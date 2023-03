Mély szakadékból kell kimásznia a népszerű turistaparadicsomnak – Túlélhető egyáltalán a totális gazdasági összeomlás?

Több hónapos tárgyalások után a tavaly csődbe jutott Srí Lanka márciusban végül megkapta a 2,9 milliárd dolláros mentőövet a Nemzetközi Valutaalaptól, ezzel remény van arra, hogy a dél-ázsiai szigetország kilábaljon az idén 75 éves függetlensége alatti legnagyobb válságából. Miután a volt elnök hatalmát tavaly nyáron a folyamatos tüntetések megdöntötték, az új államfőnek népszerűtlen intézkedések tucatjait kellett és kell meghoznia az IMF-fel való együttműködés részeként. Bár a tavalyi súlyos üzemanyag-, élelmiszer- és gyógyszerhiány érezhetően mérséklődött, a szigetország társadalmának továbbra is sok nehézséggel kell szembenéznie. Biztató ugyanakkor, hogy a turisták által kedvelt országban a vártnál gyorsabban lendül föl az idegenforgalom.

Egyenes út a csődbe

Srí Lanka tipikus példája annak, hogy a kormányzat jövőfelélő, átgondolatlan döntései a külső válságokkal kombinálva hogyan vezethetnek egy ország teljes gazdasági csődjéhez. Az Indiától mindössze 55 kilométerre délre, az Indiai-óceánban található szigetország 1948-ban kikiáltott függetlensége óta a legnagyobb gazdasági és politikai válságát élte át. A vágtató infláció, az egyre súlyosbodó élelmiszer-, üzemanyag- és gyógyszerhiány egyre durvább tüntetésekhez vezetett, végül a feldühödött demonstrálók elfoglalták Gotabaja Radzsapaksza államfő rezidenciáját, ő maga pedig elmenekült az országból. Tavaly július közepi lemondása óta a korábbi, még a tüntetések idején kinevezett miniszterelnök, Ranil Vikremeszinge lett az elnök – a tüntetők korábban az ő rezidenciáját is megtámadták, majd fölgyújtották azt, ahol megsemmisült műtárgy- és könyvgyűjteménye.

Vikremeszinge kinevezésével új korszak vette kezdetét Srí Lankán, ugyanis a volt államfő és családja, a Radzsapaksza-klán két évtizedig az egyik legbefolyásosabb politikusdinasztia volt az országban. Az új elnökre azonban nem mézeshetek, hanem nagyon nehéz hónapok vártak, hiszen nemcsak politikailag kellett megszilárdítania hatalmát – ez relatíve gyorsan és könnyen sikerült is neki –, hanem a brutális gazdasági és pénzügyi válság megoldásába is bele kellett kezdenie. Srí Lanka még tavaly májusban bejelentette, hogy nem tudja kifizetni külső adósságait, így Vikremeszinge elsődleges feladata az lett, hogy mentőövet szerezzen országa számára, és átstrukturálja az adósságokat. Előbbi sikerült is, miután a Nemzetközi Valutaalappal (IMF) sikeresen végződtek a tárgyalások, utóbbi még a következő hetek feladata lesz.

Srí Lanka térképe. Forrás: CIA / Wikimedia Commons

De hogyan jutott ide Srí Lanka, ahol a 2009-ben lezárult több évtizedes polgárháború és a 2020-ban kitört koronavírus-járvány között viszonylagos prosperitás köszöntött be, nem utolsósorban a turizmusnak köszönhetően? A csődöt számos rossz és a jövővel nem törődő kormányzati intézkedés előzte meg, amelyek következménye azután mutatkozott be, miután a koronavírus-járvány durván megütötte az országot. A járvány miatt az idegenforgalom visszaesett, a külföldön munkát vállaló, de a járvány miatt hazatérni kényszerülő vendégmunkások hazaküldött forrásai is elapadtak. Míg 2018-ban a turizmus a GDP 5,6 százalékát tette ki, addig 2020-ban ez az arány 0,8 százalékra esett vissza.

Az egyik felelőtlen intézkedés a 2019-ben végrehajtott populista adócsökkentés volt, mely azt eredményezte, hogy évente mintegy 1,4 milliárd dollár bevétel esett ki a költségvetésből. 2022-ben az adóbevételek a GDP mindössze 8,4 százalékát tették ki, ami az egyik legalacsonyabb szint a világon. Az ország devizatartalékai csökkentek, ami miatt egyre kevesebb üzemanyagot, élelmiszert és gyógyszert tudtak importálni.

A devizahiány 2021 elejére már komoly problémává lett, amikor is a kormány megtiltotta a műtrágya importját, hogy ezzel lassítsa a deviza fogyását. Csakhogy a helyi természetes trágya nem tudta pótolni a műtrágyát, ami a termésmennyiség visszaeséséhez vezetett, és a Srí Lanka-i vezetésnek nem maradt más módja, mint hogy külföldről importáljon élelmet, ami viszont a devizatartalék újabb csökkenését eredményezte. Vagyis amivel orvosolni próbálták a bajt, épp az mélyítette el azt. A műtrágyastop a fő exportcikkeknek számító tea és gumi kivitelére is hatással volt. A tiltást később feloldották, de akkor már késő volt.

Szintén nem tett jót a Srí Lanka-i gazdaságnak, hogy Radzsapakszáék számos nagy infrastrukturális beruházásba kezdtek, persze nem az ország saját erejéből, hanem többek között kínai hitelből. Így a szigetország külső adóssága még inkább nőtt, megfejelve azzal, hogy az export és az import aránya jelentősen eltolódott az import felé.

A következmények tavaly márciusra váltak igazán láthatóvá: ekkor kezdődtek el a hónapokig tartó tüntetések, melyek az elnök elűzéséhez vezettek. Az üzemanyagvásárlást drasztikusan korlátozni kellett: előbb hatalmas sorok alakultak ki a benzinkutaknál, majd a nem létszükségletű járműveknek megtiltották a vásárlást. Fogytak a gyógyszerkészletek, az élelmiszer, az árak az égbe emelkedtek.

Az infláció szeptemberre érte el a rekordszintet 69,8 százalékkal, de az élelmiszerinfláció ennél is magasabbra, 90 százalék fölé emelkedett. Februárra aztán 50 százalék körülire sikerült csökkenteni a pénzromlást, ami még mindig nagyon magas szint. A Világbank március 9-i jelentése szerint az élelmiszerinfláció 54 százalékos volt, ezzel Srí Lanka a 9. helyet érte el globális összevetésben.

Más gazdasági mutatók sem alakultak sokkal jobban. A GDP 2022-ben 7,8 százalékkal esett vissza, ami negatív rekordot jelent a függetlenség 75 éve alatt. Az utolsó negyedévben 12,4 százalékos volt a csökkenés.

Kisida Fumio japán miniszterelnök és Ranil Vikremeszinge Srí Lanka-i elnök találkozója 2022. szeptember 28-án. Forrás: kantei.go.jp / Wikimedia Commons

Mentőövet dobott az IMF

Vikremeszinge elnök a gazdasági válság megoldása érdekében 180 fokos fordulatot hajtott végre elődje populista gazdaságpolitikájához képest. Adóemelésbe kezdett, és véget vetett a nagyvonalú üzemanyag- és elektromosáram-támogatásoknak, hogy ezzel növelje a költségvetés bevételeit. A büdzsét stabilizáló lépések egyben előfeltételei voltak annak, hogy az IMF 2,9 milliárd dolláros mentőövet dobjon a szigetországnak.

Az IMF-hitel tárgyalása sokáig elhúzódott, mivel a nemzetközi szervezet feltételül szabta, hogy Srí Lanka megkapja a pénzügyi biztosítékokat legfőbb hitelezőitől,

így Kínától, Indiától, illetve egyes nyugati országoktól. Március elején aztán a kínai Export-Import Bank is beleegyezett, hogy a következő két évre eltekint a hitelek tőkéjének és kamatainak visszafizetésétől, az adósságokat átütemezik, ezzel megnyílt az út a Valutaalap mentőöve előtt. Egy kimutatás szerint Srí Lanka 2022 végére 7,4 milliárd dollárral, a teljes külső adósság csaknem egyötödével tartozott kínai hitelezőknek – ezzel Kína az ország első számú hitelezője –, így a kínai jóváhagyás kulcsfontosságú volt az IMF-hitel megadásában.

Srí Lanka több mint 180 napot várt az előzetes megállapodástól a mentőcsomag véglegesítéséig, miközben az elmúlt egy évtizedben az alacsony és közepes fejlettségű országoknak átlagosan 55 napot kellett várniuk. A késlekedés fő oka, hogy a nyugati országok és Kína nem tudtak megegyezni az adósságkönnyítés módjáról. Reza Baqir, a pakisztáni jegybank korábbi vezetője január végén meg is kongatta a vészharangot, hogy súlyos válságokhoz vezethet, ha az IMF és a hasonló szervezetek nem javítanak az államadósság-finanszírozási rendszerükön. A szakember éppen Srí Lanka példáját hozta föl, mint amely hónapok óta hiába vár a mentőcsomag véglegesítésére.

Kapcsolódó cikkünk 2023. 01. 30. Lépnie kell az IMF-nek vagy sorra dőlnek el az adósságdominók

A mentőcsomag első részletét, 333 millió dollárt a Valutaalap már el is küldte Srí Lankának. A hitel négy évre szól, és – szemben a korábbi mentőcsomagokkal – nemcsak a devizatartalékok növelésére, hanem kormányzati költekezésre is föl lehet használni. Az országnak 2029-ig átlagosan évi 6 milliárd dollárt kell visszafizetnie, ennek érdekében folyamatosan kapcsolatban kell állni az IMF-fel. Colombo áprilisra tervezi az adósságátütemezési stratégia bejelentését, és amint lehetséges, tárgyalásokba kezd a hitelezőkkel, ugyanis az IMF hat hónap múlva felülvizsgálatot tart.

A Valutaalap az idei évre 3 százalékos GDP-visszaesést vár Srí Lankán, 2024-re viszont 1,5 százalékos növekedést. A mentőprogram utolsó évére, 2026-ra már 3 százalékos emelkedést jelez előre. A mostani több mint 50 százalékos éves infláció az elképzelések szerint 2026-ra 5,2 százalékra csökkenne. Az IMF elvárásainak megfelelően a kormány idén az összes energiatámogatást megszünteti.

Milyen állapotban van most a társadalom?

A kormány megszorító intézkedései természetesen ellenállást szültek a Srí Lanka-i lakosság körében, ami kisebb tüntetésekben és nagyobb munkabeszüntetésekben mutatkozott meg. Március 15-én több mint 40 szakszervezet tagsága tartott munkabeszüntetést: sztrájkoltak a kikötői dolgozók, a vasút alkalmazottjai, egészségügyi dolgozók, és az iskolák egy jelentős része sem nyitott ki, zárva maradtak a postahivatalok és az állami bankok. A sztrájkolók az adók és az energiaárak csökkentését követelték.

Hundreds of thousands Sri Lankan workers join one-day strike against government austerity https://t.co/OOCECNr7NK — Asian (Peace) March 17, 2023

A vágtató infláció, különösen az élelmiszerárak drasztikus emelkedése óriási terhet ró a lakosságra. Julian Chellappah, a Save the Children nevű gyermekvédelmi szervezet colombói igazgatója a Der Spiegelnek elmondta, a családok mintegy egyötöde már az alapvető szükségleteit sem tudja kielégíteni. A szülők sok esetben lemondanak az ételről gyermekeik javára, de a gyermekek körében is fölvetette fejét az éhezés. Bár már mindenki tankolhat, de csak bizonyos mennyiséget, és előtte QR-kóddal kell regisztrálni. Chellappah szerint a Srí Lankában igencsak elterjedt tuk-tukok vezetői például nem tudnak annyi benzint tankolni, hogy kuncsaftjaikat úticéljukhoz elvigyék. A korábban akár 12 órás áramkimaradásoknak azonban mára már vége.

Az idegenforgalom ugyanakkor a vártnál gyorsabban föllendülőben van: idénre már 1,5 millió turistára számítanak – a pandémia előtt évente 2 millió külföldi látogatta meg az országot.

Címlapkép: Szakszervezeti tagok tüntetnek Srí Lanka fővárosában, Colombóban 2023. március 15-én. M. A. Pushpa Kumara/Anadolu Agency via Getty Images