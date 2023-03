Olyan történelmi döntés készül, amely alapjaiban rengetheti meg Amerika politikai rendszerét

Nem kizárt, hogy napokon belül rendőrségi őrizetbe veszik Donald Trumpot, az Egyesült Államok volt elnökét. A politikust alapvetően egy könyvhamisítási ügy miatt vette elő a New York-i ügyészség: lényegében arról van szó, hogy a politikus 2016-os kampánya alatt állítólag lefizetett egy pornószínésznőt, hogy hallgasson az állítólagos viszonyukról, az ügyet elsimító ügyvédet pedig céges pénzből fizette ki. Ha Donald Trump a következő napok során valóban bilincsben jelenik meg valamelyik New York-i bíróságon, ez alighanem alapjaiban írhatja át az Egyesült Államok belpolitikáját, hiszen egy komoly történelmi tabu dől meg.

Miért került célkeresztbe Trump?

Donald Trumpnak állítólag 2006-ban viszonya volt egy pornószínésznővel, Stormy Danielsszel, alig egy évvel azután, hogy az ingatlanmágnás összeházasodott jelenlegi feleségével, Melania Trumppal (leánykori nevén Melania Knavs vagy Knauss).

Amikor Trump 2016-ban kampányolni kezdett az Egyesült Államok elnöki székéért, Stormy Daniels a sajtóhoz fordult: mindent ki akart tálalni az afférról a médiának, ami nem éppen jött volna jól a republikánus politikusnak, aki végül sokakat meglepve megnyerte a választást. Trump állítólag ezt megneszelte, és megbízta akkori ügyvédjét, Michael Cohent, hogy fizesse le Stormy Danielst 130 ezer dollárnyi összeggel a hallgatásáért cserébe.

A New York-i igazságszolgáltatásnak nem önmagában ezzel akadt problémája, hanem azzal, hogy

Trump vállalati pénzből fizette ki Michael Cohen szolgáltatási díját és „jogi kiadásként” tüntette fel a tranzakciót a cég könyvelésében.

Mivel a kiadás valójában magánjellegű volt, ezzel Trump utasítására könyvelési csalás történt, ami New York államban bűncselekménynek számít.

Most Alvin Bragg, New York City államügyésze azt fontolgatja, hogy emeljen-e bűnvádat Donald Trump ellen könyvhamisítás alapos gyanúja miatt. A döntésben vádesküdtszék is segíti az ügyészt, akik arról döntenek, hogy van-e elég bizonyíték, amely alapján meg lehet indítani az eljárást az egykori elnök ellen.

Ha vádat emelnek Trump ellen, a volt elnököt büntetőeljárás alá vonják, ami jó eséllyel azt is jelenti, hogy rendőrségi őrizetbe kerül.

Ezt nem úgy kell elképzelni, hogy egy SWAT-rohamosztag rátöri az ajtót a politikusra és egészen New York-ig szállítják egy rabszállítóban. Mivel fehérgalléros bűncselekmény gyanújáról van szó és alacsony a szökés esélye, Trump valószínűleg önszántából utazik majd New York-ba és áll bíróság elé. Hogy visel-e bilincset a tárgyalás alatt, majd onnan valamilyen zárkába kerül-e, egyelőre még nem világos. Az is lehet, hogy házi őrizetbe küldik a volt elnököt az eljárás idejére, és az is, hogy semmilyen kényszerítő eszközt nem alkalmaznak vele szemben, arra hivatkozva, hogy erre nincs is szükség. Maga Trump viszont állítólag a drámai hatás elérése végett bilincsben akar megjelenni a bíróság előtt.

Az esküdtszék szerdán döntött volna arról, hogy javasoljanak-e vádemelést az államügyésznek, a döntést azonban – vélhetően annak precedens értékű következményei miatt – elhalasztották.

Miért jelenthet ez problémát az amerikai belpolitikának?

Donald Trump ellenfelei – köztük Stormy Daniels is – egyértelműen annak drukkol, hogy minél hamarabb, minél több időre zárják el Donald Trumpot a külvilág elől, ha mást nem is, azért, hogy ne tudjon aktívan kampányolni a 2024-es elnökválasztáson (maga a büntetőeljárás megkezdése nem jelenti azt, hogy jogi akadálya van annak, hogy Trump elnök legyen, de házi őrizetből például nehéz lesz billegő államokban beszédeket mondani).

Ami az egész ügyet kifejezetten komplikálttá, sőt, talán veszélyessé teszi, hogy nem tudni, mi fog történni, ha az Egyesült Államok volt elnökét, aki bejelentette indulását a következő választási kampányon, büntetőváddal elzárják a nyilvánosság elől, ez ugyanis teljesen precedens nélküli esemény Amerikában.

A legnagyobb kockázat talán az, hogy abszolút nem kizárható, hogy ezentúl a büntetőeljárással való fenyegetőzés, netán a nyomásgyakorlás független jogi szervezetekre politikai ellenfelek likvidálása végett, egyfajta politikai fegyver lesz az Egyesült Államokban.

Ezt a folyamatot már végig nézhettük az alkotmányos felelősségre-vonási eljárások (impeachment) kapcsán:

kevésbé ismert tény, de mióta Joe Biden elnök lett, összesen kilenc alkalommal próbáltak ellene a Republikánusok impeachment-eljárást indítani.

Ennek apropóját nyilván az adta, hogy a Demokrata Párt számos ilyen eljárást indított Trump ellen, két alkalommal a demokrata többségű alsóház meg is szavazta az elnök elítélését. Most pedig a republikánusok "vissza akarják adni" a gesztust a demokratáknak így, hogy az országnak demokrata elnöke van. Az ilyen impeachment-eljárások indítása alighanem a következő elnökök alatt is vissza-visszatérő motívum lesz, amely miatt alighanem teljesen elveszti a jogi folyamat a komolyságát.

Ezzel szemben például az előző demokrata elnök, Barack Obama ellen egyetlen esetben sem indítottak ténylegesen impeachment-eljárást (bár többször is utaltak rá és volt egy komolyabb meghallgatás is az ügyben, az eljárás nem indult meg).

Ha Trump ellen büntetőeljárás indul, nem kizárt, hogy ezen túl az összes távozó elnök előéletét nagyítóval fogják megvizsgálni politikai ellenfelei, hogy találnak-e bármilyen olyan dolgot, amivel elérhetik, hogy a rivális politikus végül rácsok mögé kerüljön – eddig ez az Egyesült Államokban abszolút nem volt a politikai kultúra része.

Emlékezetes: Trump maga korábban kampányolt azzal, hogy be fogja börtönözni Hillary Clinton volt amerikai külügyminisztert, de konkrét intézkedést ebbe az irányba nem tett.

Ha Trump ellen eljárás indul, netán el is ítélik, egy Amerika létezése óta fennálló tabu dől le, mely szerint elnököt nem küldünk börtönbe.

(Anekdoták szerint az USA 18. elnökét, Ulysses S. Grant elnököt egy napig rács mögött tartották, amiért gyorsan hajtott lovával, de ez a sztori még ha igaz is, nem nevezhető komoly büntetőeljárásnak.)

Szintén kérdés, hogy mit fognak csinálni Donald Trump hívei, ha a volt elnök eljárás alá, netán börtönbe kerül. 2021. január 6-án bebizonyosodott, hogy a republikánus politikusnak van egy kicsi, de azért radikális akciókra nyitott követőtábora, Trump pedig már most is arra kérte híveit, hogy vonuljanak az utcákra tüntetni esetleges letartóztatása ellen.

Talán itt érdemes megjegyezni: a hatóságok kőkemény fellépése a január 6-ai zavargások résztvevői ellen valószínűleg eltántorították a mérsékeltebb republikánus szavazókat attól, hogy az utcára vonuljanak (félve az esetleges eszkalációtól, hatósági retorzióktól), ugyanakkor érdemes kiemelni, hogy a mérsékeltebb republikánus politikusok egy része is kiállt Trump ellen – politikai leszámolásnak nevezve az elnökjelölt ellen indult eljárást. Trump védelmére kelt Kevin McCarthy republikánus házelnök, illetve a volt ingatlanmágnást az elmúlt időben többször kritizáló Mike Pence, volt alelnöke is.

Összességében tehát az egész ügy alighanem tovább rontja majd az Egyesült Államok politikai polarizációját, illetve a közbeszéd stílusát, ehhez pedig maga Donald Trump is jó eséllyel jelentősen hozzá fog járulni.

Trump még jól is járhat az egésszel

Amit még érdemes megjegyezni az, hogy – ha Trumpot végeredményében nem tiltják el a politikától -, még akár előnyt is kovácsolhat a hatósági eljárás tényéből, ha ez valóban megkezdődik.

Trump ugyanis az „establishment” elleni harcot tűzte a zászlójára már a 2016-os kampánya alatt is – mi sem bizonyítja annál jobban ennek a „harcnak” a valóságát, hogy a politikus egyfajta „mártírrá” válik, akit „el akarnak hallgattatni” a „deep state ügynökei.”

Ezekre az üzenetekre Donald Trump core szavazótábora teljesen egyértelműen nyitott, ahogy ez már kiderült a 2016-os választás során is – a mérsékeltebb republikánusok pedig simán lehet, hogy csak azért állnak majd vissza a 2020 végén már talán túlságosan radikálissá vált elnök mellé, mert egyértelműen túlzásnak érzik a „jogi leszámolást” a volt elnök ellen, esetlegesen tartva attól, hogy ők maguk is céltáblává válnak.

Ha trump valóban talpig vasban jelenik meg az ügyészség előtt, az egy olyan erős üzenet, amire nem csupán a volt elnök, de akár a Republikánus Párt egésze is felépítheti a 2026-os kampányát.

Trump áldozat, aki mártírrá vált a korrupt demokraták által uralt estabilshment elleni harcban

- alighanem ez lesz a kampány fő üzenete.

Ha igazán frappánsak akarnak lenni, még összekötik ezt a 2020-as csalással való vádaskodással is, azt állítva, hogy Trump csak „a demokrácia tisztaságát védi.”

Ha viszont elkaszálják a Trump elleni eljárást és még a vádemelésig sem sikerül eljutni, ezzel alighanem Trump lesz a legnagyobb vesztes – politikailag mindenképpen. Trump a Republikánus Párton belül ugyanis hiába népszerű, a csalással való oktalan vádaskodás, majd a Capitolium ostroma miatt a billegő szavazókat aligha tudja már megszólítani,

a választások kimenetelét pedig biztosan nem egyik vagy másik párt hardcore támogatói, hanem a semlegesek, a billegők és a kétkedők döntik el, akik viszont jelen állapot szerint túlságosan radikálisnak tartják Trumpot.

Őket azonban erős üzenet híján nehéz lesz megszólítani, a politikai mártíromság viszont ilyen erős üzenet lenne. Az Egyesült Államok belpolitikai stílusának javulását és a közbeszéd mérséklődését azonban alighanem még mélyebbre temethetjük.

Valószínű mindezen tényezők miatt habozik most az esküdtszék és a főügyész is a vádemelés kapcsán, ha viszont nem teszik meg, lényegében azt üzenik, hogy ha valaki befolyásos politikus, lényegében a törvények felett áll - ez pedig szintén muníciót ad majd azoknak, akik az Egyesült Államok politikai igazságtalanságaival kapcsolatosan radikális reformokat akarnak.

Címlapkép: Joe Raedle/Getty Images