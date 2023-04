Hullanak a NATO-fegyverek Ukrajnában – Itt vannak a legsúlyosabb veszteségek

Pár tudnivaló

Mind orosz, mind ukrán oldalon elsősorban régi, szovjet haditechnika fogy, az elhúzódó háború miatt az ukránok azonban egyre inkább támaszkodnak a NATO országok által biztosított haditechnikai eszközökre a harcokban. Ez a veszteségeken is látszik: az elmúlt hetekben, hónapokban, igencsak megugrott az ismert, harcokban elveszett NATO-technika mennyisége.

A veszteségek megbecsüléséhez még mindig a legjobb eszköz az Oryx szakportál. Ez az oldal fotókkal, dátumbélyeggel regisztrálja az orosz és ukrán eszközveszteségeket. Mivel nem minden veszteségről készül fotó és persze néha az Oryx is hibázik, nem fedi le egy az egyben az összes fronton elvesztett technikai eszközt a blog listája; de még mindig jobb, mint akár Moszkva, akár Kijev bemondásra közölt ellenséges veszteségei, mind az összesítés minőségét, mind részletességét tekintve. A valós veszteségek valószínűleg orosz és ukrán oldalon egyaránt magasabbak, mint ami az Oryx listáján látható, ezt a felsorolást érdemes egyfajta „minimum ismert veszteséglistakén” kezelni.

A listából kiindulva megnéztük, mely NATO katonai járművek vesztek oda eddig a legnagyobb (ismert) számban a háború kezdte óta. Ez a cikk tehát nem az összes NATO ország által szállított fegyvert, hanem kifejezetten a NATO-országokban gyártott fegyvereket veszi latba. Így például ebben a cikkben most nem szerepelnek külön a lengyel T-72-esek, a szlovák Gvozgyikák vagy a cseh BMP-k, mivel ezek alapvetően a Varsói Szerződés országaiban gyártott, elsősorban szovjet tervezésű eszközök.

HMMWV variánsok – min. 78 darab

American-made damaged Ukrainian HMMWV supplied by Luxembourg. pic.twitter.com/0GXZHxki72 — Clash (Report) April 12, 2023

A nyugatról érkezett, nyugati gyártmányú katonai járművek közül egyértelműen a HMMWV, közismertebb „becenevén” Humvee típusú 4x4-es páncélozott katonai terepjárókból szenvedi Ukrajna a legnagyobb veszteségeket.

Ez több szempontból sem meglepő: elsődleges oka szimplán az, hogy a Humvee az a katonai jármű, melyből Ukrajna toronymagasan a legtöbbet kap támogatóitól – eddig csak Amerika 1800 ilyen 4x4-est küldött Ukrajnába, csak a február 24-ei invázió kezdete után. Emellett más országok is küldtek Ukrajnának ismeretlen mennyiségű Humveet, illetve a háború előtt is kaptak vagy vettek ilyen eszközöket Amerikától.

Az Oryx eddig összesen 78 Humvee elvesztését dokumentálta, ami csak az Amerikától, február 24 után kapott ilyen eszközök körülbelül 4%-a. Fontos ismét hangsúlyozni: a valós arányszám nem ismert, mert nem tudni, pontosan összesen hány ilyen terepjáróval rendelkezett Ukrajna, illetve nem minden veszteségről készül fénykép.

Csupán a darabszámon kívül egyébként az is okolja a veszteségeket, hogy ezek fegyvertelen vagy mindössze egy géppuskával felszerelt, aránylag minimális páncélvédettséggel rendelkező járművek, melyeket Ukrajna sokszor kifejezetten kockázatos, támadóműveletek során használ, olyan feladatok betöltésére, melyekhez alkalmasabb lenne egy gyalogsági harcjármű vagy páncélozott szállító harcjármű. Egy moduláris kiegészítő-páncélzattal nem felszerelt Humvee (Ukrajna többnyire ilyeneket kapott) arra elég, hogy kézifegyverek tüzének ellenálljon, de robbanóeszközök, nagyobb kaliberű gépágyúk tüze elől már nem ad védettséget. Emellett, lévén többcélú jármű, sokszor fontos logisztikai feladatokat is ellátnak ezek az eszközök, amely vonzó célponttá teszi őket az orosz drónok és precíziós csapásmérő képesség szemében.

M113 variánsok – min. 53 darab

Wagner forces captured a Ukrainian M113 APC in Bakhmut pic.twitter.com/egCNFopDMo — LogKa (@LogKa11) April 9, 2023

A frontvonalon szolgálatot teljesítő katonai járművek közül más eszközökhöz képest magas veszteségek láthatók az M113-as páncélozott szállító harcjárműveknél és ezek variánsainál. 29 amerikai / dán / ausztrál M113-as és 24 holland YPR-765-ös vált harcképtelenné az oroszok elleni összecsapások során, összesen ez 53 járművet tesz ki. Azt nem tudni, pontosan hány YPR-t kapott Ukrajna, de M113-asból 500 darab érkezett vagy érkezik hamarosan Nyugatról, a 29 jármű 6% körüli veszteségarányt jelent. Mivel YPR-765-ösből vélhetően sokkal kevesebbet kapott Ukrajna, a 24-es veszteségszám arányaiban valószínűleg sokkal magasabb veszteséget jelent (az Oryx szerint 100+ YPR-t kapott Ukrajna, tehát 24 elveszett jármű kb. 24%-os veszteséget tesz ki).

A darabszámra magas M113-as variánsok veszteségeit nem nehéz megindokolni: ezek a járművek lényegében hatalmas guruló acélkockák, minimális fegyverzettel, a modern páncéltörő fegyverek kivédésére elégtelen páncélzattal. Lassúak, könnyen észlelhetőek, könnyen eltalálhatók és maximum egy Browning M2-es géppuskával tudnak tüzet viszonozni. Mindez még a 30 milliméteres gépágyúval felszerelt orosz BTR-eknek és a régebbi RPG-rakétagránátvetőkkel felszerelt orosz gyalogsági alakulatoknak is könnyű célponttá teszi őket.

Bahmut térségében az elmúlt napokban a korábbiakhoz képest kifejezetten sok M113-ast zsákmányoltak az orosz Wagner csoport zsoldosai, ezekkel előszeretettel parádéztak végig a város utcáin.

M777 vontatott tarack – min. 49 darab

Another strike by Russian Lancet-series kamikaze drone against Ukrainian 155mm M777 towed howitzer. pic.twitter.com/MdVVCLynFW — Yuri (Lyamin) April 10, 2023

Az első M777-es vontatott tarackok tavaly áprilisban kezdtek el megérkezni Ukrajnába, ezek az eszközök végig harcolták a nyarat, majd az őszi offenzívát, most pedig a megmaradt tarackok Bahmut térségében teljesítenek szolgálatot.

Az összes amerikai nehézfegyveren belül arányaiban talán M777-esekből vannak a legsúlyosabb veszteségek. Ukrajna összesen 152 ilyen tarackot kapott az Egyesült Államoktól, Ausztráliától és Kanadától, 49-et ebből már biztosan elvesztettek, ami azt jelenti, hogy az M777-esek minimum 33%-a elveszett a harcokban.

Azt, hogy az M777-eseknél miért ilyen magas a veszteség, könnyű megmagyarázni: ezek vontatott lövegek, vagyis lényegesen több idő őket mozgatni, mint önjáró fegyvertársaikat. Miután egy ilyen tarackkal lövést adott le a kezelőszemélyzet, időbe telik, míg a fegyvert ismét szállítható állapotba hozzák, illetve kellenek külön járművek is, melyek gondoskodnak a tarackok szállításáról és lőszerutánpótlásáról. Miközben a kezelőszemélyzet azzal foglalkozik, hogy szállítható állapotba hozza a tarackot, az orosz drónok a leadott lövések becsült helyzetéből kiindulva fel tudják deríteni a tarackok pontos helyét, az orosz tüzérség vagy drónképesség pedig célba tudja venni az M777-eseket. Az elmúlt hónapokban az orosz Lancet drónkezelők szabályosan vadásztak az ukrán tüzérségi eszközökre, a vontatott tarackok pedig kifejezetten sérülékenyek egy ilyen drón támadásával szemben, mivel nem képesek önállóan mozogni.

Nem mellesleg az M777-esek voltak az egyik legelső tüzérségi rendszer, melyet az ukránok a háború kezdete után kaptak, a konfliktus elején pedig az amerikaiak nem adtak hozzájuk sem elektronikus tűzvezető rendszereket, sem Excalibur-lövedékeket, így a mostanihoz képest lényegesen alacsonyabb lőtávolsággal működtek.

M109 önjáró tarack – min. 18 darab

Szintén aránylag magasnak mondhatók az ukrán M109-es veszteségek. Ezek amerikai gyártmányú önjáró tarackok – összesen 87 darabot kapott Ukrajna öt NATO-országtól. Egy hidegháborús, önjáró lövegről van szó, melynek harcászati képességei nem maradnak el jelentősen a szovjet 2Sz1 vagy 2Sz3 tarackoktól, igaz ez legalábbis azokra a régebbi, A3, A4-es és A5-ös variánsokra, melyeket az ukránok támogatóiktól kaptak.

Az eddig Ukrajnának adott M109-esek mintegy 20%-a biztosan odaveszett már a harcokban. Ahogy az M777-esekre vagy éppen a lengyel Krabokra, ezekre a tarackokra is vadásznak az orosz Lancet drónok, precíziós csapásmérő eszközök.

Az Egyesült Államok nemrég bejelentette, hogy a tarackcsalád legmodernebb változatát, az M109A6 Paladint is odaküldi Ukrajnának, ezek felderítése és likvidálása alighanem prioritás lesz az orosz lancetes csapatok számára.

Bayraktar TB2 többcélú drón – min. 17 darab

The second case of photo evidence of a destroyed Bayraktar TB2 drone appeared online today. pic.twitter.com/lYXfVVLmA1 — Visegrád (24) March 31, 2022

A drónok mind orosz, mind ukrán oldalon fontos szerepet játszanak a háborúban, ukrán oldalon a legismertebb ilyen eszköz egyértelműen a Bayraktar TB2 típusú, török gyártmányú felderítő- és csapásmérő drón.

Az Oryx 17 TB2-es lelövéséről tett közzé bizonyítékot. Azt nem tudni, hogy Ukrajna pontosan hány ilyen eszközzel rendelkezik, de vélhetően a 17-es szám igencsak számottevő – a drónok akciójáról ráadásul ősz óta nem lehetett látni egyetlen videót sem. Hivatalosan ezt Ukrajna azzal magyarázza, hogy „tartalékolják” a drónokat, arra az esetre, ha Oroszország ismét Ukrajna belterületeit támadná, de jó esély van rá, hogy ez a magyarázat csupán részben vagy egyáltalán nem igaz. Az Oryx összesítése szerint Ukrajna 20 TB2-est kapott a háború kezdete óta, a háború előtt pedig arról lehetett cikkeket olvasni, hogy ezen kívül még 20 TB2-essel rendelkeznek, ez ugye 40 drónt tesz ki összesen.

Ha ezekből a számokból indulunk ki, a TB2-esek közel fele igazolhatóan odaveszett a harcokban, de – ahogy többször hangsúlyoztuk -, a valós veszteség jó eséllyel magasabb. Ha maradunk a háború után leszállított (és biztosan nem zsákmányolt), ismert eszközmennyiségnél, ahogy a többi esetben is: a Bayraktarok veszteségrátája a NATO fegyverek közül a legsúlyosabb: 85%.

Az oroszok amúgy a napokban közölték, hogy "több mint 100" Bayraktart lőttek már le a háború kezdete óta - ennyi TB2-essel az ukrán haderő valószínűleg soha nem rendelkezett.

Mit jelent mindez a háborúra nézve?

A szovjet fegyverek ismert veszteségszámaihoz képest a NATO-fegyvereknek veszteségei minimálisnak mondhatók, ráadásul a legnagyobb károk a kevésbé értékes eszközök - szállítójárművek, vontatott tarackok - körében láthatók. Csak néhány példa erre: Ukrajna 53 M113-as variánst vesztett, miközben a BTR-szériából több mint 180 veszteség ismert ukrán, 294 orosz oldalon.

A tavasszal várható ukrán ellentámadásban azonban alighanem meg fog majd nőni a NATO-fegyverek fontossága, így jó eséllyel a veszteségszámok is nőnek majd. Ez már csak abból is várható, hogy a támadóműveletek minden esetben kockázatosak, még technológiai fölényben lévő haderők számára is, Ukrajna pedig számos kritikus fontosságú képesség (pl. modern vadászbombázók, nagy hatótávolságú precíziós fegyverek) híján vág bele a deklarált offenzívába.

Ha pedig még hosszú hónapokig, évekig elhúzódik a háború, Ukrajna haderejének régi szovjet eszközparkját alighanem teljesen felváltja majd a NATO-technika. Hogy ez mit hoz majd a háború dinamikájára nézve, számos tényezőn múlik, kezdve az ukrán katonák felkészültségétől kezdve, az Ukrajnának biztosított fegyverek technológiai színvonalán keresztül egészen a lőszerutánpótlás, logisztikai útvonalak biztosításáig. A háborúkat ugye nem kizárólag az dönti el, hogy kinek milyen fegyverei vannak.

