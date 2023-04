Megérkezett a francia lovasság Ukrajnába: meglepőt tett az ukrán védelmi miniszter

Az ukrán védelmi minisztérium március közepén jelentette be, hogy megérkeztek az első francia AMX-10RC páncélvadászok az ukrán frontra. Úgy tűnik, most egy újabb adag ilyen járműhöz jutottak az ukrán fegyveres erők.

A franciák által „könnyűtanknak” hívott harcjármű egy könnyen páncélozott, gyors jármű, melynek fő fegyvere, egy 105 milliméteres harckocsiágyú elvileg képes felvenni a harcot a legtöbb orosz páncélozott járművel. A jármű vékony páncélzata azonban sérülékennyé teszi őket még nagyobb kaliberű gépágyúk lövedékeivel szemben is.

A harcjárművekről készült videót Olekszij Reznyikov ukrán védelmi miniszter tette közzé, aki maga is elvitte egy körre a lövészpáncélost:

Ukrainian Marines welcome their new French-made cavalry, the AMX-10s!We took it for a spin together with our warriors, and we agreed to call the AMX-10 the @SebLecornu