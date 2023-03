Az amerikai külügyminisztérium súlyos kritikát fogalmazott meg Magyarországgal szemben

Antony J. Blinken amerikai külügyminiszter közzétette az emberi jogi gyakorlatokról szóló 2022-es országjelentéseket. A Magyarországról szóló elemzésben súlyos problémákról írnak, így az igazságszolgáltatás helyzeténél is hiányosságokat tártak fel, de aggályosnak tartják, hogy a magyar kormány a magas szintű, politikai kapcsolatokat érintő korrupció ellen nem lép fel.

Hétfőn tette közzé az Egyesült Államok az egyes országok emberi jogi helyzetéről szóló jelentéseit, így Magyarország értékelését is. 1976 óta a Kongresszus előírásának megfelelően adja ki a washingtoni külügyminisztérium az emberi jogi gyakorlatokról szóló országjelentéseket, amelyek a nemzetközileg elismert emberi jogok helyzetével foglalkoznak az Egyesült Nemzetek Szervezetének valamennyi tagországában.

"Ez a jelentés tényszerűen, objektíven és szigorúan veszi számba az emberi jogi helyzetet világszerte, közel 200 országot és területet vizsgálva. És ami még fontosabb, hogy ugyanazokat a normákat alkalmazza mindenkire: szövetségeseinkre és partnereinkre, valamint azokra az országokra, amelyekkel nézeteltéréseink vannak...

Az különböztet meg bennünket a többi demokráciától, hogy hajlandóak vagyunk nyíltan szembenézni a kihívásainkkal, hogy elismerjük saját hiányosságainkat – nem pedig a szőnyeg alá söpörjük őket, vagy úgy teszünk, mintha nem is léteznének

- mondta el Antony Blinken külügyminiszter washingtoni sajtótájékoztatóján, amikor a 2022-es jelentéseket közzétették.

A Magyarországról szóló dokumentumban szereplő hiteles beszámolók komoly emberi jogi problémákra mutatnak rá a következő területeken az Egyesült Államok budapesti nagykövetségének közleménye szerint:

az igazságszolgáltatás függetlenségének befolyásolására vagy csorbítására irányuló intézkedések;

a szólásszabadság és a média szabadságának súlyos korlátozása, beleértve a cenzúrát és a közszolgálati médiaszolgáltatók tartalmi korlátozásait;

a civil társadalmi szervezetek politikai megfélemlítés és jogi korlátozása, valamint a nem kormányzati szervezetek migrációval kapcsolatos munkájának büntetőjogi és pénzügyi szankcionálása;

a menedékkérők kitétele a visszaküldés kockázatának; az államhatalom korrupt felhasználása bizonyos gazdasági szereplők kiváltságainak biztosítására;

valamint a roma, leszbikus, meleg, biszexuális, transznemű, queer és interszexuális személyeket célzó szélsőségesek által elkövetett erőszakos fenyegetések és zaklatások.

Bár a kormány tett néhány lépést az emberi jogi visszaéléseket elkövető tisztviselők azonosítása, az ügyek kivizsgálása, az érintettek felelősségre vonása és megbüntetése érdekében, a magas szintű, politikai kapcsolatokat érintő korrupció elleni fellépés korlátozott volt.

Hosszú lajstromot állítottak össze Washingtonban

A részletes, 46 oldalas dokumentumban több konkrét ügyet is példaként említenek az állítások alátámasztására. Így kiemelik, hogy a Schadl-Völner-ügyben hiába léptek fel a hatóságok a végrehajtói kar körüli korrupciós ügyekben, de a nyomozás során több miniszter neve is felmerült, de az Egyesült Államok külügyminisztériuma a magyar sajtójelentésekre hivatkozva hiányolja, hogy ezek felderítésére nem történtek lépések.

A korrupció kapcsán hiányosnak tartják az Európai Unió jogállamisági eljárására válaszul hozott magyar törvényt is, mivel szakértők szerint az nem ad hatékony eszközöket az ügyek feltárására és az eljárások lefolytatására. Mint ismert, a kormány vállalta, hogy ha az ügyészség megszünteti egy korrupciós nyomozást, a magánszemélyek felülvizsgálati kérelmet nyújthatnak be, amely alapján a bíróság dönthet arról, hogy az eljárást folytatni kell-e.

Ugyanígy a jelentés kitér az igazságügyi rendszer függetlenségét megkérdőjelező problémákra is, amelyeket az Európai Bizottság is felvetetett a jogállamisági mechanizmus alkalmazása során. Ahogy a kondicionalitási eljárásban megkövetelt reformok között szerepel, az Országos Bírósági Hivatal esetében kritizálják, hogy a kormányzati befolyás erős, ami kihat a bírák kinevezésére és az ügyelosztásra is.

Aggályosnak tartja az Egyesült Államok, hogy magyar elemzők azt állították, hogy a bírósági vezetők és az igazságügyi igazgatás kulcsfiguráinak retorikája arra irányult, hogy visszatartsa a bírákat a szabad véleménynyilvánításhoz való joguk gyakorlásától.

A sajtószabadság esetében felemlegetik az EBESZ korábbi jelentését, mely a választási kampány kapcsán azt a kritikát fogalmazta meg, hogy "az átható elfogultság a hírekben és a műsorszolgáltatók többségének aktuális témájú műsorai, a kormány külön reklámkampánya a kormánypártoknak indokolatlanul nagy befolyást biztosított". De azt is aggályosnak tartják, hogy a sajtóbeszámolók szerint a Pegasus lehallgató szoftverrel figyeltek meg magyar újságírókat.

Fagyos már a viszony

Az Antony Blinken által közzétett jelentés egy olyan időszakban jelenik meg, amikor különösen konfliktusos az Egyesült Államok és Magyarország viszonya. A budapesti nagykövet, David Pressman többször is bírálta már a magyar kormányt oroszbarát és amerikaellenes retorikája miatt, ami miatt a diplomatát is hevesen támadták kormányzati szereplők, valamint a médiában is hevesen bírálták.

Pressman március elején Washingtonban a Fehér házban és a külügyminisztérium is beszámolt a magyarországi helyzetről, valamint a Republikánus és a Demokrata Pártok politikusaival is egyeztetett.

A múlt héten pedig az Egyesült Államok kormány sürgette azt is, hogy Magyarország minél előbb döntsön Finnország és Svédország NATO-csatlakozásáról is.

Címlapkép: Getty Images.