasonló fegyverek, hosszú távon pedig nem csupán Ukrajnára lehetnek veszélyesek.

