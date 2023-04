Kiderült, pontosan hogyan kötött ki Amerikában az orosz hadsereg egyik legjobb tankja

Néhány napja a Redditen jelentek meg fotók egy különös orosz T-90A harckocsiról: a képeket posztoló felhasználó azt állítja, egy Louisiana állambeli teherautó javítóüzem előtt lőtte a képeket az ukrán hadijelekkel lefújt, Oroszországtól zsákmányolt tanktól.

T-90 russian tank in Louisiana.(captured and used by Ukrainian Defenders prior to being transferred to the US).Ukraine officially delivered more tanks to the United States than the United States delivered to Ukraine.‍️By @pR13S7