Fehér házi tudósító: az Egyesült Államok szankciókat vet ki magyar magánszemélyekre

Az Egyesült Államok budapesti nagykövetsége szerda délután tart sajtótájékoztatót, és magyar sajtóhírek szerint több magán személy elleni szankciókat jelenthetnek. A Bloomberg két tudósítója, különböző forrásokból is úgy értesült, hogy valóban ezt közli majd David Pressman nagykövet.

Scoop: US may soon sanction several individuals who work in Hungary, a member of European Union and NATO, sources tell @AlbertoNardelli and me.