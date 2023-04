Egyre drámaibb a helyzet: vád alá helyezése után tartott beszédet Trump

Ártatlannak mondta magát az ellene felhozott vádakban Donald Trump, az Amerikai Egyesült Államok volt elnöke a New York-i bíróság előtt, miután kedden hivatalosan is vád alá helyezték az ügyész kezdeményezésére. A bíróságról a volt elnök a repülőtérre ment, ahonnan a floridai Mar-a-Lago-ba utazott, és helyi idő szerint kedd este beszédet tartott támogatói előtt.

Ártatlannak mondta magát az ellene felhozott vádakban Donald Trump, az Amerikai Egyesült Államok volt elnöke a New York-i bíróság előtt, miután kedden hivatalosan is vád alá helyezték az ügyész kezdeményezésére. A Donald Trump elleni 16 oldalas vádirat 34 vádpontból áll, amelyek mindegyike üzleti adatok meghamisítását tartalmazza. A volt elnök hétfőn utazott New Yorkba, majd kedden szállították át a manhattani Trump-toronyházból a bíróságra, miután nyomozók hivatalosan letartóztatták. A volt elnököt nem bilincselték meg, és az előzetes várakozásokkal ellentétben nem készült róla, az ilyen esetben megszokott, gyanúsítotti fotó sem.

A bíróságról a volt elnök a repülőtérre ment, ahonnan visszautazott Floridába,

és helyi idő szerint kedd este beszédet tartott támogatói előtt Mar-a-Lago-ban.

Azzal kezdte, soha nem gondolta volna, hogy ilyen megtörténhet Amerikában. Megfogalmazása szerint "az egyetlen bűn, amit elkövetett az, hogy megfélemlíthetetlenül védelmezi az országot azoktól, akik el akarják pusztítani".

A volt elnök korábban a vele történteket közösségi oldalán "szürreálisként" írta le.

Donald Trump az Egyesült Államokban az első volt elnök, aki ellen bűnvádi eljárás indult bíróságon.

A vádemelés alapja állítólagos hallgatási pénzek kifizetése egy színésznőnek a 2016-os elnökválasztási kampány idején. Az ügyben 2019-ben az ügyészség nem kezdeményezett vádemelést, 2021-ben az Egyesült Államok szövetségi választási bizottsága is elutasította a vádemelést, amely a 2022-ben hivatalba lépett Alvin Bragg, New York megye demokrata párti kerületi ügyészének vizsgálata nyomán történt meg. A vizsgálatot lefolytató ügyész választási ígérete volt Donald Trump bíróság elé állítása.

Alvin Bragg a keddi vád alá helyezési meghallgatás után tartott sajtótájékoztatón azt mondta, hogy Donald Trump üzleti adatok meghamisításával egy másik bűncselekményt akart elleplezni, ami New York állam törvényei szerint szintén bűncselekmény. Azt is kijelentette, hogy a vád oka nem az egyszeri nagy összegű kifizetés a pornószínésznőnek, Stormy Daniels-nek, hanem a 34 alkalommal elkövetett üzletiirat-hamisítás.

A New York-i bíróságon az ügyben eljáró bíró a következő meghallgatást december elejére tűzte ki, amelyen előírta Donald Trump számára a személyes megjelenést.

Címlapkép forrása: Eva Marie Uzcategui/Bloomberg via Getty Images