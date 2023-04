Ezekre a páncélosokra senki nem számított - Úgy tűnik, nagyobb a baj, mint bárki gondolta volna

Fegyveres konfliktusok esetén nem ritka az, hogy a harcoló feleknek a veszteségek pótlása érdekében elő kell venniük a kevésbé modern fegyvereiket is, az orosz-ukrán háború során azonban számtalan alkalommal láthattuk azt, hogy ezek az elavult eszközök már akár a harcok első napjaiban is megjelenhetnek a frontvonalakon. Itt van hat olyan páncélozott jármű, amelyekről azt hittük, hogy a XXI. században már nem fognak éles bevetéseken részt venni.

BRDM-2 - Matuzsálemi páncélautó (1962)

A szovjet gyártmányú BRDM-2-es egy napjainkban már alapvetően mellőzött koncepció alapján került kifejlesztésre: a kifejezetten áramvonalas, mindössze hét tonnás páncélautó elsődleges feladata a felderítés, így már tervezés során a jó manőverezőképesség és a magas végsebesség játszotta a fő szerepet.

A BRDM-2-es ezeknek a kritériumoknak eleget is tesz: a páncélautó végsebessége műúton eléri a 100 km/h-t, vízen úszva pedig meghaladja az 5 csomót. A BRDM-széria érdekessége a jármű hosszanti tengelyének felezőpontján elhelyezett két extra kerékpár, melyet a járművezető tud leengedni annak érdekében, hogy a páncélos nehéz terepen is tudjon haladni.

BRDM-2-es páncélautó egy 2010-es kiállításon. Forrás: Wikimedia Commons

A fenti tulajdonságok elérése érdekében a BRDM hegesztett acélpáncélzata meglehetősen vékony, a legvastagabb pontján sem haladja meg a 14 mm-t, de a legnagyobb célpontot nyújtó oldallemezek csak 7 mm-es vastagságúak.

Az Ukrajnában elterjedt 7,63x39 mm-es és 5,45x39 mm-es lőszerek egyes páncéltörő verziói egy ilyen vastagságú acéllemezt már képesek átütni, a nagyobb kaliberű lőszerekről nem is beszélve.

A páncélzat ugyanakkor értelemszerűen nem volt döntő szempont akkor, amikor a felderítésre szolgáló BDRM-2-est kifejlesztették, a modern hadszíntereken azonban az apró páncélos már felderítőjárműként is hátrányban van a pilóta nélküli repülőgépekkel szemben.

A BRDM-2-est mind Ukrajna, mind Oroszország alkalmazza a harcok során, az első igazolt veszteséget még 2014 nyarán Mariupolban szenvedte el a járműtípus, amikor az ukrán területvédelmi erők megsemmisítették a „Donyecki Népköztársaság” egyik ilyen járművét.

BTR-60 – Forradalmi technológia volt, 60 éve (1960)

Az ’50-es évek végén tervezett, ’60-as évektől gyártott BTR-60 a maga idejében rendkívül modern harcjármű volt: a nyolckerekű páncélozott szállító harcjármű (PSZH) szolgáltatta az alapját a napjainkban is számos ország által használt BTR-80-as és 90-es típusoknak, de mint első nyolckerekű pszh, valószínűleg hatással volt a kanadai LAV szériára, ezáltal pedig a legendás Srykerre is.

BTR-60-as egy izraeli múzeumban. Forrás: Bukvoed via Wikimedia Commons

Azt biztosra tudhatjuk, hogy az orosz csapatok a legmodernebbnek számító, PB modellt már bevetették Ukrajnában (egy ilyen páncélost 2022 novemberében megsemmisítettek az ukrán csapatok). A PB variáns nagyobb tűzerővel rendelkezik a korábbi modelleknél, ugyanakkor csak hét katonát képes szállítani. A nagyobb tűzerő jelen esetben egy 14,5 mm-es KPTV nehézgéppuskát, és egy 7,62-es PK géppuskát jelent, melyek egyébként tökéletesen alkalmasak a gyalogság, valamint könnyen páncélozott járművek elleni harcra, ugyanakkor ezek a pszh-k sem lettek „túlpáncélozva”: az apró, kényelmetlen torony páncélzata 7-10 mm között mozog, a páncéltesté pedig 5-9 mm között. Bár a páncélzat jó része döntött lemezekből áll, a BTR-60 esetében is fennáll az a probléma, mely szerint a jármű több pontját is át lehet lőni kézifegyverekkel, amennyiben azok páncéltörő lőszert használnak.

BTR-50 – Lassú, de legalább gyengén felfegyverzett (1952)

Listánk első lánctalpas járműve a ’70-es évekig gyártott szovjet BTR-50-es. A páncélos legnagyobb előnye az, hogy kifejezetten nagy számban tud gyalogosokat szállítani: a két fős kezelőszemélyzeten kívül húsz katonát, illetve azok felszerelését tudja szállítani.

A nagy szállítókapacitással (illetve kétéltű mivoltával) alapvetően ki is merítettük a BTR-50-es pozitív tulajdonságait.

A jármű az egyébként kifejezetten kis célpontot nyújtó orosz lánctalpasokhoz viszonyítva meglehetősen magas, két méteres, páncélzata 7-13 mm között mozog, ráadásul csak a jármű orránál döntött, így már az első éles bevetéseken előfordult az, hogy a páncélos oldalát kézifegyverekkel átlőtték.

Módosított egyiptomi BTR-50-es egy izraeli múzeumban. Forrás: Bukvoed via Wikimedia Commons

A BTR-50-es fegyverzete szintén elmarad a modern kor követelményeitől: a járművet általában vagy fegyvertelenül hagyják, vagy egy 7,62x54 mm-es peremes lőszert tüzelő géppuskával látják el (a 7,62x54-es lőszer nem összetévesztendő a korai Kalasnyikov gépkarabélyokban használt 7,62x39-es perem nélküli lőszerrel, annál jóval hosszabb), illetve igény esetén felszerelhető egy 14,5 mm-es nehézgéppuskával is (a kisebb kaliberű fegyver helyett). A jármű forgatható toronnyal nem rendelkezik, a kezelőszemélyzetnek muszáj kibújnia a páncélosból a fegyver használatához. A BTR-50 mindemellett meglehetősen lassú is, végsebessége műúton sem haladja meg a 45 km/h-t.

M113 – A nyugati alumíniumdoboz (1962)

Akkor, amikor Ukrajna elkezdett páncélozott szállítójárművekért kilincselni a nyugati hatalmaknál, valószínűleg nem számítottak arra, hogy az első, nagy számban átadott fegyver az amerikai fejlesztésű M113-as pszh lesz.

Az M113 a világ egyik legelterjedtebb ilyen járműve, ez azonban elsősorban olcsóságának és relatív megbízhatóságának köszönhető, nem pedig annak, hogy napjainkban modern fegyvernek számítana.

Az M113-asok rendhagyó módon szinte teljes egészében alumínium páncélzattal készülnek (a modernebb verziókat többféle kiegészítő védelemmel is ellátják), melynek következtében az aprónak éppen nem nevezhető járművek tömege alig haladja meg a 12 tonnát. A páncélos jó manőverezőképességgel rendelkezik, korai verziói kétéltűek (a modernebb példányok éppen a kiegészítő páncélzat miatt alkalmatlanok a kétéltű akciókra), a fronton akár 44 mm-es alumíniumpáncélzat pedig a legtöbb kézifegyver ellen elégséges védelmet nyújt.

Az amerikai hadsereg M113-as pszh-ja egy németországi hadgyakorlaton. Forrás: Wikimedia Commons

Bár az M113-ast általánosságban sikeres, megbízható páncélosnak tartják, ugyanakkor számos tulajdonságuk jelent hátrányt a modern fegyveres konfliktusokban. Mivel a jármű eredeti rendeltetése amolyan „harctéri taxi”, így fegyverzete általában egy darab .50-es kaliberű Browning M2-es nehézgéppuskára korlátozódik.

Gondot okoz mindemellett a páncéltest kialakítása is: az M113-as 2,5 méteres magasságával szó szerint kilóg az ukrajnai harcokban jellemző, lapos kialakítású páncélosok közül, ráadásul ennek a típusnak is csak a frontpáncélzata döntött, a vékonyabb, ráadásul teljesen függőleges oldalsó és hátsó páncélzat egy nagyobb kaliberű géppuska által átüthető.

A fenti tényezők egyik kellemetlen eredménye az, hogy a rendelkezésre álló információk alapján az ukrán fegyveres erők a nekik ajándékozott M113-asok megközelítőleg 10%-át már biztosan elvesztették a harcokban.

BMP-1 – Visszatérnek a ’70-es évek (1966)

Megalkotásakor a szovjet BMP-1-es forradalmi koncepciónak számított: a 60-as években a szovjet hadvezetés azon az állásponton volt, hogy egy modern háborúra már kizárólag vegyi- biológiai, vagy nukleáris fegyverek bevetése mellett kerülhet sor, így ötvözték a könnyű tankok relatíve nagy tűzerejét a páncélozott szállító harcjárművek szállítókapacitásával, mindezt pedig megtoldották a korban rendkívül modernnek számító vegyi és sugárzásvédelemmel.

Az így létrejött BMP-1-es gyalogsági harcjármű feladata kettős:

a jármű képes nyolc katonát átszállítani lényegében bármilyen szennyezett területen, illetve képes mind a gyalogság, mind harckocsik oldalán harcba szállni az ellenféllel.

A lengyel hadsereg BMP-1-es lövészpáncélosa egy 2016-os hadgyakorlaton. Forrás: Łukasz Golowanow/Konflikty.pl via Wikimedia Commons

E célok elérése érdekében a jármű meglehetősen komoly fegyverzettel is rendelkezik: a forgatható toronyban egy 73 mm-es 2A28 Grom simacsövű löveg, illetve egy ilyen járműveken sztenderdnek számító 7,62x54 mm-es PK géppuska foglal helyet, illetve igény esetén négy darab 9M14-es irányított rakéta is felszerelhető a járműre.

Bár egy lövészpáncélosba szerelt 73 mm-es löveg elsőre valóban pusztító tűzerőnek tűnhet, a BMP-1-esek egyik legnagyobb gyengesége éppen a Grom töltőrendszerében rejlik: a simacsövű löveget ellátták egy automata töltőrendszerrel, mely a tapasztalatok szerint a szovjet technológiától szokatlan módon rendkívül érzékeny mindennemű rázkódásra, így egyáltalán nem ritka jelenség az, hogy a nehéz terepen történő áthaladást követően a töltőrendszer egyszerűen elromlik, a legénységnek pedig manuálisan kell a meglehetősen szűkös toronyban az újratöltéssel bajlódnia.

Bár mind Ukrajna, mind Oroszország nagy számban alkalmazza a BMP-1-eseket, ez nem jelenti azt, hogy a páncélos túlzottan sikeres lett volna.

A jármű rendszeresítését követően mind a jom kippuri háborúban, mind Afganisztánban bevetésre került, de már a közel-keleti harcok során egyértelművé vált a fegyverzet töltőrendszerének rossz konstrukciója, valamint a jármű gyenge páncélvédettsége, így az utódnak szánt, napjainkban is rendkívül népszerű BMP-2-es fejlesztése már ekkor megindult.

MT-LB – Tüzérségi vontatóból pszh (1970)

A Szovjetunió az 1960-as években kezdte el gyártani az MT-L névre hallgató lánctalpas tüzérségi vontatót, ennek páncélozott variánsa lett a rendkívül elterjedt MT-LB, melyet Moszkva és Kijev is nagy számban vet be a harcokban.

Az MT-LB szintén inkább szállító-, mint harcjármű. a páncélos elején található forgatható toronyban általában egy PK géppuska kap helyet, a jármű páncélzata pedig – hasonlóan a legtöbb, eddig felsorolt páncéloshoz – csak kisebb kézifegyverek tüze ellen nyújt védelmet.

Maga az MT-L egyébiránt közelről sem „rossz” konstrukció. A kétéltű jármű alvázára számos más fegyverrendszert is fel lehet szerelni, ugyanakkor a csapatszállításra alkalmazott MT-LB-t mind a két harcoló fél be szokta vetni közvetlen tűztámogatás céljából is, a gyengén felfegyverzett, vékony páncélzattal bíró páncélos azonban egyszerűen nem erre a szerepkörre lett kifejlesztve, így nem csoda, hogy Oroszország közel 600, Ukrajna pedig 72 darabot veszített el igazoltan a jármű különféle variánsaiból.

Szovjet gyártmányú MT-LB pszh egy amerikai légibázison. Forrás: Wikimedia Commons

Vicces adalék mindazonáltal az, hogy Moszkva éppen ebből, a nem túl jó páncélvédettséggel rendelkező páncélosból alakított ki több „sufnituning” harcjárművet, melyeket a szintén meglehetősen koros 2M-3-as 25 mm-es automata hajóágyúval láttak el.

Érdemes mindazonáltal kiemelni azt, hogy az itt felsorolt páncélosok a maguk idejében egyáltalán nem számítottak rossz járműveknek (ez alól talán csak a BMP-1-es lövészpáncélos képezhet kivételt), ugyanakkor a modern páncéltörő lőszerek, rakéták, valamint drónokról ledobott bombák kegyetlen pusztítást képesek véghez vinni az ilyen fegyverek körében, arról nem is beszélve, hogy a népszerű legendáktól függetlenül a szovjet acél is korrodálódik, és minél előrehaladottabb korban van egy harcjármű, annál több karbantartást fog igényelni az, hogy működőképes állapotban tartsák úgy, hogy harcértéke ezt már nem igazolja feltétlenül.

Címlapkép: BRDM-2es és BTR-60-as páncélozott járművek egy eritreai roncstelepen. A címlapkép illusztráció, forrása: Getty Images