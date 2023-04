Eddig nem látott, amerikai csúcsfegyverrel fotózkodtak az oroszok

Korábban az Egyesült Államok a háború kirobbanásának egy éves évfordulóján jelezte, hogy érkeznek a Switchblade 600-as drónok Ukrajnának.

Az alábbi videó az első vizuális bizonyíték a fegyver ukrán hadszíntéren való jelenlétére.

: The first external view of a Ukrainian Switchblade 600 loitering munition, donated by the US- Russian soldiers filming the wreckage after detonation. Compared to SB300, the SB600 can carry a more powerful payload (incl. anti-armor) and can hit targets over 40km away. #Ukraine