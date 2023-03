Egy magyar katasztrófa, amelyről címlapon értesült az egész világ

A korszak legjelentősebb világlapjai, többek között a New York Times is címlapon hozta az egy világvégi kis magyar faluban, Szatmárököritóban 1910-ben bekövetkezett tragédiát. Húsvét vasárnapján nagy mulatságot tartottak a településen, azonban az ünneplés katasztrófába fordult, mikor kigyulladt a pajta, ahol a bált tartották. Több mint háromszázan vesztették életüket, ezzel a szatmárököritói tűzvész a maga korának egyik legnagyobb katasztrófájává vált, csak a Titanic 1912-es tragédiája tudta elhomályosítani. A tűzvész előzményei és utóélete igencsak rossz bizonyítványt állítottak ki a korabeli magyar hatóságokról.

Egy magyar tragédia a világlapok címlapjain

Ököritófülpös az ország északkeleti csücskében, a román és az ukrán határtól nem messze található, kevesebb mint kétezer lakosú község Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Három falu – Szatmárököritó, Fülpös és Mácsa – összeolvadásából jött létre 1950-ben, de Ököritó, később Szatmárököritó már a XIII. században is lakott település volt. A mai Ököritófülpös címerében egy égő pajta található, ami arra a már több mint száz éve történt tragédiára emlékeztet, amelyről annak idején – nem túlzás – Ököritó világhírűvé vált.

1910. március 27-én, húsvét vasárnapján ugyanis több mint háromszáz, egész pontosan 312 ember vált a lángok martalékává alig húsz perc leforgása alatt, miután kigyulladt egy pajta, ahol több száz ember mulatott egy bálon. A tűzvész – amely két évvel előzte meg a Titanic elsüllyedését, az évtized másik nagy katasztrófájáét – a világ vezető újságjainak címlapjaira került.

A The New York Times két nappal a tragédia után, március 29-i számában számolt be az esetről, méghozzá a címlap középső hasábjának tetején, vagyis az újság legkiemeltebb helyén (akkoriban hét hasáb volt a címlapon).

300-AN ÉGTEK HALÁLRA EGY BÁLON MAGYARORSZÁGON. A terem egyetlen ajtaját beszögezték, hogy távol tartsák a többi táncost. A lángra kapott díszek leestek, és fölgyújtották a női ruhákat. – Pánik tört ki, és a kijáratnál kialakult tolongás miatt nem lehetett kinyitni az ajtót

– olvashattak az amerikai olvasók az „Oekoerite”-ben történt tűzvészről.

A világ akkoriban egyik legolvasottabb lapja, az 1944-ben megszűnt, de a tragédia idején mintegy egymilliós példányszámú francia Le Petit Journal című napilap, amely – szemben az akkor képek nélküli New York Times-szal – minden címlapján színes rajzot közölt, április 10-én hozta címlapon az esetet, illusztrálva is a pajtában kitört tűzvészt.

Egy lángoló bálterem

– áll a címlapon, illetve a belső oldalon olvasható cikk címében.

Az ököritói tűzvész a francia Le Petit Journal 1910. április 10-i számának címlapján. Forrás: Gallica / Wikimedia Commons

Egy szemtanú elmondása szerint a katasztrófa helyszíne rémisztő benyomást kelt. Elszenesedett holttestek fekszenek egymásra halmozódva. A romok közül hallani a még élő sérültek segélykiáltásait. Hatalmas pusztulás uralkodik az egész környéken

– értesülhettek a Le Petit Journal olvasói a tragédia szörnyű részleteiről.

A The New York Times és a Le Petit Journal csak a legjelentősebb lapok azok közül, melyek címlapon hozták a tragédiát, számos más országban is címlapra került az ököritói tűzvész. Hogy pontosan mi történt, annak leírásához a továbbiakban a korabeli magyar lapok tudósításaihoz fordulunk.

Ököritófülpös címere, jobb oldalon a lángoló pajtával. Forrás: Ököritófülpös Facebook-oldala

Hogyan történt a tragédia?

Húsvét vasárnapjának estéjére tervezték a nagyszabású mulatságot Szatmárököritóban. Mivel húsvét idejére a katonai szolgálatukat töltő huszárok kimenőt kaptak, számosan közülük is részt vettek a bálban. Nem csak Ököritó népe volt jelen, a falu fiataljai ugyanis már napokkal korábban bejárták a szomszéd településeket (Győrtelek, Porcsalma, Penyige, Mácsa), hogy elterjesszék a mulatság hírét. Húsvét vasárnap aztán szép számmal is érkeztek elsősorban környékbeli fiatalok.

A tragédia egyik oka ez volt: akkora tömeg vett részt a bálon, hogy a már csak elüszkösödött romokat látó tudósítók el sem tudták képzelni, hogyan fértek el ennyien az alapvetően mezőgazdasági célokra használt pajtában. Az Ujság kiküldött tudósítója így írt a március 30-án megjelent riportjában:

Mérczét szerzek és lemérem a helyet. Tizenöt méter hosszu, tiz méter széles, vagyis százötven négyszögméter összesen. Ha egy négyszögméterre csak három embert veszek, – ami nem engedhető meg – akkor is négyszázötven ember szorult be, de ugy, mint a hering.

A beszámolók között erős szórás van a mulatozók összlétszámát illetően, de valahol félezer körül lehetett a valós szám.

A pajta méretéhez képest nagy tömegnél is nagyobb probléma volt azonban az, hogy teljesen figyelmen kívül hagytak bármilyen tűzvédelmi meggondolást. Bár a korban messze nem voltak olyan szigorú tűzvédelmi szabályok, mint manapság, azon a korabeli tudósítók is csodálkoztak, hogy a hatóságok hogyan adhattak engedélyt a táncmulatság megrendezésére a több évtizede épült pajtában. Egyedül a falu papja, Kovács Gusztáv lelkész ellenezte a bált – igaz, ő hitéleti megfontolásokból.

A pajtában a világítást petróleumlámpákkal és lampionokkal oldották meg – utóbbiakat a tudósítások többsége „hólyaglámpa” névvel illeti. A hólyaglámpa disznóbélből készül, bele gyertyát tesznek. Feltehetően egy ilyen hólyaglámpa kapott lángra, és a legtöbb szemtanú elmondása szerint egy mulatozó huszár ezt kardjával le akarta ütni a földre, hogy ott eltapossák. A hólyaglámpa azonban nem madzagon, hanem dróton függött, így mikor a huszár kardjával hozzáért, az fölpattant, és lángba borította a pajta nádtetejét. Ettől a pillanattól kezdve 15-20 perc alatt leégett az egész fatákolmány.

A leégett pajta romjai Jelfy Gyula fotóján. Forrás: OSZK Digitális Képarchívum

Azonban nem lett volna ennyire súlyos a tragédia, ha a szervezők nem követnek el még több durva hibát. Az egyik az volt, hogy a csűrt ki sem takarították rendesen: a tetőgerendákon még ott voltak az előző mulatságból megmaradt, díszítésként használt megszáradt gallyak, a pajtában megmaradt takarmányt és terményt pedig nem távolították el, csak az épület sarkaiba söpörték.

A legvégzetesebb hiba azonban az volt, hogy a csűr két kapuját bedeszkázták, a legtöbb beszámoló szerint azért, hogy ne tudjanak bejutni a nem fizető vendégek. Egyetlen kis ajtó volt, ahol a mulatozók ki- és bejárkálhattak, itt volt a pénztár is.

A pajtában nagyon gyorsan terjedt a tűz, az égő tetőről lehulló égő nád, díszek és gallyak miatt pedig a mulatozók ruhái is lángra kaptak. Az egyetlen ajtó előtt idővel két méter magas emberhalom magasodott föl – az eltiportak holttestei –, a még bent lévő élők ezt a halmot megmászva próbáltak menekülni. Sokan azok közül is, akiknek sikerült kimenekülniük, „mint égő fáklyák futkostak ide-oda”, és már nem sikerült eloltaniuk égő ruhájukat. Még napokkal később is találtak megégett holttesteket kutakban; volt, akit messze a falu határától találtak meg összeégve. Oltásra nem volt mód, a falu tűzoltófecskendője ugyanis elromlott, a szomszéd településekről érkező tűzoltók pedig már csak a pajta füstölgő romjait találták meg.

Embermagasságban voltak a halottak az ajtó előtt, vagy legázolták egymást, vagy megfulladtak a füstben, vagy elégtek. A melegségtől szétpattanó petróleumlámpákból tüzcseppek hullottak alá s a nem sokáig tartó küzdelem sajátságos méhzsongássá fajult

– írta Kovács Gusztáv a falu anyakönyvébe, ahol négy oldalon keresztül ecsetelte a katasztrófát. Összesen 233 ököritói halálát jegyezte föl a lelkész – a falu akkoriban 2000 fős volt –, ehhez jött még több tíz környékbeli lakos.

Mikor hajnalban világosodni kezdett, akkor mutatkozott meg csak a pusztítás a maga szörnyű valójában. A korabeli leírások részletesen ecsetelik, ahogy a kétségbeesett hozzátartozók az elszenesedett holttestek között próbálják megtalálni családtagjaikat, és csak egy-egy ruhafoszlányból ismerik föl őket. Akiknek a holttestét ily módon sikerült azonosítani, azokat a családnak adták, hogy eltemesse. 127 ember azonban a fölismerhetetlenségig összeégett, őket egy közös tömegsírba temették el. A pajta helyén ma emlékmű áll, azóta az anyakönyvek átvizsgálása révén minden áldozatot sikerült azonosítani, és nevüket fölvésték az emlékműre.

A tragédia helyszíne a tűzesetet követően. Forrás: Wikimedia Commons

Többnyire fiatal lányok – mintegy kétszázan – vesztek oda a tűzvészben, ugyanis a kaotikus menekülésben csak az erő számított: senki nem törődött a másikkal, az erősebb átgázolt a gyengén. De az áldozatok életkora a csecsemőtől az aggastyánig terjedt. Egész házak néptelenedtek el – tudósítások följegyezték, hogy még a szomszéd falvakban is az éhező állatok bőgése mutatta, hol nem maradt egyetlen túlélő sem. Sok gyermek árvaságra jutott, és volt szülő, aki az összes gyermekét elvesztette. Potor Sámuel községi bíró, aki a pénztáros volt a bálban, négy gyermekét, édesanyját és feleségét vesztette el a tűzvészben.

A faluban évekig nem rendeztek mulatságokat, és katonákat is csak az I. világháború idején kezdtek újra besorozni Ököritóról.

Felelős nincs

A tragédiához tehát elsősorban az emberi felelőtlenség vezetett, ugyanakkor felelősségre vonás nem történt. A vizsgálóbíró és a helyi járások szolgabírái azt állapították meg, hogy

csakis a véletlen szerencsétlenség esete forog fenn

– írta Az Ujság.

Az újságírók, akik ezzel a magyarázattal nem elégedtek meg, a katasztrófa okát a hatóságok és a szervezők hanyagságában, illetve a mulatozók felelőtlenségében és vakmerőségében jelölték meg. Jellemző egy Az Ujság tudósítója által megkérdezett 93 éves helyi öregember nyilatkozata:

Azt hittük, ha eddig jó volt, ezentul is jó lesz. Aztán meg hiába lett volna minden. Ha betiltották volna a tánczot, akkor még száz szuronyos csendőrnek is ellene szegült volna ez a nép!

Móricz Zsigmond, aki maga is egy szatmári faluból, Tiszacsécséről származott, előbb a Nyugatban megjelent cikkében foglalkozott a katasztrófával, később A fáklya című regényében dolgozta föl, fiktív történetbe ágyazva. Móricz az Ököritó című 1910-es írásában általános magyarázatot keres a tragédiára és a felelősökre: egyfajta morális züllésre vezeti vissza a katasztrófát, amelyet részben az okozott, hogy a városi kultúra, a modern divat behatolt a falvakba is, és azt minden áron követni akarták, akkor is, ha a feltételek nem voltak adottak hozzá. A nép olyan mulatságot akartak rendezni, mint amilyent a városban tartanak, csak éppen egy több évtizede összetákolt csűrben.

Móricz Zsigmond 1920 körül Székely Aladár fotóján. Forrás: Wikimedia Commons

„Mi is történt Ököritón? A szomszéd falvakban már van rezesbanda, na hát lesz nekik is! De olyan, hogy olyan nincs több a megyébe. És neki a falunak, neki a környéknek, fel kell hajtani a népet, itt legyen mindenki húsvét vasárnapján! mert olyan bált kell csinálni, a milyen még nem volt! Azért is kell vasárnapra tenni, ünnep első napjára, a mi eddig rettenetes szentségtörés lett volna! táncolni! ünnep első napján! De mit! ott egye a fene a papokat, a hun egy kicsirázott, szakadjon rájuk az ég, meg egy darab isten!... Ez a tónus az, a mi az egész életükben uralkodik, s ami megtermette a rettenetes bajt. Beszögezték a kaput? hát persze hogy beszögezték! Hogyne szegezték vóna, mer még a császár se jön be ott fizetés nélkül! Próbálja meg! Míg a koronát le nem teszi! De még be se néz oda korona nélkül senki! (…) Rossz petróleumlámpát és lampiont hozott a kultúra, a melyben bizakodva ötszázan mertek máglyára állani. Mert míg fáklyával világítottak, addig bizony nem táncolt csűrben senki éjszaka!” – írta Móricz, aki ezt a hozzáállást „magyaros keménységnek” nevezi, s szerinte ennek adja tanúbizonyságát az is, hogy a környékbeli falvakban már másnap hasonló táncmulatságokat tartottak.

A fáklya című regényében az író a járásorvos szájába adja véleményét:

A magyar faj rendkívül könnyelmű a veszedelmekkel, a halállal szemben. Az óvatosság és az elővigyázat hiányzik a természetéből. Németek, franciák közt nem eshetett volna meg ilyen katasztrófa. Azok nem mentek volna a petróleumlámpával világított szalmafedelű állásba táncolni, vagy ha igen, nem szögezték volna be a kaput. Annál sokkal jobban szeretik az életüket.

A katasztrófa utóélete

A hatóságok nem csak akkor hibáztak, amikor engedélyt adtak a táncmulatság megrendezésére a tűzveszélyes pajtában, hanem a katasztrófa után is rengeteg hibával és felelőtlen döntéssel tetézték a bajt. Ezek közül a legsúlyosabb az, hogy a súlyos sérültek nem kaptak megfelelő ápolást, ezért sokan elhunytak azok közül, akik normális orvosi ellátás mellett túlélhették volna a tragédiát. Még hetekkel a katasztrófa után is halt meg a tűzben megsérült ember.

A tűzvészben elhunytak temetése az ököritói temetőben Jelfy Gyula fotóján. Forrás: OSZK Digitális Képarchívum

A budapesti önkéntes mentőegyesület jelentős fölajánlást tett: megfelelő számú orvost és gyógyszert küldenének a helyszínre, amennyiben a vármegye ezt igényelné. Azonban az alispán a következőt válaszolta:

Szives részvétükért köszönetet mondva, értesitem, hogy Ököritón egyéb munkálat már nincsen, mint háromszázon felüli hulla eltemetése.

Pedig több tucat összeégett áldozat szorult állandó orvosi ellátásra és gyógyszerekre, s mindkettőben hiány volt a környéken. A Pesti Napló tudósítója, az első magyar oknyomozó újságíróként is emlegetett Fényes László a lap április 6-i cikkében számolt be az állapotokról, miután kétnapos látogatást tett Ököritón és környékén. Helyszíni riportja szerint a gyógyszerek lassan érkeznek meg a közeli városokból, miközben rengeteg sebesült fekszik otthon súlyos égési sérülésekkel, és alig van orvos, aki ellátná őket. A hozzátartozók kovásszal és ganéjjal próbálják borogatni a sérültek sebeit, és kétségbeesésükben orvosnak hiszik a házukba betérő tudósítót.

Egész Európa szeme Ököritón van, egész Európa részvéte ide fordul és ebből a rengeteg részvétből annyi valóság alakult ki, hogy ez a három ember: egy uriasszony, egy nevelőkisasszony és egy messziről jött körorvos izzadtságtól és vértől lepve igyekszik legalább negyven ember munkáját helyettesiteni. Hát nem gyalázat ez?

– osztja meg fölháborodását Fényes.

Az ököritói tragédia a szlovén Domoljub napilap 1910. április 7-i számának címlapján. Forrás: Wikimedia Commons

A legsúlyosabb sérülteket kórházba szállították, de mivel az alispán nem kért a budapesti mentők mentőkocsijaiból, ökrösszekéren. Az újságíró által megkérdezett vármegyei tiszti főorvos erre azt válaszolta neki, az ökrösszekér jobb, mint a betegszállító. „Az csak elv, amit az urak beszélnek. A gyakorlatot mi értjük” – válaszolja a főorvos, mikor Fényes László felrója neki, hogy miért nincs elég orvos és ápoló. Mindezek után az újságíró csak egyetértőleg tudja idézni, amit a Frankfurter Zeitung című német lap helyszínre látogató riportere írt:

Budapestről indul a világ leggyorsabb vonata, gyorsabb a Pacific-vonatnál. Este 9 óra 10 perckor felülünk a gyorsvonatra s kilenc óra alatt Ázsiában, a legsötétebb Ázsiának kellős közepében vagyunk: Ököritón.

A Pesti Napló pedig ezt írta a tragédia kapcsán:

„Az, ami Ököritón, ezen a gyászos húsvéten történt, Magyarország közigazgatására vet sötét árnyékot. Jön egy ünnepnap és háromszáz ember életét veszti, mert végzete egy nyomorult közigazgatás alá helyezte. Nincs hatóság, amely őrködne fölötte, mintha nem is Magyarországban, Szatmármegyében, hanem Afrika közepén élnének.”

A magyar közigazgatás az adományok szétosztását illetően is csúnyán levizsgázott. Mint arról Az Ujság 1911. március 14-én, vagyis csaknem egy évvel a tragédia után beszámolt, Magyarországról és külföldről is tekintélyes összegű, 150 ezer korona adomány gyűlt össze alig egy hónap alatt a katasztrófa áldozatainak megsegítésére. Még egy szegény hercegovinai faluból is jött adomány. A segélyek kiosztását a kormányra bízták, azonban majdnem egy év elteltével az ököritói áldozatok hozzátartozói ebből semmit nem láttak:

megrekedt valahol a czopfos bürokráczia valamelyik labirintusának páncélszekrényében

– írta a lap tudósítója, aki aztán elutazott Ököritóra, és beszélt Kovács Gusztáv református lelkésszel is.

A lelkész megerősítette, hogy az adományok megrekedtek a bürokrácia útvesztőiben. A belügyminiszter kérésére az adományok kiosztásához öt kulcsot állapítottak meg a katasztrófa okozta veszteség, illetve a vagyonosság arányában.

„A kulcsokat írásba foglaltuk, jegyzőkönyvet szerkesztettünk és a belügyminisztérium urai elvitték azt magukkal. Hetek, hónapok multak azóta, és állandóan sürgettük az elintézést. A belügyminiszterium igéretekkel tartott minket és egy nap felszólított bennünket, mutassuk be a segélyben részesitendők pontos vagyoni kimutatásáról szóló listát, a kulcsokon némi módosítást kell végezni. Ennek megtörténte után nyomban folyósittatik az adományok összege. Eddig van, többet nem tudok” – idézi Az Ujság a lelkész szavait.

Temetési menet Szatmárököritón a tűzvész után Jelfy Gyula fotóján. Forrás: OSZK Digitális Képarchívum

A Világ című lap tudósítója a szerencsétlenség negyedik évfordulóján kereste föl Ököritót, és arról írt, hogy a segélypénzeket addigra már kiosztották. De sok köszönet nem volt benne.

Vagyonszaporodásnak nincs nyoma a községben, legfeljebb fölös fényüzésnek. Az egyszerü paraszti házakban bársonydivány, nádszék, polituros szekrény, aranyrámás tükör, a segélyek szétosztása utáni hetekben szekérszámra hordták őket Mátészalkáról

– írta a tudósító, alig titkolva fölháborodását. A pajta helyére négy év alatt még csak egy emlékművet sem emeltek.

Címlapkép: Az ököritói tűzvész a francia Le Petit Journal 1910. április 10-i számának címlapján. Forrás: Gallica / Wikimedia Commons