Meglepő helyen csap össze legnagyobb riválisával Amerika – Nem véletlenül mostanra időzítették a provokatív bejelentést

Mikor 1949-ben a Kínai Kommunista Párt hadereje, a Népi Felszabadító Hadsereg legyőzte a Kínai Köztársaság erőit, a köztársaság vezető pártja és a kormány Tajvan szigetére menekült. Az 1911-ben létrehozott Kínai Köztársaság azóta is az egész Kína fölötti fennhatóságot tartja fönt magának, ahogy az 1949 óta működő Kínai Népköztársaság is. Ez tartós status quót eredményezett:

MIND PEKING, MIND TAJPEJ, MIND A VILÁG MÁS ORSZÁGAI HANGSÚLYOZZÁK, HOGY ELISMERIK AZ „EGY KÍNA” ELVET, CSAK AZ EGY KÍNÁNAK KI A KÖZTÁRSASÁGOT, KI A NÉPKÖZTÁRSASÁGOT TEKINTI.

A Mao Ce-tung vezette népi Kínának 1949 után beletelt egy időbe, míg a világ nagyobb része előtt a Kínai Népköztársaságot tudta elismertetni a hivatalos Kínaként. Az ENSZ 1971-ben hozott határozatában vonta meg elismerését Tajvantól, és ismerte el a kommunista Kína legitimitását az egész ország fölött. A Kínai Népköztársaság ezzel rögtön a nemzetközi szervezet legmagasabb szintjére, a Biztonsági Tanács állandó tagjai közé is bekerült.

Bár az Egyesült Államok is megvonta elismerését a Kínai Köztársaságtól, az 1979-es Taiwan Relations Act törvény értelmében de facto diplomáciai kapcsolatok létesültek Tajpej és Washington között,

illetve az Egyesült Államok a sziget védelmének támogatására is kötelezettséget vállalt. Washington ugyanakkor évtizedek óta lebegteti, hogy aktívan is beavatkozna-e, ha Kína részéről támadás érné Tajvant – eme „stratégiai kétértelműség” célja Peking elrettentése egy a sziget elleni támadástól.

Az ENSZ 1971-es döntését követően a világ országai sorra vonták meg elismerésüket a Kínai Köztársaságtól, és ismerték el a kommunista Kínát. Ez ugyanakkor nem jelentette azt, hogy mindenféle diplomáciai kapcsolatot megszakítottak volna Tajvannal: sok országban ma is működnek tajvani nagykövetségek, a főváros után elnevezve „tajpeji képviseleti irodaként”. Egyetlen olyan ország sincs, amely mindkét Kínát hivatalosan elismerné, az elismerés kizárólagos, Peking szemében ugyanis vörös posztó lenne egy független Tajvan elismerése a magáé mellett. Tajvan mint sziget maga sem kívánja kinyilvánítani függetlenségét, ez ugyanis szinte automatikusan kínai válaszcsapást provokálhatna.

MÁRA 14 ORSZÁG MARADT MINDÖSSZE, AMELYIK A KÍNAI KÖZTÁRSASÁGOT ISMERI EL, VAGYIS TAJPEJJEL TART FÖNT HIVATALOS DIPLOMÁCIAI KAPCSOLATOT, PEKINGGEL NEM.

2016 óta összesen nyolc állam szakított Tajvannal: Burkina Faso, Dominikai Köztársaság, El Salvador, Kiribati, Nicaragua, Panama, São Tomé és Príncipe és a Salamon-szigetek. A diplomáciai kapcsolatok fölmondását a Kínai Népköztársaság általában busásan meghálálja, és igyekszik erős befolyást szerezni az adott országban.

Legutóbb Paraguay kapcsán merült föl, hogy szakítana Tajvannal. A 7 milliós dél-amerikai országban április végén választások lesznek, az ellenzéki jelölt pedig azt ígérte, fölveszik a diplomáciai kapcsolatokat Pekinggel, az agrárország marhahús- és szójaexportjának ugyanis szüksége van a kínai exportpiacra.

Az Egyesült Államok igyekszik nyomást gyakorolni azokra az államokra, amelyek a Tajvannal való szakítást tervezik, hogy ne tegyék ezt, főleg legközelebbi befolyási övezetében, Közép-Amerikában és a karibi térségben, ahol a Tajvant még elismerő országok éppen fele található. Jól mutatja ezt a közép-amerikai Honduras példája.

A tavaly januárban hivatalba lépett baloldali hondurasi elnök, Xiomara Castro a 2021-es elnökválasztás előtt azzal kampányolt, hogy szakítana Tajpejjel, és fölvenné a diplomáciai kapcsolatokat Pekinggel. Megválasztása után az Egyesült Államok szabályos diplomáciai offenzívába kezdett, még Kamala Harris amerikai alelnök is ellátogatott a közép-amerikai országba, hogy meggyőzze az új államfőt a Tajvannal való diplomáciai kapcsolatok fönntartása mellett. Az elnök ezt követően azt mondta, reméli, hogy fenntarthatja a kapcsolatokat Tajvannal.

Kedden azonban robbant a bomba: Castro Twitter-oldalán jelentette be, hogy megbízta Eduardo Enrique Reina külügyminisztert a Kínai Népköztársasággal való kapcsolatfölvételre.

Mivel Peking csak akkor veszi föl a diplomáciai kapcsolatot egy országgal, ha az megvonja elismerését Tajpejtől, így ez egyben a Tajvannal való szakítás bejelentését is jelentette.

Tomas Zambrano hondurasi ellenzéki képviselő a bejelentés után arra figyelmeztetett, hogy a döntés hatással lenne Honduras Egyesült Államokhoz fűződő viszonyára, hozzátéve, hogy nagyon sok hondurasi család függ az ott dolgozó rokonaik által küldött pénzektől. Az Egyesült Államok ráadásul Honduras legfőbb kereskedelmi partnere.

De mit tud Kína ígérni a diplomáciai lépésért cserébe? Peking gazdaságilag már évek óta jelen van az országban, így például 298 millió dollárral támogatta egy vízerőmű gátjának megépítését, és már szó van egy következő gát építéséről is. Honduras azt reméli, hogy a diplomáciai kapcsolatok létesítésével még jobban megnyílik az út a kínai befektetések előtt.

Eduardo Reina hondurasi külügyminiszter azt mondta, a kapcsolatfölvétel tisztán pragmatikus, ideológiai alapja nincs. A Reine szerint országa „nyakig ül az adósságban”, Tajvannak is 600 millió dollárral tartozik.

Honduras igényei hatalmasak, és nem érkezett rájuk válasz Tajvanról

– nyilatkozta a külügyminiszter, hozzátéve, arra kérték Tajpejt, hogy az országnak nyújtott éves segélyt duplázzák meg 100 millió dollárra, és tárgyalják újra az adósságot, de a sziget vezetése – elmondása szerint – nem méltatta őket válaszra.

A tajvani külügyminisztérium nyilatkozatában úgy reagált, Castro hatalomra lépése óta „aktívan és folyamatosan” dolgoznak a kétoldalú együttműködési terveken Hondurasszal – az adósságelengedésről ugyanakkor nem ejtettek szót. Tajpej arra is fölhívta a figyelmet Honduras számára, hogy Peking hamis ígéreteket tesz, ezért ne „méreggel akarja csillapítani a szomját”. Megjegyezték, ugyanakkor nem akarnak pénzköltési versenybe bocsátkozni a Kínai Népköztársasággal.

A kínai külügyminisztérium is válaszolt: szerintük a Pekinggel a kapcsolatot fölvevő közép-amerikai országok, így Panama, El Salvador és a Dominikai Köztársaság gyors fejlődést tapasztaltak a kétoldalú kapcsolatokban, és „kézzelfogható előnyökkel” járt számukra a Kínai Köztársaság diplomáciai elismerése. Vang Ven-bin szóvivő elmondta, Kína készen áll arra, hogy barátságos és együttműködő kapcsolatokat alakítson ki minden országgal, így Hondurassal is.

