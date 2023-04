Mit akar valójában Putyin elérni a háborúval? – Egy rejtélyes idézet ránthatja le a leplet a mestertervről

2012 végén évértékelő beszédében egy akkor már húsz éve halott orosz gondolkodót idézett Vlagyimir Putyin. A nevezett gondolkodó, Lev Nyikolajevics Gumiljov az úgynevezett eurázsianista iskolához tartozott, mely szerint Oroszország sorsa geopolitikai meghatározottságánál fogva az, hogy az eurázsiai térség ura legyen. Putyin az elmúlt években látványosan magáévá tette ezt a gondolatot, amit nemcsak az mutat, hogy eurázsianista gondolkodóktól idéz, hanem a gyakorlatban is hozzálátott Eurázsia újraegyesítéséhez – ennek legfontosabb mozzanata az ukrajnai háború. Ugyanakkor mindebbe bizonyára bele sem kezdett volna, ha nem hitt volna mélyen abban, hogy Oroszország képes rá, ezt a hitét pedig részben éppen Lev Gumiljov gondolatai táplálhatták.

Eurázsianizmus

Az eurázsianizmus mint szellemi irányzat az 1920-as években, a bolsevik uralom elől Nyugatra emigrált orosz értelmiségiek körében született meg. Alapítói Nyikolaj Trubeckoj és Pjotr Szavickij: előbbi 1920-as, Európa és az emberiség című művét tekintik az egyébként korántsem egységes eszmerendszer megalapozójának.

Az eurázsianizmus gondolkodói arra az orosz politikai gondolkodásban régóta meglévő kérdésre kívántak választ adni, hogy Oroszország vajon európai ország-e, amely némi késéssel követi ugyan a nyugati történelmi fejlődést, de alapvetően a Nyugat kell példaadó legyen számára – ez volt a zapadnyikok álláspontja –, vagy saját külön történelmi útja van, és alapvetően szemben áll a Nyugattal – ezt gondolták a szlavofilek vagy például a világhírű orosz író, Fjodor Mihajlovics Dosztojevszkij.

Bár van abban némi irónia, hogy az eurázsianista gondolkodók saját honfitársaik elől éppen nyugatra menekültek, mégis azt vallották, hogy Oroszország nem Európa része, sőt a hazájukra leselkedő legnagyobb fenyegetésnek a Nyugatot tekintették. Alapvető gondolatuk az volt, hogy

Oroszország sem nem Európa, sem nem Ázsia, hanem a kettőt részben szintetizáló, részben mindkettőjüktől elkülönülő entitás: Eurázsia.

Eurázsia földtani értelemben az Európából és Ázsiából álló egyetlen nagy kontinenst jelenti, az eurázsianista gondolkodók azonban nem az egész kontinenst értik rajta, hanem lényegében a régi Orosz Birodalom területét.

Az eurázsianizmus gondolkodói alapvetően földrajzi deterministák, ahogy azt Trubeckoj gondolata jól megvilágítja:

Minden állam csak akkor életképes, ha eleget tesz a feladatoknak, amelyekre földrajzi adottságai predesztinálják.

Oroszországnak pedig földrajzi elhelyezkedéséből fakadóan nem az a feladata, hogy a Nyugatot utánozza, hanem hogy önálló eurázsiai entitásként hozza létre magát. Az eurázsianisták hozták be az orosz politikai gondolkodásba a geopolitikai szemléletet, amely a mai napig is meghatározó, Putyin gondolkodásában is.

Az eurázsianisták fontos, megkülönböztető jellemzője még, hogy a mongol hódítást nem „tatár igaként” fogják föl, ami csak bajt és szenvedést hozott a keleti szláv népeknek, hanem a szerintük pozitív, előremutató jellemzőit emelik ki. Trubeckoj szerint például Oroszország Dzsingisz kán birodalmának örököse, hiszen a mongol nagykán volt az, aki első ízben egyesítette az eurázsiai területeket. Az eurázsianisták még azt is pozitív fejleménynek tekintik, hogy a mongol hódításnak köszönhetően az orosz államszerveződés mintája nem a hatalommegosztáson alapuló nyugati, hanem a despotikus mongol államszervezet volt.

Az eurázsianisták szerint Oroszország legdicsőségesebb időszaka a késő középkorra tehető, amikor már függetlenedtek a mongol Arany Hordától, ugyanakkor még nem merült föl a Nyugathoz közeledés vágya, ami I. (Nagy) Péter uralkodásához (1682–1721) köthető. Ezt az aranykort az ortodox (pravoszláv) egyház korlátlan, lelkek fölötti, illetve a cár „atyuska” korlátlan, testek fölötti uralma jellemzi. Az eurázsianisták szerint a romlás akkor kezdődött el, mikor Nagy Péter révén a nyugati eszmék, majd később a felvilágosodás gondolatai teret hódítottak Oroszországban, az orosz arisztokrácia pedig a Nyugat „majmolásába” fogott. Innen már szerintük egyenes út vezetett a cári hatalom bukásáig és a kommunizmusig – amely egyébként maga is nyugati eszme.

Az eurázsianizmus reneszánsza a Szovjetunió fölbomlása után indult meg, és elsősorban napjaink Nyugaton talán legismertebb orosz gondolkodójához, Alekszandr Duginhoz köthető. Ugyanakkor az 1917-es bolsevik forradalom után Nyugatra menekült eurázsianisták első, „nagy” generációja és Dugin között van még egy nemzedék, amelynek legfontosabb képviselője Lev Gumiljov.

Lev Gumiljov (1912–1992)

Lev Nyikolajevics Gumiljov két világhírű orosz költő, Nyikolaj Gumiljov és Anna Ahmatova fiaként született. Az apa, Nyikolaj a vörösterror áldozatává vált: a KGB elődje, a Cseka egy kitalált monarchista összeesküvés résztvevőjeként őrizetbe vette, és egy Szentpétervár (akkoriban Petrográd) melletti erdőben több tucat sorstársával együtt kivégezte.

Nyikolaj Gumiljov és Anna Ahmatova a kis Lev Gumiljovval 1915-ben. L. Gorodeckij / Wikimedia Commons

Fiának is nehéz sors jutott a Szovjetunióban: származása miatt évekig nem vették föl egyetemre, majd Sztálin titkosrendőrsége, a Cseka-utód NKVD kétszer is letartóztatta, és öt évet töltött el a Gulagon. A II. világháború idején szabadon engedték, részt vett Berlin ostromában, majd megint letartóztatták. Csak három évvel Sztálin halála után, 1956-ban nyerte vissza szabadságát – összesen majdnem másfél évtizedet élt munkatáborokban.

Bár többször is évekre kénytelen volt megszakítani tanulmányait, végül a földrajz- és a történelemtudományok doktora lett. A leningrádi Ermitázs múzeumban dolgozott, illetve a leningrádi egyetemen tanított. Fő kutatási területe az ótörök népek voltak, de az eurázsiai kontinens más nomád népeivel is foglalkozott.

Gumiljov már a Szovjetunió fölbomlása után, 1992-ben halt meg Szentpéterváron – Putyin akkor a város alpolgármestere volt. 1996-ban a volt kazah elnök, Nurszultan Nazarbajev kezdeményezésére megalakult asztanai (egy időben nur-szultani) egyetemet az orosz gondolkodóról nevezték el, és a mai napig az L. N. Gumiljov Eurázsiai Nemzeti Egyetem nevet viseli.

Kazahsztáni bélyeg 2012-ből az idős Lev Gumiljov arcképével. Kazahsztáni posta / Wikimedia Commons

Etnosz, etnogenezis, passzionaritás

Az eurázsianista gondolkodók nem orosz nacionalisták voltak, hanem úgy tartották, hogy Eurázsia (az Orosz Birodalom) minden népét megilleti az autonómia, ugyanakkor ennek orosz vezetéssel kell megvalósulnia. E gondolkodók szerint az orosz maga sem egy tiszta szláv etnosz, hanem szláv, mongol és finnugor elemek ötvöződéséből alakult ki. Gumiljev mint a nomád népek kutatója különösen is kiemelte ezt a gondolatot, az oroszt pedig egy „szuperetnosznak” tartotta, amely maga alatt egyesíti a kisebb etnoszokat.

Gumiljov a népeket, etnoszokat biológiai organizmusokhoz hasonlította, amelyeknek megvan a maguk fejlődési pályája – ezt etnogenezisnek nevezte. Ez a pálya – ahogy egy természetes organizmus életében – a születéstől a felnőtté váláson át az öregedésig és a halálig vezet. Gumiljov egy különös, saját alkotású fogalmat is bevezetett, ez pedig a „passzionaritás” (passzionarnoszty), amely a terjeszkedésre, a hódításra való aktivitás szintjét mutatja egy etnoszban, különösen az etnosz vezetőiben. Az úgynevezett „akmatikus” időszakban éri el ez a „passzionaritás” a maximumát, ekkor történnek a nagy hódítások. Egy etnosz karizmatikus vezetők alatt szuperetnosszá válhat: ez történt az oroszokkal is Gumiljov szerint.

Gumiljov még az eurázsianistákon belül is különösen szélsőségesen képviselte azt a gondolatot, hogy a mongol uralom nem elnyomás volt az oroszok számára, hanem termékeny szimbiózis. Míg az eurázsianisták általában elismerték a „tatár iga” negatív hatásait, Gumiljov nagy kreativitást árult el abban, hogy szinte minden rossz alól fölmentse Dzsingisz kán népét. A gondolkodó szerint a „tatár iga” valójában egy nyugati, ruszofób mítosz, amelyet Oroszország ellenségei találtak ki, majd az orosz gondolkodást is megmételyezte.

Gumiljov olyan messzire ment egy alternatív történelem megteremtésében, hogy még az egyik első ószláv irodalmi nyelvemléket, a XII. század végén keletkezett Igor-éneket (Ének Igor hadáról) is rossz szándékú nyugati hamisításnak nevezte. Az eposz II. Igor novgorodi fejedelem kunok elleni, gyászosan végződő 1185-ös hadjáratáról szól. Gumiljov szerint azonban a Kijevi Rusz és a nomád kunok között valójában nem volt ellenséges viszony, ezt Nyugaton találták ki, hogy a két népet egymás ellen ugrasszák. Az 1380-as kulikovói csatáról pedig, melynek során az orosz fejedelemségek egyesült erői győzelmet arattak a mongol Arany Horda erői fölött, azt állította, hogy az valójában a Nyugat elleni küzdelem volt.

Gumiljov és Putyin

2012 decemberében – a négyéves miniszterelnöki kitérő után az elnöki pozícióba éppen visszatért – Vlagyimir Putyin szokásos évértékelő beszédét tartotta a Kremlben.

Szeretném, ha mindannyian világosan megértenék, hogy a következő évek döntőek lesznek

– mondta az orosz elnök, majd hozzátette:

Hogy ki kerül az élre, illetve hogy ki marad a periférián és ezzel elkerülhetetlenül elveszíti a függetlenségét, az nemcsak a gazdasági potenciálon múlik, hanem elsősorban az egyes nemzetek akaratán, belső energiáján, amit Lev Gumiljov passzionaritásnak nevezett: az előrelépés és a változás elfogadásának képességén.

Bár Putyin mondataira akkor kevesen figyeltek föl, utólag már látható, hogy jelentős változást jeleztek előre. Első két elnöki ciklusa (1999/2000–2008), illetve köztes miniszterelnöki periódusa (2008–2012) között Putyin alapvetően a Nyugattal barátkozó orosz vezetőnek igyekezett mutatni magát, Oroszországban pedig ez idő alatt jelentős gazdasági fejlődés ment végbe elsősorban az olaj- és gázbevételeknek köszönhetően.

Lev Gumiljov 1934-ben. Forrás: Wikimedia Commons

2012-t azonban sokan fordulópontnak látják: Putyin visszatérésének hírére nagy tüntetések kezdődtek az országban, a gazdasági fejlődés megbicsaklott, s erre reakcióként az orosz elnök elkezdte szorosabbra húzni a gyeplőt az orosz társadalmon. Abban az évben fogadták el a külföldi ügynökökről szóló törvényt, amely jelentősen korlátozta a nyugatias civil szervezetek és sajtótermékek mozgásterét, és onnantól kezdve folyamatosan egyre represszívebbé vált a rendszer. Ezzel párhuzamosan az orosz birodalmi retorika újraélesztése is megkezdődött, és gyakorlati lépések is történtek a régi Orosz Birodalom, illetve a Szovjetunió területének egyfajta újraegyesítésére, a „közel-külföldnek” az orosz érdekszférába való erőteljesebb bekebelezésébe. 2011-ben született meg az egyezség Oroszország, Fehéroroszország és Kazahsztán között egy új gazdasági térség megteremtésére, ami 2015-re valósággá is vált: ez az Eurázsiai Gazdasági Unió. Már csak a terminus – eurázsiai – is mutatja, hogy a hozzá tartozó ideológia megácsolásához az eurázsiai gondolkodók adhattak ihletet.

Nem véletlen hát, hogy 2012 végén Putyin épp az eurázsianisták egyik fontos képviselőjének, Gumiljovnak a szavait idézte.

Az új Eurázsia azonban természetesen nem lehetett teljes Ukrajna nélkül, Putyin ezért 2013 végén meg akarta akadályozni az országnak az EU-hoz való közeledését, melynek nyomán kirobbant a majdani forradalom, az oroszbarát elnököt, Viktor Janukovicsot elkergették, és Kijev Nyugat-párti fordulatot vett. Ezt követően zajlott le a Krím megszállása, majd a donbaszi „polgárháború” kirobbantása, ahonnan már egyenes út vezetett a jelenlegi ukrajnai háborúig.

Több mint tíz év távlatából visszatekintve már érthető, miért idézte Putyin Gumiljovot 2012 decemberében.

Az orosz elnök által előrejelzett „döntő évek” egy új, orosz dominanciájú Eurázsia megteremtésének évei lettek volna, amelyet azonban Moszkva nem – egyébként csökkenőben lévő – gazdasági potenciálja által fog elérni, hanem a nép akaratán, belső energiáján, vagyis passzionaritásán keresztül.

Putyin vélhetően úgy gondolta, hogy ő mint a Gumiljov emlegette „karizmatikus vezető” és az orosz nép most van abban az „akmatikus” szakaszban, amikor a nép megérett a hódításokra, és eljött annak lehetősége, hogy „szuperetnosszá” váljon. És ez a hit munkálhatott Putyinban akkor is, mikor 2022. február 24-én megtámadja Ukrajnát, hogy – szándékai szerint – pár nap alatt térdre kényszerítse és visszaterelje Eurázsiába. Az azóta eltelt események azonban mintha azt mutatnák, hogy az orosz nép már túl van passzionaritása csúcsán.

Címlapkép: Vlagyimir Putyin évértékelő beszéde 2012. december 12-én a Kremlben. Sasha Mordovets/Getty Images