Felvételek: lángolt Párizs az éjjel, miután Macron kormánya túlélte a bizalmatlansági indítványt

A fiatalokból álló kisebb-nagyobb csoportok országszerte kukákat borogattak és gyújtottak fel, barikádokat emeltek, és megdobálták a helyszínre érkező rendőröket.

Párizsban először néhány száz ember tiltakozott a radikális baloldali Engedetlen Franciaország képviselőinek kíséretében a nemzetgyűlés közelében található Vauban téren, mielőtt a rendőrség könnygázt vetett be a tömeg oszlatására. Eközben a főváros más pontjairól is jelentések érkeztek arról, hogy fiatalokból álló csoportok kukákat gyújtottak fel és összetűztek rendőrökkel, egyebek mellett az Opéra környékén és a Chatelet térnél.

A francia hírtelevíziók helyszíni tudósításai szerint a tiltakozók bérelhető elektromos rollereket és kerékpárokat borogattak fel, kukákat gyújtottak fel, és macska-egér harcot játszottak a helyszínre érkező rendőrökkel, akik számos alkalommal könnygázt vetettek be.

Éjfélig 142 embert állítottak elő a fővárosban rendőrségi források szerint.

A BFM hírtelevízió rendőrségi forrásokra hivatkozva azt közölte, hogy mintegy 2 ezer fiatal vett részt a párizsi tiltakozásokban.

Az AFP hírügynökség szerint hasonló jelenetek történtek más francia nagyvárosokban is.

Strasbourgban mintegy ezer tüntető gyűlt össze a belvárosi Kléber téren, ahol huhogva és fütyülve fogadták a nemzetgyűlés döntését, majd füstbombákat gyújtottak és azt kiabálták: „Mi is erőre kapcsolunk!”. Ezután a tüntetők egy része rongálni kezdett, betörték egy bank bejáratát, kukákat gyújtottak fel, reklámtáblákat törtek szét.

The streets of literally all French cities are filled with protesters On the video of the streets of Strasbourg now pic.twitter.com/8GVihsu9Xq