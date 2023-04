Sosem látott támadásra készül Ukrajna - Újfajta manőverrel verhetik szét az orosz hadsereget

A múlt hét folyamán jelezte az ukrán vezérkar azt, hogy a „nagyon közeli jövőben” újabb ellentámadást terveznek indítani az ország területén, azt azonban nem részletezték, hogy mely frontszakaszon terveznek támadásba lendülni. Az idő előrehaladtával egyre több orosz katonai blogon is megjelentek olyan információk, melyekből az olvasható ki, hogy Moszkva is támadásra számít. De hol indulhat meg az ukrán roham, és mekkora esély van egy tavalyihoz hasonló sikerre? Nézzük.

Amikor 2022 nyarának végén Kijev bejelentette azt, hogy mindent elsöprő offenzívára készül Herszon környékén, sokan kételkedtek abban, hogy az ukrán csapatoknak van annyi tartaléka, hogy nagyobb területnyereségekre tehessen szert.

Herszonban kezdetben csak kisebb területnyereségekről lehetett hallani, mint később kiderült, azért, mert Kijev nem is a déli megyében tervezte a valódi ellentámadást, hanem az ország északkeleti részében, Harkivtól keletre.

A harkivi offenzíva teljesen váratlanul érte az orosz csapatokat: a védelem összeomlott, a menekülő orosz csapatok csak az Oszkil folyón való átkelés után tudtak érdemi ellenállást felmutatni, és megállítani az ukrán előretörést, addigra azonban Kijev Harkiv megye döntő részét felszabadította, és betört a megszállt Luhanszk megyébe is.

Az ukrán csapatok 2022 őszi ellentámadásai Harkiv és Herszon megyékben. Forrás: Viewsridge via Wikimedia Commons

Az első meglepetést egy újabb követte akkor, amikor a harkivi offenzíva megindulása után nem sokkal az ukrán erők Herszon megye nyugati felében is elkezdték a Dnyeper felé tolni az orosz csapatokat. Moszkva itt már nem várta meg a frontvonalak teljes összeomlását, a Dnyepertől nyugatra fekvő területeket, a megye központjával együtt kiürítette, és új védelmi állásokat alakítottak ki a folyó keleti partján.

A frontvonalak azóta megmerevedtek, az orosz csapatok a Donbaszban igyekeznek területeket szerezni, és bár tény, hogy a helyzet mind Bahmutban, mind az attól délre fekvő Avdijivkában kritikus, komoly területszerzésekről pillanatnyilag nem beszélhetünk.

Újrázás keleten?

Az egyik első olyan frontszakasz, amit az oroszok lehetséges támadási útvonalként jelöltek meg az észak-ukrajnai Luhanszk megyében található. Az ukrán csapatok itt földrajzi szempontból valóban jó helyzetben vannak, hiszen a fő akadályt jelentő Oszkil folyón már tavaly ősszel átkeltek, mindazonáltal ezzel az előnnyel Moszkva is tisztában van.

A köznyelvben gyakran csak Szvatovo-Kreminna vonalnak nevezett, a gyakorlatban lényegében az orosz határtól Szeverdonyeckig húzódó falu- és városhálózat az elmúlt pár hónapban komoly mértékben meg lett erősítve az orosz csapatok által, az Egyesült Királyság védelmi minisztériumának egy korábbi gyorselemzése szerint pedig, ha csak nagyon óvatosan is, de az orosz erők igyekeznek visszatolni az ukránokat az Oszkil nyugati partjára.

Nem lehet biztosra tudni azt, hogy a Szvatovo-Kreminna vonal mögött az orosz erők mennyire építettek ki mélységi védelmet.

A háború őszi időszakában az ukránok többek között éppen azért tudtak hatalmas területeket visszaszerezni, mert az első védvonalak meglepetésszerű áttörését követően az oroszok egészen az Oszkilig nem tudtak olyan védelmi pozíciókat felvenni, ahol megállíthatták volna a támadást.

Kijev számára okoz még egy komoly problémát a luhanszki front: még ha át is tudnák törni a meglehetősen potens orosz védelmi vonalakat a megyében, egy idő után egyszerűen elfogyna az a terület, ahol előre tudnának haladni: amennyiben megcéloznák a megye központját, illetve Donyeck megyét, úgy megkockáztatnák azt, hogy két tűz közé kerülnek Oroszország, és a szeparatista „köztársaságok” területe között, ezt pedig a jelenlegi emberállománnyal egyszerűen nem engedhetik meg maguknak.

Sokan találgattak úgy, hogy Kijev célja Bahmut már-már fanatikus védelmével éppen az, hogy a közelgő ellentámadás előtt teljesen kimerítsék a Szeverdonyeck és Donyeck között állomásozó orosz védőket, és a rendelkezésre álló információk szerint Moszkva veszteségei valóban brutálisak a környéken, ugyanakkor az a kérdés, hogy meddig is juthatnának itt el szintén problémás.

Donyeck Ukrajna egyik legnagyobb városa, a megye maga pedig az ország településekkel legsűrűbben tarkított régiója, mely ráadásul már 2014-ben orosz kézre került.

Kijev ezen a frontszakaszon ismét azzal a problémával találkozna, hogy véges emberanyaggal, rendkívül hálátlan terepen kellene előretörni, mindezt ráadásul fájóan közel az orosz határhoz.

Új frontszakasz délen?

Ezen a héten már az orosz állami médiával nagyon szoros kapcsolatot ápoló Rybar is úgy nyilatkozott, hogy az ukrán csapatok a Zaporizzsja megye közepén fekvő Orihiv környékén gyülekeznek, mindemellett több forrás is arról számolt be, hogy az elmúlt időszakban az ukrán erők meglehetősen sokat gyakorolták a kétéltű hadműveleteket.

A fenti két jelből, valamint abból, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök egyre gyarkabban emlegeti a Krím-félsziget visszafoglalását arra lehet következtetni, hogy az ukrán hadvezetés ismét egy komplex hadműveletben gondolkodik, melynek célja az ország déli részének felszabadítása lenne.

Azt biztosra lehet tudni, hogy az oroszok korábban sok energiát fektettek abba, hogy Zaporizzsja megye kezükön lévő területeit jól megerősítsék, több felvétel is napvilágot látott arról, hogy a mariupoli cementgyárban bunkereket és tankakadályokat gyártanak, melyeket a helyiek beszámolói szerint nyugatra szállítottak el.

Mindazonáltal az ukrán csapatok egy átfogó támadás esetén még mindig reménykedhetnek abban, hogy egy őszihez hasonló hadicsel beválik: a Zaporizzsjai frontszakasz most meglehetősen csendes, egy komoly támadás esetén pedig az oroszok kénytelenek lennének Tokmark környékére koncentrálni az erőiket. Bahmut környékén, illetve a luhanszki fronton aktív harcok folynak, így Moszkva onnan értelemszerűen nem vonna el csapatokat, ahogyan hasonló okokból a Donbasz déli részéről sem.

Egy kétirányú támadás, mely egyfelől Orihivtől délre tart, másfelől pedig a Dnyeper déli szakaszán egy kétéltű hadműveletet is magában foglal, minden bizonnyal meg tudná zavarni az orosz védelmet.

Alapvetés az, hogy egy ilyen támadás hatalmas kockázatokkal is jár, hiszen a vízen átkelő kétéltű járművek könnyű célpontot nyújtanak, így egy ilyen akció első előjele minden bizonnyal az lesz, ha az ukrán tüzérség hevesen ágyúzni és rakétázni kezdi a Dnyeper keleti partját.

Az, hogy a Dnyeperen pontosan hol van a legnagyobb esély egy ilyen akcióra erősen kérdéses: a folyó Herszon környékén a legkeskenyebb, a katonáknak itt kell a legkevesebb időt vízen tölteni, ugyanakkor valószínű az, hogy az orosz védelem is ezen a ponton a legkoncentráltabb. Ezzel valószínűleg az ukrán csapatok is tisztában vannak, hiszen gyakran indítanak felderítőakciókat ebben a térségben.

Nova Kahovka és Enerhodar között a Dnyeper igazi monstrum: több kilométer széles víztömeg, melynek partjai homokfövenyekkel vannak borítva. Bár egy kétéltű hadművelet szempontjából ezek a tényezők közel sem ideálisak, tény az, hogy az orosz csapatok valószínűleg jóval kevesebb figyelmet szentelnek a folyó ezen szakaszára, mint a Nova Kahovkától délre találhatóra.

A támadás megindulásáig mindez természetesen puszta találgatás, annak azonban van hosszú távú realitása, hogy az ukrán erők megkíséreljék Zaporizzsjában kettévágni a donyecki és a herszoni orosz csapatokat.

Egy ilyen hadmozdulat esetén a Herszonban állomásozó orosz erők ellátásának terhe lényegében teljes egészében a Krím-félszigetre hárulna, az pedig már valószínűleg Kijev számára is nyilvánvaló, hogy ez a háború valószínűleg nem fog a 2023-as évben lezárulni, egy elhúzódó konfliktusban pedig hatalmas előnyt jelenthet az, ha a Melitopol és Herszon között állomásozó orosz erők ellátása csak egy fizikailag is szűk keresztmetszetű területen, a Krímen keresztül oldható meg.

Az ukrán erők többször bizonyították azt, hogy mesterei az utánpótlási vonalak támadásának, a Krím-félsziget pedig ebből a szempontból rendkívül sebezhető régió:

Oroszországból csak egy hídon keresztül lehet szárazföldön megközelíteni, Ukrajna felől pedig mindössze két nagyon keskeny földnyelven keresztül.

Az orosz csapatok egyébiránt készülnek arra is, hogy az ukránok magát a félszigetet fogják egy kétéltű hadművelettel megtámadni, egy ilyen akcióra – bármilyen nagy stratégiai előnnyel is járna a sikeressége – lényegében semmilyen esély nincs: Ukrajna egyszerűen nem rendelkezik olyan vízi járművekkel, melyekkel ezt végre lehetne hajtani.

Több mint valószínű az, hogy az elkövetkező hetekben Kijev támadásra szánja el magát, hiszen a jelenlegi anyagcsata hosszú távon egyáltalán nem kedvez az ostrom alatt álló országnak. Kérdéses ugyanakkor az, hogy az ukrán csapatok milyen irányba terveznek megindulni, ahogyan az is, hogy a meglehetősen szerény nyugati fegyverarzenállal el tudnak-e érni bármilyen említésre méltó áttörést.

Ugyanígy kérdéses az, hogy javult-e bármit az orosz csapatok logisztikája, hiszen már a harkivi és herszoni offenzíváknál is látható volt az, hogy Moszkva gyakran egyszerűen képtelen koordinálni a több frontos hadviselést.

Címlapkép: Ukrán katonák gyakorlatoznak 2022. május 9-én. Forrás: John Moore/Getty Images