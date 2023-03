Leleplező videó: ezért követik el az oroszok ugyanazokat a súlyos hibákat újra és újra az ukrán fronton

Érdekes videót tett közzé az amerikai Task & Purpose haditechnikai és biztonságpolitikai hírportál, melyben annak az okait firtatják, hogy miért követi el az orosz hadvezetés ugyanazokat a harctéri hibákat újra és újra az ukrajnai háborúban. A videó elsősorban a néhány hete, a Vuhledar térségében történt kudarcos páncélos-roham hátterével foglalkozik, de érdekes megállapításokat tesz az orosz haderő szervezésével és vezetői logikájával kapcsolatosan is.

Néhány hete kudarcos páncélos-rohamot hajtott végre az orosz haderő Vuhledár térségében: az oroszok több mint száz tankot, gyalogsági járművet, szállítójárművet hajtottak neki a településnek, tüzérségi, elektronikus harcászati és légi fedezet nélkül. A támadásban több tucat harcjármű vált harcképtelenné és katonák százai estek el, a túlélők visszavonultak. Vuhledár a mai napig ukrán kézen van.

Kapcsolódó cikkünk 2023. 02. 10. Szétverték az orosz támadást Vuhledárnál: legalább 31 páncélos veszett oda

A Task & Purpose amerikai haditechnikai és biztonságpolitikai szakportál az eseményen felbuzdulva videót csinált, melyben annak az okait próbálják meg kideríteni, hogy miért követ el az orosz haderő a háború kezdete óta ugyanolyan hibákat újra és újra. Emlékeztetnek:

a háború kezdetén Kijev külvárosi térségében is hasonló rohamokat hajtott végre az orosz haderő – küldték előre a tankokat, harcjárműveket, csapatlégvédelem és tüzérségi támogatás nélkül, végeredményében kudarcosan.

Az, hogy egy év elteltével is hasonló hibákat követ el az orosz hadvezetés, az amerikai biztonságpolitikai elemzők szerint négy tényezőnek tudható be:

a túlzott rivalizálás egyes orosz műveleti csoportok közt, nincsenek megfelelő kommunikációs csatornák a harctéri tapasztalatok megosztására, az ukrán haderő taktikáinak és fegyvereinek állandó változása, az orosz katonai vezetők alacsony képzettsége és a legénységi állomány alacsony motivációja.

Magával Vuhledárral kapcsolatosan megjegyzik: a település egyrészt azért fontos, mert az ukránok innen tűz alatt tudják tartani a Donbaszt és a Krímet összekötő vasútvonalat, másrészt pedig azért, mert a település mellett van Ukrajna egyik legnagyobb szénlelőhelye. Kitérnek arra is, hogy a települést 2014 óta folyamatosan készítette a fegyveres cselekményekre az ukrán hadvezetés: tüzérségi állásokat, lövészárkokat, megerősített fedezékeket építettek az elmúlt évek alatt. Emellett Vuhledár térsége azért is nehéz terep, mert magaslaton helyezkedik el, melyet a támadók csak nyílt mezőkön átgázolva tudnak megközelíteni.

Mindezt tetézi még, hogy az ukránok amerikai gyártmányú, tüzérségi eszközökből kilőhető harckocsi-aknákkal lepték el a Vuhledar körüli mezőket. Ez azért is problémás, mert az ukránok a felszámolt aknamezők területére is bármikor újabb aknamezőket tudnak telepíteni anélkül, hogy akár egyetlen katonát fizikálisan a térségbe kellene küldeniük. A Task & Purpose szerint az oroszok harcjármű-veszteségeinek többségét a térségben ez okozta.

Visszatérve az orosz hadvezetés hibáira:

a Task & Purpose felhívja a figyelmet arra, hogy Oroszország oldalán nem csupán a reguláris erők harcolnak, hanem számos, egymástól hadvezetési szempontból független szervezet, ilyen például az úgynevezett „Donyecki Népköztársaság,” a „Luhanszki Népköztársaság,” a Wagner csoport, illetve más orosz PMC-k.

Emellett a reguláris erők képességeinek tekintetében is jelentős eltérések vannak mind képzettség, mind felszerelés tekintetében attól függően, hogy adott alakulat Oroszország melyik régiójából származik. Ez a decentralizált struktúra szervezési szempontból azért is problémás, mert a különféle szervezetek közt nagyon minimális az információ-megosztás, ezért a harctéren elkövetett hibák és tanulságok megosztása is minimális – lényegében minden ilyen katonai alakulat a saját kárán tanul.

Az amerikaiak arra is felhívják a figyelmet, hogy vannak olyan csoportok a hadszíntéren, melyek kifejezetten rivalizálnak egymással: ilyen például a Wagner-csoport és a védelmi minisztérium PMC-je, a „Patriot” (Hazafi) zsoldosbrigád is. Szerintük az ilyen szervezeteknek egyszerűen nincs oka arra, hogy bármilyen információt megosszanak egymással, sőt, sokszor műveleti céljaik is teljesen eltérőek. Az amerikaiak szerint a Wagner például szándékosan arra törekszik, hogy Bahmut mindél nagyobb arányát kebelezze be minél inkább kiszorítva más katonai csoportokat a térségből, mivel Jevgenyij Prigozsin, a PMC vezetője magának akarja a város sóbányáit és az innen keletkező bevételeket.

Kitérnek a szakadár „népköztársaságokra” is az amerikai elemzők: azt állítják, hogy számos műveleti színtéren, például Vuhledárnál is az orosz veszteségek zömét a két szakadár területen mozgósított, mintegy 180 ezer ember adta ki, akik alapvetően rosszabbul voltak felszerelve és kiképezve, mint az orosz reguláris erők. A képzettség, szervezettség és fegyverzetbeli problémákat az orosz vezetés a területek annexiójával és a „népköztársaságok” milíciáinak reguláris erőkbe való beolvasztásával próbálja meg orvosolni, de még idő, mire ennek eredménye lesz.

Visszatérve Vuhledarra: az oroszok már több nagyobb támadást is indítottak az elmúlt bő egy év során a település ellen, már tavaly februárban kazettás bombát dobtak le a térségben, mára pedig nincsen egyetlen olyan épület sem Vuhledarban, amely ép lenne. Az oroszok az év elején újabb offenzívát indítottak: azzal próbálkoztak, hogy bekerítik a várost, nem frontálisan mennek neki a település körüli védvonalaknak – januárban át is tudták törni a délkeleti szektorban. Az ukránok visszavonultak, de megfogták az orosz támadást, mivel az oroszokat gondosan előkészített csapdák, az orosz csapatmozgásokat figyelő drónok és precíz ukrán tüzérségi tűz várta.

A katlanba jutott orosz csapatok mögé pedig a fent említett tüzérségi fegyverekből kilőhető aknamezőt szórták le, ami teljes káoszt eredményezett a visszavonuló orosz csapatok körében.

Mindezt tetézte az, hogy az utakat tüzérségi tűz alatt tartották, az utak mellett pedig harckocsi-aknák várták az orosz járműveket.

A Task & Purpose szerint a januári, Vuhledar elleni támadásban a DNR és az orosz tengerészgyalogság mellett az oroszországi Tatárföld (Tatársztán) régióból származó önkéntesek is nagy számban részt vettek, akiknek felkészítéséről főleg a régió vezetése gondoskodott. Tatárföld Oroszország egyik legszegényebb régiója, ezért a katonák felszerelése és kiképzése finoman szólva is hiányosra sikeredett. Az amerikai elemzők szerint ráadásul az akcióban résztvevő alakulatok és a korábban Vuhledárt ostromló, „Donyecki Népköztársasághoz” tartozó alakulatok közt semmilyen tapasztalat-csere, felkészítés nem történt.

Végül arra is kitérnek, amit maguk az oroszok is sokszor a háború egyik legnagyobb hibájaként emlegetnek:

az orosz haderő egyszerűen képtelen hatékonyan összfegyvernemi műveleteket lefolytatni, vagyis például most is tüzérségi és légi támogatás nélkül küldték előre az oroszok a gépesített gyalogságot.

A Task & Purpose ezt nagyrészt az orosz kommunikációs rendszerek fejletlenségének tudja be, ennek eredménye, hogy sok esetben a harctéri parancsnokok képtelenek összekapcsolni a felderítőket, drónokat, a tüzérséggel. Szerintük ez abból is látszik, hogy az orosz tüzérség, különösen a háború korai szakaszában, gigantikus mennyiségű lőszert használt el (volt, hogy napi 60 ezer lőszert lőttek el a fronton), pusztán abban a reményben, hogy a pontosság hiányát a nagy mennyiséggel tudják majd pótolni. Ez azonban a lőszerkészletekre és az intenzív használattól romló minőségű tüzérségi eszközökre, ebből fakadóan pedig az orosz logisztikai képességekre is hatalmas terhet rótt. Mostanra pedig az orosz tüzérség napi lőszerhasználata átlagosan 20 ezerre csökkent.

Oroszország különféle frakciói nem kommunikálnak egymással, hanem versenyeznek és közben nagyon büszkék arra, hogy teljesen önállóak. Nincs ösztönző arra, hogy együttműködjenek, mert minden csoport magának akarja a győzelmet annak érdekében, hogy politikai helyzetét előre mozdítsa Putyin szemében”

– fogalmaznak.

Az ukrán hírszerzés információira hivatkozva az amerikai elemzők azt állítják, hogy most az orosz haderő elsősorban könnyűgyalogsági alakulatokra támaszkodva próbálja elérni céljait a frontvonalon, részben ennek indoka a magas járműveszteségek mellett természetesen a szélsőséges időjárás is. Oroszország most körülbelül 500 ezer embert tud az ukrán frontra küldeni – 300 ezer mozgósított katonát és még 200 ezer önkéntest -, nem teljesen kizárható, hogy pusztán a mennyiséggel áttörést tudnak majd elérni a frontvonalakon – zárja gondolatait a Task & Purpose kommentátora.

Az orosz hadvezetést amúgy Oroszországon belülről is rendszeresen kritizálják az ország saját milbloggerei, Rusztam Muradov, a keleti műveleti csoport parancsnokát a Wagnerhez köthető Telegram-csatornák halálosan meg is fenyegették a vuhledari kudarc után:

Kapcsolódó cikkünk 2023. 02. 12. Egyetlen videó megmutatja, miért szenvedett fájdalmas veszteséget az orosz haderő Vuhledárnál

Címlapkép: NurPhoto / Contributor via Getty Images